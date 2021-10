–

02 de noviembre de 2021

La discusi贸n sobre si es leg铆timo criticar al gobierno o hay que permanecer cerradamente leal, es reaccionaria, est煤pida y anacr贸nica. Estamos ya varios pasos m谩s all谩. Quienes dimos apoyo por medio del voto y la argumentaci贸n p煤blica al actual gobierno nacional y provincial tenemos sobrados derecho, no s贸lo a opinar, argumentar y a putear, sino tambi茅n a exigir. Tiro esta piedra contra Berni porque creo que hay que exigir ya mismo su renuncia por todos los medios posibles (y porque todo lo que compartimos en privado tiene que hacerse p煤blico, en favor de los acuerdos m铆nimos para que en es pa铆s haya algo asi como una democracia 驴o s贸lo los grandes medios y los grandes propietarios tienen voz en este pa铆s?). Las razones son tan evidentes que averg眉enza tener que recordarlas. Voy a las inmediatas y m谩s preocupantes. El desalojo a la toma de Guernica fue una guarangada, una falta de respeto y el inicio de una pol铆tica inaceptable de subordinar la vida a la concentraci贸n trucha de la propiedad privada.

Si hace falta documentar cada una de estas afirmaciones puedo comenzar de este modo: que el desalojo fue arbitrario violento y cruel es algo que est谩 relatado en la voz de las y los compa帽erxs que estuvieron all铆 haciendo postas m茅dicas y ayudando a heridos, pero tambi茅n en la de Diego Morales, abogado del CELS, explicando lo violento del desalojo y la existencia de alternativas.

Incluso cuando se revisa la propiedad de la tierra de las tomas aparecen cosas incre铆bles, como 茅sta que encontraron los investigadores de Edipo sobre vinculaciones con altos cuadros del terrorismo de estado de la 煤ltima dictadura.

Y a煤n si no se quiere escuchar estas voces autorizadas, siempre se puede consultar directamente este miserable e irrespetuoso video, del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Los testimonios posteriores del Ministro Larroque y del Gobernador Axel Kicillof no hicieron m谩s que confirmar que el desalojo no fue s贸lo una torpeza, una imposici贸n de la justicia o efecto impuesto por no se qu茅 mal茅fica y poderosa 芦izquierda禄, sino una decisi贸n pol铆tica inadmisible, que es preciso revertir cuanto antes, dado que como es de p煤blico conocimiento, toda pol铆tica democr谩tica comienza por evitar la represi贸n a la conflictividad social y en buscar caminos para la organizaci贸n popular. Ya muy dif铆cil es el contexto internacional, muy reaccionaria es la oposici贸n pol铆tica y muy consolidado est谩 el patr贸n de acumulaci贸n sostenido en la violencia -patriarcal, sexual, clasista, racista, xen贸foba- de la deposici贸n de toda riqueza natural y social como para encima tener que soportar este tipo de estupideces. Es decir: reivindico el derecho de todos los votantes del Frente de Todos de participar directamente en la impugnaci贸n de este tipo de pol铆tica y exigir la renuncia inmediata de Sergio Berni. Es inaceptable que la propia gobernaci贸n siga alimentando a este aspirante a Bolsonaro, cuyo 煤nico m茅rito es mostrarse a la derecha de Paricia Bullrich (por no nombrar el cap铆tulo de la bonaerense, la huelga policial chantajista y la muerte de Facundo). Tiro mi piedra contra Berni e invito a todos lo que sienten parecido a activar desde su lugar un repudio p煤blico. Berni se tiene que ir, tiro mi piedra.

