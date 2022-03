–

Carlos Taibo

Escribo estas l铆neas para ordenar mis ideas, pocas y nada claras, sobre lo que ocurre en Ucrania desde hace cuatro d铆as. Debo confesar con humildad que los conocimientos que cre铆 acumular en el pasado en relaci贸n con la Europa central y oriental me sirven de poco para lidiar con un escenario por muchos conceptos in茅dito. Disculpen por ello las osad铆as en la interpretaci贸n y las imprecisiones que este texto a buen seguro incluye.

1. Ninguno de los conflictos registrados en las tres 煤ltimas d茅cadas en la Europa central y oriental 鈥揅hechenia, Transdnistria, Abjazia, Osetia de Sur, Nagorni-Karabaj, el Donb谩s, Crimea- arroja luz para interpretar lo que acarrea la invasi贸n de un pa铆s de 600.000 km虏 y casi cincuenta millones de habitantes, aunque algo nos digan del sufrimiento ingente, e impresentable, de la poblaci贸n civil. Para conocer algo parecido en ese recinto geogr谩fico habr铆a que retrotraerse, con rendimientos muy limitados, a la agresi贸n alemana de 1941 contra la Uni贸n Sovi茅tica. En paralelo, todos los movimientos asumidos por Rusia desde el a帽o 2000, con Putin como presidente, supusieron hasta antes de ayer riesgos limitados. Del de estas horas no parece que pueda decirse lo mismo.

2. En virtud de lo anterior no es sencillo, o no est谩 a mi alcance, ofrecer una explicaci贸n certera y cre铆ble de las causas de la intervenci贸n rusa en Ucrania. Me limito a recoger algunas de las explicaciones que, con car谩cter m谩s o menos imaginativo y conspiratorio, corren por ah铆. Una de ellas sugiere que Rusia, a manera de lo que hicieron algunas grandes potencias al calor de las dos guerras mundiales libradas el siglo pasado, habr铆a asumido una huida hacia adelante para escapar de sus agudos e intratables problemas internos. Una segunda identificar铆a los efectos de una pulsi贸n imperial irrefrenable que habr铆a aconsejado restaurar el control de Mosc煤 sobre Ucrania sobre la base del recordatorio de la muy manida tesis que entiende que, sin Ucrania, Rusia no puede liderar un imperio cre铆ble. Y sobre la base, por a帽adidura, de la certificaci贸n de lo que han supuesto tantas provocaciones occidentales. La tercera entiende que Rusia habr铆a intervenido con el designio de controlar un pa铆s muy rico en materias primas como al cabo ser铆a, conforme a una visi贸n de los hechos, Ucrania. La cuarta de la que me hago eco concluye, en fin, que Rusia habr铆a mordido el anzuelo que le habr铆an tendido las potencias occidentales con el prop贸sito, bien es cierto que delicado, de poner fin a la era de Putin. Al respecto de esto 煤ltimo le estar铆amos prestando poca atenci贸n a la pol铆tica de un pa铆s, Estados Unidos, que queda muy lejos del escenario de conflicto, que no se ve mayormente tocado por los desencuentros energ茅ticos que se hacen valer en la Europa central y oriental, que no ver铆a con malos ojos dividir a la UE y que, con toda evidencia, desea liberarse de un competidor molesto. Comoquiera que estas explicaciones a duras penas clarifican el escenario y no despejan de forma convincente las numerosas inc贸gnitas que rodean a la intervenci贸n militar rusa, no queda sino aguardar a que el tiempo afine nuestro conocimiento.

3. M谩s all谩 de las causas de esa intervenci贸n, hay que preguntarse por sus objetivos de corto plazo. Parece descartado que el prop贸sito de Rusia sea, sin m谩s, apuntalar su dominio en la Ucrania oriental. Un movimiento militar que respondiese, sin m谩s, a ese prop贸sito habr铆a entrado dentro de los c贸digos de la pol铆tica putiniana de los 煤ltimos quince a帽os. Salta a la vista, sin embargo, que las ofensivas sobre K铆ev o sobre Odesa responden a otros objetivos. 驴Cu谩les? La interpretaci贸n m谩s extendida remite a la gestaci贸n de un gobierno t铆tere en Ucrania 鈥搖no m谩s- que, acaso sobre la base del modelo bielorruso, aceptar铆a las reglas del juego impuestas por Mosc煤. Y entre ellas, probablemente, dejar a Ucrania fuera de la UE y de la OTAN, y aceptar la anexi贸n de Crimea por Rusia. No s茅 si el hecho de que, llamativamente, d铆as atr谩s Mosc煤 no haya pujado por anexionarse lo que controlaba del Donb谩s no ser谩 una suerte de gui帽o dirigido a un nuevo gobierno ucraniano.

Claro es que, si doy por bueno que ese es el objetivo principal de la ofensiva rusa, estoy en la obligaci贸n de recordar que su satisfacci贸n depende, obviamente, de que la campa帽a militar d茅 los resultados apetecidos y de que, en paralelo, la reacci贸n internacional no provoque dudas y eventuales marchas atr谩s del lado de Mosc煤. En este mismo orden de cosas, queda por dirimir qu茅 hacen en estas horas muchos de los oligarcas rusos, probablemente at贸nitos ante lo que est谩 ocurriendo, y cabe preguntarse si no empezar谩 a asomar con fuerza en Rusia un movimiento contra la guerra.

4. Si mi capacidad de analizar el presente es muy limitada, la de escudri帽ar en el futuro es nula. Muchas de las apariencias invitan a concluir, sin embargo, que Putin puede pagar caro su decisi贸n de haber roto con la prudencia, por relativa que esta fuese, del pasado. O, lo que es lo mismo, que va a tener que enfrentar un escenario interno muy delicado llamado a desdibujar las eventuales ventajas derivadas de un posible 茅xito militar en Ucrania. Tanto m谩s si Rusia tiene que controlar un pa铆s muy grande con una poblaci贸n mayoritariamente hostil. La certificaci贸n de lo que acarrea esta 煤ltima circunstancia bien puede provocar en Mosc煤, de nuevo, concesiones que no estaban en el guion.

No hay duda, sin embargo, en lo que hace a la condici贸n de un ganador seguro: la intervenci贸n militar rusa en Ucrania le ha venido como anillo al dedo a la OTAN y, con ella, a quienes apuestan con descaro, en este lado del tablero, por la militarizaci贸n, la represi贸n, la doble moral y las intervenciones ajustadas a los intereses de las potencias occidentales. Tambi茅n se aprestan a vivir con comodidad quienes, desde los medios, han preferido ocultar, con 茅xito m谩s que razonable, el papel decisivo que a la Alianza Atl谩ntica le ha correspondido, en las tres 煤ltimas d茅cadas, en la gestaci贸n de un enemigo cre铆ble y lamentable en Mosc煤. Ya sab铆amos, aun as铆, que nos toca vivir tiempos sombr铆os.