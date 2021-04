–

Hoy se cumple un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, tras ser retenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 2020 en la localidad bonaerense de Mayor Buratovich. Tras intensos reclamos y movilizaciones en todo el país por su aparición con vida, 107 días después sus restos óseos fueron hallados el 15 de agosto. El informe determinó que el joven murió ahogado y en forma violenta, no natural, aunque aclara que no se puede determinar si fue asesinato, suicidio o muerte accidental. Para Luciano Paretto, abogado de la familia, las pruebas confirman «la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte con un protagonismo e hiperactividad policial por parte del personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, tanto de Villarino como de Bahía Blanca». Con el hashtag #UnAñoSinFacundoCastro y la consigna «Multiplicar mil flores hasta la verdad», la familia de Facundo convoca hoy a las 19.30 a un bocinazo en la plaza de Pedro Luro. El sábado 1 de mayo desde las 10.30 transmitirán en vivo por Youtube el encuentro #MilfloresParaFacuCastro, de Artistas Organizados de Villarino, del que participarán la familia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Por ANRed.

Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, vivía en localidad bonaerense de Pedro Luro, y fue visto por último vez el pasado 30 de abril, cuando salió de su casa con destino a la ciudad de Bahía Blanca para ver a su exnovia. Ese día fue retenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el acceso a la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, supuestamente por violar las disposiciones del Gobierno nacional que disponía restricciones para circular debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar el aumento de casos de coronavirus en el país.

En ese lugar se tomó el último registro que se tiene de él: en las primeras investigaciones se encontró una foto que muestra a Facundo espaldas, al lado de un efectivo de la bonaerense. Hoy el lugar se encuentra señalado por la familia del joven (como se ve en la foto de tapa), con el dibujo de la vaquita de San Antonio, que se convirtió en el símbolo de la lucha por memoria, verdad y justicia por su caso, luego de que la vaquita de San Antonio que le había regalado su abuela fuera encontrada en la Comisaría de General Origone el 3 de agosto de 2020. «Se convirtió en el símbolo que mantiene encendida nuestra esperanza y nos sostiene unidos en este arduo camino», expresó su familia, amigos y amigas en un video difundido en la cuenta de Cristina Castro, mamá de Facundo.

Luego hubo rastrillajes y pericias vinculadas al rol que tuvieron los miembros de la fuerza policial, entre ellas, a un automóvil Chevrolet Corsa y una camioneta Toyota Hilux. En el vehículo Corsa, la Teniente, Siomara Ayelén Flores, habría trasladado a Facundo el pasado 30 de abril, en horas del mediodía, desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone. Mientras que el Teniente Primero Alberto González utilizó la Toyota Hilux y, según su relato, se habría entrevistado con Facundo después de recibir un llamado alrededor de las 15 horas que indicaba que un ciudadano caminaba a la vera de la Ruta Número 3, en dirección a Bahía Blanca.

Tras intensos reclamos y movilizaciones en todo el país por su aparición con vida, 107 días después sus restos óseos fueron hallados el 15 de agosto, entre las localidades de General Daniel Cerri y Villarino Viejo, cerca de Bahía Blanca, por unos pescadores que estaban en Villarino Viejo, una zona rural cercana a Bahía Blanca. Luego, los restos serían reconocidos como los de Facundo en una autopsia del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Surpema de Justicia de la Nación.

El informe determinó que el joven murió ahogado y en forma violenta, no natural. También aclara que no se puede determinar si fue asesinato, suicidio o muerte accidental aunque expresa que no había lesiones vitales ni otras previas a la muerte: «los restos óseos analizados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras previas a la muerte«.

El abogado de la familia de Facundo, Luciano Paretto, negó la hipótesis del accidente y ratificó que en la causa sólo hay pruebas de una desaparición forzada seguida de muerte: «sin lugar a dudas, no ha hecho otra cosa la causa que hablar en un único sentido al contrario de lo que cierto sector de poder político, policial, judicial y de los medios respecto a la hipótesis de un supuesto accidente o suicidio», expresó el abogado, en una entrevista brindada a Radio Encuentro de Viedma, y agregó que lo que sí aportó la investigación son «pruebas confirmatorias de la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte con un protagonismo y una hiperactividad policial por parte del personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, tanto de Villarino como de Bahía Blanca».

Facundo y su grupo Semillero Cultural sufrían hostigamiento policial y municipal

Como antecedente, hay un hecho poco difundido en los medios de comunicación: antes de su penosa desaparición seguida de muerte, Facundo Astudillo Castro, junto con los y las jóvenes que integraban el espacio Semillero Cultural, sufrían a diario el hostigamiento y violencia de la policía bonaerense.

De hecho, varias veces fueron acorralados en frente de los y las talleristas, que más de una vez los tenían que ir a buscar a la comisaría. Incluso, también, como antecedente, una vez el intendente de Villarino (partido del que forma parte Pedro Luro, la localidad donde vivía Facundo) les cerró el espacio una vez. Una persecución y criminalización que después de la desaparición forzada de Facundo siguió, según denuncia su familia, amigos, amigas y compañeros.

Confirmando esto, en declaraciones a Página/12 en agosto del año pasado, Mercedes «Mechi» Hollmann, estudiante de Magisterio, excompañera de trabajo de Cristina Castro y compañera de la ONG Semillero Cultural y Jóvenes y Memoria, relataba: «a veces estábamos tomando mate a la tardecita y se metía el patrullero en el andén, agarraban a los pibes, los ponían contra la pared, los empezaban a empujar, a revisar«. También describía la estigmatización de parte del pueblo hacia esos jóvenes: «son chicos buenísimos que han sufrido mucho rechazo social».

Actividades en reclamo de justicia y verdad a un año sin Facundo

Con el hashtag #UnAñoSinFacundoCastro y la consigna «Multiplicar mil flores hasta la verdad», la familia de Facundo Astudillo Castro, junto a sus amigos, amigas y compañeros convocan a realizar hoy a las 19.30 un bocinazo y caravana de autos desde la plaza de Pedro Luro.

Mientras que para este sábado 1 de mayo desde las 10.30 convocan a ver en vivo por Youtube el encuentro #MilfloresParaFacuCastro, organizado por Artistas Organizados de Villarino, y del que participarán también la familia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presentará un informe.

Justamente, debido a las restricciones a nivel nacional para contener los contagios por la expansión de la segunda ola de Covid-19, la familia de Facundo está circulando una petición dirigida al Presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio – que se puede firmar online aquí – para declarar con una ordenanza municipal de «Interés Municipal el evento a realizarse el día 1 de mayo en el Predio del Ferrocarril de la localidad de Pedro Luro, en el marco del año de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro Astudillo, en contexto del mes de lucha contra la violencia institucional». Además, la propuesta destaca que el evento «se llevará a cabo teniendo en cuenta las medidas de seguridad en contexto del COVID-19 por Decreto Presidencial n° 297/2020 y sus modificatorios, respetando y ejecutando tanto los protocolos correspondientes a las medidas de seguridad e higiene, como el distanciamiento social».

En este marco, la mamá de Facundo, Cristina Castro, convocó en su cuenta de Twitter a imprimir y pegar en autos, casas y negocios la imagen de Facundo, o sacarse una foto en redes sociales con la imagen, reclamando «Justicia por Facu» a #UnAñoSinFacundoCastro.