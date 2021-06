–

June 1, 2021

Al d铆a siguiente de que miles de personas cruzaran a nado por la frontera del Tarajal, en Ceuta, una amiga periodista me envi贸 una foto. Era del momento 鈥揹estinado a ser ic贸nico鈥 en el que una trabajadora social de Cruz Roja abrazaba a un muchacho senegal茅s que no dejaba de llorar.

Esa misma tarde, cuando diversas im谩genes de ese instante ya se estaban viralizando, me coment贸 que la chica se llamaba Luna y que iba a entrevistarla. Entonces se lo dije: 鈥淓sa muchacha se va a hacer famosa. Van a amarla y a machacarla en las redes. Se convertir谩 en un s铆mbolo y la insultar谩n. Lo mejor que podr铆a hacer es esconderse y no aparecer鈥. No soy pitoniso ni tengo ninguna capacidad especial de prever el futuro, pero era algo obvio para cualquiera que conozca m铆nimamente nuestras redes sociales.

En efecto, dos d铆as despu茅s esa imagen era La Imagen de esta crisis. Contribuy贸 a ganar el relato de la tragedia humanitaria frente a quienes quer铆an presentarlo como una invasi贸n que amenazaba la soberan铆a espa帽ola.

En estas situaciones, los primeros dos d铆as de informaci贸n fijan los t茅rminos de lo que ahora se llama el relato p煤blico. Se construye con aportaciones muy diversas: periodistas que buscan la noticia en directo a determinadas horas, creadores de opini贸n insistiendo en poner el foco en las v铆ctimas de la crisis, editorialistas conservadores que se niegan a hacerle el juego a la ultraderecha,鈥 Pero sin duda, las im谩genes juegan un papel fundamental. Igual que en 2015 la imagen del ni帽o Aylan en una playa turca ayud贸 a crear una opini贸n sensible al drama de la inmigraci贸n, en este caso han sido determinantes las fotograf铆as de guardias civiles alzando a beb茅s en el agua, soldados cargando a adolescentes delgad铆simos y la foto en cuesti贸n, del senegal茅s desconsolado en el hombro de la cooperante.

La reacci贸n de la ultraderecha medi谩tica era de esperar. Al ver qu茅 perd铆an lo que en principio se hab铆a presentado como una ocasi贸n extraordinaria de vender su discurso xen贸fobo y militarista, y ganar votos e influencia se volvieron inmediatamente contra la cooperante. No iban a hacerlo contra el Ej茅rcito o la Guardia Civil.

Encabez贸 esa ofensiva machista y deleznable una tertuliana de extrema derecha a la que no citaremos por su nombre. Empez贸 con un tuit provocador en el que se帽alaba que se trataba de un ilegal y que abrazaba a la cooperante para aprovechar 鈥渓a turgencia de sus senos鈥. Ante la repercusi贸n de su boutade se creci贸. Lo siguiente fue hurgar en la vida de la chica y atacarla utilizando todo lo que pudiera aludir a su sexualidad. La apod贸 鈥渓a pechona鈥 y revel贸 capturas de sus redes sociales: en algunas aparec铆a la cooperante ba帽谩ndose en topless. En otras, aparec铆a en actitud cari帽osa con un muchacho negro. Las capturas las present贸 sacadas de contexto y acompa帽adas de alguna antigua broma en la que la muchacha, a煤n adolescente, hab铆a ironizado con los mitos sexuales sobre los chicos de color. Como colof贸n, public贸 una foto pornogr谩fica, falsamente sacada de una red social para buscar pareja, en la que aparec铆a una chica blanca, de espaldas, manteniendo relaciones sexuales con un negro. Con todo eso construy贸 una imagen sexualizada y moralista en la que presentaba a la cooperante como una libertina amante de los negros. Y, por supuesto, todo esto, lo adob贸 con comentarios extraordinariamente soeces. Consigui贸 el apoyo de muchos de sus seguidores fascistas que inmediatamente comenzaron a hablar de la trabajadora de Cruz Roja juzg谩ndola y llam谩ndola golfa, puta, fea y otros insultos parecidos.

Para cuando la insultada cerr贸 el acceso a sus redes, tanto Twitter como Instagram, como otras plataformas estaban llenas de comentarios denigrantes sobre ella de los que la pobre no se va a poder librar en muchos a帽os.

La finalidad de este ataque inmundo ha sido minar la credibilidad de la imagen ic贸nica de la perspectiva progresista de esta crisis. Mientras m谩s se difunden hashtags de apoyo a Luna que la ponen de ejemplo de lo mejor de Espa帽a, m谩s la machacan. Frente a los mensajes de ministras progresistas orgullosas de ese abrazo, la muy cat贸lica y reprimida extrema derecha espa帽ola se agarra a su burda visi贸n de las voluntarias como ninf贸manas corruptas que ayudan a los inmigrantes para acostarse con ellos.

La joven cooperante es, sin duda, v铆ctima de una batalla permanente por la significaci贸n simb贸lica de los acontecimientos de trascendencia pol铆tica. Y en ese sentido, la pelea a favor o en contra de Luna tiene menos que ver con lo que realmente sucede en la frontera que con dos bandos pol铆ticos, que se miran el ombligo dando la espalda a la realidad.

Por desgracia, en mi vida he asistido personalmente a muchas llegadas de refugiados. A menudo en autob煤s, pero otras veces andando y, en muchos casos, por el mar. Cuando una persona exhausta y atemorizada, que lleva meses huyendo de la miseria o la guerra, acaba de jugarse la vida y llega a trompicones a su destino se abraza a lo primero que ve. Cualquiera que haya pasado una noche siquiera asistiendo a las llegadas de barcas cargadas de personas a las playas de Lesbos lo sabe. El protagonista de esos abrazos nunca es el voluntario (o militar, polic铆a o trabajador internacional) que est谩 en la orilla. El protagonista del abrazo es siempre la persona inmigrante. Es 茅l o ella quien se ha jugado la vida; quien se sobrepone a una situaci贸n de vulnerabilidad extrema y culmina su camino. Su tragedia es emocionante y conmueve los sentimientos de humanidad que llevamos dentro. La cooperante s贸lo est谩 ah铆 y se deja abrazar.

Miramos mal la foto del abrazo. Lo que nos emociona no puede ser la ternura del recibimiento de los espa帽oles caritativos, sino la desesperaci贸n de quien acaba de jugarse la vida y necesita consuelo.

Y ese consuelo no se le da. La foto ic贸nica del abrazo es una mentira inmensa. El protagonista, senegal茅s, recibe su abrazo, su foto, y es inmediatamente devuelto a Marruecos. Su odisea no le ha servido para nada. La imagen de los 鈥渂uenos espa帽oles progresistas鈥 que reciben cari帽osamente a los inmigrantes apenas es basura.

La mayor parte de los pol铆ticos, periodistas y opinadores orgullosos de esa foto est谩n de acuerdo, al mismo tiempo, con que a ese muchacho lloroso que lleva miles de kil贸metros, vejaciones y maltratos se lo devuelva a la fuerza al pa铆s del que acaba de escapar y donde volver谩 a ser maltratado. Muchos de nuestros referentes medi谩ticos progresistas carecen de la humanidad m谩s b谩sica. Quieren su foto para presumir de la superioridad moral de la izquierda. Pero al negro que lo echen. Como dir铆a esa tertuliana de extrema derecha, a su puta casa.

No conozco a Luna. No me tiene que caer ni bien ni mal, porque no simboliza nada.

Me parte el coraz贸n ese chico senegal茅s sin nombre, que recorre un continente andando. Que, desesperado, renuncia a su dignidad en cada frontera. Que se tira al mar sin saber nadar y al que la polic铆a espa帽ola acaba de devolver a hostias a Marruecos.

Vaya mierda de abrazo le hemos dado.