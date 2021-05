Els fets es van produir el 25 de maig del 2016, en la segona nit de protestes contra el desallotjament del Banc Expropiat de la Vila de Gr脿cia, quan l’agent de la Brigada M貌bil dels Mossos d’Esquadra Daniel M.C. va trencar un dit al periodista Jes煤s Rodr铆guez, a qui haur脿 d’indemnitzar mentre resta inhabilitat de les seves funcions policials durant el per铆ode de la condemna

La secci贸 desena de l鈥橝udi猫ncia de Barcelona ha condemnat a dos anys de pres贸 Daniel M.C., agent de la Brigada M貌bil dels Mossos d鈥橢squadra que va colpejar el periodista de la Directa, Jes煤s Rodr铆guez, durant la segona nit de mobilitzacions contra el desallotjament del Banc Expropiat, el 25 de maig de 2016 a la Vila de Gr脿cia de Barcelona. El tribunal considera que l鈥檃gent antiavalots amb targeta d鈥檌dentificaci贸 personal (TIP) 13.516 茅s l鈥檃utor d鈥檜n delicte de lesions amb 煤s d鈥檌nstrument perill贸s, amb l鈥檃greujant de valer-se del car脿cter p煤blic del seu c脿rrec. A m茅s, tamb茅 li imposa la suspensi贸 per l鈥檈xercici de la seva activitat policial com a mosso d鈥檈squadra durant els dos anys de condemna, que tal i com preveu la llei no li comportaran la privaci贸 de llibertat perqu猫 no t茅 antecedents penals.

Despr茅s del judici celebrat els passats 29 i 30 d鈥檃bril al Palau de Just铆cia de Barcelona, els tres magistrats que redacten la sent猫ncia consideren fets provats que el policia 鈥渁mb l鈥櫭爊im d鈥檃temptar contra la seva integritat f铆sica de forma gratu茂ta, sense que ni ell ni les poques persones que l鈥檈nvoltaven en aquest lloc de la pla莽a estiguessin realitzant cap acte hostil, ni violent ni agressiu, mitjan莽ant la defensa que portava a la seva m脿 esquerra el va colpejar a la m脿 de manera que li va causar una fractura obliqua de la primera falange de la m脿 esquerra鈥.

La sent猫ncia 茅s molt dura i no deixa marge de dubte: 鈥淣o va haver-hi cap exc茅s en una actuaci贸 justificada de l鈥檃gent, sin贸 una actuaci贸 injustificada, contr脿ria al dret鈥

Aix铆 doncs, en un document de trenta-cinc p脿gines desmunten l鈥檈strat猫gia de la defensa de l鈥檃gent, que consistia a intentar demostrar que no es podia identificar el policia agressor argumentant que dos dels v铆deos aportats a la causa per dos testimonis diferents i gravats des d鈥檃ngles oposats no eren del mateix moment, aix铆 com que els binomis d鈥檃ntiavalots s鈥檌ntercanviaven les posicions, extrems que han quedat desacreditats. En canvi, els jutges afirmen que els set periodistes que van testificar durant el judici a petici贸 de les acusacions van 鈥渄eclarar de forma cre茂ble i convincent, sense posar ni treure res diferents del que van veure i escoltar鈥.

La sent猫ncia 茅s molt dura i no deixa marge de dubte: 鈥淣o es tracta que l鈥檃ctuaci贸 de l鈥檃gent no fos proporcional, perqu猫 hauria d鈥檋aver utilitzat la defensa d鈥檜na altra manera o hauria d鈥檋aver colpejat en un altre lloc menys vulnerable del cos. Es tracta que no estava justificat que utilitzar脿 la seva defensa. No va haver-hi cap exc茅s en una actuaci贸 justificada de l鈥檃gent, sin贸 una actuaci贸 injustificada, contr脿ria al dret鈥. Per tot aix貌, el tribunal desestima la petici贸 del mosso de tenir en compte que els fets es van produir en 鈥渃ompliment d鈥檜n deure鈥.

No obstant aix貌, l鈥橝udi猫ncia s铆 que ha descartat el delicte contra els drets fonamentals que demanava l鈥檃cusaci贸 popular, duta a terme per les advocades S貌nia Olivella i Laura Medina en representaci贸 del Centre Ir铆dia per la defensa dels drets humans. Sustenta la dedici贸 afirmant que fruit del bullici del moment hi ha un 鈥渄ubte raonable鈥 que l鈥檃cusat sent铆s els crits de Rodr铆guez identificant-se com a periodista i afegeix que el redactor d鈥檃quest mitj脿 no portava el bra莽alet acreditatiu de premsa 鈥搕ot i que no 茅s un element d鈥櫭簊 obligatori鈥 ni m茅s enll脿 del seu tel猫fon m貌bil duia cap c脿mera fotogr脿fica o instrument que l鈥檌dentifiqu茅s com a professional de la comunicaci贸.

L鈥檃gent haur脿 d鈥檃bonar a la v铆ctima 7.275 euros en concepte de responsabilitat civil i pagar les costes processals, tot i que encara pot presentar un recurs d鈥檃pel路laci贸 al TSJC en un termini de deu dies

En el vessant econ貌mic, l鈥檃gent haur脿 d鈥檃bonar a la v铆ctima 7.275 euros en concepte de responsabilitat civil i pagar les costes processals incloses les de l鈥檃cusaci贸 particular, exercida per l鈥橝na茂s Franquesa, advocada i codirectora d鈥橧r铆dia. Tanmateix, la sent猫ncia encara no 茅s ferma i la defensa del mosso d鈥檈squadra pot interposar recurs d鈥檃pel路laci贸 contra aquesta sent猫ncia al Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya (TSJC) en un termini de deu dies.

Des d鈥橧r铆dia han rem茅s una nota de premsa als mitjans de comunicaci贸 on destaquen que 鈥渆stem davant d鈥檜na sent猫ncia molt important, que posa fre a la impunitat amb la qual a vegades s鈥檋a agredit a periodistes en l鈥檈xercici de la seva activitat professional, fonamental per a garantir la llibertat d鈥檌nformaci贸鈥. Finalment, des de l鈥檈ntitat consideren 鈥渦na evid猫ncia que els actuals mecanismes de control, avaluaci贸, recerca i sanci贸 del cos de Mossos estan obsolets, aix铆 com que 茅s necessari realitzar una profunda reforma d鈥檃quests鈥. Preveuen que les bases d鈥檃quest canvi es fixin en la Comissi贸 d鈥橢studi sobre models d鈥橭rdre P煤blic i mecanismes de control que s鈥檋auria d鈥檃provar pr貌ximament al Parlament de Catalunya, on tamb茅 esperen que s鈥檃bordi 鈥渓a necessitat de generar un mecanisme independent de control dels cossos policials que complementi els mecanismes interns鈥.

