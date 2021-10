–

De parte de ANRed October 25, 2021 45 puntos de vista

Una campa帽a en redes sociales impulsada por Proyecto Squatters junto con el Colectivo Duda busca concientizar sobre determinados productos alimenticios destinados a los ni帽os y ni帽as, los cuales contienen excesos en az煤cares, grasas totales, grasas saturadas, explicando el da帽o para la salud que estas sustancias provocan. La acci贸n se da en el marco de la lucha por exigir la Ley de Etiquetado Frontal para fomentar un consumo saludable la cual no fue debatida en el Congreso por falta de qu贸rum el pasado 5 de octubre . 芦Estos personajes buscan conectar con la mirada del p煤blico infantil para generar confianza, para crear una conexi贸n emocional y convertirlos en consumidores de por vida. Ya los descubrimos. Ya sabemos cu谩les son sus cr铆menes. C贸mo es su metodolog铆a delictiva. 隆Y ahora est谩n en problemas!禄. Por ANRed

Proyecto Squatters es un colectivo de contra-publicidad conformado por artistas, psic贸logos, comunicadores y docentes, nacido en el a帽o 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.

El colectivo de contra publicidad, lanz贸 una llamativa una campa帽a en redes sociales con el objetivo de concientizar sobre determinados productos de la industria alimenticia que est谩n destinados a los ni帽os y ni帽as. Por medio de ilustraciones y acompa帽adas por mensajes sencillos y concretos explican la composici贸n nutricional de dichos productos y el da帽o que ocasionan a la salud.

芦Est谩n en los envases de alimentos y bebidas mostrando enormes sonrisas, rodeados de dibujos y coloridos carteles que anuncian la presencia estelar de vitaminas, minerales y otras sustancias que, nos dicen, ayudan a ni帽xs y adolescentes a crecer sanos y fuertes. Les entregan regalos. Les ofrecen participar de concursos y obtener premios so帽ados. Prometen felicidad, alegr铆a y diversi贸n. Presentan mercader铆a comestible barata y adictiva, repleta de az煤cares, grasas y sodio como si fueran alimentos hechos en el hogar, diciendo que son naturales, de tipo casero, o una receta de la abuela鈥 explica la publicidad.

Agrega 芦transforman un local de comida chatarra en un parque de diversiones. Les hacen creer a lxs ni帽xs que si consumen estos productos van a vivir aventuras extraordinarias, ser谩n campeonxs de los deportes o su vida ser谩 m谩s emocionante. Estos personajes buscan conectar con la mirada del p煤blico infantil para generar confianza, para crear una conexi贸n emocional y convertirlos en consumidores de por vida. Ya los descubrimos. Ya sabemos cu谩les son sus cr铆menes. C贸mo es su metodolog铆a delictiva. 隆Y ahora est谩n en problemas! Los personajes publicitarios y sus empresas est谩n 芦Ultra-procesados禄 por manipular y malnutrir a las infancias禄.

Asimismo el proyecto publicitario ofrece informaci贸n a padres y madres sobre 驴qu茅 son los alimentos ultraprocesados? y explica:



芦Son productos industriales comestibles y bebibles de bajo valor nutricional que tienen una cantidad excesiva de calor铆as y nutrientes cr铆ticos como az煤cares, grasas y sodio, que los vuelven particularmente sabrosos e irresistibles y, tambi茅n, altamente nocivos para la salud de ni帽xs, adolescentes y adultos. Su consumo se vincula al aumento de enfermedades y a una mayor mortalidad en la poblaci贸n general禄.

Finalmente invita a lectores a sumarse a la iniciativa de exigir a los diputados y diputadas que aprueben el proyecto de Ley de Promoci贸n de la Alimentaci贸n Saludable.

芦 No dar qu贸rum a la ley de Etiquetado es estar en contra de la ley. Y solo se est谩 en contra de esta ley por exceso de lobby禄

El 5 de octubre deb铆a debatirse en la C谩mara Baja el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal. Sin embargo la sesi贸n no se realiz贸 puesto que no alcanz贸 el qu贸rum necesario. Solo se sentaron en las bancas 122 de los 126 diputados necesarios para iniciarla. Hubo 135 legisladores ausentes pertenecientes al bloque de Juntos por el Cambio.

En ese entonces la periodista y escritora Soledad Barruti expresaba su enojo en redes sociales: 芦que la cuenten como quieran. No dar qu贸rum a la ley de Etiquetado es estar en contra de la ley. Y solo se est谩 en contra de esta ley por exceso de lobby. Dan verg眉enza禄.

En medio de las acusaciones cruzadas sobre el por qu茅 no se realiz贸 la sesi贸n, activistas vinculados a la lucha por la soberan铆a alimentaria lamentaron la situaci贸n y remarcaron la importancia de 茅sta ley teniendo en cuenta los alarmantes resultados arrojados por la 煤ltima en Encuesta Nacional de Nutrici贸n y Salud (ENNyS) sobre una muestra de ni帽os, ni帽as y adolescentes en la cual que arroj贸 valores preocupantes sobre la obesidad infantil, malnutrici贸n y baja talla para la edad.

En una entrevista brindada a ANRed, el abogado y especialista en Soberan铆a alimentaria Marcos Filardi nosexplic贸 : 鈥渆n 茅ste contexto de pandemia de coronavirus, es vital que avancemos en 茅sta Ley de promoci贸n de la alimentaci贸n responsable porque el 70% de nuestra poblaci贸n hoy, tiene sobrepeso y obesidad seg煤n la Encuesta Nacional de Nutrici贸n y Salud, y ese sobrepeso y obesidad est谩 tambi茅n asociado a las enfermedades cr贸nicas no transmisibles como 14 tipos de c谩ceres, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensi贸n, que explican la mayor parte de las muertes en Argentina. El 72,3% de las muertes en nuestro pa铆s son resultado de enfermedades cr贸nicas no transmisibles y agrava a煤n m谩s el contexto de coronavirus, porque uno de los principales actores de comorbilidad para el coronavirus que hace que el cuadro se agrave mucho, tiene que ver con ese sobrepeso y obesidad de base y las enfermedades cr贸nicas asociadas. La ingesta creciente de productos ultraprocesados en nuestro pa铆s, Argentina es uno de los mayores consumidores de ultraprocesados del mundo, de bebidas endulzadas, galletitas, entre otros est谩 claramente asociada a esa pandemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando hoy y le cuesta al pa铆s unos 50 mil millones de pesos al a帽o en el tratamiento de esas enfermedades cr贸nicas no transmisibles. Sin m谩s, necesitamos etiquetado 隆claro ya!, y que se convierta en ley sin m谩s modificaciones ni dilaciones鈥