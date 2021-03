–

DEBATES

RNtv 51. Okupaci贸n y desahucio. (15 diciembre 2020)

Programa de debate dedicado a reflexionar sobre la problem谩tica de la falta de vivienda social en nuestra sociedad.

Presentado por la compa帽era Rut Garrido, en plat贸 contamos con la participaci贸n de Javier Rubio, abogado de CAES y Paloma Mu帽oz de la PAH. Adem谩s, por videoconferencia pudimos escuchar a Mar铆a Campuzano, de Alianza Contra la Pobreza Energ茅tica y a Rosa Becerro, S陋 de Acci贸n Social de la CGT.

Rojo y Negro Tv entrevist贸 a Houda Akrikez, que vive junto a su familia en la Ca帽ada Real de Madrid y que sufre el corte de suministro energ茅tico en la zona desde hace semanas.

https://www.youtube.com/watch?v=mc06Uvd3Nhc

RNtv 52. Pensiones. (12 enero 2021)

Programa dedicado a las pensiones y a reflexionar sobre c贸mo el 鈥渘uevo鈥 Pacto de Toledo, firmado en diciembre de 2020 por todas las fuerzas pol铆ticas, sindicales y patronales, sigue acentuando las desigualdades sociales y poniendo en grave riesgo el sistema p煤blico de pensiones.

Presentado por la compa帽era Rut Garrido, estuvieron en plat贸 Desiderio Mart铆n (director de la Escuela de Formaci贸n 鈥楨ladio Villanueva鈥 de CGT) y Antonio Seoane (Jueces y Juezas para la Democracia). A trav茅s de videoconferencia, participaron Leopoldo Pelayo (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema P煤blico de Pensiones) y Mren Etxezarreta (economista y activista social).

Este mes, Rojo y Negro TV entrevist贸 a Jorge Moas, compa帽ero jubilado y colaborador de la Escuela de Formaci贸n 鈥楨ladio Villanueva鈥.

https://www.youtube.com/watch?v=wIbLfjhGDQE

RNtv 53. 8 de Marzo. (9 febrero 2021)

El debate de febrero estuvo dedicado al #8M, D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora.

Presentado por Rut Garrido, en plat贸 contamos con Ana Useros Mart铆n (vocera de la Comisi贸n 8M) y N茅lida Molina Morgado (vocera de Trawunche Madrid, colectivo que pertenece a Descolonic茅monos). Adem谩s, por videoconferencia participaron Ro Rosano (Colectivo Mujeres y disidencias de la Sexta en Abya Yala y la Otra Europa y participantes en la organizaci贸n de la Gira Zapatista en la otra Europa en 2021) y Teresa Ramos Antu帽ano (abogada del Gabinete Jur铆dico Confederal de la CGT y experta en igualdad en el empleo).

La entrevista este mes fue a Silvia Torrijos, delegada sindical de CGT en el Banco Santander.

https://www.youtube.com/watch?v=hHADm__MzxY

RNtv 54. Tercer Sector. (9 marzo 2021)

Debate dedicado a la situaci贸n de las personas trabajadoras del llamado 鈥淭ercer Sector鈥 de nuestra econom铆a. Se trata de una parcela donde abundan los empleos precarios, adem谩s est谩 muy feminizado y compuesto por entidades sin 谩nimo de lucro o tambi茅n llamadas 鈥渄e sociedad civil鈥, 鈥渘o gubernamentales鈥 o 鈥渄e econom铆a social鈥.

Presentado por la compa帽era Rut Garrido, tuvimos en plat贸 a David Jim茅nez (trabajador de Cruz Roja y delegado de CGT) y a Mar铆a Isabel Calvo (trabajado del Servicio de Ayuda a Domicilio y delegada de CGT). Adem谩s, participaron por videoconferencia Gloria Patricia Giraldo (Asociaci贸n Trabajadoras del Hogar de Zaragoza) y Natalia Lu帽o (extrabajadora de residencias de la 3陋 Edad).

Durante el debate se emiti贸 una entrevista a David Rodr铆guez, militante del sector social del Sindicat d鈥 Ensenyament de Barcelona.

https://www.youtube.com/watch?v=dI8EMS9Xgto

REPORTAJES DE LUCHA

Especial CGT Relaciones Internacionales: 鈥淓l Zapatismo por la vida鈥. (octubre 2020)

Las pandemias agudizan la permanente emergencia social en la que viven las personas. En estos tiempos tan extremos se caen las m谩scaras de los supuestos Estados de bienestar, de la falsa clase media, del consumismo, y en M茅xico de una cuarta transformaci贸n que no llega ni se la espera, mucho menos de la mano de los malos gobiernos. Han pasado m谩s de 2 a帽os despu茅s de la elecci贸n de #AMLO y no solo no ha mejorado la vida, sino que la pandemia #Covid19 ha venido a mostrar la trastienda del no-cambio, del menoscabo de la vida de los ecosistemas y de las personas con sus macroproyectos de destrucci贸n y despojo.

Con la participaci贸n de:

– Pedro Uc Be, ind铆gena maya de la pen铆nsula de Yucat谩n

– Samantha C茅sar, integrante de la asamblea de resistencia de Amilcingo y del FPDTA-MPT.

– Mar铆a Jes煤s Patricio Mart铆nez, vocera del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI)

https://www.youtube.com/watch?v=qdsoCSGdX8E

#RNtvLucha55 (noviembre 2020)

Tres conflictos en tres empresas, Alestis, Aciturri y Digitex. Tres luchas con un denominador com煤n: la p茅rdida del puesto de trabajo.

– La plantilla de Aciturri de Getafe est谩 en huelga contra el traslado de la planta a Sevilla. Este traslado provocar铆a el despido directo de ochenta personas y la p茅rdida de trabajo para unas doscientas.

– La plantilla de Alestis, empresa participada mayoritariamente por Aciturri, est谩 en conflicto por un ERE que acabar谩 con ochenta y cinco personas despedidas en Vitoria. Ambas empresas trabajan montando piezas para Airbus.

– La empresa de Call Center Digitex (Comdata) propuso un ERE para despedir a cuatrocientas cincuenta y una personas de todas las sedes del pa铆s. CGT ha defendido desde el principio que no hab铆a causas legales para realizarlo. UGT, CCOO y USO firmaron un ERE voluntario con el resultado de m谩s de doscientos despidos.

https://www.youtube.com/watch?v=Vpr9c65Z1K4

#RNtvLucha56 (diciembre 2020)

El 煤ltimo programa de luchas sindicales y sociales de Rojo y Negro TV estuvo dedicado a los conflictos en la empresa Borgwarner Vigo, y al caso del asesinato del joven catal谩n, Pedro 脕lvarez, en 1992 y a la lucha de su familia y entorno directo por lograr justicia.

https://www.youtube.com/watch?v=EfzMhiS5ViU

#RNtvLucha57 (enero 2021)

Reportajes de luchas dedicados a:

– Sector del taxi: Los taxistas asalariados llevan a帽o sufriendo la precariedad laboral por las pr谩cticas de los propietarios de las licencias. Falta de cobro de las n贸minas, acuerdos verbales que no se cumplen, menos cotizaci贸n de lo regulado en convenio, etc. CGT y UCAT est谩n realizando movilizaciones para conseguir acabar con el cobro por porcentajes y conseguir un cobro de n贸mina mensual al menos con el salario m铆nimo.

– Servicio de Ayuda a Domicilio de Almer铆a: Las trabajadoras de Ayuda Domiciliaria de Almer铆a sufren una importante precariedad desde hace tiempo: contratos a tiempo parcial, impago de horas extras y desplazamientos, acoso y abuso de autoridad por parte de las personas responsables.

– Aeropuerto de M谩laga: Las trabajadoras y los trabajadores de mantenimiento del aeropuerto de M谩laga llevan varios a帽os sufriendo la precariedad laboral por falta de personal. Aprovechando la pandemia del COVID, AENA ha realizado un ERTE en un servicio que se considera esencial. CGT exige m谩s personal y menos subcontrataci贸n.

https://www.youtube.com/watch?v=ZfgKT89UTOo

#RNtvLucha58 (febrero 2021)

Reportajes de luchas dedicados a:

– Sector de limpieza: El sector de limpieza en el Estado espa帽ol tiene salarios por debajo del minino interprofesional. Siendo un sector esencial, no tiene la cobertura legal ni sanitaria que tienen otros sectores. La precarizaci贸n impide a las personas trabajadoras del mismo poder vivir dignamente. CGT reivindica ante el Ministerio de Trabajo una subida salarial y que se acabe con la subcontrataci贸n en la limpieza de organismos y empresas p煤blicas y pasen a ser trabajadoras p煤blicas.

-Axa: La empresa 鈥淚nterpartnes鈥, perteneciente al grupo AXA, ha planteado un ERE para despedir a 54 personas y sustituirlas por m谩quinas. La secci贸n sindical de CGT todav铆a ostentando la presidencia del Comit茅, ha sido excluida de la negociaci贸n y lucha contra el ERE con huelgas y manifestaciones.

– Subcontrataci贸n: La subcontrataci贸n es uno de los grandes problemas de la clase trabajadora. Sus consecuencias: menos derechos, menos salario, menos seguridad laboral y fragmentaci贸n de la plantilla. 鈥淓lecno鈥 es un ejemplo: empresa que trabaja para multinacionales como Telef贸nica o Vodafone y a su vez subcontrata a otras empresas para prestar el servicio. Los trabajadores y trabajadoras de Telef贸nica y las subcontratas han creado 鈥淟a Marea Azul鈥 para luchar y acabar con la subcontrataci贸n.

https://www.youtube.com/watch?v=LQyFVXfZt6E

LIBRE PENSAMIENTO

RNtvLP 12. Aspectos libertarios incorporados a las sociedades actuales. (octubre 2020)

El anarquismo ha sido una de las grandes ideolog铆as inspiradoras y referentes para la sociedad en los 煤ltimos siglos. Desde finales del siglo XVIII, el anarquismo ha tenido una influencia y participaci贸n directa en las grandes revoluciones de la historia hasta culminar en la revoluci贸n social espa帽ola a partir del 19 de julio de 1936, en lo que se conoce como el corto verano de la anarqu铆a.

Espacio presentado por Jacinto Ceacero, director de la revista 鈥楲ibre Pensamiento鈥. En este programa participan en plat贸 Paco Marcell谩n y F茅lix Moriy贸n, y Laura Vicente (historiadora y anarquista), y Aleix Romero a trav茅s de videoconferencia.

https://www.youtube.com/watch?v=OsUkQCCE8b4

RNtv LP 13. Nuevos -y viejos- escenarios de la divisi贸n social del trabajo. (noviembre 2020)

Nuevo programa dedicado al dossier de la revista 鈥楲ibre Pensamiento鈥 en el que se abordan aspectos referentes a los nuevos y viejos escenarios de la divisi贸n social del trabajo. Presentado por Jacinto Ceacero, en plat贸 intervinieron Paco Marcell谩n (catedr谩tico de Matem谩ticas por la Universidad Carlos III de Madrid) y Macarena Amores (periodista y militante anarcosindicalista). A trav茅s de videoconferencia, escuchamos a Mariya Ivancheva (antrop贸loga de la Universidad de Liverpool), a Juan Mainer (historiador) y a Frank Mintz (Movimiento Libertario). Adem谩s, el equipo de Rojo y Negro TV entrevist贸 a Desiderio Mart铆n, director de la Escuela de Formaci贸n 鈥楨ladio Villanueva鈥.

https://www.youtube.com/watch?v=62ur_lopoYQ

RNtv LP 14. El anarquismo una ciencia subversiva. (enero 2021)

El anarquismo, desde sus planteamientos te贸ricos y sus expresiones pr谩cticas, se ha configurado hist贸ricamente como una ciencia subversiva al pretender transformar la sociedad y para ello ha mantenido un di谩logo constante, din谩mico y bidireccional con las otras ciencias, especialmente, las ciencias sociales y las humanidades como: Geograf铆a, urbanismo, antropolog铆a, historia, arqueolog铆a o econom铆a.

Para hablar sobre estos aspectos, Jacinto Ceacero dirigi贸 un programa de debate en el que intervinieron Charo Arroyo (abogada y coordinadora de la Comisi贸n de Memoria Libertaria de la CGT), Paco Marcell谩n (catedr谩tico de Matem谩ticas por la Universidad Carlos III de Madrid), 脕lvaro Carbajal (doctor en Historia Medieval), Emma Mart铆n (catedr谩tica de Antropolog铆a por la Universidad de Sevilla) y Luis Buend铆a (profesor en la Universidad de Le贸n).

https://www.youtube.com/watch?v=ZhkCC0htKPA

RNtv LP 15. Una gran crisis planetaria. M谩s all谩 de la emergencia clim谩tica. (febrero 2021)

Estamos inmersos en una gran crisis planetaria producida por la confluencia de diferentes crisis parciales interconectadas que abarcan desde el cambio clim谩tico, la destrucci贸n medioambiental y el colapso del capitalismo f贸sil, hasta la crisis econ贸mica, laboral y sanitaria pasando por la robotizaci贸n de la sociedad y la crisis pol铆tica y de democracia fruto de los nuevos totalitarismos, ecofascismos y teor铆as negacionistas…A todo ello, hay que a帽adir la actual pandemia por el COVID-19 que r谩pidamente ha pasado a convertirse en una nueva variable biol贸gica de dimensi贸n mundial que necesariamente conexiona con las otras crisis parciales.

Jacinto Ceacero presenta este nuevo cap铆tulo dedicado al dossier de la revista 鈥楲ibre Pensamiento鈥 junto a F茅lix Garcia Moriy贸n (fil贸sofo y profesor honorario de la Universidad Aut贸noma de Madrid), Cristina Rois (doctora en Ciencias Qu铆micas y militante de Ecologistas en Acci贸n), a trav茅s de videoconferencia contamos con Coral Gimeno (abogada laboralista y activista medioambiental) y Yayo Herrero (antrop贸loga y profesora de la UNED). En esta ocasi贸n, la entrevista de Rojo y Negro Tv fue a Luis Gonz谩lez, doctor en Ciencias Qu铆micas y militante de Ecologistas en Acci贸n.

https://www.youtube.com/watch?v=1mMh3eylI5g