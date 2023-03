–

March 29, 2023

Cientos de miles de hogares espa帽oles esperan por una intervenci贸n quir煤rgica, una cita con un especialista o una prueba m茅dica: “Me dicen que lamentan las molestias, pero no hay quir贸fanos”.

Josefa no puede calzarse sola, ni ponerse los calcetines ni unas medias sin ayuda. Tampoco puede recorrer grandes distancias y subir una escalera se convierte en una odisea. Por las noches le cuesta dormir y pasa el d铆a gracias a pastillas que le permiten sobrellevar el dolor. “Los d铆as que tengo que tirar de cuatro tramadoles, a las cuatro de la tarde ya no soy persona porque estoy medio drogada”, explica. Tiene 61 a帽os y hace uno y medio la pusieron en lista de espera para una pr贸tesis de cadera que no llega.

Su historia se repite en miles de hogares espa帽oles con diferentes patolog铆as, necesidades y llamadas pendientes. Josefa forma parte de esas 742.518 personas que ten铆an indicada una intervenci贸n quir煤rgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, seg煤n el 煤ltimo informe del Ministerio de Sanidad, con datos a 30 de junio de 2022. De ellos, el 17,6% llevaban esperando entonces m谩s de medio a帽o, con esa operaci贸n metida en la cabeza y en el caso de esta mujer, tambi茅n en las articulaciones. “Es desesperante. Mi rodilla lleva el mismo camino, porque se est谩 resintiendo much铆simo y me empieza a molestar la otra cadera, porque como me duele la que tengo mal, la fuerzo”, lamenta.

“Hace cuatro a帽os, cuando mi m茅dico de cabecera me remiti贸 al traumat贸logo, ya me dijeron que necesitar铆a una pr贸tesis de cadera, pero me mandaron probar varios tratamientos. Hace un a帽o y medio, cuando me derivaron al HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) me metieron en la lista de espera con el preoperatorio hecho”, recuerda. Aquellas pruebas ten铆an validez hasta el 6 de diciembre de 2022. Quedaron en nada y se las renovaron autom谩ticamente con un nuevo calendario, con el pr贸ximo 6 de junio en rojo.

Tras una de sus visitas a urgencias por los fuertes dolores que padece, su traumat贸logo le dijo que la hab铆an movido de la lista por una inflamaci贸n del globo ocular. “Les pregunt茅 qu茅 tiene que ver un ojo con la pr贸tesis de cadera y no saben darme una explicaci贸n”, relata Josefa, que ha puesto una reclamaci贸n en atenci贸n al paciente y en el registro de la Consejer铆a de Sanidad del Principado de Asturias. Mientras esa intervenci贸n llega, su esperanza est谩 puesta en realizarse infiltraciones contra el dolor. Pero eso tambi茅n supone una espera, y no es corta: “ocho o diez meses”.

Las listas de espera “no siempre reflejan la realidad”

En su 煤ltimo informe anual, de 2022, el Defensor del Pueblo hac铆a notar un incremento “notable” de las quejas recibidas por los retrasos para ser atendido “en consultas externas, pruebas diagn贸sticas e intervenciones quir煤rgicas”. Los datos que facilitan las comunidades aut贸nomas son los oficiales, pero no siempre muestran la realidad de la espera. Varias Consejer铆as han tenido que hacer frente a pol茅micas acerca de ese conteo. Por ejemplo, en Asturias, Podemos ha denunciado la existencia de “una lista de espera ‘negra'” con 3.000 personas esperando a ser operadas tras haber rechazado ser derivados a un centro privado o concertado. El propio consejero de salud, Pablo Fern谩ndez, minimiz贸 el problema asegurando que ya se advierte a los pacientes que rechazan la atenci贸n en estos recursos que “no podr谩n ser atendidos en el plazo previsto”.

La Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica (FADSP) advert铆a en un comunicado que “las listas de espera comunicadas oficialmente, que no siempre reflejan la realidad de las mismas debido a las sistem谩ticas operaciones de maquillaje, no han cesado de crecer”. De hecho, seg煤n los 煤ltimos datos disponibles, el pasado verano hab铆a m谩s personas que nunca esperando una intervenci贸n. La espera media para una operaci贸n no urgente era de 113 d铆as, con el 17,6% de los pacientes con esperas superiores a los seis meses; mientras las de consultas externas estaba en 79 d铆as, con uno de cada dos ciudadanos esperando m谩s de dos meses.

En Castilla-La Mancha, grupos pol铆ticos y sindicatos tambi茅n han acusado al Ejecutivo de Emiliano Garc铆a Page de “maquillaje” en las listas con un nuevo proceso automatizado que env铆a a los pacientes a los que no se puede citar en menos de 90 d铆as a un buz贸n paralelo a la espera de d铆a y hora.

En Pol谩n, un peque帽o pueblo de Toledo, vive Montse Garc铆a-Rojas. En diciembre de 2020 se someti贸 a una doble mastectom铆a tras el diagn贸stico de tres tumores en un pecho. Desde entonces lleva puestos unos implantes que sirven para preparar el tejido para la reconstrucci贸n, estirando la piel e inyectando l铆quido debajo del m煤sculo. Los protocolos recomiendan que estos expansores se lleven como m谩ximo un a帽o, pero ella ya lleva m谩s de dos esperando por un quir贸fano.

“Me dicen que lamentan las molestias, pero que no hay quir贸fanos y que me operar谩n cuando me toque en la lista de espera. No me dan ni siquiera una aproximaci贸n, un trato mejor, para que yo pueda estar m谩s tranquila. Necesito pasar p谩gina y no puedo. No puedo cerrar este cap铆tulo”, explicaba en este reportaje.

Siete quir贸fanos por cada 100.000 habitantes y d茅ficit de anestesi贸logos

En Espa帽a, seg煤n la 煤ltima ‘Estad铆stica de Centros Sanitarios de Atenci贸n Especializada. Hospitales y Centros sin Internamiento’ hab铆a en 2019 siete quir贸fanos, p煤blicos o concertados, por cada 100.000 habitantes. Si se a帽aden los privados, la tasa sube hasta las 9,8 salas. El dato es ligeramente superior al que recog铆a en 2017 un informe de Eurostat, en el que situaba al pa铆s como el segundo con m谩s quir贸fanos, por detr谩s de Turqu铆a, pero el und茅cimo por poblaci贸n.

“Lo que demuestra [la lista de espera para intervenciones no urgentes] es que est谩n empezando a aflorar las personas no intervenidas durante las sucesivas olas de la pandemia y que el sistema sanitario no est谩 demostrando suficiente capacidad para atenderlas”, indicaba la FADSP. El pron贸stico de esta situaci贸n no es nuevo: la saturaci贸n del sistema sanitario con la pandemia, el aplazamiento de cirug铆as no urgentes y el retraso de pruebas diagn贸sticas supuso una situaci贸n de cuello de botella en la asistencia sanitaria.

En el caso de las cirug铆as, hay otro factor a tener en cuenta. Si en los 煤ltimos tiempos sindicatos, asociaciones cient铆ficas y expertos vienen advirtiendo de un d茅ficit de profesionales m茅dicos en Atenci贸n Primaria, en el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas M茅dicos 2021-2035, que el Ministerio tiene de referencia, hay otra especialidad que se acerca a los mismos par谩metros: anestesiolog铆a.

A Federico Puente, que tiene 70 a帽os y vive en Alcobendas, Madrid, los problemas en su hombro derecho le llevaron al traumat贸logo en enero. “Me mand贸 una resonancia y me la han dado para mayo de 2024”, se帽ala en conversaci贸n con elDiario.es. Son 16 meses de espera en un momento en el que el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso presume de encabezar el ranking de menores tiempos de espera de toda Espa帽a. Seg煤n los datos de Sanidad, el tiempo medio de espera en la Comunidad para una consulta externa es de 51 d铆as, frente a los 79 de la media nacional. Es de las m谩s bajas, tras Euskadi (29) y Balears (50).

Sin embargo, en la misma tabla, encabeza una columna que mitiga ese supuesto 茅xito de gesti贸n. Casi el 70% de las personas en lista de espera tarda m谩s de 60 d铆as en recibir una cita. Es la tercera comunidad con mayor tasa, por detr谩s de La Rioja (70,6%) y Canarias (87,1%).

A Federico le corresponde por cercan铆a el Hospital Infanta Sof铆a, donde considera que la situaci贸n es “denigrante” para los ciudadanos. “Cuando la doctora de atenci贸n primaria me da cita para el especialista me la gestiono yo por la aplicaci贸n y busco qu茅 hospital me la puede dar con menos tiempo de espera. Voy unas veces a La Paz, otras al (Gregorio) Mara帽贸n… porque esperar a que te den cita en este hospital es morirte antes. Lo que pasa es que hasta que no tenga el resultado de la resonancia no me pueden poner un tratamiento u otro y si me la hacen en mayo de 2024…”, explica entre resignado y dolorido.

“Estoy bastante limitado, el brazo no lo puedo levantar, se me queda como muerto”, dice Federico, con un relato que coincide tambi茅n con el de Josefa. “Sobre todo a partir de las seis de la tarde ya no soy persona”, afirma tras mencionar la medicaci贸n a base de corticoides que le recet贸 su doctora. Adem谩s, en su caso est谩 tambi茅n pendiente de una cita para un preoperatorio para una intervenci贸n por su estenosis, un problema de columna que le impide mantenerse erguido por el dolor. “En febrero me dijeron que me iban a poner en preferente, aunque todav铆a estoy esperando que me manden la cita. Pregunt茅 y no estoy ni en el sistema, porque tardan meses en d谩rtela y mientras tanto no figuras ni en la lista. Tengo asumido que si me toca este a帽o, pues tan feliz”, dice.

“Uno de los mayores escollos de la sanidad p煤blica es el de las listas de espera quir煤rgicas y diagn贸sticas. Es un mal cr贸nico de todas las comunidades aut贸nomas, independientemente del color del partido que gobierne en ellas”, se帽alaba en su informe anual la asociaci贸n Defensor del Paciente. En 茅l, la organizaci贸n reconoc铆a que “solventar el problema resulta una quimera, pero se podr铆an adoptar medidas de soluci贸n para corregir la situaci贸n, como adecuar el n煤mero de camas, quir贸fanos y medios diagn贸sticos a la demanda y renunciar a los planes de choque y a las derivaciones a la privada” que “a la larga ha quedado demostrado que no son suficientes ni funcionan”.

“Lamentamos no poder darle una alternativa concreta”

Ant贸n es diab茅tico tipo 2. “Al tener este problema, cualquier patolog铆a que en una persona que no tiene nada se podr铆a considerar normal, en mi caso no lo es”, explica. Por eso, cuando en febrero de 2022 su oftalm贸logo identific贸 que este gallego de 66 a帽os ten铆a la c贸rnea m谩s gruesa de lo habitual y la tensi贸n “un poco alta” en el ojo, le hizo en el mismo centro de especialidades una serie de pruebas y le deriv贸 al hospital para una espec铆fica. La revisi贸n con la oftalm贸loga que deb铆a evaluar su caso tras los an谩lisis estaba programada para seis meses despu茅s, pero se fue retrasando hasta febrero de este a帽o. A煤n as铆, cuando lleg贸 el d铆a de la consulta todav铆a ni siquiera hab铆a sido citado para realizarse la prueba.

“La oftalm贸loga estaba tan cabreada que tuve que tranquilizarla yo. Le dije ‘ya sabes c贸mo est谩 el SERGAS, no protestamos y pasa lo que pasa'”, recuerda Ant贸n. 脡l s铆 protest贸. El 1 de diciembre de 2022 hab铆a puesto una reclamaci贸n ante el Servizo Galego de Sa煤de, para la que recibi贸 una respuesta autom谩tica: “Estamos trabajando para disminuir los tiempos de espera de nuestros pacientes para acceder a las consultas externas del Complejo Hospitalario por lo que, a la mayor brevedad, el Servicio de Admisi贸n remitir谩 la fecha y la hora de la consulta programada. Lamentamos no poder darle una alternativa concreta en este momento”.

La doctora que le atendi贸 este a帽o le pidi贸 entonces una nueva cita con car谩cter prioritario. “Me dijo que, por su experiencia, si 铆bamos a reclamar la anterior no iba a servir de nada”, cuenta. Unos d铆as despu茅s fue citado, pero no tiene claro si por la petici贸n original o la urgente. “Hay retrasos que son inexplicables. Tienes que andar poniendo reclamaciones; si no, te mandan a la privada. Como no es cosa de vida o muerte simplemente te van relegando”.

