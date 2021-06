–

De parte de La Haine June 21, 2021 49 puntos de vista

La coordinadora Haize Berriak, organiza la 1ª edición de la Ultra Korrika en Navarra, en defensa de los montes y valles amenazados por los macroproyectos eólicos de Sacyr Concesiones SLU. La travesía tendrá lugar el próximo 26 y 27 de junio.

Roberto Pascual (Paski) recorrerá la travesía sin paradas de 165 kilómetros pasando por más de 50 localidades en el tiempo record de 40 horas llevando el testigo recibido de las 5 Mendi Martxas.

Los objetivos de la Ultra Korrika son los siguientes:

Visibilizar la riqueza oculta de nuestros montes que se encuentran actualmente amenazados por varios macroproyectos eólicos de la empresa SACYR Concesiones SLU. Actualmente la empresa pretende instalar 56 aerogeneradores de 195 metros de altura en los valles de Esteribar, Erro, Anué, Ezcabarte, Odieta, Egüés, Juslapeña, Lizoáin y Olaibar.

Denunciar la devastadora e indiscriminada oleada de proyectos de energías renovables de gran escala en Navarra.

Solicitar la inmediata suspensión de todos los procedimientos administrativos, actualmente en tramitación, de macro plantas eólicas, fotovoltaicas e infraestructuras asociadas.

Exigir al Gobierno y al Parlamento de Navarra para que posibiliten un proceso social que permita planificar democráticamente la transición energética y el desarrollo renovable en nuestra comunidad.

Estas son las características de la Ultra Korrika:

La distancia a recorrer será de 30 leguas navarras, unos 165 kms y el desnivel positivo de un Everest, unos 8900 m. El recorrido trascurre en la mayoría de los casos por sendas y caminos de monte. Tan solo un 10% del mismo discurre por pistas o carreteras locales. Se toma parte en modo de autosuficiencia tanto de avituallamiento como de material. Haize Berriak no proporcionara asistencia alguna, es decir, la participación o acompañamiento se hace por cuenta y riesgo propios, no habrá seguros de accidentes ni de responsabilidad civil por parte de Haize Berriak. No hay precio de inscripción. Se pasa por muchos puntos de agua, ver hoja de ruta. En la Ultra Korrika se pasará por 29 fuentes que servirán de avituallamiento a lo largo del recorrido. Se seguirá el horario previsto en la hoja de ruta pero esta podrá sufrir pequeñas modificaciones por cuestiones organizativas o de imprevistos surgidos en el desarrollo de la UltraK. Se llevará un seguimiento GPS de Paskien la web: https://www.nonstopaventura.com/tracking

El ritmo previsto será el siguiente:

Primer día de amanecer a atardecer 5km/h Noche de atardecer a amanecer 4km/h Segundo día de amanecer a atardecer 4,5km/h Se prevén dos paradas de 30’ al comienzo y fin de la noche Se prevén otras dos paradas cada día de 15’ En cada uno de las aproximadamente 60 poblaciones, lugares y cimas también una de 2’ para beber si es el caso y colocar la cinta al lekuko. Esto hace un total de 36h netas de desplazamiento, 2h de paradas para el avituallamiento y otras 2h de paradas técnicas. Un total de 40h.

https://drive.google.com/file/d/1Q4bSeQVko2Mu_J94vgGzL3RS-b2CENio/view?usp=sharing

Se puede colaborar con la compra simbólica de kilómetros, haciendo una donación, corriendo junto a Paski y/o difundiendo en redes sociales.

Si no se quiere correr, se puede participar en la Ultra Korrika de Haize Berriak consiguiendo un kilómetro por 10 euros y/o realizando una donación.

Con esta inscripción simbólica se ayuda a financiar las acciones que se realicen desde Haize Berriak con el objeto de defender nuestro territorio de la amenaza de los macroproyectos de Sacyr Concesiones SLU.

Este es el enlace a la plataforma donde se puedes hacer una aportación económica:

En castellano: https://www.herrikrosa.eus/RealizarInscripcion.asp?carrera=809&idi=ES

En euskera: https://www.herrikrosa.eus/RealizarInscripcion.asp?carrera=809&idi=EU