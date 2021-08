Antonio C谩novas del Castillo



El 8 de agosto de 1897, en el balneario de Santa 脕gueda en Arrasate-Mondrag贸n (Gipuzkoa), fue asesinado el Presidente del Consejo de Ministros Antonio C谩novas del Castillo, el que aboli贸 los fueros vascos (1876), disolvi贸 las Juntas Generales y las Diputaciones Forales de Araba/脕lava, Bizkaia y Gipuzkoa (1877) y con quien comenz贸 a funcionar el Concierto Econ贸mico Vasco (1878). Un anarquista italiano utiliz贸 el rev贸lver de la imagen. Parece que existen dos versiones sobre el motivo del asesinato: bien fue una venganza por las torturas y ejecuci贸n de cinco anarquistas que hab铆an cometido un atentado el a帽o anterior, bien fue la intervenci贸n de independentistas cubanos que buscaban la guerra entre Espa帽a y los Estados Unidos.

Por lo que he le铆do, C谩novas no dudaba en autorizar que personas detenidas fueran torturadas o en suspender la libertad de c谩tedra si consideraba que iba contra dogmas de fe.

Hay una entrevista que C谩novas concedi贸 al periodista Gaston Routier, del peri贸dico franc茅s 鈥楲e Journal鈥, el 17 de noviembre de 1896 en la que mostr贸 su lado m谩s racista. El mismo periodista la reprodujo al a帽o siguiente en ‘L’Espagne en 1897’ (Avec Sept Portraits hors texte et Cinq Tableaux Statistiques), Paris, Librairie H. Le Soudier, 1897, especialmente las p谩ginas 159-160: https://labur.eus/Zcica

* Es interesante este art铆culo que traduce parte de la entrevista (recordad que Cuba a煤n era parte de Espa帽a): https://labur.eus/LemUo. “Los negros de Cuba son libres, pueden contratar compromisos, trabajar o no trabajar, y creo que la esclavitud para ellos era mucho mejor que esta libertad que s贸lo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos los que conocen a los negros le dir谩n que en Madagascar, en el Congo, en Cuba鈥 son perezosos, salvajes, inclinados a actuar mal, y que hay que conducirlos con autoridad y firmeza si se quiere obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otro due帽o que sus propios instintos, sus apetitos primitivos. Los negros de Estados Unidos son mucho m谩s civilizados que los nuestros: son descendientes de razas implantadas en el suelo americano desde hace generaciones, se han transformado relativamente, mientras que entre nosotros hay cantidad de negros venidos directamente de 脕frica y completamente salvajes. 隆Pues bien!, vea, aun as铆, c贸mo se trata en Estados Unidos a los negros: tienen unas libertades aparentes que pueden utilizar dentro de ciertos l铆mites, pero a partir del momento en que quieren beneficiarse de todos sus pretendidos derechos de ciudadanos, los blancos salen r谩pidamente para que recuerden cu谩l es su condici贸n y para colocarlos en su lugar”.

* Imagen: rev贸lver usado para el asesinato, perteneciente a la colecci贸n del Arabako Arma Museoa-Museo de Armer铆a de 脕lava: https://labur.eus/BWCU2

** Manuel Fraga Iribarne, ministro franquista, fundador del partido pol铆tico Alianza Popular tras la muerte del dictador (actualmente Partido Popular), promovi贸 y presidi贸 la Fundaci贸n C谩novas del Castillo ya que le gustaba compararse con el pol铆tico decimon贸nico; esta fundaci贸n fue la m谩s importante ligada al partido popular hasta que todas se integraron en la FAES dirigida por Jose Mar铆a Aznar. Para algunos, la figura de C谩novas todav铆a es un ejemplo: el director del peri贸dico ‘La Raz贸n’, Francisco Marhuenda, declar贸 en una televisi贸n que el mejor pol铆tico del siglo XIX hab铆a sido C谩novas.