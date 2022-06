–

Mar铆a P铆a Ceballos, activista travesti, reflexiona sobre la Ley de Promoci贸n del Acceso Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero, su impacto en la cultura del trabajo y la pol铆tica.

Por Maria P铆a Ceballos.

El 24 de junio de 2021 el Senado convirti贸 en ley el cupo laboral travesti trans. La Ley de Promoci贸n del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero Diana Sacay谩n-Lohana Berkins. La Ley N潞 27636 plantea la contrataci贸n e inclusi贸n del 1% de personas de la comunidad TTT, tanto en el 谩mbito p煤blico como privado, en todo el territorio nacional 隆no solo en CABA! Hay que considerar que el cumplimiento se tiene que dar tambi茅n a nivel provincial y local. Y el 1% se tiene que leer como piso, no como un techo.

Esta ley promueve el acceso al empleo en los tres poderes del Estado, e invita a la Universidades a adherirse. Se帽ala la autonom铆a y el desarrollo del trabajo en la econom铆a social y popular, con apuesta en cr茅ditos a emprendedores; y la generaci贸n de incentivos para las peque帽as y medianas empresas. Considera la terminalidad educativa, la formaci贸n, capacitaci贸n y crecimiento en carrera laboral; la igualdad real de oportunidades en todo el territorio argentino. La promoci贸n de la permanencia y la sostenibilidad del empleo. Es una ley basada en el eje transversal del principio de la no dicriminaci贸n y violencia. Esta debe ser la apuesta y los desaf铆os para quienes emplean y para cada organizaci贸n jer谩rquica y estructural de los 谩mbitos laborales de la [cis]norma.

Pol铆tica transfeminista

En el a帽o 2020, con un escenario complejo que se agudiz贸 con la pandemia, adem谩s de dar respuestas a urgencias que se generaron en y con la comunidad, se construyeron/fortalecieron redes solidarias, institucionales, y tejimos en los territorios. En ese contexto, se logr贸 en septiembre el decreto 721/20 firmado por el presidente Alberto Fern谩ndez. Un dato no menor frente a la hist贸rica lucha por la ley.

Por suerte los cimientos del dise帽o de la pol铆tica p煤blica de diversidad, tuvo la conducci贸n de una gran compa帽era y activista como Alba Rueda. La acompa帽茅 desde la coordinaci贸n de empleo. Nos toc贸 transversalizar la pol铆tica transfeminista, luchar hacia afuera y hacia dentro de las propias estructuras institucionales de la heterocisnorma. Construir las bases de una pol铆tica tan fundamental para la comunidad travesti trans, y en muy poco tiempo porque era y es una pol铆tica urgente.

Estoy convencida de que todo esto puede ser factible s贸lo cuando est谩 en manos de compa帽eres militantes que promovieron y lucharon colectivamente para que esa pol铆tica se alcance. Orgullosa de lo que dimos las travas.

La cultura del trabajo se va a transformar cuando tengamos 谩reas, instituciones, trabajos con muchas hermanas y hermanes travesti trans. As铆 se transforma nuestra sociedad y la democracia.

Incluir es transformar

Grandes equipas de trabajo nos acompa帽aron con logros concretos, no solo en el ingreso a la APN, sino tambi茅n en la construcci贸n de pol铆ticas como el Registro 脷nico y Voluntario, capacitaci贸n y formaci贸n a RRHH, las Jornadas de Permanencia TTT, Jornadas de formaci贸n y sensibilizaci贸n, los v铆nculos con cooperativas y emprendedoras. Hay quienes quieren tener una mirada parcial, pero que no te confundan: esta pol铆tica se construy贸 con las travas!

Es m谩s f谩cil 鈥渘egociar鈥, que te 鈥渆scuchen鈥 y que se 鈥渃oncrete鈥, si no sos trans. Porque las estructuras del mundo laboral son excluyentes y persisten pr谩cticas de discriminaci贸n y violencia. No ser谩 posible erradicar las condiciones estructurales de exclusi贸n hacia nuestra comunidad si la inclusi贸n no se piensa desde la perspectiva de la transformaci贸n. Sin que cada rinc贸n de los 谩mbitos de trabajo se convierta en ese motor de cambio para procurar cada vez m谩s una Argentina m谩s justa y m谩s diversa.

Para nosotres es central analizar las implicancias de las pol铆ticas afirmativas de este tenor asumiendo perspectivas que pongan en valor la inclusi贸n sin perder ese otro 鈥渧alor cr铆tico de la diferencia鈥 que tanto enfatizaba Lohana Berkins. 驴Qu茅 quiere decir esto? Que es fundamental dar lugar a la con-vivencia en la diversidad, rompiendo con los paradigmas que llaman a la 鈥渢olerancia鈥 sin cuestionar un cistema de desigualdad que se inscribe una y otra vez en los lineamientos de un patriarcado donde la cis-hetero-sexualidad es la norma. Esto debe llevarnos a asumir en toda su positividad la singularidad irreductible de una comunidad que afirma otras formas de vida, de socializaci贸n y de trabajo. Por eso decimos: 隆traVajo!.

Cupo laboral travesti trans en universidades argentinas

Quiero felicitar a la Universidad Nacional de Salta, que con amplia mayor铆a logr贸 la adhesi贸n de la Universidad a la Ley 27.636. Lo logramos en comunidad. El primer proyecto lo presentamos en la resistencia al macrismo, venimos hace varios a帽os, muchos. tejiendo y activando con compa帽eres docentes, de gremios, estudiantes y el logro es en comunidad con todes, felicitaciones a mis hermanes travesti trans y las organizaciones. Y ya son m谩s de 12 Universidades Nacionales!

Para este 28J, saldremos a las calles, con furia travesti exigiendo el cumplimento de las leyes y de los plenos derechos para nuestra comunidad. Que tiemble la tierra con furia travesti porque este 28 gritaremos Basta de Transfemicidios, Travesticidios y Transhomicidios. 驴D贸nde esta Tehuel?.

Este 28J tambi茅n gritaremos por la reparaci贸n e indemnizaci贸n de nuestras hermanas adultas. Este 28 gritaremos las agendas territoriales, juntes en las calles con misma m铆stica de la marea transfeminista. El 28J. El orgullo de ser quienes somos, de gritar las opresiones, desigualdades e injusticias sociales. El orgullo de militar con amor para transformarlo todo.

Mar铆a P铆a Ceballos es activista travesti trans afroind铆gena de Salta. Integra Mujeres Trans Argentina (MTA)

