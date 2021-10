Desde la comisi贸n de salud de la recuperaci贸n de tierras de Guernica repudiamos el violento desalojo, manipulaci贸n de la informaci贸n y vulneraci贸n de derechos perpetrado por el gobierno provincial de Axel Kicillof con el apoyo de Alberto F. y a manos de los ministros Larroque y Berni que llevaron a cabo una negociaci贸n totalmente desleal, irracional, violenta y que no cumpl铆a en lo m谩s m铆nimo en abarcar las necesidades de la problem谩tica habitacional, humana y sanitaria.

Denunciamos que desde el dispositivo represivo dispuesto por el gobierno no hubo ning煤n mecanismo para resguardo de la salud de las familias y ni帽eces que estaban siendo desalojadas y no solo eso sino que adem谩s en el operativo prendieron fuego las postas que desde la comisi贸n hab铆amos dispuesto con insumos y todo adentro que no llegamos a llevarnos en el marco de las corridas, gases lacrim贸genos y balazos de goma que recibimos.

Los m贸viles que trasladaron herides fueron autogestionados por la comisi贸n de salud. Y como se pudo una delegaci贸n de ni帽eces trato durante la madrugada de sacar en medio a la militarizaci贸n de la zona los ni帽os que pudieron. Quedando aun muchos ni帽os, embarazadas, lactantes, adultos mayores con comorbilidades y personas con movilidad reducida dentro del predio.