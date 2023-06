–

June 27, 2023

Volvemos a recibir carta de Miguel Cod贸n Belmonte, preso en la c谩rcel de Due帽as (Palencia). El compa帽ero est谩 en primer grado, aunque se encuentra en enfermer铆a. Volvemos a animaros a mandarle unas letras, ya que el compa quiere mantener contacto con el exterior, ya que dice que se encuentra bastante solo. Debajo de sus l铆neas ponemos la direcci贸n para escribirle.

22/06/2023

En estos ultimos tres meses largos que llevo en este talego, seg煤n llegu茅 me mandaron a la enfermer铆a una semana y despu茅s al m贸dulo 9 de primer grado. A los dos o tres d铆as ya pill茅 hostias por parte de los carceleros por pegar patadas en la puerta en el recuento y me aplicaron el Art. 72 del reglamento penitenciario dos d铆as en aislamiento.

He estado en el m贸dulo 9 apenas un mes y me vuelven a mandar a enfermer铆a donde ya llevo dos meses largos sin salir ni un solo d铆a al patio voluntariamente.

Me he tirado tres meses sin partes y por la puta cara me meten uno muy grave de fin de semana de aislamiento en celda. Ya os mandar茅 el parte para que lo vea todo el mundo fuera de estos muros.

El servicio sanitario es penoso, tienen a presxs de confianza que no saben hablar el castellano y les pagan por no hacer nada. Recibo miradas despreciantes, amenazantes, provocadoras, etc.

He pedido innumerables veces que se me haga una Junta econ贸mica administrativa para que me traigan mis pertenencias de Topas, a lo que hacen caso omiso. Por 煤ltimo, no me quieren entregar la hoja original del n煤mero de cuenta de mi hermana.

Un abrazo y abajo los muros

Para escribir al compa帽ero: