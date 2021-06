–

De parte de Indymedia Argentina June 12, 2021 4 puntos de vista

El lunes pasado muri贸, v铆ctima del Covid, el referente wich铆 Francisco P茅rez, el hombre que encabez贸 la lucha por la recuperaci贸n de territorios ind铆genas ancestrales en la provincia de Salta y que, tras d茅cadas de lucha, logr贸 que la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos ordenara su entrega al gobierno argentino.

10/06/2021

Francisco P茅rez, muerto a causa del Covid a los 72 a帽os el lunes pasado en Salta, no lleg贸 de Europa en ning煤n barco. Referente del pueblo Wich铆, defensor de los derechos ancestrales y actuales de las comunidades originarias, fundador de la Asociaci贸n de Comunidades Ind铆genas Lhaka Honhat 鈥 que re煤ne a comunidades de los pueblos Wich铆, Iyojwaja (Chorote), Nivakl茅, Tapy鈥檡 y Komlek o Q鈥檕m -, hombre de lucha y de di谩logo, pertenec铆a a un linaje cuyos or铆genes se remontan a los tiempos en que a estas costas no hab铆a llegado ning煤n barco desde el otro lado del Atl谩ntico, mucho antes de que las tierras por las que luch贸 formaran parte de la Argentina.

Muri贸 con la satisfacci贸n de haber logrado, luego de a帽os de lucha, que en febrero del a帽o pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara entregar 400 mil hect谩reas a las comunidades ind铆genas que viven en las cercan铆as del R铆o Pilcomayo.

Educar y organizar

Francisco P茅rez hab铆a nacido el 16 de julio de 1948 en el Paraje La Horqueta, en el departamento salte帽o de Rivadavia.

Por esos a帽os, los ind铆genas ten铆an prohibido asistir a la escuela, de modo que reci茅n aprendi贸 a leer y escribir a los 16 a帽os, con la ayuda de un maestro rural que le daba clases de noche en su casa, sin que nadie se enterara. No se guard贸 esos conocimientos para s铆 sino que se convirti贸 茅l mismo en maestro y ense帽贸 a leer y escribir a los miembros de su comunidad.

Al mismo tiempo les puso el cuerpo a dos reivindicaciones: la conservaci贸n de la lengua wich铆 en particular y de todas las comunidades ind铆genas en general, y la lucha por los derechos sobre los territorios ancestrales.

En 1991, junto con otros caciques, cre贸 la Asociaci贸n de Comunidades Ind铆genas Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), con el objetivo de exigir que el Estado les reconozca sus derechos ancestrales sobre parte de las 643 mil hect谩reas de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el l铆mite tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay, en las inmediaciones del Pilcomayo.

Der: Francisco P茅rez.

Por esa lucha fue estigmatizado por el gobierno salte帽o de Juan Carlos Romero, que intent贸 enfrentar entre s铆 a los ind铆genas con los campesinos que se hab铆an ido instalando en esas tierras.

La b煤squeda de consensos

Francisco P茅rez y Lhaka Honhat evitaron caer en un enfrentamiento que no beneficiaba ni a unos ni a otros.

鈥淯na caracter铆stica de Francisco es que era respetuoso del derecho campesino. Trabaj贸 desde su propia cultura en b煤squeda de consensos. Su manera de negociar no era de 鈥榯e doy esto, me das aquello鈥, sino de buscar consensos. Por eso tambi茅n no respondi贸 a provocaciones, pese a que fue alguien muy denigrado al comienzo, en los tiempos del gobierno de Romero, que lo acus贸 de que quer铆a echar a los criollos, que dec铆an para qu茅 quer铆an los ind铆genas la tierra si no ten铆an ganado y que hab铆a empezado a lotear, a descomponer el territorio. Remando en contra de eso, Francisco busc贸 interlocutores y llegaron a un acuerdo con la Organizaci贸n de Familias Criollas en el que hubiera tierras para todos鈥, relata Ana Laura 脕lvarez, de la ONG Asociana, que trabaja con las comunidades ind铆genas salte帽as.

El gobierno de Romero puso todos los obst谩culos que pudo a esos acuerdos, y no repar贸 en m茅todos. 鈥淔rancisco fue el que construy贸 una organizaci贸n espectacular de los wich铆 del Pilcomayo, en la zona de Salta. Me acuerdo que dijo en una charla en la que cont贸: Nosotros ven铆amos y junt谩bamos a los caciques para una organizaci贸n, hasta que nos compraron los caciques; entonces empezamos con los pastores para llevar adelante la organizaci贸n, pero tambi茅n nos compraron a los pastores. No nos import贸, igual seguimos adelante, hasta que ganamos鈥欌, cuenta Leonardo Dell鈥橴nti de la Asociaci贸n por la Cultura y el Desarrollo (APCD, otra ONG que trabaja con las comunidades originarias.

El acuerdo impulsado por P茅rez con los campesinos del territorio permiti贸 que los ind铆genas recuperaran definitivamente 鈥 con un t铆tulo de propiedad colectiva 鈥 400.000 hect谩reas de sus territorios ancestrales, mientras que los criollos se instalar铆an en otras 243.000.

La pol铆tica blanca

P茅rez fue tambi茅n pionero en la participaci贸n ind铆gena en la pol铆tica. En 1983, con el retorno de la democracia, fue electo concejal en Santa Victoria Este. Volvi贸 a ser elegido en 1991 y 1995, esta 煤ltima vez por el partido que 茅l mismo hab铆a creado e impulsado, Tewok Necheyik.

Dicen quienes lo conocieron bien que sab铆a que era una apuesta riesgosa, que quiz谩s le trajera problemas sobre todo con los ancianos de las comunidades, que pod铆an pensar que estaba entregando sus tradiciones y sus costumbres.

Asamblea para las decisiones.

Queda constancia de esa preocupaci贸n en su discurso durante una conferencia internacional sobre desarrollo sostenible en el Gran Chaco realizada en 1996 en Alemania.

鈥淐reo que hay mucha gente nuestra que no tiene ninguna posibilidad de aprender la costumbre blanca. Ya son viejos, tienen m谩s de 70 o 60 a帽os. Dif铆cil que ellos aprendan. Entonces, yo soy representante elegido por ellos. A veces me pongo a pensar y tengo un poco de miedo de llevar a mi gente a otro lado. Lo que quiero decir es: si uno acepte la idea de una organizaci贸n del tipo de los blancos y sigue trabajando, cuando de repente uno se da cuenta que mi gente no va a entender nada de lo que yo estoy haciendo. Porque yo tengo contacto con gente blanca, con el gobierno, con gente que hacen las cosas distintas. Entonces ellos no van a entender nada y se van a enojar conmigo. Siempre pienso que es mucho mejor de trabajar con todas las comunidades nuestras. Ah铆 ahora tenemos caciques, representantes, la iglesia -varias personas que manejan la comunidad. Hay que reunirse con ellos y plantear estos problemas, pensar c贸mo vamos a seguir trabajando, c贸mo vamos a defender nuestra gente鈥, dijo en esa ocasi贸n.

Aquella iniciativa de participar en la pol铆tica de principios de los 鈥90, con la creaci贸n del partido Tewok Necheyik terminar铆a dando sus frutos un cuarto de siglo despu茅s, cuando en 2019 el candidato ind铆gena Rojelio Ner贸n gan贸 la intendencia de la localidad de Santa Victoria Este, hasta entonces gobernada por la minor铆a criolla.

Homenajes

鈥淔rancisco persever贸 en el reclamo por el dominio de las tierras de su pueblo. No dudo de que recibi贸 tanto amenazas como ofertas tentadoras para dejar su lucha por la tierra. Pero nunca dej贸 de perseguir la meta central. Tambi茅n ten铆a que enfrentar las rivalidades y oposici贸n de otros ind铆genas lo que a otros menos firmes en sus convicciones podr铆a haberlo hecho renunciar鈥, lo despidi贸 el pastor anglicano 鈥 iglesia a la que pertenec铆a 鈥 Crist贸bal Wallis, que trabaj贸 junto a P茅rez por los derechos ind铆genas durante tres d茅cadas.

鈥淓n el a帽o 99, despu茅s de completar mis estudios de Biolog铆a de la Conservaci贸n en Canterbury, Inglaterra (una suerte de Vaticano de la iglesia anglicana y sede de sus autoridades eclesi谩sticas, exceptuando la reina, claro), con la convicci贸n de realizar mi doctorado en alg煤n tema que fuera 鈥樏簍il鈥, termin茅 involucrado en los estudios sobre el uso del territorio y los recursos naturales que eran necesarios para sostener la presentaci贸n del reclamo territorial de la Asociaci贸n de comunidades Lhaka Honhat en la comisi贸n interamericana de derechos humanos. Ah铆 tuve la oportunidad de conocer a Francisco y a su familia extendida y de comprobar el enorme liderazgo e inteligencia pol铆tica que ejerc铆a, en las decenas de asambleas de las que particip茅 en varias de las 36 comunidades nucleadas en la asociaci贸n. Lo m谩s interesante era su enorme capacidad para balancear las miradas e intereses de las cinco etnias que conformaban Lhaka Honhat, y tambi茅n los intereses y concepciones del conflicto de los actores no ind铆genas como la iglesia anglicana, los pobladores criollos y otros 鈥渁sesores鈥 no ind铆genas鈥, dice el antrop贸logo Bruno Carpinetti.

Desde el gobierno nacional 鈥 a trav茅s de la Secretar铆a de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI) 鈥 se envi贸 un mensaje de condolencias que incluye la promesa de cumplir con lo logrado por la lucha que Francisco P茅rez 鈥 un argentino de los que no llegaron a estas tierras en los barcos 鈥 encabez贸 durante d茅cadas.

All铆 dice: 鈥淔rancisco fue un luchador incansable por los derechos de las comunidades ind铆genas. Acompa帽amos a su familia y a las comunidades ind铆genas del chaco salte帽o en este momento de dolor por la p茅rdida de su autoridad tradicional. Nuestro mayor homenaje a Francisco es ratificar el compromiso del gobierno federal con el cumplimiento de la sentencia emblem谩tica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos鈥.

Fuente: http://socompa.info/social/un-argentino-que-no-llego-en-los-barcos/