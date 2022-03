–

La fulminante consolidaci贸n del pensamiento 煤nico establecido en los medios de comunicaci贸n para explicar la desgraciada invasi贸n de Ucrania ha vetado la m铆nima posibilidad de establecer un debate racional y desapasionado de los hechos acaecidos. Las causas que han provocado el conflicto han quedado reducidas a la locura de un megaloman铆aco imperialista que ans铆a acabar con las democracias y los valores europeos. Democracias que, dicho sea de paso, no han dudado en prohibir la difusi贸n de Russia Today (RT), un acto de censura que hurta ileg铆timamente a los ciudadanos el derecho a juzgar por s铆 mismos la propaganda del otro lado. De este modo, todo se reduce maniqueamente a una infantil historia de h茅roes y villanos. Sus razones tienen.

Durante las tres 煤ltimas d茅cadas, la OTAN se ha extendido menoscabando el 谩rea de influencia rusa, rompiendo el compromiso alcanzado al t茅rmino de la Guerra Fr铆a de no expansi贸n hacia Europa del Este. Sin embargo, la incorporaci贸n de las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas a la organizaci贸n, ha sido imparable. Si hasta 2010 hubo esfuerzos de acercamiento entre ambas potencias, a partir de entonces la tensi贸n no ha dejado de aumentar. Las dos 煤ltimas grandes fronteras entre Rusia y la Europa aliada son Bielorusia, controlada por Mosc煤, y Ucrania. Es l贸gico que desde un punta de vista de su seguridad, Rusia considere la incorporaci贸n de Ucrania a la OTAN como una l铆nea roja infranqueable. Del lado occidental, se argumenta que Ucrania tiene derecho a decidir incorporarse a la organizaci贸n, lo que no deja de ser una afirmaci贸n puramente ret贸rica, pues no existe ninguna instancia supranacional que otorgue este derecho, por otra parte leg铆timo. Es la OTAN la que decide a quien admite en su club, y el principal criterio que debiera regir en esta decisi贸n es cumplir su compromiso de no expansi贸n en aras de una seguridad que afecta al equilibrio geoestrat茅gico mundial. El peligro de ruptura de este equilibrio entre dos potencias nucleares ser铆a evidente, al considerarse Rusia, tambi茅n leg铆timamente, mucho m谩s expuesta, teniendo frente a su extensa frontera con Ucrania bases militares de la organizaci贸n. Esta y no otra, es la principal causa de esta maldita guerra, y la responsabilidad de EE UU y Europa es tan clara como la inmoralidad y la temeridad de Rusia de invadir a su vecino. Si la v铆a diplom谩tica se hubiera desarrollado sobre la base de un compromiso firme de la OTAN de no incorporar a Ucrania, compromiso rechazado desde el principio, quiz谩s se podr铆a haber evitado este horror.

Pero bajo esta explicaci贸n bien conocida, existen indicios razonables para sospechar que la causa 煤ltima del conflicto es una urgente necesidad de estabilidad en el suministro de recursos, principalmente energ茅ticos, mediante la incorporaci贸n de Ucrania a la UE y la OTAN, para lo cual ser铆a condici贸n imperativa el derrocamiento del r茅gimen de Putin. En este sentido, cabe recordar nuestra enorme dependencia de Rusia. Europa importa de este pa铆s el 45% gas 鈥攙arios pa铆ses dependen al 100% de 茅l鈥, el 50% del carb贸n y el 30% del petr贸leo. Si a帽adimos a Ucrania, juntas proporcionan al mundo m谩s del 25% del trigo 鈥17% a Europa鈥, un 20% del ma铆z y un 80% del aceite de girasol 鈥60% a Europa鈥. Adem谩s, Rusia produce gran cantidad de nitrato de amonio, que es un componente b谩sico para la fabricaci贸n de fertilizantes, y Ucrania tiene las tierras m谩s f茅rtiles de Europa, las conocidas como tierras negras. Ambos pa铆ses son pues muy necesarios para garantizar la seguridad alimentaria del mundo. Y podr铆amos terminar con una larga lista de minerales estrat茅gicos.

Estos indicios ser铆an, en primer lugar, el mal disimulado inter茅s de la OTAN por la membres铆a de Ucrania. En efecto, desde 2008 se han iniciado diversas acciones para incorporarla, la 煤ltima el 14 de junio de 2021. Ese d铆a se celebr贸 en Bruselas la reuni贸n de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN, aprob谩ndose en ella el documento NATO 2030, donde comprobamos el camino establecido 鈥減ara afrontar un nuevo contexto estrat茅gico donde Rusia ya ha pasado a ser una clara amenaza鈥 y donde podemos leer frases tales como: 鈥淟a puerta de la OTAN permanece abierta a todas las democracias europeas que comparten los valores de nuestra Alianza鈥, 鈥淩eiteramos la decisi贸n tomada en la Cumbre de Bucarest de 2008 de que Ucrania se convertir谩 en miembro de la Alianza con el Plan de Acci贸n de Membres铆a (MAP) como parte integral del proceso鈥 o 鈥淣os mantenemos firmes en nuestro apoyo al derecho de Ucrania a decidir su propio futuro y el curso de su pol铆tica exterior sin interferencias externas鈥. Se puede decir m谩s alto, pero no m谩s claro.

Otro asunto sospechoso es el clamoroso apag贸n informativo de occidente sobre la guerra civil en las regiones prorrusas del este, recientemente reconocidas por Rusia como Rep煤blicas Populares de Donetsky y de Lugansk, asunto tremendamente inc贸modo para occidente. Esta guerra cuenta ya con 14.000 muertos en sus ocho a帽os de duraci贸n, ucranianos todos, hablen ruso o no, incluyendo abominables cr铆menes ejecutados por el Batall贸n Azov de neonazis ucranianos. Condenar la anexi贸n rusa de Crimea y la ocupaci贸n de estos territorios en 2014 deber铆a haber sido compatible con denunciar las atrocidades de ambos bandos.

Llaman tambi茅n much铆simo la atenci贸n las advertencias hechas en oto帽o de 2021 por los gobiernos de Alemania, Austria y Suiza, a trav茅s de sus p谩ginas web, prensa y televisi贸n, acerca de posibles apagones totales de duraci贸n indefinida, publicando incluso listas de aprovisionamiento y recomendaciones para resistir durante al menos dos semanas sin electricidad. Y no es un asunto menor, pues la red el茅ctrica centroeuropea es com煤n y tiene una dependencia absolutamente cr铆tica de las energ铆as f贸siles, especialmente del gas ruso.

Terminando de atar cabos, hay que destacar el consenso establecido por la Uni贸n Europea para clasificar a la energ铆a nuclear y el gas como energ铆as limpias, lo que concuerda perfectamente con la urgente necesidad de Europa de mantener en su mix el茅ctrico todo lo que haga falta sin ganarse la oposici贸n de la poblaci贸n鈥 隆qu茅 mejor que pintar de verde estas energ铆as! Junto a ello, a帽adamos la progresiva vuelta a la quema de carb贸n en nuestras centrales t茅rmicas. Europa 鈥攜 el mundo, dicho sea de paso鈥 est谩 en un camino sin retorno hacia una disminuci贸n progresiva, inexorable, de los recursos energ茅ticos. Esta desesperaci贸n es tambi茅n un signo claro de la total dependencia de los sistemas de captaci贸n de energ铆a renovable 鈥攑aneles fotovoltaicos, centrales de energ铆a solar de concentraci贸n y aerogeneradores鈥 de la energ铆a f贸sil y nuclear, tanto en la extracci贸n de los minerales necesarios para su fabricaci贸n, como en su transporte, su instalaci贸n y su mantenimiento, como han demostrado en excelentes trabajos el ingeniero Pedro Prieto o el doctor Antonio Turiel. Resumiendo, la transici贸n energ茅tica lleva d茅cadas de retraso y nos ha pillado el toro.

De modo que no es descabellado pensar que esta guerra, no solo se esperaba, sino que se ve铆a como inevitable para controlar unos recursos energ茅ticos cada vez m谩s escasos. Esto obligatoriamente pasar铆a por deshacerse de un Putin que nunca aceptar铆a a Ucrania en la UE, y mucho menos en la OTAN, buscando as铆 asegurarse el entendimiento con un gobierno 鈥渁migo y confiable鈥 que no comprometa el abastecimiento de gas y petr贸leo a medio plazo. Y mientras se consigue la consecuci贸n de este objetivo, guerra de desgaste incluida, EE UU har铆a caja vendi茅ndonos gas licuado (GNL) suministrado en buques metaneros.

Las cosas, evidentemente, son mucho m谩s complicadas, pero Europa, empujada por la desesperaci贸n energ茅tica, parece dispuesta a jug谩rselo todo, guerra incluida. Nosotros hemos apretado el bot贸n nuclear econ贸mico, lo que puede llevar a Rusia a apretar el bot贸n nuclear de la energ铆a. Si cierra el grifo del gas y el petr贸leo, por muchas p茅rdidas econ贸micas que pudiera causar a su pa铆s, puede llevarnos a una era pre-industrial en pocas semanas, literalmente. El racionamiento de electricidad ser铆a draconiano, lo que supondr铆a, no solo un sufrimiento inmenso en la poblaci贸n, sino el cierre parcial de la industria y una escalada de precios descontrolada. Hay que tener en cuenta que el 90% del gas llega por gasoductos y solo el 10% por barco. Alimentar el 90% de la demanda centro-europea con GNL, que hay que desembarcar, regasificar y distribuir a todo lo largo y ancho del continente, es una gigantesca tarea 鈥攅n la que Espa帽a ser铆a el pa铆s clave, ya que posee el 25% de las regasificadoras europeas鈥. Un GNL que, por otra parte, es limitado y se encuentra en un mercado de competencia atroz.

A la luz de estos hechos, el relato de heroicos vencedores y malvados villanos empieza a cobrar un siniestro sentido. Ser铆a necesario, como ya nos est谩n anticipando, para la aceptaci贸n por parte de la poblaci贸n de las enormes consecuencias econ贸micas producidas por nuestras propias sanciones y por el enorme sufrimiento generado si Putin cerrara la llave del gas. Solo una negociaci贸n, o una retirada de Rusia 鈥攅xtremadamente improbable鈥, podr铆a evitar esta cat谩strofe. Ucrania tiene la guerra perdida, pero se ha convertido en el medio para desgastar a Putin, de ah铆 la indecencia moral de suministrarles armas y alentarles para seguir resistiendo en vano.

Si podemos sacar una lecci贸n de este tr谩gico escenario, negro presagio del advenimiento inminente de un mundo en conflicto b茅lico permanente por la escasez de recursos y materias primas, no deber铆a ser otra que la de afrontar de una maldita vez el gran dilema de la civilizaci贸n global: elegir entre la renuncia a un modo de vida materialmente insostenible o el salvaje camino de la autodestrucci贸n.