August 28, 2021

Once de las 28 personas internas en el CIE de Aluche han dado positivo en covid. Dos organizaciones en defensa de las personas migrantes denuncian las condiciones higiénicas del aislamiento y exigen que se cumpla el protocolo contra el covid19 “de manera real y efectiva”.

Once de las 28 personas internas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) han dado positivo en covid19, según han podido saber las asociaciones Mundo en Movimiento y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, dedicadas a la realización de visitas a este CIE con la finalidad de acompañar a las personas internadas en él. El martes 24 tuvieron conocimiento de la existencia de este brote y un día después una voluntaria pudo entrevistar a algunos internos para conocer cómo se está gestionando la situación por la Administración del CIE.

“Las personas que han dado positivo han sido aisladas en dos módulos distintos”, explican desde estos colectivos, que, según la versión que recogen de los internos, “llevan alrededor de seis días aislados y las medidas de higiene que creen que deberían observarse no se cumplen, ya que no tienen ropa para poder cambiarse, no han podido ducharse todos los días y llevan días sin poder comer debido a la pérdida del gusto y el olfato y a la sensación de malestar que les produce la enfermedad”.

El jueves 26, participantes del Observatorio de Derechos Humanos de Samba Martine trataron de visitar a las personas internadas para ver cómo estaba evolucionando la situación. “Al llegar, el director en funciones nos ha comentado que acababan de adoptar una nueva medida unos minutos antes según la cual no podría entrar al CIE ninguna persona externa, es decir, ni voluntarios de ONG, ni trabajadores de la Cruz Roja, ni abogados ni familiares de las personas internas, por recomendación del servicio médico”.

En un escrito dirigido al juzgado número 20 de Madrid, por sus funciones de control jurisdiccional del CIE, las dos asociaciones muestran su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las personas aisladas por motivo del contagio. “A pesar de que siguen teniendo acceso al móvil las horas reglamentarias, el hecho de que no puedan recibir visitas ni de las personas voluntarias de las ONG, de Cruz Roja o de sus familiares, puede generar en ellos ansiedad, sentimientos de soledad y aislamiento que afecten a su psique e incluso episodios depresivos. Estos motivos hacen que deba cuidarse con escrúpulo las medidas que acompañan a dicha decisión, sobre todo cuando se prevé que estas condiciones pueden alargarse en el tiempo”.

Asimismo, advierten de que con el brote de covid19 “la asistencia sanitaria de la que disponen las personas internas puede empeorar mucho más” y recuerdan que las quejas por la atención que reciben los internos son frecuentes, ya sea porque no se les entregan los informes pertinentes cuando van a visitar al médico, porque no se les explica qué medicamentos se les prescribe para sus dolencias, o simplemente porque la asistencia en sí misma es deficiente y no se les atiende de forma correcta.

Por todo ello, Mundo en Movimiento y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine solicitan al juzgado “que se cumpla con el protocolo contra el covid19 de manera real y efectiva, ya que el hecho de que haya habido un brote de 11 personas solamente evidencia la deficiencia de dicho protocolo”.

También piden la adopción de medidas de aislamiento “que no vulneren los derechos fundamentales de ninguna de las personas aisladas, se vigile de cerca las posibles repercusiones que pueda haber en ellas y se valore la asistencia psicológica si llega a ser necesario” y que “se derive inmediatamente al hospital a aquellas personas contagiadas que estén dentro de la población de riesgo y que puedan desarrollar unos síntomas graves que no son atendibles dentro del CIE de Aluche debido a la deficiente asistencia sanitaria que venimos denunciando desde hace muchos meses”.

