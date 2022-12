Último boletín de noticias educativas del 2022

脷ltimo bolet铆n de noticias educativas del 2022

Mario Hernandez

Nos despedimos del 2022 y retomaremos el a帽o que viene deseando a nuestros lectores un buen fin de a帽o y un mejor comienzo el 2023.

Contenido: docentes universitarios. Persecuci贸n a Jorge Adaro. Elecciones en Ademys. Atentado a sindicato docente en Comodoro Rivadavia y mucho m谩s

Docentes Pre y Universitarios: propuesta salarial por debajo de la inflaci贸n

En el marco de la paritaria de revisi贸n salarial, el ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n ofreci贸 al sector una recomposici贸n del 4% en diciembre, 2% en enero, 4% en febrero y 2% en marzo. Desde Conadu Hist贸rica afirmaron que el total alcanzar谩 a marzo de 2023 un 94%, una cifra por debajo de la inflaci贸n proyectada, y adelantaron que este lunes 26 de diciembre se reunir谩 el Plenario de Secretar铆as Generales para definir si aceptan o no la propuesta.

Los porcentajes ofrecidos por el ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, a trav茅s de la Secretar铆a de Pol铆ticas Universitarias, se aplican sobre la base del salario de marzo/2022. La iniciativa no incluye ning煤n bono de compensaci贸n por la p茅rdida del poder adquisitivo.

En la reuni贸n convocada con solo dos horas de anticipaci贸n el Ministerio se comprometi贸 a convocar a una nueva reuni贸n de revisi贸n para la segunda quincena de febrero de 2023.

鈥淓sta propuesta no satisface lo que nuestra Federaci贸n, sobre la consulta a las bases, estableci贸 como pliego de exigencias: que nuestros salarios no pierdan contra la inflaci贸n. CONADU Hist贸rica definir谩 la aceptaci贸n o rechazo de la propuesta salarial del gobierno en un Plenario de Secretar铆as Generales que se realizar谩 de manera virtual el pr贸ximo lunes 26. Las restantes organizaciones sindicales aceptaron la propuesta salarial realizada por el Gobierno Nacional鈥, expresaron desde la CONADU Hist贸rica.

Sin recomposici贸n salarial, peligra el inicio del nuevo a帽o acad茅mico

El Plenario de Secretar铆as Generales de Conadu Hist贸rica sesion贸 el jueves 15 en una carpa frente al ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. Ante la falta de convocatoria a la mesa de revisi贸n salarial pautada para diciembre, se decidi贸 impulsar el no inicio del ciclo lectivo 2023 en las Universidades Nacionales como continuidad del plan de acci贸n gremial. Esta medida se debati贸 en asambleas docentes de todo el pa铆s y se definir谩 en un Congreso Extraordinario que se realizar谩 en febrero.

鈥淐onadu Hist贸rica viene denunciando que el porcentaje de incremento salarial que el gobierno impuso para el sector -con la anuencia de las dem谩s organizaciones sindicales- es del 82% para todo el a帽o mientras que la inflaci贸n proyectada para el mismo per铆odo ser谩 del orden del 100%. La p茅rdida salarial que se ha dado mes a mes durante el a帽o, equivale a la p茅rdida de un sueldo completo. Esto ocurre en un contexto espec铆fico que est谩 marcado por el compromiso del gobierno nacional con el FMI legitimando as铆 la deuda fraudulenta contra铆da por Macri鈥, expresaron desde la agrupaci贸n que re煤ne a docentes universitarios.

En este sentido, exigieron la urgente convocatoria a la Mesa de Revisi贸n Salarial para equiparar salarios e inflaci贸n; la eliminaci贸n del impuesto a las ganancias sobre sus salarios; la actualizaci贸n de los haberes jubilatorios respetando el 82% y el 85% m贸vil; el refuerzo de emergencia para las obras sociales universitarias; el otorgamiento de un bono por 煤nica vez para compensar la p茅rdida salarial sufrida durante el a帽o.

No al ajuste en salud a los docentes universitarios

Docentes de la Universidad de Buenos Aires se movilizaron el martes 29 de noviembre frente a la sede de su Obra social, ubicada en Uriburu 860, en el marco de la jornada nacional de protesta. Exigen: 鈥淎bajo el aumento de los coseguros. Restituci贸n de prestadores. Ninguna modificaci贸n del reglamento de afiliaci贸n que atente contra los derechos de docentes, no docentes, activos o jubilados鈥.

Compartimos comunicado:

NO AL AJUSTE

En la asamblea de docentes y no docentes (realizada el jueves 24 de noviembre) se denunci贸 el brutal incremento de los coseguros, la ca铆da de prestadores, del convenio de reciprocidad, la p茅rdida del descuento del 60% en farmacias y la pobre oferta en las mismas para medicamentos de cronicidad, la falta de prestadores de calidad para la atenci贸n de personas gestantes, entre otras situaciones.

Estas situaciones se dan en un cuadro de grave crisis econ贸mica, con una inflaci贸n que deteriora nuestros salarios (y consecuentemente nuestros aportes) y que pone en crisis el sistema de salud en general. Pero todo se agrava, al mismo tiempo, con una Obra social que no dirigen sus afiliadxs y cuyos libros contables tambi茅n desconocemos. Incluso peor: sus resoluciones se toman en el Consejo Superior sin abrir consultas a afiliadxs ni a los gremios docentes. Es el caso del proyecto de modificaci贸n del reglamento de afiliados, que entr贸 ayer en comisi贸n.

Por eso volvemos a movilizarnos a DOSUBA. Para reclamar NO AL AJUSTE en NUESTRA OBRA SOCIAL.

* Abajo el aumento de los coseguros.

* Restituci贸n de prestadores

* Ninguna modificaci贸n del reglamento de afiliaci贸n que atente contra los derechos de docentes, no docentes, activos o jubilados.

* Rechazo al pago de sumas adicionales al aporte de cada afiliadx. No al 铆tem de prestaciones de alto costo y baja incidencia.

* Que se siga garantizando el convenio de reciprocidad (actualmente solo se reconoce en una localidad).

* Que se recuperen prestadores de calidad para la atenci贸n de personas gestantes.

* Que se vuelva a aplicar el descuento del 60% en las farmacias y se mejore la oferta para provisi贸n de medicamentos de cronicidad.

Seguimos con nuestros hist贸ricos reclamos:

* Por una partida especial de la UBA y del gobierno nacional que cubra el d茅ficit de DOSUBA.

* Por la apertura de los libros para conocer ingresos y gastos de DOSUBA

* Por una obra social administrada por sus afiliadxs elegidxs democr谩ticamente.

Abrazo simb贸lico contra el cierre del Jard铆n de infantes en Agronom铆a de la UBA

Desde la comunidad educativa del Jard铆n Materno Infantil Agronomitos de la Facultad de Agronom铆a UBA convocaron para el lunes 5 de diciembre a un 鈥渁brazo鈥 simb贸lico a la instituci贸n, ubicada en Tinogasta 2406, ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna No al cierre de sala de 3 y 4, s铆 al ingreso irrestricto, padres y madres denunciaron que la decisi贸n 鈥fue tomada de una manera que no fue ni participativa ni consensuada y desoyendo los hist贸ricos reclamos de la comunidad de Agronomitos.鈥

La idea es 鈥visibilizar la importancia que tiene el Jard铆n para toda la comunidad compuesta por estudiantes, docentes y no docentes鈥, afirmaron en sus redes sociales e invitaron a la actividad a toda la comunidad de la FAUBA, ex agronomitos y a quienes desearan mostrar su apoyo al proyecto educativo.

El jard铆n Agronomitos tiene 34 a帽os de existencia y pasaron por all铆 les hijes de much铆simos docentes, no docentes y estudiantes, quienes cumplen o han cumplido funciones en la gesti贸n de la Facultad.

En el petitorio que impulsan por la inclusividad y el proyecto educativo, relatan que una reuni贸n a mediados de noviembre entre la comisi贸n de Padres de Agronomitos, madres y padres de Agronomitos y autoridades de la Facultad de Agronom铆a se les comunic贸 la decisi贸n que fue tomada 鈥de una manera que no fue ni participativa ni consensuada y desoyendo los hist贸ricos reclamos de la comunidad de Agronomitos.鈥 El cierre pronosticado de la sala de 4 a帽os ser谩 a partir del a帽o 2024 y se cerrar谩 la sala de 3 a帽os a partir del 2025.

Madres y padres de Agronomitos sostienen que la comunidad ha tenido voluntad para sostener econ贸micamente el funcionamiento de la sala de 4 a帽os, pero fue desestimado por las autoridades. Por lo tanto, creen que la decisi贸n del cierre de ambas salas 鈥es pol铆tica y no presupuestaria.鈥 Proponen en su reclamo la solicitud de cargos pre-universitarios para las docentes de la instituci贸n y un plan de obras que ampl铆e y mejore la estructura edilicia.

Contacto de redes y blog: https://linktr.ee/sosagronomitos

Petitorio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxX6gqOww79OgjbytwdQFhLmXzVqUZB9YXRdIGj2McSV2i4Q/viewform?fbclid=PAAaZATLARqaT7tAyr74yVy26hRKEuwCeGdxDqqeF9wPN4ZTNkYMMR7vsfc04

Presupuesto de ajuste para la Universidad del Comahue

Con apenas 24 horas de anticipaci贸n, los y las consejeras superiores del Comahue recibieron el expediente con el proyecto de distribuci贸n del presupuesto universitario 2023. En una sesi贸n que dur贸 apenas 5 horas, el pleno del Superior se constituy贸 en comisi贸n para que los y las consejeras pudieran 鈥渟aldar dudas鈥 y aprobar la resoluci贸n. Todos los bloques de los tres claustros, votaron a favor del proyecto, con el 煤nico rechazo de EnClaveROJA en el Frente de Izquierda. El consejero de El Colectivo (Mella/C谩mpora) se abstuvo diciendo que sacar铆an una declaraci贸n explicando su votaci贸n.

Los 6 datos m谩s relevantes del presupuesto aprobado

En su informe, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) reconoci贸 que significaba un tratamiento con 鈥減remura鈥 y sin tiempo para que los miembros del Consejo pudieran analizar el texto. La propuesta de distribuci贸n es sobre el total de $14.366.296.149 calculado sobre una pauta inflacionaria de tan solo el 62%. De este presupuesto, el 93% ser谩 destinado exclusivamente a salarios, sobre la planta actual docente, lo que implica el congelamiento del llamado a concursos para el pr贸ximo a帽o. Por otra parte, este n煤mero fue propuesto por las autoridades de la UNCO al CIN, para ser elevado al Congreso, sobre la base de una inflaci贸n estimada del 62%, cifra que reconocen en el mismo documento, hoy ya fue superada, planteando que 鈥渆l contexto inflacionario en el cual se encuentra la Argentina, llegando a los tres d铆gitos en el mes de diciembre de 2022, no augura detenimiento o desaceleraci贸n de los precios, con lo cual de m铆nima, los gastos a afrontar en el pr贸ximo ejercicio ser谩n el doble a los devengados en el presente鈥. Asimismo, el presupuesto no contempla ninguna obra o refacciones de infraestructura que seg煤n sostienen desde la gesti贸n, dependen de partidas presupuestarias excepcionales -no se informan cu谩les, ni de qu茅 monto, ni qu茅 posible fecha de ingreso- que son adjudicadas a cada universidad nacional. En relaci贸n a las becas estudiantiles, a pesar de las dificultades expl铆citas de estudiantes de todos los asentamientos y de las enormes cifras de deserci贸n de la universidad (que llega al 60% en los primeros a帽os), se mantienen en s贸lo 1.000 becas por un monto de $12.000, con aumentos trimestrales hasta octubre 2023, para llegar a $21.000. Se trata de un 75% de aumento, que a煤n sigue por debajo de lo estimado para la inflaci贸n del pr贸ximo a帽o. Otro tema de discusi贸n sorprendente fue la preocupaci贸n del rectorado por aumentar la planta de autoridades, que seg煤n el CIN ubica hoy a la UNCO el ranking N掳30 de cantidad promedio de autoridades designadas para todas las sedes y asentamientos.

Los recursos propios de la UNCO

Una de las discusiones m谩s relevantes fue la relacionada con la disposici贸n de la UNCO de $1.005.940.952 de recursos propios. Son los recursos que genera la Universidad realizando 鈥渟ervicios鈥 a dependencias estatales y privadas. En el detalle de la facturaci贸n se puede ver que la Radio Universidad Calf genera $2.053.700 a partir de la publicidad, por ejemplo, o $3.646.045 que genera el comedor universitario; pero tambi茅n dos montos muy significativos que tienen que ver con el canon que retribuye el convenio de la UNCO con el Banco Credicoop por $142.345.554 y la enorme recaudaci贸n de la Facultad de Ingenier铆a por $479.795.065.

La consejera estudiantil de EnClaveRoja, Karla Tiersen, pregunt贸 c贸mo se compone ese ingreso que es ni m谩s ni menos que la mitad del ingreso total en recursos propios. La Decana de Ingenier铆a respondi贸 que se trata 鈥渄e lo que generan los grupos de trabajo que organizan los docentes de la facultad: en particular tenemos tres grupos, uno que hace monitoreo de tanques, otro de trazadores y otro de servicios de auditor铆a al automotor. Despu茅s hay laboratorios de qu铆mica, entre otros. Dentro de ese monto est谩 el costo del servicio que damos, el 10% queda para la universidad que lo administra la unidad acad茅mica: el 7% lo administran los departamentos y 3% la secretar铆a administrativa. Con esa plata, hacemos el mantenimiento de los laboratorios, compramos insumos, hacemos aportes para los congresos a los estudiantes. Es nuestra fuente para sobrevivir, somos una facultad cara鈥. Por si quedan dudas, se tratan de servicios mayoritariamente para la industria petrolera de Vaca Muerta.

Luego de su intervenci贸n, otros miembros del Consejo justificaron el uso de estos recursos para el funcionamiento de sus facultades, explicando que gracias a esos recursos 鈥渆xistimos鈥 o que 鈥渟i no fuera por estos ingresos no podr铆amos solventar la compra de equipos o el funcionamiento de las facultades鈥.

Se trata de un reconocimiento amplio de lo insuficiente del presupuesto estatal y la decisi贸n de ir a una mayor injerencia de empresas y dependencias estatales en el financiamiento de la universidad p煤blica. Especialmente en facultades como Ingenier铆a en las que la que es inocultable la cantidad de convenios con multinacionales petroleras, que obtienen enormes beneficios del trabajo precarizado de docentes y estudiantes de la UNCo.

Contra el desafuero del docente Jorge Adaro

El jueves 15 fue la primera audiencia por el juicio de desafuero que el Gobierno porte帽o ejerce contra el maestro y dirigente del sindicato docente Ademys, Jorge Adaro. Previo al comienzo de la misma, familias, docentes, estudiantes y organizaciones pol铆ticas, sociales y sindicales se hicieron presentes en la conferencia de prensa convocada en la escuela 鈥淛os茅 Mart铆鈥 en Villa Soldati para expresar su rechazo a la persecuci贸n.

Estuvieron presentes en la conferencia docentes y compa帽eros y compa帽eras de la escuela N掳19 del DE 19; la directiva del sindicato Ademys; representantes de UTE; referentes de la Comisi贸n directiva del Suteba Tigre; AGD UBA; Ra煤l Llaneza de ATE Indec; Pablo Alymeida de ATE MECON; trabajadores aeron谩uticos de GPS Aerol铆neas Argentinas; representantes del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); legisladores/as y referentes pol铆ticos como Victoria Montenegro, del Frente de Todos; Garc铆a Tu帽贸n, de Buenos Aires para Todos; Celeste Fierro, Laura Marrone, Mercedes de Mendieta, Giordano, de Izquierda Socialista; Myriam Bregman del PTS; Gabriel Solano y Romina Del Pl谩, del PO.

Mariana Scayola, Secretaria General de Ademys, dijo durante la conferencia: 鈥淗oy es Jorge, ma帽ana ser谩n otros, si avanza el Gobierno de la Ciudad en este intento鈥, y agreg贸: 鈥淨uiero agradecer a todas las organizaciones que est谩n hoy ac谩, le vamos a quebrar el brazo al Gobierno de la Ciudad, como lo hicieron los compa帽eros del Sutna con la patronal y como los residentes y concurrentes鈥.

Julieta, compa帽era de la escuela y docente de la misma hace 15 a帽os, se帽al贸: 鈥淧ara hablar de Jorge hay que hablar de esta escuela, porque siempre luchamos por todo lo que nos falta. No les interesa hablar, vienen a arreglar un ventilador cuando hay 30 m谩s que no andan. Cuando mi compa帽ero le dijo que no era bien recibido a Capponi, claro que no era bien recibido, si no pidi贸 ni disculpas, agarr贸 nuestros carteles y los rompi贸鈥.

Jorge Adaro por su parte agradeci贸 el apoyo y acompa帽amiento, denunci贸 al Gobierno de Rodr铆guez Larreta y llam贸 a fortalecer la pelea: 鈥淎gradezco a mis compa帽eros y compa帽eras de la 19, no somos todos de un mismo sindicato ni partido pol铆tico pero compartimos un m茅todo de asamblea. Todo lo discutimos porque tenemos una identidad de lucha鈥. Y continu贸: 鈥淗ay un problema de vaciamiento de la educaci贸n p煤blica, a la escuela p煤blica la vamos a defender con las familias. Han querido y no pudieron romper el v铆nculo, ese lazo que hace a la escuela p煤blica que es la unidad de los docentes, con los pibes y sus familias. El 60% de los pibes son pobres, contra eso tambi茅n damos la pelea todos los d铆as鈥.

Todo comenz贸 cuando en septiembre de 2021 el Director General de Educaci贸n de Gesti贸n Estatal de CABA, Fabi谩n Capponi, se hizo presente en la escuela N掳19 de Villa Soldati. Luego de notar los carteles que las y los docentes de la escuela hab铆an colocado contra la pol铆tica del gobierno durante la pandemia, este funcionario, conocido por haber sido filmado en julio de 2020 -plena pandemia- sin barbijo y bailando con sus pares en las instalaciones del ministerio de Educaci贸n mientras fallec铆an docentes por COVID, se aperson贸 con tres personas que no se identificaron para volver a ingresar durante el horario de salida de los ni帽os y ni帽as. El rechazo de las y los docentes a esta provocaci贸n dio lugar al inicio de un sumario contra los docentes Jorge Adaro y Juan Manuel Di Vicenzo, delegado de la escuela: durante treinta d铆as sufrieron una suspensi贸n laboral sin goce de sueldo a pesar de que ambos tienen fueros sindicales. Ante este hecho, las escuelas se organizaron en solidaridad mediante diversas campa帽as.

Ademys: gan贸 la Multicolor

El martes 29 de noviembre se llev贸 adelante la elecci贸n para Consejo Directivo del sindicato docente porte帽o. En medio de la persecuci贸n pol铆tica contra el sindicato por parte del Gobierno de la Ciudad y con una muy buena concurrencia a las urnas por parte de sus afiliados, la lista 15 Multicolor fue la clara ganadora de la elecci贸n, renovando mandato para esta etapa.

Conformada por las agrupaciones docentes 9 de abril (PTS-independientes), Lista de Maestres y Profesores (IS-independientes), Tribuna Docente (PO-independientes) y Alternativa Docente (MST-independientes), consagraron a Mariana Scayola con un nuevo mandato como Secretaria General y a Jorge Adaro como Secretario Gremial (ambos de Lista de Maestres y Profesores); a Amanda Mart铆n como Secretaria Adjunta (Tribuna Docente) y a Federico Puy como Secretario de Prensa, junto a Ail茅n Beraldo (Corriente 9 de Abril), entre otros compa帽eros y compa帽eras que integrar谩n el flamante nuevo Consejo Directivo de Ademys.

Para la representaci贸n democr谩tica de las minor铆as se aplica el sistema D鈥檋ont. Estos fueron los resultados de la elecci贸n:

Lista Multicolor (lista 15): 65%, 591 votos -Secretar铆a general y 11 cargos en la Comisi贸n Directiva.

Lista Bermell贸n Haroldo Conti (lista 26): 21%, 189 votos -con 3 cargos en la Comisi贸n Directiva.

Lista Frente de Unidad para luchar por la docencia (lista 1969): 11%, 103 votos, -con 1 cargo a la Comisi贸n Directiva.

Lista Gris Carlos Fuentealba Nuevo Mas (lista 13): 3%, 31 votos, no logr贸 obtener ning煤n cargo.

La concurrencia fue de 915 Votantes, superando elecciones anteriores.

鈥淪igamos fortaleciendo Ademys, construyendo un gran Cuerpo de delegades, impulsando asambleas abiertas, que sirvan tambi茅n para imponerle un plan de lucha a UTE-CTERA en la perspectiva de un sindicato 煤nico de toda la docencia. Peleemos junto a otros sectores en lucha y toda la comunidad educativa, y pongamos en pie una gran secretar铆a de mujeres y g茅neros en momentos donde el ajuste tiene rostro de mujer鈥, se帽alaron los flamantes ganadores.

驴Cu谩l es el lugar de las familias en la escuela?

Por Diego Herrera

Los directores escolares, sobre todo los del Secundario, suelen quejarse de la falta de participaci贸n de madres y padres en la vida institucional. La ministra de Educaci贸n porte帽a denuncia excesiva intromisi贸n y los demanda por las tomas de protesta que realizan sus hijos. 驴Las familias solo tienen que participar de las cooperadoras? 驴Pueden opinar en cuestiones pedag贸gicas?

驴Las familias tienen derecho a cuestionar el sentido formativo de las tareas que la escuela propone? En esta pregunta que se hace el doctor en Ciencias de la Educaci贸n Isabelino Siede se concentra gran parte del conflicto en ese v铆nculo siempre inc贸modo y siempre necesario entre las instituciones del sistema educativo obligatorio y las familias. Hay consenso de que estas deben participar de la vida escolar, pero, si se involucran demasiado, enseguida puede emerger el malestar entre docentes y equipos directivos. En cambio, cuando se mantienen al margen, se las se帽ala por su desinter茅s.

鈥淪olo por el hecho de que las familias deben llevar y retirar a sus hijos e hijas de la escuela, hay mayor relaci贸n con directivos y docentes en los niveles Inicial y Primario鈥, observa Pablo Cesaroni, integrante del colectivo porte帽o Cooperadores en Movimiento. Este contacto cotidiano cambia en el Nivel Secundario: las y los estudiantes ganan en autonom铆a, tanto para llegar y retirarse por su cuenta de las instituciones como para construir sus propias opiniones acerca de la formaci贸n que reciben. Sin embargo, Siede considera: 鈥淓s cierto que la voz de las y los adolescentes tiene mucho peso y, a veces, parecer铆a alcanzar para suplir el di谩logo con las y los adultos responsables. Sin embargo, es importante que la escuela secundaria se plantee c贸mo convocarlos鈥. As铆, el nivel educativo es un primer factor que incide en la relaci贸n entre escuelas y familias.

La intervenci贸n del Gobierno porte帽o ante las tomas de 26 escuelas secundarias entre fines de septiembre y principios de octubre de 2022, por otra parte, cristaliz贸 una concepci贸n acerca del lugar que deben ocupar las familias como encargadas 鈥渄e poner l铆mites鈥 a las y los adolescentes que tienen a cargo. 鈥淓stamos demandando a todos los padres que apoyan las tomas de las escuelas鈥, dijo la ministra de Educaci贸n de la Ciudad, Soledad Acu帽a. De esta manera, por un lado, se acota el modo de participaci贸n de las familias, que ya no son convocadas al di谩logo en escenarios de conflicto y, por el otro, se desconoce que la Convenci贸n de Derechos de Ni帽os, Ni帽as y Adolescentes garantiza al estudiantado la participaci贸n aut贸noma en las cuestiones que le conciernen. No parece haber una forma m谩s contundente de disciplinar la participaci贸n comunitaria: el pronunciamiento de las familias que estaban contra las tomas era alentado y bien recibido; mientras que, al mismo tiempo, la polic铆a de la Ciudad llevaba notificaciones que intimaban a abonar da帽os y perjuicios a las casas de estudiantes que participaron de las tomas. A fines de octubre, adem谩s, el Gobierno porte帽o inform贸 que la Procuraci贸n General de la Ciudad denunci贸 penalmente a 366 adultos a quienes responsabiliz贸 por las medidas de lucha que estudiantes votaron en asamblea. Tambi茅n se cursaron 21 denuncias civiles que ascienden a m谩s de 50 millones de pesos.

La vida escolar cuenta con un repertorio institucionalizado que organiza la relaci贸n con las familias: reuniones informativas y para la entrega de boletines, actos escolares y consejos escolares que, en el nivel medio, suelen convocarse para abordar cuestiones disciplinarias y deben contar con representantes docentes, estudiantiles y de las familias. No obstante, uno de los canales de participaci贸n m谩s sistem谩tico y efectivo suele ser la cooperadora escolar. La Ley Nacional de Cooperadoras Escolares, sancionada en 2012, define que estas organizaciones persiguen desde la democratizaci贸n de la gesti贸n educativa hasta cualquier acci贸n destinada a mejorar la calidad y la inclusi贸n educativa.

鈥淟a cooperadora es el 煤nico lugar institucional que tiene la comunidad dentro de la escuela. Es la representaci贸n formal de la comunidad鈥, sostiene Rosana Merlos, Directora de Cooperaci贸n Escolar de la Direcci贸n General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y ex directora de Derechos Humanos de SUTEBA. Su gesti贸n, dice, busca promover la participaci贸n de las familias a trav茅s de las cooperadoras y, para eso, intenta reducir el peso de las tareas administrativas para que estas 鈥渟e piensen como actores fundamentales en el desarrollo de la vida de la escuela鈥.

鈥淢uchas veces, el primer escollo que hay que saltar es el directivo鈥, opina Gustavo Mogues, cooperador en las escuelas primarias N潞 69 鈥淒r. Gabriel Carrasco鈥 y N潞 1.080 鈥淕abriela Mistral鈥 de Rosario. Adem谩s, entre 2007 y 2017, fue presidente de la Federaci贸n de Cooperadora Escolar del Departamento de Rosario. 鈥淪i los directivos abren las puertas y llaman a los padres, juntan gente. Pero a veces eso no pasa. En la provincia de Santa Fe, lamentablemente, hay un decreto que obliga a la cooperadora escolar a administrar los comedores. Eso es muy dif铆cil de llevar a cabo y, muchas veces, genera tensiones con los directivos por el control del dinero鈥, agrega. De acuerdo con Mogues, suele haber menor conflictividad con el cuerpo docente y, en este caso, son m谩s habituales los gestos de apoyo.

鈥淎煤n tenemos escuelas a puertas cerradas. No s茅 cu谩nto tiempo podemos seguir as铆, sin injerencia de las familias鈥, reclama Sonia Lizondo, secretaria de la Cooperadora del Instituto Provincial de Ense帽anza Media (IPEM) N潞 269 de C贸rdoba Capital y coordinadora de m谩s de 300 cooperadoras a lo largo y ancho de esa provincia. 鈥淰emos que cuesta desarrollar un rol colaborativo, porque no hay di谩logo entre las instituciones y las familias. A煤n estamos luchando por tender un puente con la escuela鈥, completa.

Elizalde, con larga trayectoria en la cooperaci贸n escolar, identifica que el foco principal de conflicto suele ser la dificultad para delimitar roles de equipos directivos y de las comunidades. 鈥淢uchas veces 鈥揺xplica鈥 las cooperadoras equivocamos el rol y creemos tener injerencia en la parte pedag贸gica. Eso no es as铆. Pero s铆 nos gustar铆a participar de la toma de muchas otras decisiones para el bien de la instituci贸n; colaborar con el proyecto educativo鈥. En contrapartida, coincide con Mogues en que abundan las conducciones que no convocan a las familias, as铆 como dificultan la creaci贸n de Centros de estudiantes.

鈥淯n punto muy importante es c贸mo la escuela abre las puertas a esa participaci贸n 鈥揷onsidera la funcionaria Merlos. Es un debate que debemos dar permanentemente. El directivo es el asesor de la cooperadora y quien inicia la convocatoria para que se constituya, pero no es una autoridad de la cooperadora. A veces eso se confunde, y se desvirt煤a el sentido de la participaci贸n comunitaria鈥. En la misma direcci贸n, eval煤a que 鈥渁 veces hay miedo de abrir a la participaci贸n, porque se piensa que las familias pueden incidir de cualquier manera en el proyecto de la escuela鈥. Y a帽ade: 鈥淓so no es as铆 y, a la vez, es fundamental que el proyecto de la escuela tenga un sentido comunitario y que la constituci贸n de la cooperadora pueda ser parte de su proyecto鈥. Por eso, es muy importante que se generen debates y formaci贸n dentro de nuestros equipos directivos y en la formaci贸n docente, en general, para abordar la cuesti贸n de la participaci贸n de la comunidad, y de la cooperadora, como un instrumento m谩s.

Daniela Pace, directora de la Escuela Secundaria N潞 19 de Hurlingham, aporta una mirada diferente: 鈥淓stamos abriendo espacios y buscando formas para que las familias se comprometan m谩s con la escuela. En el Nivel Secundario, es m谩s dif铆cil que esto pase鈥. Luego de a帽os de intentarlo, esta escuela del oeste bonaerense pudo conformar la Asociaci贸n Cooperadora y se regulariz贸 la participaci贸n de la comunidad a trav茅s de ese veh铆culo. Cuenta la directora: 鈥淟as familias empezaron a convocar reuniones, hicieron rifas y prepararon una mesa dulce en la muestra pedag贸gica de mediados de octubre鈥. La idea es recaudar dinero para pagar el traslado a C贸rdoba, con motivo del viaje de estudios de sexto a帽o.

La posibilidad de que familias y estudiantes incidan en los asuntos pedag贸gicos es parte de un debate intrincado. Siede, autor de Entre familias y escuelas. Alternativas de una relaci贸n compleja (Paid贸s, 2017), relata que, cuando a algunas y algunos docentes se les pregunta si las familias est谩n habilitadas a cuestionar el sentido formativo de sus propuestas, responden por la negativa. 鈥淵o creo que las familias tienen derecho a solicitar que se justifique por qu茅 se ofrece cierta propuesta formativa. Obviamente, ese derecho conlleva la responsabilidad de escuchar la respuesta鈥, argumenta. En ese mismo sentido, destaca la importancia de que las cooperadoras no sean meras proveedoras de materiales y, en cambio, puedan involucrarse adem谩s en los proyectos educativos; 鈥渜ue sean tambi茅n un lugar donde la escuela puede escuchar aquello que las familias tengan para decir鈥.

La directora de Hurlingham tambi茅n tiene su posici贸n al respecto: 鈥淐reo que si se les ofrece espacios adecuados de participaci贸n, las familias pueden llegar a opinar sobre lo pedag贸gico. Obviamente, siempre desde la construcci贸n. Son importantes las voces de la familia en este sentido. Es importante mantener espacios de escucha, que se sientan contenidas鈥. En esta b煤squeda, Pace promueve encuentros mensuales cuya tem谩tica es definida por las propias familias. 鈥淧or ejemplo 鈥搑elata鈥, en una las charlas, se abord贸 de qu茅 manera se trabajan los contenidos de educaci贸n sexual integral y se compartieron idea acerca de c贸mo pueden abordarlos las propias familias.鈥

As铆 como las y los docentes tuvieron que aprender que la escuela secundaria debe incluir a todo el estudiantado y que ya no puede ser una instituci贸n expulsiva, las familias tambi茅n transitan ese mismo aprendizaje. 鈥淐uando hay problemas de convivencia entre estudiantes, es posible que algunas familias vengan enojadas y su primera reacci贸n sea que hay que echar a tal o cual alumno鈥, ejemplifica Pace. Por otra parte, seg煤n la directora, la escuela debe ser paciente al momento de poner en com煤n los nuevos dispositivos pedag贸gicos que pretenden favorecer la inclusi贸n: 鈥淎 veces es necesario explicar que hoy no se ense帽a de la misma manera que antes, que la calificaci贸n con una nota num茅rica no muestra necesariamente lo que aprendi贸 un estudiante y que la evaluaci贸n es un proceso continuo鈥.

Hace unos a帽os, el entonces director de la Escuela Primaria N潞 10 de Barracas, Daniel Ferro, opinaba acerca de ciertas reacciones violentas de parte de algunas familias: 鈥淨uiz谩 muchas veces estamos esperando a los pap谩s para retarlos, para 鈥榩egarles鈥. Somos un lugar m谩s donde el Estado le pega a ese padre que ya viene fragilizado. Si la escuela se convierte en otro lugar de lo punitorio, del permanente dedo que se帽ala e indica lo que est谩 bien y lo que est谩 mal, estamos abonando un campo f茅rtil para que haya una reacci贸n violenta鈥 (1). La reflexi贸n del director sirve para entender que el nivel socioecon贸mico de las comunidades puede incidir en los modos de acercarse a las instituciones: las familias de clase media se sentir谩n m谩s c贸modas exigiendo, en un lugar similar al del cliente que demanda; las familias m谩s vulneradas estar谩n m谩s habituadas a recibir reproches y reclamos.

鈥淗ay escuelas 鈥榙e 茅lite鈥, por llamarlas de alguna manera que no es la adecuada, donde se encuentran cooperadoras con mucha participaci贸n. Lamentablemente, la crisis econ贸mica ahuyenta la participaci贸n y la gente no puede preocuparse tanto por la escuela鈥, reconoce Mogues. En esa misma direcci贸n, afirma Cesaroni: 鈥淓n general, es muy baja la participaci贸n entre los sectores m谩s vulnerados. En las escuelas de la zona norte, las familias suelen tener m谩s tiempo y pueden contar con empleadas que cuiden a sus ni帽os. Adem谩s, es probable que las conducciones de esas escuelas est茅n m谩s abiertas a recibir personas con mayor poder adquisitivo鈥.

Siede, por su parte, suma otra perspectiva y analiza cierta 鈥渕odalidad clientelar鈥 que se habr铆a impuesto en las relaciones entre comunidad e instituciones. 鈥淯na de las virtudes y, al mismo tiempo, de los riesgos de las escuelas es que ponen la cara todos los d铆as 鈥揷onsidera. Cuando muchos sectores sociales no tienen a qui茅n reclamar por numerosas ausencias o maltratos, all铆 est谩 la escuela. Es una virtud de la escuela, porque est谩 en di谩logo con las comunidades, pero hay familias que tienen una mirada muy destemplada y pueden enojarse con quien se les ponga enfrente, que, muchas veces, es docente o parte del equipo directivo. En esta 茅poca de crisis, ha habido un incremento fuerte de las fricciones con las familias.鈥

La relaci贸n entre la escuela y las familias tambi茅n suele ser m谩s profunda cuando se trata de comunidades peque帽as o de 谩mbitos de ruralidad. 鈥淟a mayor铆a de los docentes nos quedamos de lunes a viernes en la instituci贸n, porque estamos a grandes distancias y a veces los caminos no son buenos. Por eso, tenemos contacto permanente con las familias鈥, dice Bernardino Coronel, director de la Escuela Primaria N掳 804 鈥淔erm铆n Sabalza鈥 de Barrancas, Departamento de Salavina, Santiago del Estero. Esta primaria tiene una matr铆cula de 43 alumnos.

鈥淟as escuelas de pueblo tienen mucha participaci贸n de la comunidad, porque es parte de su vida. Las escuelas rurales son un n煤cleo generador de la familia y de comunidad鈥, observa, en el mismo sentido, el cooperador Mogues. El director santiague帽o afirma que las visitas de los docentes a las casas de sus estudiantes son moneda corriente en Barrancas: 鈥淟a familia de la ruralidad quiere compartir lo que tiene con el docente. Y es una alegr铆a inmensa cuando el docente llega al hogar. Ese ni帽o, al que a veces puede faltarle afecto en alguna familia que est谩 muy ocupada en los quehaceres cotidianos, encuentra amor y cari帽o en el docente. Es ah铆 cuando ese lazo se hace m谩s fuerte y el ni帽o ve a su docente como uno m谩s de la familia鈥.

Nota:

Diego Herrera, Mariana Liceaga y Juli谩n M贸naco, 鈥溌縇a escuela es un escenario de violencia?鈥, en La educaci贸n en debate #45, Le Monde diplomatique, edici贸n Cono Sur, octubre de 2016.

Diego Herrera. Licenciado en Ciencias de la Comunicaci贸n y docente; miembro del equipo editorial de UNIPE.

Merlo: la comunidad educativa de la escuela 17 contin煤a movilizada para frenar la venta y por la restituci贸n de su edificio

El mi茅rcoles 21 hubo una nueva manifestaci贸n en las puertas del edificio hist贸rico con la consigna 鈥減or una Navidad con nuestro edificio鈥. El mi茅rcoles pasado se hab铆an movilizado hacia el Consejo Escolar, el Concejo Deliberante y el municipio. El pedido fue claro: que el edificio se declare como bien p煤blico y se devuelva a la escuela.

Con un micr贸fono abierto, informaron que seguir谩n solicitando explicaciones a las autoridades educativas provinciales a cargo del gobierno de Kicillof, sobre el cartel de venta en el edificio, ya que las mismas se hab铆an comprometido a llevar a cabo las gestiones necesarias para que la escuela volviera a funcionar en el edificio de Libertador, donde lo hizo durante 60 a帽os. Sin embargo, no cumplieron y ahora est谩 en venta con el cartel de la inmobiliaria Cocuzza, cuyo due帽o es concejal de Juntos por el Cambio, pero parece que sus negocios est谩n primero que la educaci贸n p煤blica.

Pero adem谩s, cansados de tantas promesas incumplidas, cuentan que en el 2013 se sancion贸 en la Legislatura provincial la Ley 14.452 que declar贸 de bien p煤blico el edificio, dando lugar a su expropiaci贸n en un plazo de 5 a帽os. Pero vergonzosamente, ni el gobierno de Scioli en su momento, ni el de Vidal posteriormente, la llevaron adelante, permitiendo el vencimiento del plazo prescripto por la ley. Antecedente que a pesar de la clara falta de voluntad pol铆tica, es tomado como ejemplo por la comunidad, de que el objetivo de restituir el edificio es posible.

Denunciaron tambi茅n las condiciones en las que se encuentran en el actual edificio alquilado de la calle Balb铆n, donde se supon铆a que ser铆a un traslado provisorio y con las condiciones adecuadas a una escuela. Pero nada de eso sucedi贸.

Una preceptora contaba a la comunidad que con el cambio de edificio, la matr铆cula se redujo de m谩s de 1.000 alumnos a 570 y encima con sus estudiantes divididos en 3 escuelas, porque no realizaron las aulas que dijeron. Por eso 鈥渓os 6潞 a帽os cursan en la escuela de 鈥榓rtes y oficios鈥 y el Cens en la escuela 45. Pero adem谩s, nos encontramos con grietas en los techos, aulas peque帽as sin ventilaci贸n, sin patio ni espacio suficiente y durante el invierno se tuvieron que suspender las clases por falta de calefacci贸n, nos dejaron los agujeros en las paredes pero nunca trajeron las estufas y no se cuenta con gas鈥.

Las docentes comentaron que realizaron una asamblea de la escuela para definir c贸mo continuar la pelea. All铆 debatieron las acciones con el objetivo de evitar la venta del edificio y recuperarlo para la escuela. Se defini贸 solicitar explicaciones a Inspecci贸n y a la Direcci贸n General de Cultura y Educaci贸n, ya que se hab铆an comprometido respecto de la recuperaci贸n del edificio hist贸rico y pasado todo el a帽o, ahora tiene un cartel de venta. Se puso sobre la mesa la responsabilidad de las autoridades provinciales que fueron quienes declararon como 鈥淚nhabitable鈥 al edificio, pero en vez de destinar presupuesto y hacer las obras para la escuela, terminaron desalojando y realizaron el traslado.

Se intercambi贸 realizar pedidos de informaci贸n oficial al Municipio para conocer los pasos llevados adelante para que la escuela se mantenga en su lugar y solicitar que se declare 鈥渆dificio hist贸rico鈥 y no s贸lo 鈥渇achada鈥, por la importancia en t茅rminos educativos, simb贸licos y culturales que representa la instituci贸n de la EES N掳17. Se debati贸 sobre la ausencia de los sindicatos docentes y en especial el Suteba de Merlo, por lo cual se defini贸 exigir de diversas maneras que se involucren en esta pelea, al mismo tiempo que las y los docentes presentes en la asamblea se pronunciaron a favor de mantener las acciones mediante marchas, cortes y convocatorias propias.

Atentado contra la sede de ATECh en Comodoro Rivadavia

El viernes 25 de noviembre trabajadores y trabajadoras de la Asociaci贸n Trabajadores de la Educaci贸n de Chubut (ATECh) informaron que alrededor de las 21:20 personas con el rostro cubierto lanzaron dos bombas molotov contra la puerta de la sede del sindicato en la calle Urquiza en Comodoro Rivadavia. All铆 se encontraba una trabajadora de la conducci贸n Regional, y un docente que estaba alojado con su familia en el hospedaje de la instituci贸n. La primera bomba explot贸 muy cerca de ellos, la otra golpe贸 contra el nicho de gas y no lleg贸 a encenderse. 芦Exigimos al Gobernador Arcioni que repudie este atentado y lo hacemos responsable de nuestra seguridad禄, expresaron. Adem谩s, denunciaron que la polic铆a tard贸 una hora y media en presentarse en el lugar.

Mediante un comunicado desde ATECH remarcaron que los hechos no guardan relaci贸n con lo sucedido con un grupo de padres del Jard铆n N掳 406, que se帽alaban al sindicato de proteger a un docente abusador. 芦Ya est谩 m谩s que claro que el sindicato no resguard贸 al docente acusado ni se le puede responsabilizar por hechos que le son completamente ajenos. ATECH no designa ni eval煤a docentes. Nuestro sindicato se expres贸 muchas veces: 隆Queremos que se sepa la verdad y que se haga justicia! Queremos que el sistema judicial investigue r谩pidamente y con seriedad. Repudiamos cualquier hecho que atente contra ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes禄.

Finalmente, desde los y las trabajadoras de la educaci贸n remarcaron el rol de los comunicadores en incentivar la violencia contra les docentes. 芦Interpelamos a ciertos comunicadores que incentivaron, en base a mentiras, la violencia absolutamente injustificada contra las y los docentes, en particular del nivel inicial. Se ataca injustamente quienes cada d铆a hacen su trabajo con profesionalismo y respeto por las ni帽as y los ni帽os y lo hacen pese al sueldo miserable, y la falta de recursos禄.

Fuentes: Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Le Monde Diplomatique, Anred, rebelion.org, Resumen Latinoamericano