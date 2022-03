Llamamos a una gran campa帽a internacional de apoyo y solidaridad con la resistencia ucraniana. 隆Por la derrota de la invasi贸n del ej茅rcito ruso! No a la OTAN

El gobierno de Vladimir Putin desencaden贸 una invasi贸n del ej茅rcito ruso a Ucrania. Con m茅todos de extrema crueldad, ataca y destruye ciudades, incluyendo 鈥渂lancos鈥 tales como hospitales y maternidades, con el objetivo final de tomar Kiev (la capital ucraniana) y dominar as铆 el conjunto del pa铆s. A pesar de la inmensa superioridad militar rusa, el invasor enfrenta, por parte del pueblo ucraniano, una resistencia mayor que la prevista, muchas veces de car谩cter heroico.

M谩s all谩 de las consideraciones diferentes que tengamos sobre el contexto mundial en que se da esta guerra, las organizaciones firmantes coincidimos plenamente en definir su origen como la agresi贸n de una naci贸n mucho m谩s fuerte (Rusia, una de l as principales potencias militares del mundo) contra otra m谩s d茅bil, con el objetivo de sojuzgarla. Esto se da en un marco en el que, salvo un corto per铆odo al inicio de la Uni贸n Sovi茅tica (cuando se aplic贸 la pol铆tica propuesta por Lenin, ahora muy criticada por Putin) tanto el estalinismo como los gobiernos capitalistas rusos siempre consideraron a Ucrania como 鈥渟u patio trasero鈥.

Por eso, apoyamos la resistencia de los trabajadores y el pueblo ucraniano contra la invasi贸n y estamos por la derrota de las tropas rusas en esta guerra, sin que ello represente ning煤n apoyo ni confianza pol铆tica en el gobierno de Zelenski ni en la burgues铆a ucraniana que llama a resistir la invasi贸n.

Denunciamos el papel de la OTAN como brazo militar del imperialismo y luchamos por su disoluci贸n. Pero esta no es una invasi贸n militar de la OTAN contra el territorio ruso, tampoco contra el pueblo ucraniano. Al mismo tiempo, no hay soldados de la OTAN combatiendo a las tropas rusas en Ucrania (ni que sepamos, en ning煤n otro lado). Quien hoy agrede a Ucrania es el ej茅rcito ruso. Por otro lado, rechazamos toda injerencia imperialista en Ucrania, sea rusa, yanky, europea o de la OTAN. Reclamamos el desmantelamiento de todo armamento nuclear de Rusia y la OTAN.

Nuestras propuestas

A partir de estas coincidencias, nos proponemos desarrollar e impulsar actividades en com煤n con el objetivo que se sintetiza en el t铆tulo de esta declaraci贸n. Por supuesto, existen varios niveles posibles.

En primer lugar, difundir esta declaraci贸n en la vanguardia y entre los trabajadores, realizar charlas y debates para ayudar a clarificar la confusi贸n que existe sobre el car谩cter de la guerra.

En segundo lugar, impulsar movilizaciones para manifestar p煤blicamente: Fuera las tropas de Putin de Ucrania, apoyo a la resistencia ucraniana, No a la OTAN, como viene sucediendo en Europa y en otras partes del mundo. En ese marco, es posible y necesario constituir comit茅s de solidaridad para poder concretarlo. Tambi茅n apoyamos las movilizaciones contra la invasi贸n que enfrentan al gobierno de Putin y que este reprime con dureza.

En tercer lugar, impulsar junto a organizaciones sindicales, estudiantiles y populares la recolecci贸n de todo tipo de ayuda al pueblo ucraniano, que pueda hacerse llegar a trav茅s de convoys de ayuda obrera y popular.

Finalmente, pero como una de las cuestiones m谩s importante, impulsamos y apoyamos las acciones que definan tomar los trabajadores a trav茅s de sus organizaciones. Por ejemplo, los trabajadores del puerto de la refiner铆a Ellesmere, en Chesire, Inglaterra, se rehusaron a descargar petr贸leo proveniente de Rusia, replicando lo que hab铆an hecho los trabajadores de la terminal de gas de Kent y en puertos de Pa铆ses Bajos. Seg煤n la informaci贸n, 鈥渦na oleada de protestas de este tipo se expande por los puertos europeos en respuesta a la invasi贸n de Ucrania鈥.

Frente a la guerra en Ucrania y la posici贸n com煤n que hemos expuesto, estas son las tareas que proponemos plantearle a los trabajadores y las masas del mundo.

!Fuera las tropas de Putin y Rusia de Ucrania!

!Apoyo a la resistencia popular del pueblo ucraniano!

!No a la OTAN!

!Por la ruptura de relaciones diplom谩ticas con Rusia de todos los gobiernos!

Liga Internacional de los Trabajadores.Cuarta Internacional (LIT-CI)

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI)

13 de Marzo 2022

PD. Invitamos a sumarse a esta declaracion y campa帽a a las organizaciones que coincidan con ella

luchaint@telefonica.net