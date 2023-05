–

De parte de Tejiendo Historia May 20, 2023 82 puntos de vista

Esta semana circula por redes sociales un audio con la conversaci贸n entre un ultra del FC Barcelona y otro del RCD Espanyol. El primero llama al segundo para amenazarle por invadir el campo el pasado domingo mientras los jugadores del Bar莽a celebraban La Liga en el c茅sped. El di谩logo dura unos 10 minutos y pone los pelos de punta. Se trata de dos padres de familia. El del Bar莽a amenaza al otro con apu帽alarlo si no se borra un tatuaje de 鈥淯ltras Espa帽ol鈥. El otro intenta escurrir el bulto como puede, alegando que tiene familia. La moda de ser ultra se est谩 yendo de las manos en Europa. Lean el di谩logo y ver谩n el nivel de locura en el que estamos. Empieza hablando uno que se identifica como miembro de los Boixos Nois.

鈥擡st谩s metido en un jaleo. Para m铆, que saltes al campo a hacer el friki es tu problema. Pero si vas con 鈥淯ltras Espa帽ol鈥 tatuado en el brazo y toda Barcelona te ve, pues ahora te van a arrancar los dientes. Es normal. Por ahora, el tatuaje te lo vas a quitar. Te lo juro por la vida de mis hijos. Si no, donde te vea te voy a apu帽alar. O t煤 a m铆. Si tienes una mujer y una familia, no te metas en jaleos. No hagas el idiota. Ahora yo me las tengo que ingeniar para que no te hagan nada.

鈥擸o no me he metido en ning煤n foll贸n 鈥攔esponde el ultra del Espanyol.

鈥擭o me vendas la moto que has salido en todas las televisiones. 驴T煤 eres ultra? 驴S铆 o no?

鈥擸o tengo mis sentimientos鈥 Soy un aficionado del Espanyol.

鈥擭o, no. T煤 eres ultra y eso no tiene nada que ver con ser un aficionado. A ver si os lo met茅is en la cabeza. Ahora, atente a las consecuencias, campe贸n.

鈥擲i ves los v铆deos, no entro en el campo de los primeros. Yo entro para quejarme de la directiva.

鈥擡so me da igual. Mira, os fuimos a pegar ayer, cuando sois un caramelo. No val茅is. El tatuaje te lo vas a borrar. S铆 o s铆. Te lo estoy diciendo en serio. Porque yo s铆 que soy un ultra. Soy un ultra del F煤tbol Club Barcelona. Yo s铆 que me pego por el f煤tbol. A la gente de aqu铆 le suda la polla la polic铆a. Porque la foto que va rulando es la tuya. Te ven con 鈥淯ltras Espanyol鈥, en plan hooligan. Y los hooligans van a por hooligans. Otra cosa es que fueras un padre de familia que fueras a La Curva.

鈥擸o soy padre de familia. Estaba viendo el f煤tbol con mis hijos.

鈥擯ues te vas a quitar el tatuaje y te dedicas a tu familia. Si no, coges a 20 de tu grupo y solucionamos esto.

Si esta es la conversaci贸n entre dos padres de familia, imaginen las de los m谩s j贸venes. El movimiento ultra sigue muy fuerte en toda Europa. Los viajes con el equipo son ahora m谩s frecuentes y cada semana vemos noticias de violencia. El pasado s谩bado los jugadores y el entrenador del Mil谩n tuvieron que ir a rendir cuentas ante sus ultras en el mismo c茅sped tras perder un partido. A este nivel de control llegan algunos equipos. Revisen d贸nde se meten sus hijos鈥 o sus padres.