El viernes 17 de diciembre se publicaron los datos de la última encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KMIS por sus siglas originales), que muestran una brecha en la sociedad ucraniana en relación con la posible reacción a una hipotética guerra con Rusia. Alrededor de un tercio de los ciudadanos ucranianos afirma que mostrarían resistencia armada y el 21% dice que está dispuesto a protestar en ese caso. Es decir, sobre la mitad de los encuestados muestra su intención de oponerse, de alguna manera, a una hipotética invasión. La otra mitad se divide entre los que se irían a otra región (14,8%), al extranjero (9,3%) y los que no harían nada (18,6%). En 12,1% encuentra difícil responder a la pregunta y el 1,1% se niega a hacerlo.

La encuesta muestra diferencias significativas ante una supuesta invasión rusa en las diferentes regiones de Ucrania. La intención de resistirse es el doble de alta en las regiones del oeste que en las del este. KMIS también apunta que, en septiembre de 2015, en una encuesta equivalente, el 23,8% se mostró dispuesto a una resistencia armada y el 28,6% a participar en acciones civiles de resistencia. Un 52,4% mostraba intención de resistir de una forma o de otra. En otras palabras, en seis años, a pesar de la constante propaganda militarista, el porcentaje de personas dispuestas a ofrecer algún tipo de resistencia a una invasión ha disminuido el 2,4%.

KMIS también ha presentado los datos de personas dispuestas a ofrecer resistencia armada a una hipotética invasión según las simpatías de partido. El 72,2% de los partidarios de Solidaridad Europea afirma que se resistiría (49,8% residencia armada y 30,7% con resistencia civil). Entre los partidarios de Servidor del Pueblo, pretende resistirse el 53,2%; los de Batkivschina, el 42,4%; de la Plataforma Opositora Por la Vida, el 25%; del Partido Radical, el 50,5%. Los partidarios de Nashi y el Partido Sharii son los menos proclives a resistirse (14,2% y 23,9% respectivamente). El 41,8% de partidarios de Nashi, el 38,2% de Sharii y el 33,6% de la Plataforma Opositora afirma que no haría nada.

La encuesta también afirma que los hombres se muestran más dispuestos a la resistencia que las mujeres (68% frente a 36%). También los residentes del ámbito rural son más proclives a resistirse que los del ámbito urbano: 55,1% frente al 49,9%, el 45,8% en el caso de ciudades pequeñas y 47,7% de las ciudades grandes.

También hay que prestar atención a la metodología de la encuesta. En ambos casos, KMIS ha realizado encuestas telefónicas a alrededor de 2000 personas. En Ucrania, raramente se realizan actualmente encuestas presenciales, que generalmente dan resultados más fiables, ya que requieren trasladarse a las diferentes regiones. Tampoco se puede contar con respuestas sinceras en una encuesta telefónica sobre la actitud hacia el agresor, la intención de defender a Ucrania o la actitud hacia las autoridades rusas. Una parte importante de los encuestados, antes de responder, se pensaría: ¿están estos sociólogos trabajando para los nacionalistas radicales o el SBU?

En segundo lugar, hay que decir también que los sociólogos de Kiev no plantean todas las respuestas, ya que presenta opciones de rechazo a una hipotética invasión rusa o la inacción. Los sociólogos han asumido de antemano que cada ucraniano se opondría y solo varían las opciones de reacción. De forma similar, en los programas de televisión, las encuestas ofrecen siempre únicamente opciones antirrusas.

Teniendo en cuenta el limitado número de respuestas, especialmente si se desglosa por regiones, obtendremos datos erróneos. Por ejemplo, si preguntamos la forma en la que la población come col (cocida, frita, salteada), pero ninguna opción incluye que no coma col, los resultados que obtendremos serán que a la mayoría le encanta la col, aunque la cocine de diferentes maneras.

Sin embargo, en este caso, pese a la falta de opciones en las repuestas y la dudosa anonimidad de la encuesta telefónica, los resultados contradicen las convencidas declaraciones del presidente Zelensky a sus socios occidentales sobre la unidad en la intención de resistir en caso de invasión rusa. Estas encuestas, incluso teniendo en cuenta la posible manipulación, no muestran la actitud real, sino que sirven como una especie de efecto disuasor para el potencial oponente.

Los resultados de esta encuesta pueden compararse con los de otra encuesta de este año, que mostraba que casi la mitad de la población considera que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo.

En Donbass, según la versión de Kiev, la supuesta lucha contra los invasores rusos ya está en su octavo año. Sin embargo, cada año hay problemas con el reclutamiento y la movilización de reservistas muestra la realidad sobre las ganas de luchar de los ucranianos. Los reclutas tienen que ser atrapados en centros comerciales y paradas de autobús y muchos de ellos son enviados por sus familias a la Federación Rusa para evitarlo.

Naturalmente, la propaganda nacionalista y militarista hace su trabajo o no habría recibido ingentes fondos del presupuesto nacional y de los espónsores extranjeros. Su efecto sobre la mayoría es a corto plazo, así que, año tras año, es preciso reavivar los sentimientos nacionalistas, intimidando a la población con peligros de invasiones rusas, ilustrando los horrores de la vida en Crimea, etc. Sin embargo, forman en la mayoría no una actitud real sino una guía sobre cómo responder “correctamente” a las preguntas de los sociólogos y los representantes del gobierno.

