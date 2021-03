–

De parte de Nodo50 March 27, 2021

De Wereld Morgen

Marc Vandepitte

Traducido del neerland茅s por Sven Magnus. Publicado por Rebeli贸n

La Organizaci贸n Mundial de la Salud expone en un informe tajante el c煤mulo de fallos. Describe c贸mo los gobiernos y las organizaciones de salud p煤blica de todo el mundo han sido lentos e ineficaces a la hora de responder al coronavirus. Sorprende la torpeza de muchos pa铆ses occidentales.

Sin preparaci贸n

El informe, elaborado por un grupo de expertos,icomienza afirmando que el mundo no estaba preparado para esta pandemia. Sin embargo, durante d茅cadas se hab铆a predicho que era inevitable una pandemia viral de este tipo.

Hace cinco a帽os la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) declar贸 que hab铆a una necesidad urgente de investigar m谩s sobre los coronavirus. Para los gigantes farmac茅uticos esa investigaci贸n no era rentable en aquel momento y, por lo tanto, apenas se realiz贸. El af谩n de lucro prim贸 sobre el inter茅s general.

Ignorar las advertencias

Entonces lleg贸 la pandemia. A principios de enero de 2020 se descubri贸 un nuevo coronavirus en Wuhan. El 24 de enero qued贸 claro que este virus pod铆a transmitirse de persona a persona y que adem谩s era muy contagioso. Una semana despu茅s, el 30 de enero, la OMS declar贸 una emergencia m茅dica internacional.

Algunos pa铆ses no esperaron a esa declaraci贸n y pasaron inmediatamente a la acci贸n. As铆 es como Vietnam ya introdujo el distanciamiento social y el endurecimiento de los controles fronterizos desde mediados de enero. Ya el 12 de enero (隆!) Taiw谩n envi贸 a dos epidemi贸logos a Wuhan para estudiar el virus. Desde principios de febrero en muchos aeropuertos de 脕frica se examin贸 sistem谩ticamente a los viajeros extranjeros

Tanto la OMS como otros organismos emitieron repetidas advertencias se帽alando la gravedad de la situaci贸n. Pero la mayor铆a de los pa铆ses occidentales pensaban que eran inmunes. 鈥淒emasiados pa铆ses desatendieron esa se帽al鈥, dice el informe.ii

Los pa铆ses occidentales s贸lo tomaron medidas reales a partir de mediados de marzo, despu茅s del desplome de los mercados burs谩tiles (el 12 de marzo). Seg煤n el grupo de expertos, 鈥渟olo unos pocos pa铆ses aprovecharon plenamente la informaci贸n disponible para responder ante las pruebas de una epidemia emergente鈥.



Un tiempo precioso perdido

De este modo, se perdi贸 un tiempo especialmente valioso, al menos un mes y medio. Sin embargo, cada d铆a cuenta en el inicio de una epidemia. En la fase inicial de la primera ola, es decir, antes de que se impusieran las medidas de protecci贸n, el virus se multiplic贸 por diez cada diez d铆as. Es decir, si los gobiernos occidentales hubieran intervenido diez d铆as antes, la tasa de infecci贸n (la curva) y el n煤mero de muertos habr铆an sido diez veces menores.

Debido a esta reacci贸n tard铆a las salas de la UCI se llenaron r谩pidamente a expensas de otros pacientes que requer铆an operaciones urgentes, lo que tambi茅n increment贸 el n煤mero total de muertes. La consecuencia queda clara en el gr谩fico.iii Richard Horton, redactor en jefe de la c茅lebre revista m茅dica The Lancet, concluye que la mayor铆a de las muertes por COVID en B茅lgica se podr铆an haber evitado.

El informe tambi茅n reprocha a las autoridades sanitarias su lentitud a la hora de responder a los primeros indicios de que personas sin s铆ntomas tambi茅n podr铆an difundir el nuevo coronavirus. Sin embargo, informes de China y Alemania ya hab铆an documentado este fen贸meno en una fase temprana. Pero las principales autoridades sanitarias, incluida la propia Organizaci贸n Mundial de la Salud, dieron consejos contradictorios y a veces enga帽osos.

Pol铆ticas torpes

La mayor铆a de los gobiernos occidentales se negaron a aprender de las experiencias de los pa铆ses que hab铆an sido los primeros en verse afectados. Medidas evidentes como el distanciamiento social o el uso de mascarillas se convirtieron en nuestras regiones en temas de debate pol铆tico. Se descartaron los confinamientos porque no encajaban con nuestros 鈥渧alores occidentales鈥濃 hasta que, por supuesto, no tuvimos otra opci贸n.

En muchos pa铆ses faltaron suministros esenciales al principio de la pandemia, como mascarillas, ropa protectora, ox铆geno, respiradores, etc. El libre mercado no es aparentemente eficiente para hacer frente a una crisis sanitaria imprevista. A帽os y a帽os de austeridad neoliberal tambi茅n hicieron que faltara personal sanitario (suficientemente formado): qued贸 dolorosamente claro en nuestras residencias para personas mayores.

Salvo excepciones, los gobiernos no han logrado establecer un sistema eficaz de pruebas, detecci贸n y aislamiento necesario para controlar el COVID-19. En B茅lgica este sistema a煤n no est谩 a punto.

No hay confianza en el gobierno

En Occidente la desconfianza de la poblaci贸n hacia sus gobiernos era ya bastante elevada. La torpeza de las pol铆ticas relacionadas con el COVID no hizo m谩s que aumentar esta falta de confianza. Sin embargo, esa confianza es esencial para lograr buenos resultados en una lucha contra una pandemia, algo que tambi茅n nos ense帽an las experiencias de los pa铆ses asi谩ticos.

Como resultado de esta desconfianza, se reduce el cumplimiento de las medidas, proliferan las teor铆as conspirativas y abundan las ideas err贸neas. Lo primero lleva a m谩s infecciones y a una prolongaci贸n de las medidas de seguridad. Los otros dos factores hacen que las dudas sobre las vacunas sean alarmantes en muchos pa铆ses.

El informe de la OMS lo resume as铆: 鈥淓n algunos pa铆ses la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve un d茅ficit de confianza entre las personas, las instituciones y sus l铆deres. La falta de confianza tambi茅n ha alimentado 鈥榣a infodemia鈥檌v y ha creado un c铆rculo vicioso de desinformaci贸n y respuestas inadecuadas. Ese profundo d茅ficit de confianza en combinaci贸n con el uso que se hace de las redes sociales [鈥 y las repercusiones que esto conlleva muestran tambi茅n el fracaso de una respuesta anal贸gica [medios cl谩sicos, n.d.r.] en una era digital鈥.

驴Tu dinero o tu vida?

Seg煤n el informe, los gobiernos se guiaron y se gu铆an demasiado por consideraciones econ贸micas, con la idea de que unas medidas demasiado estrictas perjudicar铆an demasiado a la econom铆a. Un error.

鈥淯na observaci贸n del Grupo previa a la realizaci贸n de su estudio es que los resultados econ贸micos han sido mejores en aquellos pa铆ses que han aplicado debidamente medidas estrictas de control de la salud p煤blica, que son, a su vez, los pa铆ses en los que tambi茅n se han registrado unos resultados sanitarios [鈥 sustancialmente mejores que los resultados de los dem谩s. El mismo patr贸n parece aplicarse al ritmo de recuperaci贸n: aquellas medidas de salud p煤blica m谩s estrictas vienen acompa帽adas de recuperaciones econ贸micas m谩s s贸lidas.鈥

La falta de una pol铆tica firme ha provocado meses de (semi)confinamientos e incertidumbre en los mercados, lo que el a帽o pasado cost贸 a la econom铆a mundial un 7%, es decir, 6 billiones de d贸lares. 鈥淓ste es claramente un caso en el que la inversi贸n de unos miles de millones puede suponer un ahorro de billones鈥, concluye el informe.

La debacle de las vacunas

En el pasado Tedros, Secretario General de la OMS, hab铆a expresado en repetidas ocasiones su enfado por el comportamiento acaparador de los pa铆ses ricos con respecto a las vacunas. Mientras que los pa铆ses ricos tendr谩n suficientes dosis este a帽o para vacunar a sus ciudadanos de tres a cinco veces, una gran proporci贸n de la poblaci贸n de los pa铆ses m谩s pobres no ver谩 ninguna dosis.

El informe de la OMS es especialmente tajante al respecto: 鈥淣o ser谩 posible aprovechar al m谩ximo el potencial que ofrecen las vacunas si se deja que los criterios para determinar qui茅n accede a ellas vengan dictados por el poder econ贸mico y los estrechos intereses nacionales [鈥. No podemos permitir que arraigue el principio de que resulta aceptable que los pa铆ses de ingresos altos puedan vacunar al 100 % de su poblaci贸n, mientras los pa铆ses m谩s pobres deben arregl谩rselas con una cobertura de apenas el 20 %. El hecho de que una persona haya ido a nacer en Liberia, en Nueva Zelanda o en cualquier otro lugar no deber铆a ser el factor que determine su lugar en la lista de las vacunaci贸n鈥.

El nacionalismo de las vacunas tambi茅n es miope. En palabras de Tedros: 鈥淐uanto m谩s esperemos a proporcionar vacunas, pruebas y tratamientos a todos los pa铆ses, m谩s r谩pido se afianzar谩 el virus, m谩s cepas surgir谩n, m谩s probable ser谩 que las vacunas actuales sean ineficaces y m谩s dif铆cil ser谩 la recuperaci贸n de todos los pa铆ses. Nadie est谩 a salvo hasta que todo el mundo est茅 a salvo.鈥

El informe confirma esta opini贸n: 鈥淪olo la aplicaci贸n de principios de universalidad y equidad podr谩 hacer que el mundo salga unido de esta crisis鈥.

Mea culpa

El panel tambi茅n hace autocr铆tica. La propia OMS no emprendi贸 reformas fundamentales para prepararse para una pandemia. Pero el problema es m谩s profundo. A la instituci贸n 鈥渓e ha faltado poder para hacer el trabajo que se espera de ella鈥. Funciona sobre la base del consenso de los gobiernos nacionales y no tiene poder para hacer cumplir las normas. Seg煤n el informe, existe una enorme diferencia entre lo que se espera de la organizaci贸n y la cantidad de dinero que recibe.

Todo esto 鈥渉a dejado al mundo peligrosamente expuesto, como demuestra la pandemia de COVID-19. Las consecuencias de esta pandemia deben servir para aprovechar una de esas oportunidades que se presentan una sola vez por generaci贸n: la de que los Estados miembros reconozcan como algo que redunda en beneficio com煤n el hecho de que el sistema internacional disponga de un conjunto de herramientas debidamente reforzadas para cumplir firmes funciones de alerta de pandemia y contenci贸n de brotes鈥.

La coronapandemia es la mayor crisis sanitaria de los 煤ltimos cien a帽os. Todas las crisis ponen a prueba la resistencia y la preparaci贸n de una sociedad. Para la mayor铆a de los pa铆ses occidentales los resultados de esta prueba son devastadores.

Esperemos que esto nos ayude a deshacernos de nuestro obstinado sentimiento de superioridad hacia el resto del mundo. Pero m谩s importante a煤n es que aprovechemos esta crisis para reflexionar detenidamente sobre d贸nde y por qu茅 salieron mal las cosas, y qu茅 se necesita para evitar una debacle semejante en el futuro.

El informe de la OMS confirma los an谩lisis de Richard Horton, Michel Collon y otros.v Es sorprendente que los principales medios de comunicaci贸n no cubran o apenas cubran estas voces y se nieguen a abrir el debate fundamental sobre las pol铆ticas del COVID. Todav铆a queda mucho trabajo por hacer.

