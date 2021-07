–

De parte de Indymedia Argentina July 22, 2021 59 puntos de vista

Sabrina Mascarello, la mam谩 de Lucas, dialog贸 con el programa radial O铆d Mortales. Habl贸 acerca del acto que realizaron en memoria de su hijo y cont贸 c贸mo est谩 la causa para el inicio del juicio oral y p煤blico. Adem谩s, Mascarello destac贸 el apoyo y acompa帽amiento de la comunidad vecinal de Villa Crespo.

Entrevista: Luis Angi贸/Cristina Varela. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

Lucas Peralta muri贸 el 10 de julio de 2020 tras un siniestro vial en Avenida Corrientes y Serrano, en el barrio porte帽o de Villa Crespo. Iba en su moto de delivery y fue atropellado por detr谩s. Sebasti谩n Di Pietro fue quien manejaba una camioneta a m谩s de 100 kil贸metros por hora y lo embisti贸. Ten铆a alcohol, coca铆na y cannabis en sangre. En ning煤n momento se acerc贸 a auxiliarlo, incluso intent贸 huir de la escena. Fueron los vecinos y vecinas del barrio quienes hicieron lo posible para impedirlo. Di Pietro a煤n est谩 libre y aguarda el inicio del juicio oral y p煤blico.

鈥斅緿e qu茅 se trat贸 el acto y c贸mo lo vivieron?

鈥擡l s谩bado 10 de julio se ha cumplido un a帽o desgraciadamente de que Lucas no est谩 en casa. El a帽o pasado, en Corrientes y Serrano, eran las 23 horas cuando mi hijo estaba manejando su moto de delivery, lo atropell贸 una persona de atr谩s. Digo una persona porque no tengo otra palabra para este se帽or, que iba a m谩s de 100 kil贸metros por hora. Lo que sorprende es que est茅 libre, siendo que hubo otros casos como el de (Eugenio) Veppo, quien ya tiene una condena y estuvo preso desde el primer momento. Tambi茅n me sorprend铆 con la noticia de la sentencia a cuatro a帽os de prisi贸n de (Ricardo) Papadopulos qui茅n atropell贸 con su veh铆culo y mat贸 al ni帽o Isaac en Directorio y San Pedrito, Flores. El s谩bado iniciamos la jornada desde las 10, pudimos conseguir con el Gobierno de la Ciudad y la Comuna 15, a quienes les agradezco el inter茅s, la plantaci贸n de un 谩rbol en homenaje a Lucas. El mismo se encuentra sobre la calle Thames 459, a la vuelta donde est谩 la estrella (el s铆mbolo de la estrella amarilla es un signo de atenci贸n y de memoria, se pinta y se instala donde ocurri贸 el siniestro vial), sobre Corrientes. Prontamente esperamos que nos puedan poner una placa en el lugar, que haga menci贸n en recordatorio del asesinato de Lucas. Despu茅s de esto, estuvimos juntando alimentos en una jornada solidaria para el Hospital Mu帽iz y para un hogar que se llama Santa Marta, ubicado en Derqui. Esto lo hicimos en el paseo Flores para Martina, que es un mural en honor a otra chica asesinada en las mismas circunstancias, hace cinco a帽os. En comunicaci贸n con la mam谩 de Martina, me ofreci贸 el espacio para poder juntar los alimentos. Tengo que reconocer que se acercaron muchos vecinos de Villa Crespo a hacer sus donaciones y a enterarse c贸mo sigue el tema de Lucas. Estamos esperando que nos den la fecha de juicio, porque ya termin贸 toda la etapa de instrucci贸n del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N掳 19 de la Capital Federal. Seguimos en la lucha. El viernes, como todos los meses, vamos a volver a hacer la marcha en Corrientes y Serrano para contarle a la gente un poco m谩s sobre el caso y concientizar que el alcohol al volante mata.

鈥擡l pedido que se est谩 haciendo es por homicidio simple con dolo eventual, adem谩s del delito de violaci贸n de las medidas sanitarias en tiempos de pandemia, ya que Di Pietro no estaba autorizado para circular. 驴Qu茅 expectativas ten茅s al respecto?

鈥擫o que necesitamos es tener una resoluci贸n para cerrar un ciclo lamentable. Necesito que esta persona pague por lo que hizo, todav铆a creo en la Justicia y tengo un abogado que es de fierro, en quien conf铆o plenamente, que va a ser todo para que esto sea posible. Espero que no se tarde tanto. El duelo no se puede hacer como uno piensa que se hace. Sigo sin creer que haya pasado un a帽o, para m铆 fueron d铆as. Creo que mi hijo todav铆a est谩 en casa. Me duele ver una foto de 茅l y pensar que no lo tengo, es terrible. Lo que pide la Justicia creemos que es poco, nosotros vamos a ir por el homicidio culposo y que se lo condenen a 25 a帽os de c谩rcel como m铆nimo.

鈥斅縇os vecinos y vecinas que intervinieron esa noche del accidente salieron de testigos en la causa?

鈥擯or suerte s铆. La gente del barrio fue la primera en acercarse y a solidarizarse con nosotros como familia y a mi abogado Natalio Nicodemo aportando todas las pruebas que ten铆an: fotos, videos, testimonios. Se han presentado a declarar, sin ning煤n inconveniente, logrando conseguir casi 20 testigos. Esto ayud贸 un mont贸n a la causa.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/07/un-ano-sin-lucas.html