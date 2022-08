En el actual conflicto que enfrenta la federaci贸n rusa y Ucrania, una de las armas fundamentales esgrimidas por occidente es la desinformaci贸n y la manipulaci贸n. Ellas expresan en toda su magnitud aquellas ideas formuladas por el analista estadounidense Noam Chomsky, relativas a las diez estrategias de manipulaci贸n medi谩tica.

Entre las mencionadas, en el actual conflicto en Europa oriental se destacan las vinculadas a fortalecer las audiencias ignorantes, emotivas, sin pensamiento cr铆tico y sobre todo el generar problemas y luego presentarse como el adalid de las soluciones. Como se explica sino, que durante 31 a帽os, tras la ca铆da del llamado campo socialista y la fragmentaci贸n de la ex Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS) la federaci贸n rusa exigiera a Estados Unidos y los miembros de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) garant铆as de seguridad, que impidieran cualquier atisbo de conflicto en la frontera occidental de Rusia. No incorporara miembros de la ex URSS a la organizaci贸n pol铆tico-militar, que representa la OTAN y generar una pol铆tica de cooperaci贸n y desarrollo conjunto.

Nada de ello sucedi贸 y la realidad mostr贸 que la pol铆tica de distensi贸n estuvo muy lejos de los prop贸sitos aliancistas. Una OTAN que comenz贸 a incorporar aceleradamente a los ex pa铆ses del ex campo socialista a sus filas, obligando a Rusia a generar una pol铆tica defensiva que distrajo recursos importantes para la consolidaci贸n de su nuevo escenario pol铆tico. Se cre贸 un escenario de conflicto, se cataliz贸 una pol铆tica pro otanista en los pa铆ses del este europeo, que tuvo su momento c煤lmine con el derrocamiento, en febrero del a帽o 2014 del ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich y la guerra de exterminio de la poblaci贸n del Donb谩s, con fuertes v铆nculos pol铆ticos, hist贸ricos, culturales, ling眉铆sticos con Rusia.

Es decir, se cre贸 el problema 鈥 agudizar el conflicto entre una pol铆tica proeuropeista y otanista contra Rusia 鈥 se atiz贸 el fuego del conflicto, apoyando por parte de Washington y los suyos una guerra llevada a cabo por Kiev 鈥 que hasta el d铆a de hoy ha generado al menos 20 mil muertos 鈥 que oblig贸 a la poblaci贸n del Donbas a conformar las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk. Rep煤blicas que estrecharon sus lazos con la madre patria rusa, ante los ataques de las fuerzas Ultranacionalistas y nazistas ucranianas y la decisi贸n de Mosc煤 de defender a estas rep煤blicas con advertencias claras a occidente, que si segu铆an con esa pol铆tica hostil, con la violaci贸n de los acuerdos de no expansi贸n de la OTAN y el seguir estrechando el cerco contra su pa铆s, entonces se proceder铆a a una operaci贸n pol铆tica-militar de desnazificaci贸n y desmilitarizaci贸n de Ucrania.

Y, as铆 ha sido desde el 24 de febrero de este 2022. Occidente planific贸, organiz贸 y apoyo la pol铆tica de m谩xima presi贸n pol铆tica, econ贸mica, diplom谩tica y militar contra Rusia y hoy que ha creado el problema finge apoyar una soluci贸n que ha significado, lisa y llanamente echar m谩s le帽a al fuego. Para eso cuenta con poblaci贸n donde la ignorancia prima, el apoyo de gran parte de los medios de desinformaci贸n y manipulaci贸n que maneja occidente, con una audiencia servil a partir del fortalecimiento de la emocionalidad en lugar del pensamiento cr铆tico, con pol铆ticas de distracci贸n destinadas a evitar que las sociedades se preocupen de los problemas importantes entre otras estrategias dise帽adas con ingentes uso de fondos y la complicidad de medios, redes sociales, organizaciones internacionales y gobiernos c贸mplices de Washington y su arma pol铆tica militar llamada OTAN.

Medios occidentales como CNN y Fox News de Estados Unidos, BBC de Gran Breta帽a, France 24, DW de Alemania. Medios, tanto televisivos como gr谩ficos, radiales, digitales y las agencias noticiosas de las principales potencias adscritas a la OTAN, han impuesto una narrativa que presenta a Rusia como el pa铆s, que ocupa t茅cnicas absolutamente re帽idas con la convenci贸n sobre la guerra y por tanto se ha concretado una visi贸n rusof贸bica, donde todo lo que se muestre en temas de destrucci贸n muertes, bombardeos de escuelas, hospitales y 谩reas residenciales son atribuidas al ej茅rcito ruso. No hay un m铆nimo de atenci贸n, por ejemplo, en analizar que Rusia, que ha ocupado gran parte del Donb谩s y as铆 concretar su defensa, es bombardeado por fuerzas del ej茅rcito ucraniano y batallones paramilitares nazis como Aidar, Azov, Dnipro que utilizan a la poblaci贸n civil como escudo humano e instalan en hospitales, escuelas, edificios civiles y gubernamentales, artefactos de guerra como tanques, piezas de artiller铆a y locaci贸n de tropas y desde all铆 atacar a las tropas rusas.

El ministerio de defensa ruso ha presentado pruebas documentales 鈥 ante organismos internacionales 鈥 del asesinato de sus soldados prisioneros despu茅s de ser golpeados y torturados. Del uso por parte de las fuerzas ucranianas y los batallones nacionalistas de instalaciones civiles, equip谩ndolos como puestos de tiro, minando esas infraestructuras civiles. All铆 se acuartelan y disparan lo que convierte, por tanto, a ese sitio en un blanco de guerra. Por ejemplo, en el poblado de Lubotin 鈥 en la regi贸n de J谩rkov 鈥 en una escuela de formaci贸n t茅cnica fue desplegado un punto de dislocaci贸n provisional de la 92 brigada de infanter铆a motorizada de las fuerzas ucranianas. Un punto donde actuaban 150 militares con 15 veh铆culos blindados y ametralladoras pesadas. Tras el ataque ruso contra estos efectivos militares ucranianos, estas fuerzas hostiles se retiraron, no sin antes destruir todo a su paso, infraestructura sanitaria, casas y desde luego proceder a asesinar a la poblaci贸n civil.

Por ejemplo, las fuerzas militares ucranianas y sus batallones ultraderechistas al retirarse de la ciudad de Svyatogorsk despu茅s de ser impedidos de utilizar la catedral de esta ciudad y transformarla en una zona fortificada, en su retiro la quemaron hasta sus cimientos. Los ucranianos eligieron ese lugar 鈥 una catedral ortodoxa pues sab铆an que las fuerzas rusas no la atacar铆an, pero el ej茅rcito ucraniano si lo hizo y la prensa occidental en general repiti贸 la narrativa rusof贸bica. Sumemos a esto la utilizaci贸n de zonas industriales qu铆micas, petrol铆feras, nucleares de tal forma de evitar ser atacados so pena de una cat谩strofe ecol贸gica pero esas fuerzas ucranianas das atacaban desde all铆 a las fuerzas rusas. As铆 fue usada la planta qu铆mica Azot en la ciudad de Severodonetsk y la empresa qu铆mica en la ciudad de Sumy.

Recordemos, igualmente, el uso militar que Ucrania le dio a la planta nuclear de Zaporizay, que es la mayor central nuclear de Europa y la tercera del mundo situada, que ha sido blanco de ataques militares por parte del gobierno ucraniano, que apoyado por los medios occidentales asigna la responsabilidad de esos disparos a Rusia 鈥 quien controla la planta 鈥 el Ministerio de Defensa de Rusia afirm贸 que 鈥渁fortunadamente, los proyectiles ucranianos no alcanzaron la instalaci贸n de petr贸leo y combustible y la planta de ox铆geno cercana, evitando as铆 un incendio mayor y un posible accidente de radiaci贸n鈥. Se ha llamado, por parte del gobierno ruso, a la Agencia Internacional de Energ铆a At贸mica, para que visite el terreno y compruebe in situ la acci贸n ucraniana, que reviste un peligro para toda Europa.

Como parte de la guerra de desinformaci贸n y manipulaci贸n a la que est谩 sometida Rusia se ha evitado darle relevancia al informe de Amnist铆a Internacional. Documento emitido el pasado 4 de agosto (1) que con claridad y fundamento acusa a Ucrania y sus fuerzas militares, de instalar bases militares en hospitales, escuelas y barrios residenciales, desde donde se realizan ataques de artiller铆a contra objetivos rusos. Seg煤n el informe de Amnist铆a Internacional, estas acciones ponen en riesgo a la poblaci贸n civil, advirtiendo que esto supone una violaci贸n del derecho internacional humanitario al convertir a los civiles en objetivos militares. El informe se帽ala, adem谩s, que las v铆ctimas civiles ucranianas se producen como consecuencia de la respuesta rusa a estos ataques realizados desde zonas civiles.

La documentaci贸n para el informe se realiz贸 entre los meses de abril y julio en las zonas de J谩rkov, Donb谩s y Mykolaiv. La secretaria general de Amnist铆a Internacional Agn茅s Callamard se帽al贸 que 鈥渉emos documentado un patr贸n en el que las fuerzas ucranianas ponen en peligro a los civiles y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas鈥. En ese sentido, record贸 que 鈥渆star en una posici贸n defensiva no exime al ej茅rcito ucraniano de respetar el derecho internacional humanitario鈥. Durante estas investigaciones, el equipo encontr贸 indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se hab铆an establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. El Evidence Lab de la organizaci贸n ha analizado im谩genes satelitales para corroborar a煤n m谩s algunos de estos incidentes. La mayor铆a de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kil贸metros de las l铆neas de frente. Exist铆an alternativas viables que no pondr铆an en peligro a la poblaci贸n civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales.

En los casos que document贸, Amnist铆a Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la poblaci贸n civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la poblaci贸n civil. A pesar de este informe, de las declaraciones del gobierno ruso y su disposici贸n a apoyar toda investigaci贸n internacional de la cual se le ha acusado de ser responsable la estrategia de desinformaci贸n y manipulaci贸n occidental es una m谩s de las ramas por las cuales se combate a rusia, se niega el derecho a estar informados plenamente y se ha tomado partido, indudablemente, por Ucrania dando cuenta de los intereses que mueven a Estados Unidos y la OTAN. Lo importante es analizar todo el escenario y sobre 茅l sacar nuestras conclusiones. No olvidemos que la guerra en Ucrania revela, igualmente, el doble rasero de Occidente sobre los problemas humanitarios, especialmente en el tema de las v铆ctimas de los conflictos en Asia Occidental y el racismo imperante como ha quedado demostrado respecto a la manera de reaccionar Europa frente al tema refugiados ucranianos y como lo ha hecho cuando se trata de africanos, sirios, afganos, entre otros (2)

Por ello presento a ustedes la otra visi贸n, otra l铆nea por la cual mirar y analizar lo que acontece en Ucrania, en el Donb谩s, en esta parte de Europa oriental que tambi茅n ha servido para tapar otros conflictos llevados a cabo por pa铆ses aliados de occidente como es el caso de la ocupaci贸n y colonizaci贸n de palestina a manos de Israel, la ocupaci贸n y colonizaci贸n del pueblo Saharaui a manos de marruecos, la agresi贸n contra Siria, Irak, la guerra contra el pueblo de Yemen llevado a cabo por Arabia saud铆 y sus socios, entre otros cr铆menes que son silenciados pues se trata de monarqu铆as y gobiernos corruptos amigos y grandes compradores de armas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.

Pablo Jofr茅 Leal

Art铆culo de SegundoPaso ConoSur

Se permite su reproducci贸n citando la fuente.