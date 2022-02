–

Si has confiado en los medios de comunicaci贸n mayoritarios para seguir los eventos en Ucrania en los 煤ltimos ocho a帽os, entonces lo m谩s probable es que lo que sepas est茅 equivocado. A pesar de, o m谩s probablemente, porque la crisis en Ucrania ha sido una prioridad tanto en la pol铆tica exterior de los Estados Unidos como en su pol铆tica interna en los 煤ltimos a帽os, la historia del pa铆s y sus conflictos internos han sido algunos de los temas m谩s utilizados como propaganda para el p煤blico occidental.

El Dr. Volodymyr Ishchenko, soci贸logo e investigador asociado del Instituto de Estudios de Europa del Este, ha pasado a帽os escribiendo sobre la pol铆tica ucraniana, la Revoluci贸n Euromaid谩n 2014 y la ca贸tica intersecci贸n de protestas, movimientos sociales, revoluci贸n y nacionalismo. Recientemente habl贸 con Branko Marcetic de Jacobin sobre lo que el p煤blico occidental necesita entender sobre Ucrania y el actual enfrentamiento internacional.

BM | 驴Por qu茅 los funcionarios ucranianos y los gobiernos europeos est谩n adoptando posturas tan diferentes de los EEUU y el Reino Unido sobre la cuesti贸n de las perspectivas de una invasi贸n rusa a Ucrania?

VI | La diplomacia coercitiva rusa y la acumulaci贸n de fuerzas militares son solo una parte, porque tambi茅n hay acciones diplom谩ticas paralelas. Otra parte es esta campa帽a medi谩tica sobre la inminente invasi贸n, que tiene su propia l贸gica aut贸noma, est谩 impulsada por diferentes intereses y no debe tomarse como un reflejo objetivo de las acciones rusas. Tambi茅n tiene este car谩cter de reforzar la escalada de tensi贸n. El objetivo principal de esta campa帽a probablemente ni siquiera sea Rusia o Ucrania, sino Alemania, que se supone que est谩 m谩s cerca de sus aliados de la OTAN [Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte].

Ucrania al principio ni siquiera se dio cuenta de esta campa帽a en los medios occidentales. Luego intent贸 explotar la campa帽a solicitando m谩s armas y pidiendo sanciones preventivas contra Rusia. Solo hace unas dos o tres semanas, el gobierno ucraniano comenz贸 a hacer declaraciones muy expl铆citas de que la invasi贸n no es realmente inminente, que hemos estado bajo la amenaza rusa desde 2014 y que estamos acostumbrados, y que seg煤n su inteligencia, esta amenaza no es mayor de lo que era en la primavera del a帽o pasado (durante la etapa anterior de la acumulaci贸n de fuerzas rusa, que se hizo p煤blicamente con intenciones muy claras).

Esta campa帽a medi谩tica occidental ha tenido consecuencias muy materiales y negativas para la econom铆a ucraniana. La moneda ucraniana ha comenzado a devaluarse, los inversores han comenzado a irse, particularmente en el mercado inmobiliario ucraniano, y el gobierno tiene bastante miedo de que incluso sin una invasi贸n real, la econom铆a ucraniana pueda meterse en problemas bastante graves por esto. Pero no lo tomar铆a como un simple enga帽o estrat茅gico.

BM | 驴Por qu茅 Ucrania es un pa铆s tan importante, tanto para Rusia como para Occidente y Estados Unidos?

VI | Econ贸micamente, Ucrania es en realidad un gran fracaso. Si nos fijamos en los indicadores econ贸micos, Ucrania es probablemente uno de los muy, muy pocos pa铆ses del mundo que no ha alcanzado su nivel de PIB per c谩pita de 1990. Hubo un enorme declive econ贸mico en los a帽os 90, y luego Ucrania no creci贸 como sus vecinos de Europa del Este. No vivimos mejor que al final de la Uni贸n Sovi茅tica, a diferencia de Polonia, por ejemplo, o incluso Rusia o Bielorrusia.

Para Rusia y para los Estados Unidos, es un territorio a trav茅s del cual se transporta gas natural. Hubo algunas iniciativas para tener un consorcio tripartito: Rusia como proveedor de gas, la Uni贸n Europea como consumidor y Ucrania como territorio de transito. Pero fueron torpedeadas en las d茅cadas de 1990 y 2000, particularmente por el lado ucraniano, y el resultado fue que Rusia acaba de construir varios oleoductos alrededor que no pasan por Ucrania. El Nord Stream 2 es quiz谩s el m谩s peligroso para Ucrania, porque puede hacer obsoletos los oleoductos ucranianos.

Desde un punto de vista militar, Rusia dice que Ucrania puede ser importante porque si la OTAN comienza a desplegar armas ofensivas, hay cohetes que pueden llegar a Mosc煤 en cinco minutos desde territorio ucraniano. La estrategia defensiva rusa durante siglos fue la expansi贸n, con el fin de empujar su frontera lo m谩s al oeste posible, creando profundidad estrat茅gica, lo que hizo fracasar las invasiones de Napole贸n Bonaparte y Adolf Hitler, aunque las guerras contempor谩neas no se libran de la misma manera que hace medio siglo o dos siglos.

Para los Estados Unidos, Ucrania es un punto caliente potencial contra Rusia. Si Ucrania es un foco de tensi贸n potencial con Rusia, que podr铆a servir para debilitar a Rusia y obligarla a desviar sus recursos, por ejemplo, en caso de una escalada china. Algunas personas comentan ahora con bastante c铆nismo: “驴Por qu茅 no dejar que los rusos invadan Ucrania y hagamos de Ucrania otro Afganist谩n para Rusia?” Rusia gastar铆a muchos recursos, se ver铆a afectada por nuevas sanciones, probablemente el gaseoducto Nord Stream tambi茅n estar铆a bajo sanciones, y no est谩 tan claro durante cu谩nto tiempo Rusia sobrevivir铆a a una gran escalada de la tensi贸n en Ucrania. Esa podr铆a ser una raz贸n por la que esta guerra [en la regi贸n de Donbass] ha durado tanto tiempo: no hay ning煤n inter茅s real en que acabe. Hubo varias oportunidades para hacerlo en 2019 y 2015, y el gobierno de los Estados Unidos no hizo todo lo que pudo.

BM | 驴Cu谩l es la relaci贸n entre Ucrania y Rusia, ya que la larga y complicada historia de los pa铆ses provoca muchas de las divisiones pol铆ticas y culturales de la Ucrania moderna?

VI | No hay nada cercano a un consenso sobre este tema. Algunas personas de izquierda, como algunos marxistas ucranianos en el siglo XX, argumentaron que Ucrania era una colonia rusa, y al menos en el Imperio Ruso, fue explotada econ贸micamente. La historia es diferente bajo la Uni贸n Sovi茅tica, cuando Ucrania se desarroll贸 muy r谩pidamente y termin贸 siendo una de las partes m谩s desarrolladas del pa铆s, una de las razones por las que la crisis postsovi茅tica fue tan grave. Otros dir铆an que Ucrania se parec铆a m谩s a Escocia en el Reino Unido, y ni siquiera se parece a las relaciones entre las metr贸polis occidentales y sus colonias en 脕frica o Asia, o incluso entre Rusia y Asia Central, o Rusia y Siberia.

Para muchos rusos, Ucrania es parte de su percepci贸n de la naci贸n rusa. Simplemente no pueden imaginar Rusia sin Ucrania. En el Imperio Ruso, exist铆a la idea de que los rusos, ucranianos y bielorrusos eran tres partes de un mismo pueblo. Y esta narrativa fue reiterada recientemente por Vladimir Putin, en un art铆culo donde afirma que los ucranianos y los rusos son un mismo pueblo, dividido artificialmente.

Esta narrativa tiene una larga historia en el pensamiento imperial ruso. Desde esta perspectiva, se ven las relaciones entre Ucrania y Rusia como una competencia de al menos dos proyectos de construcci贸n nacional. Uno afirma que Ucrania no es parte de Rusia; los ucranianos son un pueblo separado. Esta narrativa es la mayoritaria en Ucrania en este momento. Sin embargo, este proyecto de construcci贸n nacional no ha tenido 茅xito por completo, a pesar de tres revoluciones que han tenido un contenido de construcci贸n nacional muy fuerte, que ocurrieron en 1990, 2004 y 2014. Otra narrativa afirmar铆a que los ucranianos son en realidad parte de una unidad eslava oriental m谩s grande y que este proyecto de construcci贸n nacional no se realiz贸 debido a la debilidad de la modernizaci贸n en el Imperio Ruso.

Sin embargo, esta discusi贸n preocupa solo a una peque帽a parte de la sociedad ucraniana, especialmente a los intelectuales. Para los ucranianos comunes, no es la pregunta m谩s importante. Seg煤n las encuestas realizadas durante los treinta a帽os transcurridos desde la independencia, las cuestiones de los empleos, los salarios y los precios han estado en la cima, mientras que la identidad, el idioma, las relaciones geopol铆ticas, la UE, Rusia y la OTAN siempre estuvieron en la parte baja de las prioridades ucranianas.

BM | Algunos comentaristas dicen que debido a que la extrema derecha no ha tenido mucho 茅xito en las elecciones posteriores a Maid谩n, su papel en el pa铆s es insignificante. 驴es verdad?

VI | El papel de los nacionalistas radicales en la pol铆tica ucraniana es significativo, a trav茅s de la presi贸n directa sobre el gobierno y la difusi贸n de narrativas. Si se analizan las pol铆ticas reales que aplic贸 el gobierno posterior a Maid谩n, ah铆 est谩 el programa de los partidos nacionalistas radicales, en particular la descomunizaci贸n, la prohibici贸n del Partido Comunista de Ucrania y la ucranizaci贸n, lo que significa expulsar al idioma ruso de la esfera p煤blica ucraniana. Muchas cosas sobre las que la extrema derecha hizo campa帽a antes de Maid谩n fueron implementadas por pol铆ticos que no son nominalmente de extrema derecha.

La radicalizaci贸n nacionalista es una compensaci贸n en buena parte de la falta de cambios revolucionarios despu茅s de la revoluci贸n. Si comienzas, por ejemplo, a cambiar algo en la esfera ideol贸gica, cambiar el nombre de las calles, quitar cualquier s铆mbolo sovi茅tico del pa铆s, quitar las estatuas de Vladimir I. Lenin de muchas ciudades ucranianas, creas una ilusi贸n de cambio sin cambiar realmente en la direcci贸n de las aspiraciones del pueblo.

La mayor铆a de los partidos relevantes son en realidad m谩quinas electorales de redes clientelistas espec铆ficas. Las ideolog铆as suelen ser totalmente irrelevantes. No es dif铆cil encontrar pol铆ticos que hayan cambiado entre campos completamente opuestos en la pol铆tica ucraniana varias veces durante sus carreras.

Los partidos nacionalistas radicales, por el contrario, tienen ideolog铆a, han motivado a activistas y, en este momento, probablemente sean los 煤nicos partidos en el sentido real de la palabra “partido”. Son las partes m谩s organizadas y movilizadas de la sociedad civil, con la movilizaci贸n en la calle m谩s fuerte. Despu茅s de 2014, tambi茅n obtuvieron los recursos necesarios para la violencia: tuvieron la oportunidad de crear unidades armadas afiliadas y una amplia red de centros de entrenamiento, campamentos de verano, caf茅s para reunirse y revistas. Esta infraestructura tal vez no exista en ning煤n otro pa铆s europeo. Se parece m谩s a la pol铆tica de extrema derecha de la d茅cada de 1930 en Europa que a la pol铆tica europea contempor谩nea de la extrema derecha, que no depende tanto de la violencia paramilitar, sino que es capaz de ganar a una parte bastante amplia del electorado.

BM | 驴Cu谩les son algunos de los aspectos incomprendidos o desconocidos de la Revoluci贸n Euromaid谩n de 2014 de los que el p煤blico occidental puede no ser consciente?

VI | En Occidente, se ha vuelto dominante la narrativa de las ONG profesionales, que fueron una parte importante del levantamiento de 2014. Pero definitivamente no representaban toda la diversidad de este levantamiento y representaban a煤n menos la diversidad de este gran pa铆s. En sus narrativas, esta fue una revoluci贸n democr谩tica y pac铆fica contra un gobierno autoritario dirigido por Viktor Yanukovich, que probablemente sea uno de los pocos gobernantes en el mundo que ha sido derrocado por dos revoluciones.

Esta narrativa de las ONG profesionales y los intelectuales liberales nacionalistas fue retomada por los medios de comunicaci贸n occidentales y los funcionarios occidentales, en parte porque era lo que quer铆an escuchar. Y los funcionarios occidentales apoyaron la Revoluci贸n Maid谩n de forma bastante abierta. Para la UE en ese momento, fue bastante 煤til, porque mientras la gente en Grecia quemaba banderas de la UE, la gente en Ucrania las enarbolaba.

El miedo a los nacionalistas radicales inspir贸 las protestas contra Maid谩n en las zonas surestes de Ucrania. Rusia decidi贸 abastecer y, en un momento crucial, intervenir e impedir la derrota de los rebeldes separatistas en la regi贸n. El resultado es que una parte de Donbass, una regi贸n ucraniana oriental, fuertemente industrializada y urbanizada, ahora est谩 bajo el control de las llamadas rep煤blicas populares que deber铆an ser vistas m谩s o menos como estados t铆teres rusos.

BM | 驴C贸mo espera que se resuelva esta crisis?

VI | Espero que haya una soluci贸n pac铆fica a la crisis. Todos tenemos que esperar que los rusos no inicien una invasi贸n est煤pida y que no comiencen a escalar, no solo en Donbass, sino m谩s all谩.

Cualquier progreso en la aplicaci贸n de los acuerdos de Minsk, que tratan de c贸mo integrar los territorios separatistas prorrusos de nuevo en Ucrania, sin duda ser铆a 煤til para la desescalada. Aunque la mayor铆a de los ucranianos no est谩n contentos con los acuerdos de Minsk, principalmente porque han demostrado ser ineficaces desde 2015 y no han tra铆do la paz a Donbass, no son inherentemente inaceptables. De hecho, las protestas reales contra los acuerdos de Minsk fueron bastante peque帽as y no fueron realmente apoyadas por la mayor铆a de los ucranianos.

Pero hasta ahora, el gobierno de Ucrania no quiere aceptar Minsk. Encuentra diferentes excusas para no hacer lo que acord贸 con Francia, Alemania y Rusia. Una de las razones son las amenazas violentas muy expl铆citas de la sociedad civil nacionalista en Ucrania, que perciben Minsk como una capitulaci贸n para Ucrania. Para los nacionalistas, Minsk significa reconocer la diversidad pol铆tica de Ucrania: que los ucranianos disidentes no son simplemente zombis de la propaganda rusa, y no son traidores a la naci贸n; que tienen razones muy racionales para no estar de acuerdo con la narrativa nacionalista y tienen una percepci贸n alternativa de Ucrania.

Si el gobierno ucraniano se tomara en serio la implementaci贸n de los acuerdos y no buscar excusas como las amenazas arguidas por los nacionalistas, podr铆an pedir ayuda a Occidente, dada la posici贸n muy consolidada de los Estados Unidos y la UE, para la r谩pida implementaci贸n de los acuerdos de Minsk. Sin duda ser铆a 煤til para el gobierno ucraniano y desmovilizar铆a a la parte nacionalista de la sociedad civil, especialmente aquellas que dependen directamente de la ayuda financiera de Occidente.