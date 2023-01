Reproducimos algunas noticias que se han publicado entre el 5 de enero y ayer, 7 de enero, noticias sobre la situación de Alfredo Cospito en su huelga de hambre que ya ve por su 81º día.

LAS CONDICIONES DE SALUD DE ALFREDO COSPITO EN SU 78º DÍA DE HUELAGA (5 DE ENERO 22) SON BUENAS Y AGUANTA EL AYUNO

Gracias a Angelica Milia, doctora de confianza de Alfredo Cospito a través de los micrófonos de radio Onda d’urto, hemos podido saber que, tras 78 días en huega de hambre

Alfredo está en buenas condiciones. Está aguantando el ayuno de una forma inesperada, repite que quizás se deba al elevado peso a comienzos (115 kilos). Actualmente pesa 83 kilos y medio.

Está lúcido y bien orientado en el tiempo y espacio.

Le dan bajones de tensión al levantarse, dentro de lo normal porque tiene la presión ligeramente baja pero buena, con 105 de máxima y 70 de mínima.

Todavía no tiene los resultados de los últimos análisis. En lo últimos se veía un leve descenso de glóbulos blancos. Las sales ok. Por lo que respecta al potasio [fundamental para las contracciones del corazón] en este último electro no se observan las alteraciones típicas de hipopotasemia.

De vez en cuando toma miel, que gracias a sus propiedades antibióticas también está mejorando un problema en la lengua. La doctora comenta que desde la cárcel no querían dejarla pasar con un colutorio con alto poder desinfectante, pero que finalmente ha conseguido que se enjuague, y que le ha sentado bien. También ha usado un cepillo para quitar la placa de la lengua. Ha quedado muy contento del resultado y de como sentía la boca.

Confirma que le oye la solidaridad y el afecto que le están enviando desde las concentraciones [que se están realizando frente a la cárcel de Banccali, en Cerdeña, donde está encerrado de las que podemos ver arriba el cartel de algunas convocatorias]. Le ha pedido que salude a todos y también que los tranquilice, que él está bien.

ALGUNAS ACLARACIONES TÉCNICAS (7ENERO 22):

1. El recurso presentado en la Casación puede resolverse, en el mejor de los casos, en 3 o 4 meses

2. Lamentablemente ya ha habido detenidos en 41 bis muertos por huelga de hambre. El grado de aislamiento con el exterior en el que se encontraban y el silencio en torno a estos acontecimientos típicos del 41 bis han permitido a los funcionarios dar rienda suelta a su nulidad ignorando a quien realizaba la huelga; con Alfredo hay algún obstáculo más para este desenlace

3. En caso que las condiciones de salud de Alfredo empeoren, el Tribunal de Vigilancia de Sassari puede revocar temporalmente el régimen 41 bis hasta una eventual recuperación física. Es una posibilidad remota, porque ya en 2020, debido al covid, el Tribunal de Vigilancia de Sassari preparó este tipo de revocación, siendo luego obligado por Roma a volver sobre sus pasos.

4. Mientras, los papeles ya están listos para un traslado a una cárcel con sección 41 bis con servicio hospitalario; las estructuras con estas características son: Rebibbia, Viterbo, Parma, Opera. Las dos primeras quedarían excluidas por su proximidad a Roma, por lo que quedarían Opera y Parma.

5. El Ministro de Justicia tiene el poder, si lo considera oportuno, de suspender o revocar el régimen 41 bis en cualquier momento, pasando por encima de la decisión del Tribunal de Vigilancia.