De parte de Socialismo Libertario February 25, 2022 38 puntos de vista

Con los bombardeos y la invasi贸n de las tropas rusas la guerra en Ucrania, que desde 2014 ya ha causado m谩s de 14.000 v铆ctimas mortales, entra en una nueva, dram谩tica fase.

Esta guerra y sus v铆ctimas nos conciernen a todas y todos. Tambi茅n nos concierne la responsabilidad de reflexionar y movilizarnos.

Las responsabilidades del r茅gimen de Putin son graves y evidentes. Un r茅gimen belicista que est谩 causando nuevas muertes y destrucciones. De este tr谩gico desenlace es tambi茅n responsable la OTAN, una alianza militar con objetivos expansionistas y de la que el gobierno de Ucrania quiere formar parte.

Decir No a la guerra significa por tanto denunciar sus responsables, tanto Putin como la OTAN.

Decir No a la guerra significa estar al lado de la poblaci贸n civil que es, como siempre, la primera y principal v铆ctima de la l贸gica y de la pr谩ctica b茅lica de superpotencias unidas por el desprecio de las vidas humanas. No a la guerra significa solidaridad con los valientes que se est谩n manifestando contra Putin en m谩s de 50 ciudades rusas.

25 de febrero de 2022

NO A LA INVASI脫N DE PUTIN

NO AL EXPANSIONISMO DE LA OTAN

SOLIDARIDAD CON LA POBLACI脫N CIVIL

ACOGIDA PARA LOS REFUGIADOS