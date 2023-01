–

El copresidente de la organización paraguas kurda en Francia, Abdullah Ülmez, llamó a participar en la protesta por el aniversario de la primera masacre de París hoy en París.

La manifestación con motivo del décimo aniversario de los asesinatos de Sakine Cansız (Sara), Fidan Doğan (Rojbîn) y Leyla Şaylemez (Ronahî) tendrá lugar hoy en París. Las tres revolucionarias kurdas fueron asesinadas por un agente turco el 9 de enero de 2013 en el Centro de Información del Kurdistán, en el número 147 de la calle La Fayette. Pero la protesta de este año tiene otro significado: el 23 de diciembre de 2022, Evîn Goyî (Emine Kara), Mîr Perwer (Mehmet Şirin Aydın) y Abdurrahman Kızıl fueron asesinados en el atentado contra el Centro Cultural Ahmet Kaya, también en París.

Evîn Goyî formaba parte del comité organizador que preparaba las actividades conmemorativas con motivo del décimo aniversario de la muerte de Cansız y sus compañeros. Su asesinato tuvo lugar durante una reunión preparatoria. En una entrevista concedida a ANF, el presidente de la organización paraguas kurda en Francia (CDK-F), Abdullah Ülmez, habló de la próxima protesta y de los asesinatos en París.

En primer lugar, hablemos de la acción que tendrá lugar hoy. ¿Puede explicar su significado?

Como es bien sabido, Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla Şaylemez fueron asesinadas el 9 de enero de 2013 en pleno centro de París por agentes turcos vinculados al MIT. Esta masacre fue organizada y planificada en Ankara y llevada a cabo en París. Así lo demuestran tanto las grabaciones de audio del tirador que se filtraron a la prensa como las confesiones de agentes del MIT en manos del PKK. Como CDK-F, presentamos la información que recibimos a través de los medios de comunicación, así como los testimonios de los oficiales de inteligencia capturados -que, como saben, también se publicaron en la prensa- como parte de los procedimientos ante los tribunales franceses. De hecho, se trata de una masacre cuyos autores son conocidos. A pesar de los diez años transcurridos, el Estado francés sólo se ocupa del caso en relación con el asesino. En otras palabras, los principales autores y, sobre todo, los planificadores de esta masacre aún no han sido desenmascarados por la justicia francesa. No se ha intentado seguirles la pista. Este año se cumple el décimo aniversario de la masacre del 9 de enero. Antes de este décimo aniversario, dijimos que había que levantar los secretos de Estado y poner a disposición del público la información que obra en poder de la justicia francesa. Comenzamos a preparar esta acción hace tres meses exigiendo que se identificara a los principales responsables y se les llevara ante la justicia.

Se trata de una de las mayores acciones de protesta de la comunidad kurda en Europa. Tradicionalmente se celebra en París todos los años desde 2013. Por supuesto, conlleva mucho trabajo de organización. Tuvimos que empezar a prepararla con meses de antelación. Estos preparativos se hicieron bajo la dirección de Evîn Goyî, que fue asesinada aquí el 23 de diciembre. Era una de las figuras más destacadas del movimiento feminista en Francia. No nos hemos recuperado de la conmoción. Esta es la situación. La sensibilidad de la opinión pública francesa también está a flor de piel. Desde 2013, quizá nunca antes la opinión pública francesa había sido tan sensible a la cuestión kurda y a las masacres perpetradas en Europa. Es en un ambiente así en el que entramos en la semana del aniversario de la masacre. De hecho, hemos tenido que replantearnos nuestros preparativos desde el principio, porque el formato ha cambiado por completo. Ya no sólo luchamos para que se descubra la masacre, para que salga a la luz la verdad. Ahora debemos pedir responsabilidades por dos masacres. Dos masacres que creemos que fueron planeadas por el mismo cerebro. Saldremos a la calle por ello. Podemos decir que este atentado ha cambiado y ampliado el formato. En este marco, hemos tenido que revisar de nuevo nuestros preparativos, por supuesto, sin renunciar a nuestro compromiso con los principios y perspectivas que nuestra amiga Evîn presentó para esta acción hace tres o cuatro meses, porque nos gustaría subrayar que su bandera no quedará en el suelo.

Las acciones tendrán lugar hoy, pero también el día 9. ¿Qué tipo de manifestación podemos esperar? ¿A quién se ha invitado?

La manifestación de hoy se ha desarrollado bajo la dirección del camarada Evîn, que planeó una cadena humana por la justicia el 4 de enero, una acción de protesta contra la masacre el 7 de enero y un acto oficial de conmemoración el 9 de enero, que iba a tener lugar frente a la Oficina de Información del Kurdistán y al que iban a asistir instituciones estatales y la ciudad de París. Para el 12 de enero estaba prevista una conferencia en el Parlamento. Evîn fue en realidad el artífice de este plan, que continuará como hasta ahora. Tuvimos la cadena humana por la justicia como estaba previsto. Hubo una marcha silenciosa. La acción de hoy será la verdadera culminación de esta conmemoración. Las instituciones y personalidades kurdas de Europa han hecho importantes llamamientos a esta acción. Tras la masacre del 23 de diciembre, estos llamamientos han aumentado. Esperamos una fuerte participación de los kurdos que viven en Francia, en los países vecinos y en los demás países europeos. Esperamos incluso una participación mucho mayor que en años anteriores.

Nuestros preparativos técnicos también van en esta dirección. Esperamos una afluencia doble o triple en comparación con años anteriores. Los mensajes que hemos recibido así lo indican. Sabemos que se han contratado muchos autobuses y se han hecho preparativos en Alemania, los Países Bajos y Bélgica. También sabemos que la gente vendrá a París en sus propios vehículos o en tren.

Además, hemos hecho un llamamiento a todos los cargos electos y alcaldes franceses. Esperamos que unos 300 cargos electos franceses participen en la manifestación de hoy. Hasta ahora, hemos recibido varias respuestas concretas a nuestra invitación, incluidos alcaldes, parlamentarios y miembros de consejos municipales. También nos hemos dirigido a los grandes sindicatos de Francia. Dijeron que participarían con sus propias banderas y pancartas. También se hicieron llamamientos a organizaciones feministas activas en Francia a través del movimiento de mujeres TJK-F. También participarán muchas organizaciones feministas. Esperamos la participación de representantes de casi 40 organizaciones feministas. Además, participarán en esta acción grupos ecologistas, grupos socialistas de izquierda, partidos políticos y representantes electos y no electos de partidos políticos. Hasta ahora hemos recibido muchas reacciones positivas. Incluso hemos recibido correos electrónicos y cartas de aquellos con los que no pudimos contactar comprometiéndose a asistir. En este sentido, habrá una fuerte participación de grupos sociales que representan a los sectores concienciados de la opinión pública francesa.

Por último, esperamos una gran participación de organizaciones de la diáspora en el exilio de Turquía. AFTİT, AVEGKON, organizaciones alevíes, organizaciones de mujeres de Turquía, organizaciones de trabajadores, organizaciones socialistas de izquierda, amigos y camaradas que han estado a nuestro lado desde el 23 de diciembre.

El grupo principal estará formado, por supuesto, por los kurdos que viven en París y sus alrededores y en otras ciudades francesas. En la ceremonia de despedida y conmemoración, recibimos una gran simpatía. El mundo entero debe sentir qué gran injusticia, qué gran crueldad y qué gran crimen han sufrido los kurdos en esta ciudad por segunda vez en diez años. Francia, la opinión pública europea y el mundo entero deben comprender esta situación. Debe quedar claro que la sangre kurda no es barata”.

