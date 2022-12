–

De parte de Paco Salud December 30, 2022





Último discurso de Ricardo Flores

Magón pronunciado a los trabajadores migrantes en Estados Unidos, 1917:

«Deseo decirles algunas palabras

acerca de un mal hábito, bastante generalizado entre los seres humanos. Me

refiero a la indiferencia, ese mal hábito que consiste en no fijar la atención

en asuntos que atañen a los intereses generales de la humanidad.

Cada quien se interesa por su propia

persona y por las personas más allegadas a él, y nada más; cada quien procura

su bienestar y el de su familia, y nada más, sin reflexionar que el bienestar

del individuo depende del bienestar de los demás; y que el bienestar de una

colectividad, de un pueblo, de la humanidad entera, es el resultado de

circunstancias favorables, es la consecuencia natural, lógica, de un medio de

libertad y de justicia.

Así, pues, el bienestar de cada uno

depende del bienestar de los demás, bienestar que sólo puede ser posible en un

medio de libertad y de justicia, porque si la tiranía impera, si la desigualdad

es la norma solamente pueden gozar de bienestar los que oprimen, los que están

más arriba que los demás, los que en la desigualdad fundan la existencia de sus

privilegios.

Por lo tanto, el deber de todos es

preocuparse por los intereses generales de la humanidad para lograr la formación

de un medio favorable al bienestar de todos. Sólo de esa manera podrá el

individuo gozar de verdadero bienestar.

Pero vemos que en la vida corriente

ocurre todo lo contrario. Cada uno lucha y se sacrifica por su bienestar

personal, y no lo logra, porque su lucha no está enderezada contra las

condiciones que son obstáculo para obtener el bienestar de todos. El ser humano

lucha, se afana, se sacrifica por ganarse el pan de cada día; pero esa lucha,

ese afán, ese sacrificio no dan el resultado apetecido, esto es, no producen el

bienestar del individuo porque no están dirigidos los esfuerzos a cambiar las

condiciones generales de convivencia, no entra en los cálculos del individuo

que lucha, se afana y se sacrifica la creación de circunstancias favorables a todos

los individuos, sino el mezquino interés de la satisfacción de necesidades

individuales, sin hacer aprecio de las necesidades de los demás, y con

frecuencia, aun con prejuicio de los intereses de los otros. Nadie se interesa

por la suerte de los demás. El que está trabajando sólo piensa en que no le

quiten el trabajo y se alegra cuando en una rebaja de trabajadores no entra él

en el número de los cesantes, mientras que el que no tiene trabajo suspira por

el momento en que el burgués despida a algún trabajador para ver si, de esa

manera, logra él ocupar el puesto vacante, y hay algunos tan viles, hay algunos

abyectos, que no titubean en ofrecer sus brazos por menos paga, y otros que en

un momento de huelga se apresuran a llenar los lugares desocupados momentáneamente

por los huelguistas.

En suma, los trabajadores se disputan

el pan, se arrebatan el bocado, son enemigos los unos de los otros porque cada

quien busca solamente su propio bienestar sin preocuparse del bienestar de los

demás, y ese antagonismo entre los individuos de la misma clase, esa lucha

sorda por el duro mendrugo, hace permanente nuestra esclavitud, perpetúa la

miseria, nos hace desgraciados, porque no comprendemos que el interés del

vecino es nuestro propio interés, porque nos sacrificamos por un interés

individual mal entendido, buscando en vano un bienestar que sólo puede ser el

resultado de nuestro interés por los asuntos que atañen a la humanidad entera,

interés que, si se intensificara y se generalizara, daría como producto la transformación

de las condiciones actuales de vida, ineptas para procurar el bienestar de

todos porque están fundadas en el antagonismo de los intereses, en otras

basadas en la armonía de los intereses, en la fraternidad y la justicia.

La indiferencia es nuestra cadena, y

somos nosotros nuestros propios tiranos porque no ponemos nada de nuestra parte

para destruirla. Indiferentes y apáticos vemos desfilar los acontecimientos con

la misma impasibilidad que si se tratara de asuntos de otro planeta, y como

cada quien se interesa únicamente por su propia persona, sin preocuparse de los

intereses generales, de los intereses comunes a todos, nadie siente la

necesidad de unirse para ser fuertes en las luchas por el interés general; en

donde resulta que, no habiendo solidaridad entre los oprimidos, el Gobierno se

extralimita en sus abusos y los amos de toda clase hacen presa de nosotros, nos

esclavizan, nos explotan, nos oprimen y nos humillan.

Cuando reflexionamos que todos los que

sufrimos idénticos males tenemos un mismo interés, un interés común a todos los

oprimidos, y nos hagamos, por lo tanto, el propósito de ser solidarios,

entonces seremos capaces de transformar las circunstancias que nos hacen

desgraciados por otras que sean favorables a la libertad y al bienestar.

Dejemos ya de apretarnos las manos y

de preguntar angustiados qué será bueno hacer para contrarrestar las embestidas

de la tiranía de los Gobiernos y de la explotación de los capitalistas. El

remedio está en nuestra mano: unámonos todos los que sufrimos el mismo mal,

seguros de que ante nuestra solidaridad se estrellarán los abusos de los que

fundan su fuerza en nuestra desunión y en nuestra indiferencia.

Los tiranos no tienen más fuerza que

la que les damos nosotros mismos con nuestra indiferencia. No son los tiranos

los culpables de nuestros infortunios, sino nosotros mismos. Preciso es

confesarlo: si el burgués nos desloma en el trabajo y exige de nosotros hasta

la última gota de sudor, ¿a quién se debe ese mal sino a nosotros mismos, que

no hemos sabido oponer a la explotación burguesa nuestra protesta y nuestra

rebeldía? ¿Cómo no ha de oprimirlos el Gobierno cuando sabe que una orden suya,

por injusta que ella sea y por más que lastime nuestra dignidad de hombres, es

acatada por nosotros con la vista baja, sin murmurar siquiera, sin un gesto que

haga constar nuestro descontento y nuestra cólera? ¿Y no somos nosotros mismos,

los desheredados, los oprimidos, los pobres, los que nos prestamos a recibir de

las manos de nuestros opresores el fusil destinado a exterminar a nuestros

hermanos de clase, en los raros momentos en que la mansedumbre y la habitual

indiferencia ceden su puesto a las explosiones del honor y del decoro? ¿No

salen de nuestras filas, de la gran masa proletaria, el polizonte y el mayordomo,

el carcelero y el verdugo?

Somos nosotros, los pobres, los que

remachamos nuestras propias cadenas, los causantes del infortunio propio y de

los nuestros. El anciano que tiende la mano temblorosa en demanda de un

mendrugo; el niño que llora de frío y de hambre; la mujer que ofrece su carne

por unas cuantas monedas, son hechura nuestra, a nosotros deben su infortunio,

porque no sabemos hacer de nuestro pecho un escudo; y nuestras manos,

acostumbradas a implorar, son incapaces de apretarse, como tenazas, en el

cuello de nuestros verdugos.»

-Discurso íntegro, extraído del

auténtico periódico anarquista “Regeneración”, 1917.

