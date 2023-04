–

En portada: Un campesino nos gu铆a hacia la regi贸n de manglares en el pac铆fico centroamericano donde se realizan las obras para erigir un aeropuerto. Foto: Juliana Bittencourt

Don Elmer, campesino de 63 a帽os, se siente feliz. 鈥淵o me alegro cuando llegan a cantarme鈥, comparte el agricultor sobre el trinar de los p谩jaros al interior del bosque, en la zona de influencia del manglar de El Tamarindo, un 脕rea Natural Protegida en la costa pac铆fico de El Salvador.

鈥淪i hacen el aeropuerto, todas estas aves, 驴para d贸nde van a agarrar?鈥, lamenta Don Elmer, quien hace parte de las 57 familias en la comunidad de Flor de Mangle, municipio de Conchagua, que est谩n siendo desplazadas para la implementaci贸n del megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Pac铆fico.

Seg煤n denuncias de las y los habitantes consultados por el equipo de este reportaje, a mediados de febrero del 2023, personal que se present贸 como parte de una empresa guatemalteca (sin especificar nombre), contratada por parte de la Comisi贸n Ejecutiva Portuaria Aut贸noma (CEPA), inici贸 labores en las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, con el argumento de realizar un estudio de suelo en la zona y avanzar en la construcci贸n la nueva terminal a茅rea.

Maquinaria invade y destruye tierras dedicadas a la agricultura para preparar la construcci贸n del Aeropuerto Internacional del Pac铆fico.

Los testimonios refieren que los trabajadores ingresaron con maquinaria y equipo en las parcelas agr铆colas y de vivienda, 鈥渟in la autorizaci贸n por parte de los propietarios u orden judicial para ello鈥, enfatizan mediante denuncia p煤blica.

Los trabajadores perforaron y excavaron los suelos, formando zanjas con dimensiones de hasta 40 metros de ancho, 60 metros de largo y con una profundidad mayor a nueve metros. 鈥淓n el caso de una de las parcelas la zanja llega ha abarcar casi la totalidad del 谩rea, esta misma parcela se encuentra a menos de un kil贸metro del manglar del estero El Tamarindo鈥, refiere la denuncia.

Los campesinos se帽alan que, al finalizar las labores en las parcelas invadidas, los trabajadores se retiraron, dejando inutilizable el 谩rea para la agricultura y creando condiciones de riesgo, tanto para personas como para el pastoreo de ganado de las familias campesinas.

En marzo, el medio salvadore帽o MalaYerba evidenci贸 el inicio de las obras del nuevo aeropuerto, pese a que a煤n no se contaba con el permiso ambiental requerido por la normatividad vigente. En reportaje, destacan la conducta del director de la CEPA quien, el 8 de febrero y mediante televisi贸n nacional, minti贸 al asegurar que ya se contaban con los permisos, a煤n cuando el medio constat贸 que la resoluci贸n de licencia solo fue disponibilizada por las autoridades ambientales hasta el 22 de marzo.

Foto: Juliana Bittencourt Foto: Juliana Bittencourt Foto: Aldo Santiago

鈥淣o solo Flor de Mangle va a ser afectada. Aqu铆 tenemos a Condadillo, tenemos al Llano Los Patos, se va una parte de El Carrizal y tambi茅n de El Embarcadero鈥, sentencia Don Elmer con amargura mientras enlista las poblaciones amenazadas, no solo por la infraestructura aeroportuaria, sino por lo que desencadenar谩 el desarrollo de esta zona econ贸mica especial que contempla complejos tur铆sticos, industriales y comerciales.

Polo de desarrollo El equipo de este reportaje recorri贸 el territorio de Condadillo, municipio de La Uni贸n, en el departamento del mismo nombre, regi贸n en la mira del gobierno salvadore帽o para transformar al oriente del pa铆s en un 鈥減olo de desarrollo鈥. Para consolidarlo, adem谩s de la nueva terminal a茅rea, existen otros planes en andamiento: sobresalen la denominada Ciudad Bitcoin, el Tren del Pac铆fico y la modernizaci贸n de puertos en la franja costera pac铆fico, desde Acajutla hasta La Uni贸n; megaproyectos de infraestructura que hacen parte del Plan Cuscatl谩n, propuesta de gobierno presentada por Nayib Bukele durante las elecciones presidenciales de 2019, pero que se remontan a gobiernos anteriores. 鈥淓s una Zona Econ贸mica Especial (ZEE), es la privatizaci贸n de los territorios. El gobierno anterior ya hab铆a lanzado el proyecto de ley, el 19 de julio del a帽o 2018, para su establecimiento鈥, se帽ala el profesor en agroecolog铆a, Jos茅 脕ngel Flores, integrante de la Asociaci贸n Intercomunal de Intipuc谩, perteneciente a la Red de Comunidades Vida Digna, estructura que articula a comunidades del oriente de El Salvador amenazadas por megaproyectos, En aquel momento, se difundi贸 un acuerdo entre el gobierno del Frente Farabundo Mart铆 para la Liberaci贸n Nacional (FMLN) con China, el cual pretend铆a intervenir 2,800 kil贸metros cuadrados para el desarrollo de la ZEE, entre el puerto La Libertad, en el cauce del r铆o Lempa, hasta el puerto de La Uni贸n, en el geoestrat茅gico Golfo de Fonseca. Previamente, desde 2014, el gobierno progresista del FMLN contemplaba la construcci贸n del Aeropuerto Internacional El Jag眉ey, proyecto renombrado y puesto en marcha actualmente por Bukele en los mismos territorios del pac铆fico centroamericano.

Sin defensa

Mientras transitamos por el bosque, nos percatamos de un patr贸n de se帽alizaci贸n; pintura naranja cubre los troncos de los 谩rboles. Santos Cruz, campesino de la regi贸n, comenta que son las huellas de un censo peculiar en el cual, durante d铆as, trabajadores de CEPA y del Ministerio de Obra P煤blica midieron y evaluaron el sitio para la construcci贸n del aeropuerto.

Habitantes de la regi贸n han denunciado irregularidades desde el anuncio de la construcci贸n de la terminal a茅rea. Foto: Juliana Bittencourt

Desde los primeros meses de 2022, habitantes de Condadillo percibieron una mayor actividad de parte de trabajadores del Estado, quienes adem谩s de tomar medidas de los terrenos, fotografiaban las viviendas y parcelas de las y los campesinos. A ellos se fue sumando la presencia de contingentes militares y polic铆as, que se normalizaron a partir del mes de marzo, cuando se declar贸 el r茅gimen de excepci贸n en todo el pa铆s, justificado por el alza de homicidios y el incremento de la violencia adjudicada a las pandillas.

La situaci贸n de las y los habitantes se agrava dado que diversas comunidades no poseen escrituras. Tampoco cuentan con la regularizaci贸n en la tenencia de la tierra. Flores destaca que ello 鈥済enera que puedan ser despojadas en cualquier momento鈥, resalta el profesor, quien nos acompa帽a en el recorrido por las comunidades afectadas, mientras subraya que se ha violentado el derecho a contar con informaci贸n oportuna y la falta de consulta a las poblaciones.

Leyes a modo Mientras visitamos el bosque de manglar en la zona de influencia del proyecto del aeropuerto, Flores contextualiza sobre el proceder del poder legislativo e instituciones medioambientales, y enfatiza su subordinaci贸n al presidente Bukele, lo cual le ha facilitado la imposici贸n de sus megaproyectos. Para ejemplificarlo menciona la aprobaci贸n, el 24 de noviembre del 2021, de la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales. En dicha normativa se establece el mecanismo para la expropiaci贸n de propiedades por 鈥渃ausa de utilidad p煤blica o de inter茅s social鈥, ley aprobada solo tres d铆as despu茅s del anuncio, por parte del propio Bukele, de la construcci贸n del megaemprendimiento que abarca la llamada Ciudad Bitcoin. Acorde al profesor, la ley omite la etapa de conciliaci贸n, es decir, no existe un espacio de di谩logo, 鈥渕ientras arranca el proceso, el Estado salvadore帽o puede ir construyendo e instalando los megaproyectos hasta que salga una resoluci贸n. La poblaci贸n queda despojada y no tiene ning煤n tipo de entidad estatal a la cual puede acudir鈥, sostiene Flores. 脡l afirma que las leyes aprobadas tienen como objetivo la facilitaci贸n para establecer megaproyectos de inversi贸n. De esta manera, la Asamblea Legislativa tambi茅n aprob贸 la Ley para la construcci贸n, administraci贸n, operaci贸n y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pac铆fico y la Ley de r茅gimen especial para la simplificaci贸n de tr谩mites y actos administrativos relativos al Tren del Pac铆fico. Ambas normativas han recibido cr铆ticas debido a que permiten que tanto el tren como el aeropuerto no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci贸n P煤blica, quedando totalmente fuera de controles de transparencia.

Por su parte, don Elmer expresa preocupaci贸n ante la incertidumbre sobre sus terrenos en Flor de Mangle. Reclama sobre las constantes visitas de funcionarios, quienes presionan a los campesinos en el marco de un proceso de expropiaci贸n. Tanto habitantes de esta comunidad, como de Condadillo, han denunciado p煤blicamente presiones de CEPA para vender sus terrenos a precios que ellos consideran injustos, lo que ha llevado a rechazar la firma del aval煤o; aunque el campesino asevera que algunas familias han terminado cediendo por miedo.

Ante el aumento en las amenazas, en octubre del 2022, los campesinos rechazaron p煤blicamente las negociaciones con la CEPA. Representantes de las dos comunidades se帽alaron que la instituci贸n valor贸 sus terrenos por un monto de 8,000 d贸lares por manzana (0.70 hect谩reas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.

Santos Cruz, agricultor con terrenos en la zona, acus贸 que funcionarios de CEPA les han visitado para dar un ultim谩tum a los propietarios. 鈥淪i usted no firma, es posible que se quede sin nada鈥, refiri贸 el campesino sobre el trato de los trabajadores del Estado. 鈥淣osotros los agricultores, la gente pobre del pa铆s, estamos sufriendo cu谩ntas cosas por megaproyectos que trae el gobierno. 驴Por qu茅 no lleva ese aeropuerto a otro lado? El pa铆s no necesita dos aeropuertos鈥, reclam贸 el campesino al sostener que con la implementaci贸n del proyecto decenas de familias quedar铆an sin fuentes de trabajo.

Aeropuerto 鈥渧erde鈥

Seg煤n el Plan Cuscatl谩n, eje rector del gobierno de Bukele, la construcci贸n del Aeropuerto del Pac铆fico representa la consolidaci贸n de la primera terminal a茅rea 鈥渧erde鈥 de Centroam茅rica. Para ello, asegura que su implementaci贸n se basar谩 en los est谩ndares de certificaci贸n Liderazgo en Energ铆a y Dise帽o Medioambiental (LEED, por sus siglas en ingl茅s) del Consejo de la Construcci贸n Ecol贸gica de Estados Unidos, 鈥減rotegiendo el 谩rea de influencia y estableciendo nuevas legislaciones para el desarrollo ecotur铆stico en la regi贸n鈥.

El Aeropuerto Internacional del Pac铆fico, con una inversi贸n aproximada de 300 millones de d贸lares, pretende abarcar una superficie de casi 2 millones de metros cuadrados. Pese a que CEPA a煤n no define si ser谩 administrado por el Estado o por un ente p煤blico-privado, los estudios de factibilidad corrieron a cargo de UDP CONSORCIO PEYCO鈥揂LBEN 4000, propiedad de Grupo SEG, de capital espa帽ol.

Acorde a las proyecciones de CEPA, el aeropuerto traer谩 鈥減olos de desarrollo (econ贸micos)鈥 para la zona oriental y generar谩 empleos para los habitantes. Federico Anliker, presidente de la Comisi贸n, asegura que la nueva terminal a茅rea se convertir谩 en una 鈥渁erotr贸polis鈥, una ciudad de industrias, hosteler铆a, centros resort y maquilas tecnol贸gicas.

Contrario a las promesas de desarrollo sustentable, el estudio de impacto ambiental remarca que la construcci贸n de la terminal a茅rea representa una amenaza para m谩s de 44 especies de aves que habitan en el manglar El Tamarindo.

Manglares en la costa pac铆fico de El Salvador. Fotos: Aldo Santiago

鈥淓l impacto incluye la destrucci贸n de sitios de anidaci贸n, obstaculizaci贸n del flujo de aves migratorias y la muerte de especies y ejemplares de aves que est谩n en peligro o amenaza de extinci贸n, como la Lora de Nuca Amarilla, Catalnica, Chocoyo y Siete Colores鈥, refiere sobre el peligro que se cierne contra la fauna, donde otras especies, como mam铆feros y reptiles que habitan el manglar y su zona de influencia, tambi茅n ser谩n afectadas.

De acuerdo a datos del MARN, El Salvador cuenta con 13 ecosistemas de manglar a lo largo de la costa pac铆fico, cuya superficie se ha reducido en un 60% durante las 煤ltimas seis d茅cadas. La construcci贸n del Aeropuerto del Pac铆fico representar铆a un avance en la disminuci贸n de los manglares de la regi贸n, afectando a las poblaciones que viven de la pesca y extracci贸n de otras especies marinas para su subsistencia.

A pesar de las afectaciones, el medio de investigaci贸n GatoEncerrado devel贸, mediante reportaje difundido a finales del 2022, que el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando L贸pez Larreynaga, promovi贸 directrices menos restrictivas para facilitar la construcci贸n del Aeropuerto del Pacifico, a pesar de que, desde septiembre de 2021, t茅cnicos de la instituci贸n calificaron el proyecto como 鈥渋nviable ambientalmente鈥 por afectar una ANP y alterar los manglares de la zona de La Uni贸n.

Maquinaria invade y destruye tierras dedicadas a la agricultura para preparar la construcci贸n del Aeropuerto Internacional del Pac铆fico.

Seg煤n justific贸 el ministro Larreynaga, la implementaci贸n de nuevas directrices obedeci贸 a que al menos 53 proyectos de inversi贸n no hab铆an sido ejecutados en los siete municipios de la franja costera debido a que las reglamentaciones ambientales obstaculizaban las obras. Por ello, la instituci贸n flexibiliz贸 las normativas con el objetivo de habilitar los territorios de la costa, catalogados anteriormente como de 鈥渕谩xima protecci贸n鈥, para albergar la construcci贸n de megaemprendimientos de infraestructura.

Integraci贸n para el despojo

Pese a la narrativa difundida por el presidente Bukele, para el profesor Flores, las noticias de estos megaproyectos no tienen absolutamente nada de novedosos.

鈥淓s algo que viene desde la 茅poca de la Alianza para el Progreso鈥, refiere sobre la larga historia de integraci贸n, impulsada por EEUU, con la regi贸n Centroamericana desde la segunda mitad del siglo pasado mediante acuerdos que fueron promovidos por ese pa铆s 鈥減ara garantizar la pol铆tica econ贸mica de Norteam茅rica鈥.

El agroec贸logo enfatiza el componente log铆stico mediante el cual est谩 justificada la existencia del Aeropuerto del Pac铆fico, as铆 como el tren y otros megaproyectos que buscan consolidar infraestructura clave, mediante el uso de recursos p煤blicos, para el funcionamiento e inter茅s de los grandes capitales trasnacionales.

鈥淪e amarra a toda una l贸gica m谩s regional. En este caso viene desde el Tren Maya en M茅xico, luego su extensi贸n en Guatemala (en referencia al proyecto del Tren Bicentenario que conectar谩 la frontera con Chiapas, M茅xico hacia Puerto Barrios, en la costa atl谩ntica) y luego contin煤a con el Tren del Pac铆fico en El Salvador (鈥) toda esta l贸gica es la extracci贸n de los recursos naturales de los pocos ecosistemas naturales que quedan en Latinoam茅rica para la transformaci贸n de mercanc铆as鈥.

Flores remarca la injerencia hist贸rica de los EEUU en El Salvador, quien ha implementado diversas estrategias para la profundizaci贸n del neoliberalismo. Desde la creaci贸n de la zona de libre comercio concretada con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroam茅rica y Rep煤blica Dominicana, as铆 como los mas recientes programas de cooperaci贸n como FOMILENIO II, el cual concret贸 infraestructura carretera vital para el posterior desarrollo del litoral pac铆fico.

鈥淗an funcionado para configurar al pa铆s como un peque帽o corredor log铆stico donde el objetivo sea el ensamblaje, el almacenamiento, la distribuci贸n y la comercializaci贸n de mercanc铆as, a un costo sumamente barato, sin la prudencia de evitar la depredaci贸n del medio ambiente鈥, sostiene el profesor.