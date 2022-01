–

A pesar de todos los giros con los que la realidad puede zancadillear las previsiones en los pr贸ximos doce meses, hay alguna cuestiones gen茅ricas que probablemente marcar谩n el desarrollo de los acontecimientos. Ocurre, por ejemplo, con la extrema desigualdad que ha desencadenado la gesti贸n de la crisis sanitaria y el aislamiento al que ha sido sometido el continente africano; los fen贸menos climatol贸gicos extremos tienen y tendr谩n, cada vez m谩s consecuencias m谩s graves, muchas de las cuales ya han empezado a manifestarse. Por otro lado, las violencia extremista se ha mostrado como un factor de desestabilizaci贸n que confluye con un creciente descontento social.

Elecciones previstas e inciertas

El discurso m谩s simplista presenta las elecciones como la prueba m谩s evidente de la democracia, aunque la realidad se empe帽e en desmentir esta idea reiteradamente. El a帽o que acaba de comenzar no es un a帽o especialmente intenso desde la perspectiva electoral en el continente africano, pero s铆 que acumula una considerable cantidad de incertidumbres en este 谩mbito. Algunas de las citas con las urnas m谩s determinantes pueden ser las de las elecciones locales de Senegal y las presidenciales de Kenia y Angola. En el primer caso, los comicios municipales han pasado relativamente desapercibidos en Senegal y tradicionalmente no han despertado especial inter茅s. Sin embargo, esta convocatoria, prevista para este domingo 23 de enero, es diferente, una buena parte de la creciente oposici贸n social hacia la gesti贸n del presidente Macky Sall, al que se considera responsable de algunos desmanes poco democr谩ticos, se ha aferrado a estas elecciones municipales para proyectar y visibilizar su descontento, teniendo en cuenta que quedan dos a帽os para el examen definitivo a Sall. Adem谩s estas elecciones se han ido retrasando por cuestiones log铆sticas desde 2019, lo que ha incrementado los agravios. Finalmente, la campa帽a ha generado una considerable movilizaci贸n de candidaturas alternativas para las plazas m谩s importantes del pa铆s, lo que hace que unos resultados poco claros puedan convertirse en el detonante de una nueva contestaci贸n a gran escala.

Una buena parte de la creciente oposici贸n social hacia la gesti贸n del presidente Macky Sall, al que se considera responsable de algunos desmanes poco democr谩ticos, se ha aferrado a las elecciones municipales del pr贸ximo domingo para proyectar y visibilizar su descontento

Por otro lado, al menos sobre el papel, lo que est谩 en juego en unas elecciones presidenciales es m谩s importante, lo que hace que dirijamos la atenci贸n hacia Kenia y Angola, dos pa铆ses con un considerable peso espec铆fico a escala regional, cuyas ciudadan铆as se dirigir谩n a las urnas en ambos casos en agosto. El caso keniano se presenta como un complicado escenario de recambio en el poder. El actual presidente Uhuru Kenyatta no se presenta a la reelecci贸n al haber alcanzado la limitaci贸n de mandatos, pero la entrega de su testigo se aparece envuelta por una nube de confusi贸n. Por un lado, las elecciones de 2017 estuvieron marcadas por la actuaci贸n de los tribunales que obligaron a repetirlas. Los analistas sospechan que aquellos comicios se arreglaron detr谩s de los focos con un acuerdo solo relativamente secreto entre Kenyatta y el que en ese momento era el candidato opositor Raila Odinga, que se ha apresurado a anunciar su aspiraci贸n a la presidencia. Ese pacto llevar铆a a una transferencia pl谩cida del poder en estos comicios. Sin embargo, el sucesor formal de Kenyatta, candidato por el partido gobernante, William Ruto, no parece dispuesto a entregar f谩cilmente el bast贸n de mando. Cuando se habla de elecciones en Kenia contin煤a presente el recuerdo de las graves violencias postelectorales de 2007.

En el caso de Angola, la elecciones son, en realidad, una prueba definitiva para Jo茫o Louren莽o y un term贸metro de la salud del poder del MPLA, tras 47 a帽os en el poder. En 2017, el todopoderoso Jos茅 Eduardo dos Santos deposit贸 pr谩cticamente la presidencia en las manos de Louren莽o. Acorralado por los esc谩ndalos de corrupci贸n y el deterioro de las condiciones de vida de la poblaci贸n angole帽a, el patriarca de la saga Dos Santos anunci贸 su retirada y se帽al贸 a su sucesor entre los moderados del aparato del partido, probablemente para propiciar una renovaci贸n progresiva. Louren莽o no tuvo ning煤n problema en ganar unas elecciones poco transparentes, pero tampoco ha sido capaz de aplacar el empeoramiento del clima social. El MPLA necesitar谩 movilizar todos sus recursos para mantener el poder.

Sin embargo, tan importante como las elecciones ya se帽aladas son las que deber铆an celebrarse pero parecen improbables. Sud谩n deber铆a elegir a su presidente pero la celebraci贸n de las votaciones est谩n plagadas de inc贸gnitas con la sombra del golpe de Estado de finales del a帽o pasado y con la intensa contestaci贸n ciudadana. Las de Mali parecen completamente descartadas, deb铆an celebrarse en febrero y rubricar la transici贸n de la junta militar a un gobierno civil. Su suspensi贸n sine die, provoc贸 la pasada semana el establecimiento de un embargo por parte de la CEDEAO que ha despertado un animado debate en la regi贸n, adem谩s de una considerable movilizaci贸n social y ha abierto una puerta incierta en el equilibrio de poderes y las alianzas en el Sahel y el 脕frica franc贸fona. Inmediatamente el gobierno de Guinea, tambi茅n liderado por una junta militar, advirti贸 que no cerrar谩 sus fronteras con Mali y que mantendr谩 las relaciones y los intercambios con un 鈥減a铆s hermano鈥, como lo calificaba en el comunicado oficial.

Los desastres anunciados del cambio clim谩tico

M谩s all谩 de las posiciones negacionistas, los fen贸menos climatol贸gicos extremos son cada vez m谩s habituales. Si sus causas los alejan de la consideraci贸n de desastres naturales, por la responsabilidad de la mano humana en el cambio clim谩tico; sus consecuencia tampoco pueden asociarse a la casualidad. La vulnerabilidad hunde sus ra铆ces en el desequilibrio del sistema mundo, en condiciones econ贸micas, pol铆ticas y sociales y, en general, en la desigualdad. Hace tiempo, por ejemplo, que la desertificaci贸n en la regi贸n del Sahel es una de las causas de la migraci贸n de sus habitantes. En este contexto, la hambruna que experimenta Madagascar y que amenaza seriamente la seguridad alimentaria de sus habitantes, se hab铆a presentado como la primera crisis claramente provocada por el cambio clim谩tico, ya que se asociaba con la sequ铆a m谩s severa que el pa铆s ha sufrido en los 煤ltimos cuarenta a帽os. El a帽o 2021 termin贸 con un aparente desmentido de esta situaci贸n. Solo aparente.

La 煤ltima edici贸n del 脥ndice de Riesgo Clim谩tico Global presentado en 2021 se帽alaba que cinco de los diez pa铆ses m谩s afectados por ese riesgo eran africanos, concretamente Mozambique, Zimbabue, Malaui, Sud谩n del Sur y N铆ger

Numerosos medios se hicieron eco de un estudio sobre la reducci贸n de lluvias, la sequ铆a y la reducci贸n de producci贸n de alimentos en el sur de Madagascar, realizado por el World Weather Attribution (un consorcio de investigaci贸n del Imperial College London y el Royal Netherlands Meteorological Institute). Algunos analistas interpretaron la investigaci贸n como un desmentido de la etiqueta de 鈥減rimera hambruna provocada por el cambio clim谩tico鈥 que hab铆a hecho fortuna y algunos medios se apresuraron a titular que el cambio clim谩tico no era el responsable de la crisis alimentaria en Madagascar.

La investigaci贸n se帽alaba que el calentamiento global pod铆a ser el responsable de la reducci贸n de las lluvias en la zona y uno de los factores de la sequ铆a. Pero que la falta de producci贸n de alimentos depend铆a tambi茅n de la pobreza, de las infraestructuras insuficientes y de la alta dependencia de las lluvias de una agricultura de subsistencia. De manera que, indirectamente, en el estudio algunos leyeron una absoluci贸n al cambio clim谩tico, parece m谩s bien confirmar la alianza de esta nueva amenaza con las desigualdades de largo recorrido. Es previsible, que esos fen贸menos clim谩ticos extremos, tengan un impacto mayor en los pa铆ses con menos recursos para hacerles frente. La 煤ltima edici贸n del 脥ndice de Riesgo Clim谩tico Global presentado en 2021 por el Germanwatch se帽alaba que cinco de los diez pa铆ses m谩s afectados por ese riesgo en 2019 (el 煤ltimo a帽o valorado) eran africanos, concretamente Mozambique, Zimbabue, Malaui, Sud谩n del Sur y N铆ger.

La pandemia de la Covid, como epidemia de desigualdad

Hace ya dos a帽os que la aparici贸n de un nuevo virus identificado en la ciudad china de Wuhan comenzaba a abrirse paso entre las prioridades informativas. Casualmente tal d铆a como hoy de hace dos a帽os se hab铆a detectado el primer caso en Estados Unidos y faltaba apenas tres d铆as para que apareciesen pacientes contagiados en Francia. Entre otras muchas cosas, la que despu茅s se considerar铆a Emergencia de Salud P煤blica de Importancia Internacional (ESPII) y m谩s tarde pandemia, ha provocado el agravamiento de las desigualdades y ha demostrado claramente el desprecio con el que la comunidad internacional trata a los pa铆ses con menos recursos, lo que provoca consecuencias especiales en el continente africano.

Durante este periodo, diferentes episodios han servido de ejemplo de lo que se ha considerado un 鈥渁partheid鈥 sanitario. Primero, el desigual acceso a los materiales de prevenci贸n y protecci贸n, durante la fase inicial. Despu茅s lleg贸 el acopio de vacunas por parte de los pa铆ses del Norte global, que cerraban la puerta a otros estados con menos recursos, especialmente, los africanos, por una clara desigualdad en el acceso al mercado y por unos mecanismos de patentes marcados exclusivamente por el lucro de los grupos de presi贸n. El 煤ltimo de estos esperpentos fue la reacci贸n de la comunidad internacional ante el anuncio de los investigadores sudafricanos de la detecci贸n de una nueva variante del virus de la Covid-19. El intento de bloquear todos los viajes desde el pretendido foco de la nueva cepa estuvo marcado, de manera evidente, por una l贸gica tan racista, como ignorante (e in煤til, por cierto).

Los responsables de la OMS recuerdan que mientras en otros pa铆ses se habla de generalizar la cuarta o incluso la quinta dosis de la vacuna, 鈥渁penas un 10% de la poblaci贸n africana est谩 totalmente vacunada鈥

La semana pasada, el doctor Matshidiso Moeti, Director Regional de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) para 脕frica, advert铆a: 鈥淟os primeros indicios sugieren que la cuarta ola en 脕frica ha sido abrupta y breve, pero no por ello menos desestabilizadora. La medida fundamental para contrarrestar la pandemia que tanto se necesita en 脕frica sigue siendo la misma, el aumento r谩pido y significativo de la vacunaci贸n contra la Covid-19. La pr贸xima oleada podr铆a no ser tan indulgente鈥. Y es que en esa misma informaci贸n, los responsables de la OMS recuerdan que mientras en otros pa铆ses se habla de generalizar la cuarta o incluso la quinta dosis de la vacuna, 鈥渁penas un 10% de la poblaci贸n africana est谩 totalmente vacunada鈥 (refiri茅ndose con 鈥渢otalmente鈥 a haber recibido dos dosis). Y el doctor Moeti lanzaba un aviso de salud global que parece que todav铆a no ha sido entendido por muchos: 鈥淓ste a帽o deber铆a marcar un punto de inflexi贸n en la campa帽a de vacunaci贸n contra el COVID-19 en 脕frica. Con vastas franjas de poblaci贸n a煤n sin vacunar, nuestras posibilidades de limitar la aparici贸n y el impacto de variantes mortales son aterradoramente escasas鈥.

Entre la crisis social y la reivindicaci贸n del protagonismo de la ciudadan铆a

El papel de las movilizaciones ciudadanas marcar谩 probablemente una de las constantes del a帽o, con una din谩mica que se ha ido consolidando y reforzando durante los 煤ltimos tiempos. Tanto 2020 como 2021, han contemplado s贸lidos procesos de contestaci贸n en algunos de los pa铆ses con m谩s peso del continente. La resistencia al golpe de estado en Sud谩n ha escenificado la conexi贸n entre los dos a帽os. Las protestas se iniciaron en 2021 y fueron la t贸nica habitual durante el 煤ltimo trimestre, pero no se han extinguido con la llegada de 2022 y las calles de las ciudades sudanesas siguen reclamando intensamente la salida de los militares del gobierno que una movilizaci贸n popular arranc贸 de las manos de Al-Bashir en 2019. Por otro lado, la ciudadan铆a maliense tambi茅n ha recibido el a帽o en la calle, en este caso, para protestar por las sanciones que la CEDEAO ha impuesto al pa铆s (y de las que se ha hablado m谩s arriba).

Las exigencias de una democracia de mejor calidad que se detectan en la mayor parte de los pa铆ses del continente, coinciden durante este a帽o con algunos procesos electorales que siempre exacerban el compromiso pol铆tico, con las secuelas de la crisis provocada por la pandemia y con algunos elementos de crisis sociales en las econom铆as m谩s importante del continente como son el aumento del paro en Nigeria o Sud谩frica. Adem谩s de otros factores como el de la lucha contra los grupos armados de diversos tipos, un escenario que ha demostrado una considerable capacidad de desestabilizaci贸n y que planea sobre el Sahel, el Cuerno de 脕frica, la regi贸n de los Grandes Lagos o el norte de Mozambique. De esta manera aparecen los ingredientes favorables para la contestaci贸n, al mismo, tiempo que los 煤ltimos episodios muestran que la tensi贸n social est谩 aumentando y que las revueltas se hacen cada vez m谩s explosivas y con detonantes m谩s imprevisibles.

