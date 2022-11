–

De parte de ANRed November 19, 2022

Ayer al mediodía se realizó en Bariloche una conferencia de prensa tras la segunda audiencia por el asesinato de Elías Garay de la Lof Quemquemtrew, ocurrido el 21 de noviembre de 2021. Los testigos y sus abogados coincidieron en que “la jornada fue muy positiva”y con “testigos cada vez más firmes”; por su parte Romina Jones, miembro de la Lof Quemquemtrew expresó: “Son jornadas bastante difíciles, duras, por revivir todo lo que sucedió, ya a Elías nadie lo va a devolver, pero sí creemos que también son un precedente para que no vuelva a suceder.” El Juicio continuará desde 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Por corresponsales populares, para ANRed

¿Quieren comenzar ustedes comentando cual fue el resultado de la audiencia de éstos días?

Abogada defensora Andrea Reile: “Bueno en el día de la fecha se llevaron a cabo los testimoniales de una de las víctimas del hecho y hubo otro testimonio presencial. Para nosotros el resultado lo vemos muy positivo, creemos que hemos podido ir introduciendo información en el Tribunal que no va a permitir demostrar esto que dijimos en el alegato, va a demostrar qué intención tenían los homicidas cuando entraron, qué hicieron, cómo lo realizaron. Esta fue la primera jornada testimonial ante una serie de testimonios que van a ir dándole cuerpo a ésta idea que se introdujo hoy en el debate.”

Abogado defensor Ezequiel Palavacino: “Si, bueno, yo, lo importante para nosotros que somos parte de la acusación, tiene que ver con demostrar a los jueces lo que pasó. Hoy los dos testigos que estuvieron ahí vinieron a contarles, a decirles qué fue lo que pasó, contarles cómo los dos asesino dispararon a sangre fría a los dos; matándolo a Elías e hiriendoló a Santiago, pudieron transmitirle lo que ellos sintieron ese momento, pudieron decirle cómo huyeron sin darles auxilio, pudieron decirle cómo ellos se acercaron a dialogar y del otro lado recibieron los disparos, pudieron también contarle a los jueces lo que ellos estaban haciendo en el territorio que eran las tareas que hace una comunidad. Obviamente no estaban armados, no tiene nada que ver con ninguna de las teorías de la defensa. También se le explicó a los jueces hoy que hay una tercera testigo que no está en condiciones de poder prestar declaración porque cada vez que revive éste momento se agrava su salud. Asique creemos que fue una buena jornada, que los jueces pudieron tomar de primera mano cómo fue el hecho, que la defensa no pudo introducir ninguna de las cuestiones que ellos estaban intentando traer como para confundir a los testigos y a los jueces. Asique hoy fue un buen día de Juicio. Obviamente nos quedan un montón de jornadas más y hay que ver qué hará la defensa porque, bueno, cada vez se solidifica y nos vamos acercando más a comprobar como lo que nosotros tenemos como la teoría del Caso, la defensa se aleja y una de las pruebas que ellos querían, que salió éstos días en medios, tiene que ver con la reconstrucción del hecho, o sea con ir al territorio y que los jueces vean cómo es el camino, cómo es el lugar donde ocurrió el asesinato de Elías y el intento de asesinato de Gonzalo. Pero bueno, es una prueba de la defensa que con las testimoniales -que cada vez son más firmes, se va acercando a la verdad de lo que ocurrió y a los jueces-, la defensa cada vez va pensando si la va a querer sostener o no asique incluso al día de hoy todavía no se sabe si se va a hacer la reconstrucción, pero bueno es una prueba que pide la defensa”.

Abogada defensora Andrea Reile: “Bueno uno de los testimonios principales es el de Gonzalo y el de Alejandro; estuvieron varias horas dando testimonio y contando en primera persona qué fue lo que ocurrió en ese momento. No quiero agregar mucho, no se si ellos quieren contar algo…”

Alejandro Morales (testigo) “Bueno, más que nada nosotros con el Peñi Gonza es como que vinimos acá a decir la verdad, a decir todo lo que pasó ese día, si bien es doloroso volver al momento ese, no? pero la idea acá es que se haga justicia por el Peñi Elías, y bueno que éstos personajes queden guardados por un tiempo largo…”

Lof Quemquemtrew Gonzalo Cabrera (testigo) : “Comparto…que se haga justicia. Muy dolido por todo lo que pasó… recordar el momento no es fácil, pero muy contento por poder presenciar la audiencia. Que siga por buen curso.”

Abogada Andrea Reile: “Yo también quiero agradecer, realmente es un momento muy difícil para las víctimas ponerse delante de un tribunal, soportar las preguntas de la otra parte, de los defensores de los asesinos, de los homicidas, es muy difícil asique yo quiero públicamente también agredecerles a ellos y agradecer también la compañía de las organizaciones, de la instituciones, de toda la gente que vino y nos acompañó, creo que eso es fundamental en éste momento: el acompañamiento, la presencia, eso es algo que nos llena de fuerza y de seguridad. También estuvo presente el Huerquén del Parlamento Mapuche…”

Huerquén del Parlamento de los Pueblos Mapuche, Orlando Carriqueo: “Mari, Mari; con la idea de acompañar un proceso que es político y que tiene éstas particularidades de la violencia y las responsabilidades que tiene el Estado en lo que pasó, lo que pasó en la Lof Quemquemtrew como lo que pasó en la Lof Winkul Mapu. Este proceso -si bien la justicia tiene parte de la responsabilidad- nosotros pretendemos que por lo menos quienes ejecutaron y quienes dispararon estén detenidos, estén presos y paguen su culpa. Y será otro momento, el siguiente, de buscar la responsabilidad mayor: de la connivencia policial, de lo que pasó con la autorización de la Ministra, de lo que pasó con ese dron de la policía, de por qué no se cerró las salidas, si había retenes y nadie podía ingresar—bueno, hay un montón de situaciones que quizás no se lleguen a dilucidar en éste momento pero que tiene que ser el próximo paso. A eso apuntamos más allá de los autores materiales hay actores intelectuales que son los que también litigan contra otras comunidades en la provincia.”

-Lof Quemquemtrew, Romina Jones: “Bueno, por parte de la Lof, son jornadas bastante difíciles, duras, como decían los lamuen revivir todo lo que sucedió, ya a Elías nadie lo va a devolver, pero si creemos que también es un precedente porque todavía ni siquiera se puede pensar en que pueda haber un poco de justicia, como ellos le llaman, para el lamuen Rafael Nahuel, y tantos otros que han caído defendiendo los territorios, eso también es un precedente, sabemos también que son, como se dice, perejiles y por eso están presos, falta la responsabilidad política, la responsabilidad de la policía, pero bueno, creemos que también puede ser un precedente para que no vuelva a suceder. Nadie quiere que haya más muertos en los territorios y todos queremos vivir en los territorios como antiguamente lo hacíamos, es esa nuestra lucha, nosotros no somos violentos, nos acompañamos entre mapuches y por eso también queremos agradecer a las organizaciones y a las comunidades, a la gente mapuche que ha venido a acompañarnos. Y esto se sigue acompañando: el 28 sigue el juicio, hasta el 7 de diciembre, asique pedimos que se siga acompañando por el lamuen Elías, por Rafa y por todos los que cayeron peleando por todos nosotros, porque esa es la lucha que nos han dejado los lamuen. Elías está más presente que nunca, estamos próximos a cumplir un año de su muerte, de su asesinato asique sentimos que mas que nunca él nos está acompañando”.

¿Algo más que quieran agregar?

Lof Quemquemtrew, Alejandro: “Si, agregar de mi parte la libertad a la Machi Bettiana Colhuan Nahuel, a las lamien que están detenidas en la domiciliaria y bueno por ahí a la gente conciente, a la gente mapuche, tambien decirles que la machi no puede estar presa, necesitamos que esté libre, la Machi tiene que volver al Rewe, asique apostemos a eso, pu peñi, pu lamguen, Newen Kom pu che!”.