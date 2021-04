–

April 5, 2021

Hoy se cumple un año desde aquel 5 de abril del 2020, cuando Florencia Magalí Morales fue vista por última vez en la comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara provincia de San Luis, en plena etapa de Aislamiento Social preventivo y obligatorio. La versión oficial explicaba que se había suicidado dentro de la celda, en la que había sido alojada. Sin embargo, los registros fílmicos evidenciaron que Florencia se presentó en la comisaria espontáneamente, dejando su bicicleta en la puerta. Desde ese entonces su familia y organizaciones feministas, sostienen que «nadie se suicida en una comisaría, a Magalí Morales la mató la policía». Por ANRed

Hace unas semanas, se conoció la novedad que el defensor de Pobres y Ausentes, José Francisco Pérez pidió archivar la causa por la “inexistencia de pruebas y motivos que profundicen la investigación”.

Ahora la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un escrito ante el juez Jorge Pinto en el que solicitó ser admitida como querellante en la causa que investiga la muerte de Florencia.

En diálogo con la radio 93.7 del Plata, el abogado patrocinante de la familia Morales, Dr Santiago Salomón Calderon explicó que hay novedades en la causa y dijo » a partir de la decisión del defensor de querer archivar la causa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación nada mas ni nada menos, solicitar participar en la causa junto con nosotros, lo cual es una buena noticia para la investigación. El juez ha dado a lugar, y ya podemos confirmarlo, ya son parte de la causa».

Agregó «en estos días hubo novedades en materia probatoria. Hay una prueba que es la autopsia psicológica que desde la familia siempre hubo desconfianza en que podría concluir, sobre todo porque por cuestiones económicas no se pudo contar con un perito de parte, un psicólogo que participe en esa junta. Lo cierto es que tengo novedades porque ha concluido ese informe de la autopsia psicológica donde han participado 9 profesionales de distintas áreas de la salud y llegan a la conclusión, un poco tímida porque no es contundente, que sería factible la autoagresión. Es decir, apoyando la hipótesis del suicidio. No la pueden confirmar, pero la dan como factible. Ésto lo esperábamos, ahora contaremos con la posibilidad de que peritos de Nación hagan su contrainforme. Sin embargo, si algo faltaba en ésta causa es lo siguiente: en ésta paricia participaron 9 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras, de los cuales 3 se negaron suscribir ésta conclusión y enviaron dentro del expediente informes individuales. Particularmente en el caso de la psiquiatra y los dos trabajadores sociales, opinan todo lo contrario con las mismas pruebas. Coincidentemente con lo que dijo la psicóloga de Magalí Morales que la atendió en el Hospital de Santa Rosa, que declaró ante la justicia que no estaba en estado depresivo y no corría riesgo su vida. Todos ellos confirman que no hay antecedentes de suicidio en la familia ni en Magalí. Así que si algo le faltaba a esta investigación es esta discrepancia».

Este lunes habra homenajes al cumplirse un año de la muerte de Florencia Magalí organizado por sus familiares y amigos para renovar el pedido de justicia para encontrar la verdad.