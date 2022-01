–

Quince jugadoras del plantel profesional de Rosario Central denunciaron hostigamientos y discriminaciones en el club. Una de ellas fue desvinculada por besarse con su pareja, las dem谩s fueron licenciadas.

Comentarios inapropiados, maltratos, amenazas, sobreexigencia deportiva y restricciones en la comunicaci贸n. Esas son algunas de las acciones que llevaron a un grupo de 15 jugadoras de f煤tbol de Rosario Central a realizar una denuncia colectiva contra el club en el Inadi.

D铆as antes, Maira S谩nchez, una de las defensoras del equipo profesional, fue desvinculada 鈥減or besarse con otra chica鈥 en el predio deportivo.

鈥淟a denuncia que hicimos es colectiva. Si bien hay puntos como el m铆o que se destacan el reclamo es colectivo鈥, remarca Maira en di谩logo con Presentes y agrega: 鈥淭en铆amos muchos destratos por parte de la DT y las personas a cargo del femenino en Rosario Central鈥.

Un encuentro con el club

El 11 de noviembre, despu茅s de meses de sufrir distintas situaciones, las jugadoras convocaron a una reuni贸n a todo el cuerpo t茅cnico, la dirigencia del f煤tbol femenino, el 谩rea de g茅nero y a las m谩ximas autoridades del club. Del encuentro participaron el vicepresidente, Ricardo Caldoni, y la representante del f煤tbol femenino, Carla Facchiano, pero nadie del equipo t茅cnico.

En el encuentro se expusieron las situaciones que ven铆an padeciendo las jugadoras y se marc贸 el caso puntual de Maira. 鈥淎 m铆 la DT me hab铆a comunicado que iba a quedar por fuera del plantel profesional porque un dirigente le dijo que no pod铆a seguir en el club porque me hab铆an visto besarme con una compa帽era dentro del complejo donde entrenamos鈥, cuenta la ex defensora de Central y agrega que en el momento le remarc贸 la directora t茅cnica que ella nunca incumpli贸 con su trabajo.

鈥淓lla me dijo que no era su decisi贸n, que era una bajada de l铆nea pero no me quiso dar el nombre de la persona que dio la orden. Cuando lo hablamos en la reuni贸n con el vicepresidente del club, 茅l dijo que no estaba al tanto de esto, que le parec铆a una falta de respeto鈥, recuerda Maira.

Sin embargo, no se decidi贸 dar marcha atr谩s con la medida.

Despu茅s de escuchar todos los reclamos de las jugadoras, la dirigencia defini贸 darle licencia a quienes hab铆an firmado la nota pero el resto del equipo sigui贸 entrenando y las personas denunciadas tambi茅n continuaron con sus tareas habituales. 鈥淪e comprometieron a darnos una soluci贸n antes de que termine noviembre pero eso nunca sucedi贸, no se volvieron a comunicar鈥, recuerda Maira.

La violencia de la inacci贸n

La situaci贸n se volvi贸 angustiante para las jugadoras. Fueron apartadas de los entrenamientos y muchas quedaron sin respuesta sobre su continuidad en el grupo. En ese escenario, a mediados de diciembre, deciden contactar al Inadi para que pueda mediar y accionar en el caso.

鈥淓l de Maira no es el 煤nico hecho que se denuncia. Forma parte de una cr贸nica de situaciones que ven铆an pasando desde principio de 2021. En ese andamiaje, y entendiendo que en virtud de todas estas situaciones algunas jugadoras iban a quedar desvinculadas a partir del 31 de diciembre, se decide la intervenci贸n el Inadi. Son un grupo de jugadoras y ex jugadoras que denuncian una serie de discriminaciones y acoso鈥, indica en di谩logo con Presentes, Paula Saini, delegada de Inadi Santa Fe.

Saini reconoci贸 que lo que las jugadoras vivieron fueron 鈥渟ituaciones peque帽as que d铆a a d铆a constituyen una situaci贸n de acoso, hostigamiento y discriminaci贸n. Entendemos que se dan por su condici贸n de g茅nero pero tambi茅n apelamos a la interseccionalidad de la discriminaci贸n. Son demasiados obst谩culos dentro del f煤tbol femenino鈥.

La delegada tambi茅n reconoci贸 que Rosario Central es uno de los clubes con mayor trayectoria en la incorporaci贸n de planteles femeninos y en la creaci贸n de una Secretar铆a de G茅nero y Diversidad, pero remarc贸 que la falta de respuestas de la instituci贸n constituy贸 tambi茅n una situaci贸n de violencia hacia las jugadoras y ex jugadoras.

Para ella las medidas adoptadas por el club tienen 鈥渇undamentalmente impacto en lo psicol贸gico, moral y an铆mico de las jugadoras. Desde ese momento no saben qu茅 va a pasar con sus contrataciones ni c贸mo va a ser su relaci贸n con el club en 2022. De hecho, hay jugadoras que tienen contrato por un a帽o m谩s y tampoco saben cu谩l es la situaci贸n en la que est谩n鈥.

El martes hubo una reuni贸n con las autoridades del club que mostraron buena predisposici贸n para trabajar junto al organismo nacional en la b煤squeda de una soluci贸n a los problemas que plantearon las jugadoras. Hasta ahora no hubo avances concretos y estaba prevista un nuevo encuentro con las denunciantes.

La respuesta del club

Un d铆a despu茅s de que se conociera la denuncia de Maira al Inadi, la Secretar铆a de G茅nero y Diversidad del club emiti贸 un comunicado. All铆 se帽alaron: 鈥淨ueremos manifestar nuestra preocupaci贸n ante el hecho de gravedad institucional que en las 煤ltimas horas se hizo p煤blico. Al tomar conocimiento de la denuncia de un hecho homo-odiante se activ贸 el Protocolo de Prevenci贸n y Actuaci贸n ante situaciones de violencia de g茅nero y discriminaci贸n para realizar el abordaje correspondiente鈥.

M谩s adelante remarca el apoyo a S谩nchez y a todo el plantel. Tambi茅n aclara: 鈥淐reemos importante recalcar que se帽alar a la secretar铆a y culparla por todos los hechos de violencia patriarcal que suceden en el club es desconocer nuestra funci贸n y trabajo cotidiano, que con much铆simo esfuerzo realizamos. Seguimos construyendo este espacio colectivamente, espacio abierto a todas las personas que quieran formar parte鈥.

Luego de su denuncia, la jugadora mantuvo una reuni贸n con la subsecretaria de Pol铆ticas de Igualdad, Pilar Escalante, y la subsecretaria de Pol铆ticas de Diversidad, Alba Rueda, del Ministerio de las Mujeres, G茅neros y Diversidad de la Naci贸n.

Cambiar las reglas

Maira y sus compa帽eras siguen de cerca las actuaciones del Inadi. Esperan que el club tome las medidas que corresponden para mejorar la situaci贸n del f煤tbol femenino que, en todo el pa铆s sigue en situaci贸n de desigualdad con el masculino.

鈥淣o quisimos hacer un reclamo laboral a Central鈥, resalta S谩nchez pero aclara que las acciones fueron con la intenci贸n de mejorar las condiciones del f煤tbol femenino.

Para ella, que comenz贸 a jugar al f煤tbol cuando ten铆a 13 a帽os fue un sue帽o llegar a Central a los 24, el club del que es hincha desde que naci贸. 鈥淪oy muy hincha de Central. Es dif铆cil cuando ten茅s que separar sentimientos de los actos que tienen estas personas. Pero la pasi贸n por los colores no cambia. Nunca me imagin茅 que iba a ser profesional y a vestir la camiseta de mi club. Fue un sue帽o鈥, remarca.

Y cierra: 鈥淎 m铆 me encantar铆a que el club pueda tener gente realmente capacitada para que est茅 al mando de un equipo profesional. No s贸lo por nosotras sino por las chiquitas que vienen atr谩s. Queremos que puedan tener la mejor forma de trabajar, que no por ser mujeres tengamos que seguir sufriendo estos tipos de abusos. Ni siquiera pod茅s hablar porque sino qued谩s afuera鈥.

