La invasi贸n de Putin a Ucrania, que cumplir谩 pr贸ximamente ocho meses, ha puesto en relevancia la profundidad de la crisis del sistema capitalista imperialista. Han subido los precios de la energ铆a, de los alimentos; se avecina una posibilidad de una recesi贸n global; crece la inflaci贸n en todo el planeta, crece la desigualdad social y se agrava la crisis ambiental.

La guerra en Ucrania no ha hecho m谩s que profundizar o echar le帽a al fuego a la crisis capitalista que ven铆a de antes. Porque no es con la guerra en Ucrania que los pueblos del mundo sufren hambre, desocupaci贸n, mayores grados de miseria y de saqueo de las multinacionales.

驴En qu茅 punto est谩 hoy la guerra?

Cuando el 24 de febrero Putin anunci贸 la invasi贸n, cre铆a que iba a durar pocas semanas y ya se consideraba ganador. A tal punto que tambi茅n el imperialismo norteamericano y europeo lo consideraba as铆 que Macron y Biden le llegaron a ofrecer a Zelensky apoyo para irse de Ucrania. O sea que le suger铆an que se rindiera.

Sin embargo, pasados m谩s de 7 meses, Putin y sus tropas est谩n en retroceso. En septiembre-octubre la contraofensiva ucraniana ha recuperado casi 8 mil km de territorio y puso a Putin contra las cuerdas. El mundo se sorprendi贸 de la retirada desordenada de las tropas rusas. Tal fue el apresuramiento que dejaron en el camino abandonadas armas, cajas de municiones, tanques y veh铆culos. Las tropas de Ucrania llegaron a retomar en su recuperaci贸n, pueblos y ciudades, llegando a estar instalado nuevamente a casi 3 km de la frontera rusa. Otra derrota importante rusa fue la retomada ucraniana de la ciudad de Lim谩n, el primero de octubre, un nudo ferroviario que estaba en manos de las tropas rusas. Lim谩n est谩 ubicada en la regi贸n del Donetsk que acababa de ser declarada por Putin como anexada a Rusia. Esto agudiz贸 la crisis pol铆tica de Putin. Al punto que el l铆der de la rep煤blica rusa de Chechenia, Ramz谩n Karidov, habl贸 de 鈥渢raici贸n鈥 e inst贸 a usar 鈥渁rmas nucleares de baja potencia鈥 en Ucrania. Para peor, el 8 de octubre, Rusia sufri贸 otro rev茅s con sorpresiva voladura del puente que une Crimea, anexada en 2014, con Rusia que hab铆a sido inaugurado por Putin en 2018.

La causa del giro de la guerra y el factor moral

La moral en una guerra es muy importante. Es muy importante el armamento, pero tambi茅n la moral de los combatientes. El factor moral siempre estuvo del lado del pueblo ucraniano. Un pueblo que se uni贸 para defender a su pa铆s, sus tierras, sus casas, de la invasi贸n de una potencia capitalista que quiere dominarlo. La causa del giro de esta guerra est谩 en la fortaleza y la unidad de la resistencia militar y popular ucraniana.

Desde un primer momento crecieron los informes de la baja moral de las tropas rusas. Abundan los informes de deserci贸n. Los soldados rusos no creen en el discurso de Putin que invadir谩n para derrotar al nazismo y para liberar al pueblo ucraniano. Por eso son opuestas las im谩genes en Rusia y en Ucrania. Mientras en Rusia la juventud huye del pa铆s ante la convocatoria de nuevos 300 mil reservistas, en Ucrania desde el primer momento se sumaron miles y miles de mujeres y j贸venes voluntarios a las filas para luchar. Las mujeres hac铆an bombas molotvs y los sindicatos sumaban trabajadores y trabajadoras a las fuerzas territoriales.

Por eso desde el primer momento los socialistas revolucionarios de la UIT-CI apoyamos la causa justa del pueblo ucraniano. En esta guerra no somos neutrales. De un lado est谩 una potencia capitalista, un imperialismo como el ruso; y del otro lado est谩 la naci贸n ucraniana que es un pueblo explotado y una semi colonia. Apoyamos la resistencia ucraniana sin dar ning煤n apoyo pol铆tico al gobierno capitalista de Zelensky y diciendo siempre No a la OTAN. Apoyamos haciendo una campa帽a y recolectando medicamentos y todo tipo de ayuda que una delegaci贸n de la UIT-CI llev贸 y entreg贸 en Kiev a la izquierda y al sindicalismo combativo de Ucrania.

Las derrotas militares provocan una crisis pol铆tica en Rusia

El retroceso militar ruso ha provocado por primera vez una crisis pol铆tica en Rusia. Tanto del lado de lo que se llaman los 鈥渉alcones, la derecha m谩s reaccionaria que acusa a Putin de d茅bil en su accionar en Ucrania como de los sectores que se oponen a la invasi贸n. Lo que es m谩s importante es la reacci贸n de los sectores populares contra la convocatoria forzada de 300 mil reservistas. Miles y miles salieron a las calles en toda Rusia, en m谩s de 40 ciudades. La represi贸n llev贸 a m谩s de 1500 detenidos. Putin en medio de la crisis, respondi贸 convocando a referendos fraudulentos para anexar las zonas ocupadas. O sea son 鈥渆lecciones鈥 a punta de ametralladora. De esta forma anunciaron que 鈥渓ograron el 90% de los votos鈥 y que las regiones del Donbass (Lugansk y Donetsk), Jerks贸n y Zaporiyia, donde est谩 la central nuclear, son parte de Federaci贸n rusa. Con esto pretenden despu茅s declarar que son atacadas estas regiones, estar铆an atacando a Rusia.

Este gesto de Putin ya sufri贸 un golpe con la posterior toma de Lim谩n, en la regional del Donetsk, que se supon铆a 鈥渁nexada鈥. A esto se sum贸 la voladura del puente de Crimea. Lo que deriv贸 en la ca铆da del jefe de las fuerzas rusas y que lanzaran bombardeos sobre la capital Kiev y otras ciudades.

Han dejado trascender que no descartan el uso de armas nucleares. Cosa que los revolucionarios y los pueblos del mundo tenemos que repudiar, porque adem谩s existe el peligro que a este accionar criminal se sume el imperialismo norteamericano, europeo y la OTAN y se genere una guerra m谩s amplia que va a afectar a los pueblos del mundo y a toda la humanidad. Como socialistas revolucionarios sostenemos que el dilema sigue siendo 鈥淪ocialismo o cat谩strofe鈥.

En esa lucha estrat茅gica, desde la UIT-CI seguimos reivindicando que la 煤nica alternativa para parar todo esto es apoyar la resistencia militar y popular del pueblo ucraniano para derrotar la invasi贸n de Putin. Y ahora sumamos el apoyo a las protestas y movilizaci贸n de la clase trabajadora, la juventud y el pueblo de Rusia contra la convocatoria de miles de reservistas, contra la guerra y por la libertad de los presos pol铆ticos.

La guerra y la crisis de la econom铆a capitalista mundial

Indudablemente al comp谩s de la invasi贸n a Ucrania, la econom铆a mundial capitalista est谩 sufriendo un temblor tremendo. Todos los datos marcan un nuevo retroceso en los indicadores y los pron贸sticos del propio imperialismo. El FMI, por ejemplo, dice en su 煤ltimo informe que 鈥渆s posible que el mundo pronto se tambalee al borde de una recesi贸n global鈥. Los datos confirman el pesimismo imperialista y de las patronales del mundo. Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE) lideran una inflaci贸n que se est谩 extendiendo en todo el planeta. El euro cay贸 a un nivel m谩s bajo frente al d贸lar, la libra esterlina inglesa se acaba de tambalear y cay贸 al valor de hace 50 a帽os, de 1971. Alemania que es la econom铆a capitalista cabeza de la UE, se estanc贸 y creci贸 0% en el 煤ltimo trimestre. El Banco Mundial acaba de decir que China dejar谩 de ser la locomotora econ贸mica del Asia por primera vez desde 1990.

Todo esto est谩 provocando una profundizaci贸n de la ca铆da del nivel de vida de las masas en el mundo. El hambre no dej贸 de crecer, antes de la invasi贸n a Ucrania, la ONU declaraba que en el 2021 hab铆a 828 millones de personas que padecen hambre, y 2300 millones estaban en situaci贸n de seguridad alimentaria. O sea, estamos hablando del 30% de la poblaci贸n mundial.

La guerra de Ucrania ha provocado un aumento sideral de los precios de la energ铆a y de los alimentos. Esto, indudablemente, ha creado nuevas situaciones de hambruna en el seno del 脕frica, en Burkina Faso, y en otros tantos lugares. Pero lo m谩s sintom谩tico de la gravedad de la crisis del capitalismo que lleva al deterioro de los pa铆ses del mundo es que esa crisis ha llegado a los pa铆ses imperialistas. Un ejemplo de la crisis y de lo que van a sufrir o est谩n sufriendo el proletariado y los sectores populares, es el Reino Unido. Las tarifas del gas y electricidad aumentaron entre julio y septiembre un 140%, cosa que le est谩 planteando a los sectores trabajadores y m谩s populares la imposibilidad de pagar las tarifas. Incluso est谩 creciendo un movimiento que se llama No Pague!. Se calcula que el 40% de los hogares del Reino Unido no podr谩n calentar sus hogares adecuadamente para el invierno, que para el hemisferio norte comienza en diciembre. Se trata nada m谩s y nada menos de 28 millones de personas en el Reino Unido. Y tal es la crisis que uno de los programas m谩s populares de la televisi贸n inglesa, se llama The Mornings, que hace sorteos con una especie de ruleta que siempre sortea heladeras, electrodom茅sticos, televisores, ahora ha cambiado los premios y sortea pagar de tres a 6 meses y hasta un a帽o las tarifas de gas y electricidad de los ganadores.

Pero no todos sufren los tarifazos en el Reino Unido, los que disfrutan son las empresas privadas de energ铆a. Se las conoce como las Seis Grandes, que llegan a tener ya una tasa de ganancia del 40%. Se trata de empresas, como ha pasado en Sudam茅rica y en otros lados del mundo, que fueron privatizadas en la d茅cada del 80 por Margaret Thatcher. Y esto se produce en el marco de un festival de las super ganancias de las multinacionales energ茅ticas, como el caso de la anglo-holandesa Shell que ha tenido ganancias r茅cord en el segundo trimestre de 11.500 millones de d贸lares, la norteamericana Exxon M贸vil que lleg贸 a 17600 millones de d贸lares, o la francesa Total que llega a acumular solo en el segundo trimestre de 2022, 9800 millones de d贸lares.

Crecen las huelgas en Europa y las rebeliones populares en el mundo contra la ca铆da del nivel de vida

Pero lo m谩s destacable para los socialistas en la coyuntura mundial es que la clase trabajadora y los pueblos salieron a enfrentar esta ofensiva de los gobiernos capitalistas en el planeta. Justamente uno de los lugares de esa lucha es en el Reino Unido, donde el gobierno de Liz Truss del partido conservador, que acaba de asumir. Justamente el 煤ltimo acto de la reina Isabel II fue confirmarle que ella es la nueva primer ministra que reemplaza Boris Jhonson que tuvo que renunciar por las protestas sociales. Truss lanz贸 un plan de ajuste que se basa, para una supuesta recuperaci贸n de la econom铆a, es quitar los impuestos a todas las grandes empresas y a los ricos.

Es tal la gravedad del ajuste y el peligro que eso encierra para los capitalistas que, ins贸litamente, el gobierno de los Estados Unidos y el FMI le han mandado una carta solicitando al gobierno ingl茅s que retroceda en este plan, diciendo (el FMI, no la izquierda) que 鈥渁umentar铆a peligrosamente la desigualdad social鈥 en Reino Unido. A la semana el gobierno dio marcha atr谩s al quite de impuestos a los ricos. En el Reino Unido lo que se prepara es un octubre caliente de huelgas, que fueron solo suspendidas por la muerte de la Reina Isabel II. Pasados estos feriados se preparan nuevas huelga. Una de las m谩s llamativas es la de las enfermeras del sistema nacional de salud, que por primera vez en la historia ir铆an a una huelga en octubre. Y ya se preparan para retomar las huelgas de los ferroviarios y de los trabajadores del metro. En B茅lgica hubo huelgas y marchas contra la carest铆a de vida y por aumento salarial el 20 de septiembre y ya anunciaron los sindicatos la preparaci贸n de una huelga general para noviembre. En Espa帽a crecieron las huelgas un 20% respecto al 2021. En Francia se produjo una huelga de los obreros de las refiner铆as de petr贸leo reclamando un aumento de salarios. En Berl铆n y Roma hubo marchas contra la inflaci贸n.

Meses atr谩s conocimos la gran insurrecci贸n popular de Sri Lanka que derrib贸 a un r茅gimen dictatorial de a帽os. Estuvo la rebeli贸n del movimiento ind铆gena de Ecuador contra el aumento de la gasolina. Las huelgas en Panam谩. En Argentina se dio y triunf贸 una heroica huelga de los obreros del neum谩tico por su salario encabezado por el SUTNA, sindicato combativo y antiburocr谩tico. Tambi茅n hubo huelga de los docentes y m茅dicos residentes. En Venezuela volvieron las protestas sindicales contra el gobierno de Maduro. Y se produjo una nueva rebeli贸n popular en Hait铆 contra el aumento del combustible.

Una gran rebeli贸n de mujeres en Ir谩n pone al r茅gimen teocr谩tico contra las cuerdas

Lo m谩s sobresaliente es que en Ir谩n surgi贸, desde el 16 de setiembre, una gran rebeli贸n de las mujeres y del pueblo iran铆, en repudio al crimen policial de la joven Mahsa Amini, que hab铆a sido detenida acusada de usar mal el velo. Pero para sorpresa del r茅gimen teocr谩tico dictatorial de Ir谩n, miles y miles de mujeres salieron a las calles en todo el pa铆s, se cortaban el pelo p煤blicamente y se sacaban el velo. Pero estas protestas se extendieron a los hombres, a trabajadores y a sectores populares, que se movilizaron en todo el pa铆s. Lleg贸 a haber huelgas en varias ciudades y asambleas y sentadas estudiantiles De esta manera se fueron uniendo trabajadores, mujeres, estudiantes y sectores populares. Y pese a la criminal represi贸n del r茅gimen de Ir谩n, que ya lleva m谩s de 60 muertos, la rebeli贸n no se ha detenido. Lleva un mes y se rebelan ya no solo contra el patriarcado y el uso del velo, sino que se grita 鈥渕uerte al dictador鈥 y al ayatollah Khameini. La UIT-CI se suma a esta solidaridad internacional en apoyo a las mujeres y el pueblo de Ir谩n.

La crisis capitalista golpea en todos los rincones del mundo. La tarea de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pueblos, es apoyar las luchas, estas rebeliones, estas huelgas, bajo el lema de 鈥渜ue la crisis la paguen los capitalistas y no las y los trabajadores鈥. Y frente a eso, desde la UIT-CI hacemos un llamado a un plan de acci贸n unitario en cada pa铆s e internacional para reclamar y lograr planes econ贸micos de emergencia obreros y populares, por la estatizaci贸n de las empresas de energ铆a bajo el control de las y los trabajadores y usuarios. Para imponer altos impuestos a los grandes grupos empresarios y financieros; por el no pago de la deuda. Para con todas estas medidas lograr revertir y lograr un aumento de salario de emergencia y trabajo digno para toda la clase trabajadora. Esto es lo que hoy est谩 en debate como parte de un proceso de lucha mundial contra el imperialismo, las multinacionales y sus planes de ajuste.

11 de octubre de 2020

Miguel Sorans

Miembro de la direcci贸n de la UIT-CI ( Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores 鈥 Cuarta Internacional)

