De parte de Lobo Suelto April 29, 2021 62 puntos de vista

Todo sucede de a poco hasta que todo sucede de repente. Corte que se van subiendo al patrullero, corte que les gusta. Se acomodan, se olvidan de lo que dijeron y no se bajan. El patrullero es c贸modo, pr谩ctico, entiende de miedos y de razones. Es el Estado presente, el que entra en los barrios, el que hace m谩quina, el que sostiene los desbordes de los cuerpos. Patrullero posteo, vida personal, militancia, anti vagancia.

Hace un a帽o, la polic铆a de la provincia de Buenos Aires desaparec铆a a Facundo Astudillo Castro y empezaba una maquinaria judicial, medi谩tica y pol铆tica de encubrimientos, ataques, mentiras, silencios llamativos y ruidos obvios. La misma m谩quina de siempre. Primero fue una noticia lejana, un rumor, despu茅s el silencio. Otro pibe que no lleg贸. La pandemia, los aplausos, la vida por sobre la econom铆a, el ruido que siempre lo tapa todo. Apenas el grito de la madre, el segundeo de los amigos, alguna astilla. Despu茅s lo de siempre, lo que hicieron con Santiago, con Luciano, lo que hacen con todos: culpar a la v铆ctima, hostigar a la familia, plantar mentiras, proteger a los cobani, garantizar los negocios. Cerrar filas, negar, chamuyar, informar. Elegir un lado de la mecha, el mismo lado c贸modo de siempre.

La pol铆tica en patrullero absorbe todo, quita el aire, las ganas, las ideas. Es anti balas, no le entra una. Es un modo de hacer pol铆tica donde no importan los desaparecidos sino d贸nde y qui茅n los desaparece, donde no importa la verdad sino lo que se comunica, donde no importa la vida sino la pol铆tica. Todo sucede de a poco hasta que todo sucede de repente. De a poco apareci贸 Berni, de a poco su prepotencia, la sobreactuaci贸n, lo 煤til, las c谩maras, lo macho, los fierros. De repente Facundo, el hostigamiento a la madre, Guernica, la quema de ranchos, la represi贸n a cielo abierto, el ruido, el periodismo, el negacionismo, la militancia. De a poco la gorra sigue en la suya, con los negocios, con los verdugueos, con las giladas; de repente otro gobernador encubre la desaparici贸n de un pibe.

