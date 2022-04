–



El inefable Jorge Verstrynge, que empez贸 su carrera pol铆tica en el fascismo (y no me refiero a Alianza Popular) y acab贸 en no s茅 muy bien qu茅 h铆brido totalitario, asegur贸 una vez que hab铆a no pocas similitudes program谩ticas, dejando aparte ciertos detalles sobre la inmigraci贸n, entre Podemos y el Frente Nacional de Le Pen. La expresi贸n de Pablo Iglesias al escuchar esto, balbuceando algo as铆 como que, por supuesto, hab铆a m谩s diferencias, no tuvo precio. El excomunista Antonio Elorza ya insinu贸 en su momento que el auge del partido morado corr铆a el riesgo de reunir las caracter铆sticas de lo que se narraba en aquello de La ola como el nacimiento de un movimiento fascista: populismo ideol贸gico, sumisi贸n al l铆der, etc., etc. Ya se sabe que los conversos, no s茅 muy bien en base a qu茅 mecanismo, tienden por lo general al desprop贸sito. Aclararar茅 que no creo que Podemos haya supuesto, ni en un sentido, ni en el contrario, una fuerza que le haya hecho el m谩s m铆nimo da帽o al sistema; m谩s bien, una vez que han acariciado algo de poder, han derivado estrepitosamente hacia la m谩s inofensiva socialdemocracia. Cabe preguntarse ahora si el partido de Le Pen, como es sabido con v铆nculos con Vox y con el mism铆simo Putin, es verdaderamente un partido fascista.

Al parecer, ni siquiera se considera la ultrarreaccionaria fuerza liderada por Le Pen una derecha extrema, algo en lo que coincide ret贸ricamente con la legi贸n de bodoques liderada por Santiago Abascal. En las eleccionas francesas, que acaba de ganar el socialista (隆ejem!) Macron, se ha esgrimido el miedo a la ultraderecha como s铆mbolo de la intolerancia y de la antiEuropa. Sin abandonar ni un 谩pice de repugnancia hacia lo que representa gente como Le Pen y Abascal, hay que preguntarse tambi茅n si lo que observamos en la pol铆tica de los gobiernos europeos, sean de una pelaje u otro, difiere en gran cosa. No, no estoy diciendo en absoluto que unos y otros sean lo mismo, no caigamos una vez m谩s de manera irritante en esos lugares comunes, digo que hablamos de piezas del mismo sistema; sin ir m谩s lejos, observemos a lo recientemente realizado por el incre铆blemente progresista gobierno de Pedro S谩nchez: sumisi贸n a los intereses de la OTAN y abandono del pueblo saharahui, por no hablar de un sistema econ贸mico, maquillaje aparte, que permanece inc贸lume.

Lo que sostengo es que este proyecto de la vieja y mezquina Europa, cuyos grandes valores f谩cticos se me escapan por completo, incluye a todo suerte de partidos pol铆ticos una vez convenientemente amoldados al tener aspiraciones de gobiernos: liberales, socialdem贸cratas, conservadores o reaccionarios. Creo que est谩 todo atado y bien atado, aunque se mantenga, de manera m谩s que sorprendente, la ilusi贸n del cambio a trav茅s de las urnas en una direcci贸n progresista, o bien se esgrima el peligro extremista por otro lado. Aunque el concepto de progreso se objeto hoy de todas las dudas posibles, no quiero minusvalorar lo que supone un retroceso con fuerzas reaccionarias en el poder, m谩xime en este indescriptible pa铆s llamado Reino de Espa帽a, pero creo que el fascismo, tal y como se concibi贸 hist贸ricamente es cosa del pasado. De hecho, los tics fascistas en ese sentido que pueden tener ciertas fuerzas pol铆ticas no difieren tampoco demasiado al margen de sus supuesto ideario: la cuesti贸n, solapadamente racista, de la inmigraci贸n, con su deshumanizada pol铆tica de fronteras y, muy relacionado, el manido tema de la seguridad ciudadana. Ning煤n cambio radical va a llegar a trav茅s de las urnas, como la realidad nos revela con asombrosa insistencia, y bien har铆amos en combatir a la ultraderecha a trav茅s de los movimientos sociales, con valores profundos de solidaridad y con todas las armas culturales a nuestro alcance.

Juan C谩spar