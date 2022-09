–

Les vengo a presentar uno de los lugares m谩s rec贸nditos del mundo, de esos donde hasta en el mapa cuesta encontrar: Kurdist谩n. No es uno m谩s de los pa铆ses que terminan en 鈥渢谩n鈥, en realidad tampoco se puede afirmar que es un pa铆s, ya que tiene ciertas particularidades que lo diferencian del resto. 驴Por qu茅 viajar imaginariamente al coraz贸n de Medio Oriente? Porque all铆, como en casi cualquier lugar del mundo, se encuentra un embajador de las tierras santafesinas, Mauricio Centuri贸n, un fotoperiodista que siente que su misi贸n es 鈥渃ontar historias鈥 y hacer 鈥渦n periodismo de la esperanza鈥. Prep谩rense para un recorrido donde la guerra, las bombas y las muertes son tan cotidianas como los gestos de solidaridad y humanidad del 鈥減ueblo m谩s amable del mundo鈥, seg煤n relata Mauricio. Un dato de color: all铆 hay una 鈥淢aradona de la Medicina鈥 que es amada por el pueblo kurdo.

A m谩s de 13.100 kil贸metros de la ciudad de Santa Fe, Mauricio se sienta delante de la c谩mara y toma un mate. Advierte que habla mucho, se va por las ramas y cuenta ri茅ndose que tiene doble nacionalidad: 鈥淪oy mitad correntino y mitad santafesino. Nac铆 en Corrientes, pero viv铆 m谩s de 10 a帽os en la capital provincial鈥. Hace m谩s de tres meses que est谩 en uno de los lugares m谩s conflictivos del planeta tierra, pero sin demasiada prensa. Se encuentra en una regi贸n que no es reconocida por la comunidad internacional como un pa铆s independiente, es decir, Kurdist谩n no tiene el reconocimiento del resto de las naciones, ni de la ONU. Se considera a los kurdos como el pueblo sin naci贸n m谩s grande del mundo, son cerca de 45 millones de personas de las cuales se estima que 25 millones est谩n en Medio Oriente. Mauricio est谩 actualmente en Rojava, que es el nombre kurdo de la Federaci贸n Democr谩tica del Norte de Siria que se declar贸 independiente en 2012. La ra铆z de esta traves铆a se remonta a un viaje realizado en 2017 a M茅xico donde convivi贸 con grupos zapatistas. En los 煤ltimos d铆as de aquel periplo, una integrante del grupo le dijo que ten铆a que hacer lo mismo pero en Kurdist谩n. Se lo prometi贸. La curiosidad fue tal que, seg煤n relat贸, 鈥渁 la vuelta de M茅xico pas茅 por una librer铆a y me compr茅 cuatro libros de Kurdist谩n y me puse a leer. Autom谩ticamente, fue un inter茅s total鈥. Desde ese momento no par贸 hasta sentir a Medio Oriente bajo sus pies.

鈥擟ontame sobre tu llegada al lugar

鈥擪urdist谩n se me meti贸 en la cabeza y no par茅, para m铆 nunca fue imposible. El viaje fue tremendo. Estaba en Portugal, tuve que ir a Londres y de ah铆 a Doha. En Qatar se perdi贸 el avi贸n y tuve que hacer un reclamo. Mi ingl茅s era totalmente b谩sico. No ten铆a donde dormir y de repente me dieron una habitaci贸n en un hotel de cinco estrellas, 隆algo totalmente absurdo! De ah铆 fui a Sulaimani, Irak. All铆 tom茅 el 煤nico transporte que contrat茅. Las personas con las que hab铆a entrado en contacto del Kurdist谩n me dijeron que esa fecha estaba bien porque hab铆an mermado los ataques. Tuve la suerte de que se sum贸 a mi viaje una alemana que hablaba espa帽ol. Fuimos hasta la frontera y ah铆 me ayud贸 con las traducciones, present茅 todas las credenciales y pas茅.

Para comprender mejor la complejidad geogr谩fica del lugar donde se encuentra Mauricio, se puede decir que el Kurdist谩n es una naci贸n sin Estado, porque el territorio que era de ellos fue ocupado por otros pa铆ses. En Rojava viven cinco millones de personas y es 鈥渓o m谩s parecido a un pa铆s鈥. En 2012 hubo una revoluci贸n que recuper贸 territorios kurdos que formaban parte de Siria. 鈥淪e ponen en pr谩ctica las ideas de un l铆der pol铆tico y militar llamado Abdullah 脰calan. Lo revolucionario es que se colocan en primer lugar los derechos de las mujeres. Dec铆a que no hay liberaci贸n posible de ninguna sociedad, si no hay liberaci贸n de la mujer鈥, explica Mauricio.

鈥斅緾贸mo es la cotidianeidad? 驴C贸mo es vivir o estar all铆?

鈥擫a cotidianeidad son las cabras, se come todo lo que tenga que ver con estos animales y hay mucha vida comunitaria, las personas viven demasiado juntas. Quienes tienen parejas viven con sus padres y sus hermanos. Hay que entender que el capitalismo como revoluci贸n industrial no existi贸 ac谩. Se trabaja mucho, cerca de las cinco de la ma帽ana est谩n arriba, pero hay un espacio para el tiempo libre que es muy sagrado y colectivo. Cuatro veces al d铆a hay rondas de charlas, charlas y charlas. Los kurdos son el pueblo m谩s amable del mundo, para ellos no existe ning煤n encuentro si no hay un agasajo, te dan de comer hasta las familias m谩s pobres. Es abrumador y te interpela mucho.

Mauricio cuenta que hay ciudades grandes y otras peque帽as, y que en los diferentes lugares hay negocios, supermercados 鈥渃omo en cualquier lugar del mundo鈥, pero la mayor铆a de las comunidades viven por fuera de eso. Prima una econom铆a m谩s comunitaria, de colaboraci贸n y de intercambio dentro de las mismas. 鈥淪e ayudan a esquilar las ovejas, se ayudan a orde帽ar entre todos鈥, indica.

鈥斅緾贸mo se vive la guerra?

鈥擜 veces cruzan aviones que uno tiembla y tiembla toda la casa. Las personas tienen un o铆do absoluto, te dicen que eso que pas贸 鈥渆s ruso y es tal avi贸n鈥, 鈥渆se es americano鈥, 鈥渆so es un dron鈥 y as铆. Hace 15 d铆as, en un centro subsidiado por la ONU, un grupo de adolescentes de 17 a帽os estaban jugando al v贸ley y un dron les solt贸 una bomba y murieron cuatro de las que estaban practicando deportes.

鈥斅緾贸mo es el trato en ese contexto?

鈥擜hora estoy en una aldea de una comunidad que antes era n贸made y dej贸 de serlo por el cierre de la frontera. Por ah铆 me voy tres o cuatro d铆as a hacer entrevistas y cada vez que vuelvo me hacen una fiesta, me mandan mensajes que me extra帽an, es tremendo. Creo que tiene que ver con la guerra鈥 La guerra hace que cada momento sea muy diferente, ac谩 todos los d铆as me dicen cuanto me quieren, todos los d铆as los chicos te abrazan y te dan un beso. Est谩 esa idea de que puede ser que ma帽ana no est茅s, que si te vas puede ser que un dron explote tu auto.

鈥擠esde lo social o cultural, 驴qu茅 similitudes pod茅s encontrar con Santa Fe?

鈥擫os puntos en com煤n que encuentro tienen que ver con los barrios de Santa Fe, con Las Lomas, por ejemplo. Se manejan l贸gicas que son muy parecidas a la de 鈥淓l Birri鈥. En momentos de crisis, lo que sucede en los barrios es que las personas se ayudan entre s铆 y ac谩 existe esa l贸gica. Hace dos horas, una persona que se estaba por casar sufri贸 un atentado y muri贸, y as铆 todos los d铆as. A pesar de eso, hay toda una consciencia de c贸mo apoyar a las familias.

Alina, la m茅dica argentina que se volvi贸 un s铆mbolo en Kurdist谩n

Alina S谩nchez, o L锚ger卯n como la llamaban en Medio Oriente, fue una m茅dica argentina nacida en 1986 que se form贸 en Cuba y trabaj贸 en la planificaci贸n y ejecuci贸n de un sistema de salud para el pueblo kurdo. Su labor se torn贸 tan importante que hoy, tras haber fallecido en 2018, se transform贸 en un s铆mbolo. Mauricio Centuri贸n le coment贸 a AIRE que la historia de la oriunda de San Mart铆n de los Andes le gener贸 much铆simo inter茅s y actualmente est谩 haciendo varios trabajos en paralelo sobre su figura y lo que representa.

鈥擡stando en tierras kurdas, 驴c贸mo fue tu primer acercamiento a Alina?

鈥擡l primer mes que estuve ac谩 lo dediqu茅 a filmar una pel铆cula sobre Alina. Estuvimos alrededor de 16 o 17 d铆as haciendo el rodaje con todas personas kurdas. Me empez贸 a sorprender lo grande que era Alina. Fueron d铆as muy intensos. Toda persona que se enteraba que est谩bamos haciendo eso nos dec铆a algo sobre ella.

鈥斅縌u茅 fue lo que m谩s te sorprendi贸?

鈥擭os empezamos a mover y nos encontramos con un hospital que se llamaba L锚ger卯n y ten铆a la foto de ella, un centro de salud llamado L锚ger卯n, ni帽as que se llamaban L锚ger卯n. Todo por Alina. Cada persona que la conoce me cuenta una historia diferente y linda. Hay quienes se enteraron de que estoy ac谩 y viajaron hasta siete horas solo para conversar conmigo o traer un regalo.

鈥斅縋or qu茅 la aprecian tanto?

鈥擫leg贸 luego de la revoluci贸n y supo armar un sistema de salud para un lugar que atraviesa una guerra. Todos me dicen que trabajaba mucho y dorm铆a muy pocas horas. Se pon铆a objetivos como construir hospitales en todos los lugares de la frontera que es donde m谩s ataques hay. Dicen que viv铆a para los heridos. A los m茅dicos que entrevist茅 les sorprende que Alina ten铆a un acompa帽amiento que iba m谩s all谩 de lo m茅dico.

Contar historias como motor

Centuri贸n cuenta que lo suyo es 鈥渓a fotograf铆a, el ver y lo inesperado, pero cuando es necesario toco el bot贸n de REC de la c谩mara y si no bajo la c谩mara y escribo鈥. Cuenta que tiene 鈥渃omo siete proyectos empezados, dos con Alina, con los j贸venes, con el ej茅rcito revolucionario, entre otros鈥.

鈥斅緾贸mo llamar铆as a lo que hac茅s?

鈥擧ago periodismo que no s茅 c贸mo se llama, si es fotoperiodismo narrativo. Lo que no tengo dudas es que es periodismo, de contar una historia, de no mentir y hacerlo con mucho compromiso.

鈥斅緾贸mo lo describir铆as?

鈥擡l periodismo que intento hacer y construir tiene que ver con contar la esperanza. Creo que ya se cont贸 demasiado el desespero y es muy importante construir un periodismo de la esperanza. Que tenga que ver con construir a las personas, con no hablar por las personas.

