July 24, 2022

La 煤ltima aparici贸n de nuestro miembro en el programa de radio Final Straw. Las ra铆ces del colectivo, el statu quo local actual, la cobertura OSINT del sabotaje anti-militar ruso, etc. La foto del t铆tulo muestra nuestro centro de la ciudad con una vista del ayuntamiento da帽ado por un ataque de misiles desde el Palacio del Trabajo mucho m谩s destrozado; la conversaci贸n se puede escuchar en esta p谩gina.

Por favor, apoye este bolet铆n en l铆nea para la ayuda humanitaria a la poblaci贸n civil o la campa帽a para restaurar el tejido social de la comunidad mediante la reconstrucci贸n colectiva de nuestros barrios. Puedes donar para ello aqu铆.

Assembly.org.ua

The Final Straw Radio / Publicado en Libcom / Traducido por alasbarricadas



– 驴Podr铆as presentarte (o si es como individuos psued贸nimos con alg煤n nombre, afiliaciones pol铆ticas, pronombres de g茅nero) y decir m谩s o menos en d贸nde te mueves? 驴C贸mo identificar铆as tu perspectiva pol铆tica y en qu茅 proyectos trabajas?

– Hola a todos, queridos Bursts, queridos oyentes… Soy Cheh y soy cofundador del grupo de contrainformaci贸n de Kharkiv llamado assembly.org.ua. Kharkiv es la ciudad ucraniana m谩s grande despu茅s de Kiev, a unos 45 km de la frontera rusa y actualmente asediada por el norte desde la primera ma帽ana de la invasi贸n. Personalmente, soy anarco-comunista desde hace unos 10 a帽os. La pol铆tica editorial de Assembly, en general, tambi茅n se acerca al anarquismo social y, en este sentido, somos el primer medio de comunicaci贸n de este tipo en Kharkiv desde el peri贸dico Nabat en 1920. Al mismo tiempo, no tenemos pruebas estrictas de ideolog铆a y teor铆a como las que se encuentran durante la admisi贸n en un partido marxista. Estamos dispuestos a cooperar con diferentes personas e iniciativas, si no est谩n controladas por pol铆ticos o estructuras burocr谩ticas, si apoyan la acci贸n directa horizontal desde abajo y quieren ser 煤tiles a la comunidad local… en general.

– 驴Podr铆as hablar de Assembly.org.ua, que se describe como un portal de periodismo independiente e iniciativas de base en la zona de Kharkiv? Veo publicaciones que se remontan a 2020, durante los primeros d铆as de la pandemia de coronavirus. 驴Puedes hablarnos de c贸mo empez贸 el proyecto, de su finalidad y de c贸mo 茅ste y sus lectores han cambiado con la invasi贸n rusa?

– S铆, realmente hemos estado activos desde el 30 de marzo de 2020, tan pronto como hubo una sensaci贸n en el aire de que este statu quo habitual se hab铆a resquebrajado finalmente. El inicio de una pandemia mundial nos cogi贸 por sorpresa. Era inusual quedarse en casa todo el tiempo. En algunos de los centros de trabajo de nuestros compa帽eros, el salario se redujo en un 20% y se tem铆a el despido de personal. Pero un par de semanas despu茅s del inicio de la cuarentena, empezamos a desarrollar nuestra p谩gina web y as铆 empez贸 a hablar de problemas sociales agudos y a ayudar a la gente para unirse y para ayudarse directamente ante la crisis.

Nuestro razonamiento era algo as铆: si al menos el 10% de la poblaci贸n de nuestra ciudad entiende, por ejemplo, el sistema de transporte p煤blico mejor que el alcalde y el ayuntamiento, entonces 驴por qu茅 necesitamos la Administraci贸n? Algo as铆… Nuestra revista pronto se convirti贸 en un lugar de encuentro entre el segmento pac铆fico de la lucha social y la autoorganizaci贸n y el underground radical, y empez贸 a hacer honor a su nombre. Cubrimos los acontecimientos de la calle, las luchas en los centros de trabajo y las cuestiones de desarrollo urbano en nuestra metr贸poli. Tambi茅n hemos tratado de recuperar la memoria hist贸rica sobre las tradiciones obreras revolucionarias.

Desde el estallido de las hostilidades, nuestra revista se ha convertido en una plataforma para presentar y coordinar actividades humanitarias autoorganizadas, as铆 como en una plataforma para poner de manifiesto c贸mo la clase dominante local se est谩 beneficiando de esta masacre. 隆Y si el a帽o pasado ten铆amos entre 20 y 30 mil visitas al mes, desde el comienzo de la primavera se ha disparado a entre 80 y 120 mil!



-Hemos hablado con algunas personas de Kharkiv en el pasado en el programa desde que comenz贸 la guerra con Rusia, pero hace un par de meses. 驴Puedes hablarnos un poco de la ciudad y del oblast o regi贸n en la que se encuentra, antes de la guerra?

– En general, Ucrania, sobre todo con la reducci贸n de cualquier perspectiva de vida tras el levantamiento de Maidan, se ha convertido en un pa铆s de alconautas y pensionistas, y J谩rkov es conocida como una “ciudad de caras aburridas” incluso para los est谩ndares ucranianos. En consecuencia, el clima pol铆tico es generalmente depresivo y conservador, y es extremadamente dif铆cil hablar de otra cosa que no sea la supervivencia diaria – incluso los capitalistas de Ucrania tienen un horizonte de planificaci贸n muy corto. 驴Puede cambiar esta situaci贸n con la recuperaci贸n econ贸mica tras la guerra? No lo s茅. Ya veremos…

– Si has estado en la ciudad o cerca de ella durante este tiempo, 驴puedes compartir con el p煤blico un poco de c贸mo ha sido? A pesar de estar tan cerca de la frontera rusa y de que la ciudad ha sobrevivido al rechazo de la invasi贸n rusa, los bombardeos contin煤an, 驴verdad? (No puedo imaginar lo traum谩tico que ha sido y nuestro proyecto definitivamente env铆a solidaridad y condolencias por sus p茅rdidas).

– En pocas palabras, nuestra ciudad, debido a su ubicaci贸n, es un gran campo de tiro para los invasores. Los misiles bal铆sticos sobrevuelan todas las noches en cuanto la gente se acuesta (o al amanecer, hacia las 3 o 4 de la ma帽ana). Y los sistemas de cohetes m煤ltiples atacan en pleno d铆a, cuando hay mucha gente en las calles, de nuevo, para matar a tantos civiles como sea posible. Ninguna defensa a茅rea del mundo puede interceptar los Iskander hipers贸nicos a tan corta distancia – incluso la alerta a茅rea no tiene tiempo de avisar de ellos y empieza a sonar despu茅s de las primeras explosiones (no siempre pero s铆 a menudo). Los militares rusos quieren persuadir a las autoridades ucranianas para que negocien a cualquier precio y esperan que las bajas civiles obliguen a la poblaci贸n a exigir concesiones a favor de Rusia a los dirigentes pol铆ticos del pa铆s. Por supuesto, los HIMARS ucranianos podr铆an destruir todas las posiciones de tiro en varios minutos, pero los socios estadounidenses proh铆ben expresamente los ataques en territorio ruso, por mucho que nos disparen desde all铆, porque se considerar谩 una agresi贸n ucraniana contra la Federaci贸n Rusa y empeorar谩 las relaciones ruso-estadounidenses… As铆 vivimos.

– Varias de las historias recientes en Assembly.org.ua se han centrado en c贸mo las 茅lites locales, los especuladores y los capitalistas y bancos a escala nacional (en Rusia y Ucrania) han estado maquinando para aprovecharse de la inestabilidad o la destrucci贸n o aumentando su violencia econ贸mica sobre una poblaci贸n cada vez m谩s inestable econ贸micamente. 驴Qu茅 has visto del capitalismo del desastre en esta zona de guerra y cu谩les son sus visiones de futuro?

– Hay un gran n煤mero de ejemplos de este tipo. La venta de bienes humanitarios, el robo de los salarios de los empleados, o el mismo proyecto de ley para suspender los pagos de las hipotecas y los pr茅stamos para autom贸viles mientras dure la guerra, aprobado el 9 de julio en primera lectura, que has mencionado. Este proyecto de ley no suspende el devengo del cuerpo y los intereses del pr茅stamo. Es por eso que, al final de la ley marcial, los prestatarios se ver谩n obligados a pagar grandes cantidades de deuda pendiente – de lo contrario ser谩n objeto de sanciones establecidas por la ley o un acuerdo de pr茅stamo. En el mismo contexto, podemos recordar los precios de los alquileres por las nubes en las regiones m谩s seguras. O los planes de las autoridades de Kharkiv (y de los promotores asociados a ellas) de demoler edificios hist贸ricos da帽ados por los bombardeos para la construcci贸n de instalaciones comerciales en lugar de su restauraci贸n. Por cierto, en primavera, el Ayuntamiento de Kharkiv present贸 una supuesta iniciativa de voluntariado para restaurar la ciudad, encabezada no por un arquitecto o urbanista, sino por un dise帽ador de ropa afiliado al Ayuntamiento -obviamente, para robar el presupuesto bajo esta tapadera por parte de los funcionarios-, pero despu茅s de que public谩ramos la exposici贸n de qui茅n es este cabr贸n y lo que se sabe de su parte, se ech贸 atr谩s el proyecto.



– 驴Puedes hablarnos de la experiencia de la Ley Marcial y del reclutamiento militar en Kharkiv?

– En general, nada interesante. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la ma帽ana tenemos toque de queda, los polic铆as intentan atrapar a todos los que est谩n en la calle sin un permiso especial, pero en las zonas marginales las patrullas son casi invisibles. Las citaciones al ej茅rcito se distribuyen en muchos lugares p煤blicos -las entradas de las estaciones de metro, los supermercados, las empresas, los parques-, pero como la ley exige que se presenten por adelantado, y no en presencia de los funcionarios, rellenarlas en la calle es ilegal y la gente suele ignorar esos papeles. Como el sistema judicial est谩 pr谩cticamente paralizado, nadie puede ni siquiera multar a los infractores. A finales de la primavera, apareci贸 un canal de Telegram asociado con 65.000 suscriptores sobre d贸nde se est谩n emitiendo ahora las citaciones. Por lo tanto, los residentes se enteran de tales redadas con antelaci贸n y tratan de evitarlas.

Al parecer, la tarea de los comisarios militares no es s贸lo reabastecer el ej茅rcito, sino m谩s bien presionar al mayor n煤mero posible de reclutas, con la esperanza de que al menos algunos se asusten y ofrezcan dinero para que se queden atr谩s. Por la misma raz贸n, muchos de los que acuden a las oficinas de registro y alistamiento militar por voluntad propia no pueden alistarse en el ej茅rcito, y la salida del pa铆s est谩 cerrada para todos los varones sanos asignados de 18 a 60 a帽os. Aunque haya motivos legales para salir, los guardias fronterizos no siempre permiten esta salida.

En general, el dominio de los fundamentos de los asuntos militares por parte de la poblaci贸n no es tan malo, porque incluso 1905 demostr贸 que sin esto podemos olvidarnos de la revoluci贸n. Y el rechazo de la invasi贸n tambi茅n es necesario, pero no debemos ayudar a que nuestro Estado se fortalezca como resultado de la victoria, porque en este caso se convertir谩 en la misma dictadura que la rusa. Por lo tanto, apoyamos tanto el sabotaje antib茅lico en Rusia, como algunos conocidos anarquistas en las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la demanda de abrir las fronteras ucranianas para la libre salida de todos los que no quieran servir.

– 驴Podr铆as hablar de las iniciativas de ayuda mutua de base que has presenciado o de las que has podido informar que se est谩n llevando a cabo contra y a pesar de la invasi贸n en el oblast de Kharkiv?

– Bueno, acabo de mencionar una de estas iniciativas en la respuesta anterior. Adem谩s, nuestro equipo organiza de vez en cuando viajes a la zona gris de la regi贸n o simplemente a los suburbios de Kharkiv para conocer c贸mo viven las personas atrapadas all铆 fuera del Estado y distribuir entre ellas alimentos o medicinas humanitarias. Adem谩s, hemos preparado un plan de campa帽as horizontales para la restauraci贸n colectiva de edificios devastados (junto con algunos grupos amigos, como uno llamado Building Aid). Por supuesto, s贸lo podremos empezar a ponerlo en pr谩ctica cuando los ataques con cohetes hayan terminado por completo…

Resumiendo, debido a todas las especificidades de las condiciones ucranianas, la lucha anarquista en un pa铆s tan perif茅rico requiere una solidaridad internacional global. El primitivismo tecnol贸gico de la econom铆a ucraniana y el hecho de que la mitad de ella sea subterr谩nea significa, parad贸jicamente, que es m谩s f谩cil adaptarse en tiempos de crisis. Sin embargo, al mismo tiempo, se forma aqu铆 una atm贸sfera de indiferencia ante cualquier proyecto grandioso para el futuro debido a la concentraci贸n de toda la poblaci贸n en sus problemas moment谩neos y cotidianos. Y como el pensamiento social en la periferia depende en gran medida de la situaci贸n en el n煤cleo capitalista, los 茅xitos de los compa帽eros occidentales contribuir谩n a la difusi贸n del anarquismo revolucionario en Ucrania, donde durante estos pocos y sangrientos meses las clases trabajadoras ya han demostrado una excelente capacidad de autoorganizaci贸n.

– Nos enteramos de vuestro proyecto period铆stico gracias a los posts en ingl茅s en Libcom y otros sitios que hablan del alcance de la resistencia a la guerra en forma de sabotaje y desclasificaci贸n de los militares rusos. Desde marzo hemos visto fotos y v铆deos de ataques a centros de reclutamiento en Rusia, hemos escuchado historias de sabotaje ferroviario y hemos o铆do hablar de la creciente desconfianza y desagrado en los militares rusos por esta guerra contra los ucranianos. Es dif铆cil calibrar desde EE.UU. lo que es propaganda del r茅gimen estadounidense. 驴Puede hablarnos de vuestros reportajes sobre esto, de qu茅 tipo de fuentes utiliz谩is (obviamente para mantener a la gente a salvo en su respuesta) y de vuestra impresi贸n sobre esta creciente resistencia en Rusia?

– Oh, nuestra cobertura en ingl茅s de las cuestiones militares en Libcom es muy diferente del contenido de nuestra propia revista. En Assembly publicamos materiales exclusivos sobre noticias locales de nuestras propias fuentes locales, pero no tenemos ninguna persona con informaci贸n privilegiada en Rusia y Bielorrusia. Tomamos toda la informaci贸n para esta r煤brica con la ayuda de la inteligencia de datos abiertos en los medios sociales y de masas, aportando nosotros mismos s贸lo la sistematizaci贸n y algunas conclusiones.

Nuestros lectores brit谩nicos expresaron con mucha precisi贸n lo que est谩 sucediendo all铆. Dicen: “Aunque a menudo se afirma que muchos rusos deben apoyar esta guerra, tales niveles de resistencia no se vieron en los pa铆ses de la coalici贸n cuando esos estados invadieron Afganist谩n e Irak, incluso entre aquellos estados en los que la poblaci贸n estaba generalmente en contra de la guerra”. Unas palabras muy acertadas, en mi opini贸n.

– Hemos mantenido una conversaci贸n con la Organizaci贸n de Combate Anarco-Comunista, o BOAK, con sede en Rusia, sobre la resistencia y el sabotaje dentro de Rusia. Tienen la clara esperanza de que no s贸lo el sabotaje y la resistencia se desarrollen contra el derramamiento de sangre en Ucrania desde dentro de Rusia, sino que este es un momento para hacer crecer la resistencia contra el capitalismo autoritario en la regi贸n, incluida Bielorrusia. 驴Ves prometedora la resistencia a la guerra y a las dictaduras de una pol铆tica de izquierda antiautoritaria en la zona?

– Estos ataques supondr谩n una grave amenaza para todo el sistema del Estado totalitario ruso cuando la maquinaria represiva falle, como en febrero de 1917. A grandes rasgos, cuando las masas vean que la polic铆a, los servicios secretos y los tribunales ya no funcionan como antes, la lucha revolucionaria se desarrollar谩 en una progresi贸n geom茅trica. Por el momento no hay todav铆a tales se帽ales – porque incluso hablando en contra de la guerra, nada impide al estado ruso encarcelar a una persona durante 15 a帽os. Definitivamente se puede decir que la acci贸n directa para resistir la guerra desde abajo est谩 creciendo, pero nadie puede decir hoy hasta d贸nde llegar谩 porque nadie sabe cu谩nto durar谩 esta matanza.

Y tambi茅n hay que tener en cuenta que la unidad nacional de los ucranianos en torno al poder de Zelensky se basa 煤nicamente en el miedo a una amenaza externa. Como ya hemos dicho, las contradicciones sociales aqu铆 no han desaparecido durante la guerra, sino que, por el contrario, se agravan. Y cuanto antes pierdan las fuerzas invasoras su potencial ofensivo, mejor ser谩 para las luchas sociales en Ucrania. Por lo tanto, el sabotaje antib茅lico en Rusia es indirectamente una amenaza tambi茅n para la clase dominante ucraniana, y por eso consideramos que su apoyo informativo es un acto internacionalista.

– 驴Hay algo que puedas compartir que te d茅 esperanza en estos tiempos peligrosos llenos de p茅rdidas y violencia?

– En primer lugar, el inter茅s en nuestras actividades de personas de todo el mundo. Y el estudio de la brillante y revolucionaria historia de nuestra ciudad y regi贸n, la restauraci贸n de la memoria sobre la que antes de la guerra, de hecho, s贸lo lo hac铆amos nosotros. Y, por supuesto, la maravillosa naturaleza local – en la medida en que est谩 disponible ahora…

– 驴C贸mo pueden nuestros oyentes seguir y apoyar su trabajo en Assembly.org.ua y hay otras iniciativas que le gustar铆a promover aqu铆?

– Son bienvenidos nuestros recursos, tanto all铆 como en la etiqueta hom贸nima en Libcom.org. Para que nuestro trabajo est茅 m谩s disponible, sea m谩s sistem谩tico y de mayor calidad, puedes apoyarnos econ贸micamente en la p谩gina de GlobalGiving Alerta de Ayuda Mutua para Ucrania Oriental. Por favor, vis铆tala. Y nos gustar铆a mencionar a Bandera Negra – un grupo de nuestros compa帽eros de Ucrania Occidental y Central, del que puedes leer en nuestra columna de Libcom, su canal de Telegram tambi茅n est谩 a帽adido all铆. Tambi茅n estamos incre铆blemente agradecidos a la Iniciativa de Solidaridad Olga Taratuta en Francia, alasbarricadas.org en Espa帽a, aitrus.info en Rusia y a todos los dem谩s compa帽eros que difunden nuestros materiales en cualquier lugar. 隆Muchas gracias a todos si escuch谩is esta conversaci贸n!

Aprovechando esta oportunidad, tambi茅n nos gustar铆a saludar a los principales medios anarquistas estadounidenses como It’s Going Down o Crimethinc, que siguen ignor谩ndonos junto a otros anarquistas ucranianos, excepto un pu帽ado de algunos subculturistas que nunca se han visto en ning煤n activismo social. S铆. Algo as铆… 隆Muchas gracias por su atenci贸n!

Las im谩genes son tambi茅n del centro de la ciudad de Kharkiv

Os recordamos tambi茅n que pueden ver nuestro 煤ltimo gran repaso a los actos subversivos contra la guerra y la deserci贸n de soldados en Rusia a mediados de julio.

Adem谩s, os puede interesar un material tan colorido sobre el aniversario de la elecci贸n del consejo insurgente de los makhnovistas en los mismos bosques al sur de Kharkov donde ahora se est谩n produciendo los combates m谩s encarnizados en nuestra regi贸n.