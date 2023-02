–

Investigaciones en Reino Unido e Italia detectan un incremento de la mortalidad evitable ligada a la penetraci贸n de intereses privados en los sistemas p煤blicos a costa de su calidad.

– Los defensores de un mayor protagonismo del negocio privado en la prestaci贸n del servicio alegan que esta f贸rmula es m谩s eficiente y que es la 煤nica que hace viable el sistema ante las crisis econ贸micas y el envejecimiento poblacional.

– Aaron Reeves, de la Universidad de Oxford y coautor del estudio brit谩nico, alerta ante el debate sobre el futuro del modelo espa帽ol: “La privatizaci贸n tiende a excluir a las personas con menores ingresos”.

En el aclamado ensayo Lo que el dinero no puede comprar (2012), Michael J. Sandel detalla toda una serie de intercambios econ贸micos que no deber铆an producirse, por m谩s que exista una oferta y una demanda: una celda m谩s c贸moda dentro de una prisi贸n en California por 82 d贸lares/noche; un vientre de alquiler en la India por 6.250; el n煤mero telef贸nico de tu m茅dico por hasta 25.000 d贸lares para poder llamarlo a cualquier hora; el derecho a emitir a la atm贸sfera una tonelada de di贸xido de carbono por 13 euros; el permiso para cazar un rinoceronte en riesgo de extinci贸n por 150.000 d贸lares…

Son ejemplos extremos, en alg煤n caso inveros铆miles pero todos ciertos, de mercantilizaci贸n. El fil贸sofo estadounidense los cita en una reflexi贸n amplia sobre “los l铆mites morales del mercado”, que es a su vez el subt铆tulo del ensayo. Seg煤n Sandel, hay espacios en los que la l贸gica del beneficio simplemente no debe entrar. Su aportaci贸n en este campo lleva a preguntas como estas: 驴C贸mo justificar un negocio si degrada una joya natural? 驴C贸mo justificar la prostituci贸n, por m谩s que haya quien la ofrece y la paga?

Los servicios p煤blicos son un elemento central del debate sobre los l铆mites del mercado, un asunto crucial en Occidente al menos desde la revoluci贸n conservadora de los 80 impulsada por Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thatcher en Reino Unido. La controversia est谩 ahora abierta en canal en Espa帽a. Y de manera especialmente viva en relaci贸n con la sanidad. Grosso modo los defensores de un mayor protagonismo del negocio privado en la prestaci贸n del servicio alegan que esta f贸rmula es m谩s eficiente y que es la 煤nica que hace viable el sistema ante las crisis econ贸micas y el envejecimiento poblacional. Los detractores sostienen, por contra, que supone la depauperaci贸n de un servicio p煤blico a beneficio de unos pocos.

La discusi贸n suele plantearse en t茅rminos de derecha-izquierda. Pero podr铆a hacerse de otra manera. La privatizaci贸n puede ser tambi茅n cuesti贸n de vida o muerte.

Objetivos a corto plazo e incremento de la mortalidad en Reino Unido

La p茅rdida de prestigio y calidad del National Health Service (NHS), fundado hace 75 a帽os con el impulso del primer ministro laborista Clement Attlee y joya de la corona brit谩nica durante d茅cadas, ha convertido al Reino Unido en el principal foco de investigaci贸n sobre los efectos de la rebaja de la calidad de un sistema sanitario p煤blico en paralelo al incremento del peso de los operadores privados en el mismo. En 2008 The Economic Journal arroj贸 luz sobre los efectos de las reformas pro-mercado con un trabajo que acredita c贸mo el aumento de la competencia en torno al sistema, presentado como detonante de un circuito de eficiencia y calidad, provocaba en realidad una concentraci贸n de los esfuerzos en 茅xitos cuantificables a corto plazo, como el retroceso de las listas de espera, en detrimento de la calidad de la atenci贸n global, lo que 鈥搒eg煤n sus tres autores鈥 pod铆a favorecer una mayor mortalidad.

El incremento de la mortalidad evitable a causa de las privatizaciones era entonces una hip贸tesis. Hoy es una certeza. Los investigadores de la Universidad de Oxford Aaron Reeves y Benjamin Goodair han concluido que las externalizaciones sanitarias a empresas con fines de lucro cuestan vidas. Los dos autores, en un trabajo publicado en The Lancet en julio de 2022, estudiaron el impacto de privatizaciones de servicios por casi 240.000 millones de euros en 173 谩reas sanitarias de Inglaterra entre 2013 鈥搖n a帽o despu茅s de la aprobaci贸n de la ley que intensific贸 las presiones privadas sobre el NHS鈥 y 2020. La conclusi贸n m谩s llamativa es la relaci贸n establecida entre las privatizaciones y la subida de las muertes evitables. En total, los autores vinculan las externalizaciones con 557 fallecimientos.

Los autores reconocen que la vinculaci贸n privatizaci贸n-muerte no es directa. Hay una correlaci贸n, pero no est谩 probada la causalidad. En cualquier caso, s铆 queda acreditado un empeoramiento de la asistencia, constatada en m煤ltiples indicadores, y una disminuci贸n de la satisfacci贸n del paciente. Reeves y Goodair: “La mercantilizaci贸n de los servicios sanitarios se sustenta en la creencia de que la apertura, la competencia y la autonom铆a de gesti贸n pueden mejorar la eficiencia y el rendimiento de los servicios financiados por el Estado. Durante d茅cadas, estos principios han dictado la organizaci贸n del NHS. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que estos procesos […] no se asocian con mejoras en la prestaci贸n de servicios y, en cambio, se han relacionado con un aumento de las muertes entre los pacientes“.

Los dos fen贸menos detectados son: 1) Una concentraci贸n del esfuerzo en “resultados f谩cilmente cuantificables, como los tiempos de espera, en detrimento de la calidad de la atenci贸n, lo que provocar铆a una mayor mortalidad de los pacientes”, en l铆nea con lo detectado en el estudio de 2008 antes citado. 2) Un acaparamiento por parte de los prestadores privados de los servicios m谩s rentables y los pacientes con menor riesgo, quedando los seguimientos y tratamientos m谩s costosos para la estructura p煤blica, que ha sido previamente recortada con la justificaci贸n de la externalizaci贸n de servicios.

Preguntamos a Reeves por los casos de Madrid 鈥搇a regi贸n con m谩s PIB per c谩pita de Espa帽a, donde hay ya un elevado grado de privatizaci贸n y voluntad de profundizar en esta l铆nea鈥 y Andaluc铆a 鈥搇a de menor PIB per c谩pita, donde hay planes en marcha para incrementarla鈥. “Dependiendo de c贸mo se lleve a cabo la privatizaci贸n 鈥搑esponde鈥, existe el riesgo de que estas reformas perjudiquen a la salud. La privatizaci贸n tiende a excluir a las personas con menores ingresos y peor acceso a la atenci贸n sanitaria”. “Esto 鈥揹ice a la pregunta sobre Andaluc铆a鈥 podr铆a ser especialmente grave en una zona muy desigual“.

Toscana contra Lombard铆a

En Italia tambi茅n est谩 establecida una vinculaci贸n entre privatizaci贸n y aumento de la mortalidad. Un grupo de cinco investigadores europeos y estadounidenses publicaron en 2012 en la Journal of Epidemiology and Community Health un estudio sobre privatizaci贸n y mortalidad evitable entre 1993 y 2003. “Un mayor porcentaje de gasto en la prestaci贸n del sector privado se asoci贸 con mayores tasas de mortalidad evitable“, se帽alan los autores, que se detienen en la comparaci贸n entre dos regiones: Toscana y Lombard铆a. La primera, con menos PIB per c谩pita que la segunda, ten铆a 10 puntos menos de mortalidad evitable. Al mismo tiempo, dedicaba menos porcentaje de su presupuesto sanitario a provisi贸n privada: un 35,1%, frente a un 49,1% de Lombard铆a.

驴Era esa la causa de la diferencia en mortalidad? Los autores no pueden asegurarlo, pero s铆 dicen que el estudio tiene “importantes implicaciones” ante el debate sobre la convivencia de lo p煤blico y lo privado.

La “letal” f贸rmula de las residencias concertadas en Madrid

“Italia 鈥揳notan los autores del estudio de 2012鈥 es un valioso laboratorio” para experimentar sobre los efectos de la privatizaci贸n. Y cabr铆a a帽adir: la pandemia de covid-19 ha sido otro laboratorio, no por indeseado menos valioso. No s贸lo en el 谩mbito estrictamente sanitario, tambi茅n en el de los cuidados.

Un trabajo publicado en junio del a帽o pasado en la revista Epidemiolog铆a pone la lupa en lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en marzo y abril del a帽o 2020, en plena primera ola, cuando murieron cerca de uno de cada cinco residentes. Conclusi贸n de la investigaci贸n: la titularidad y la gesti贸n de los centros de mayores fueron relevantes en la mortalidad. En los centros p煤blicos de gesti贸n p煤blica fallecieron el 7,4% de los mayores, mientras en los privados con plazas p煤blicas 鈥揷oncertadas鈥 el porcentaje ascendi贸 al 20,6% y en los p煤blicos de gesti贸n privada al 21,9%.

Estos datos muestran que la colaboraci贸n p煤blico-privada fue una f贸rmula “letal”, en palabras de Mar铆a Victoria Zunzunegui, profesora de la Universidad de Montreal, que encabez贸 la investigaci贸n, realizada a partir de los datos recabados por Manuel Rico, director de investigaci贸n de infoLibre.

El contraste de la colaboraci贸n p煤blico-privada se establece no s贸lo con los centros p煤blicos de gesti贸n p煤blica, tambi茅n con los privados-privados, es decir, sin concierto, donde la mortalidad fue del 13,8% en el caso de las empresas y del 12,7% en las entidades sin 谩nimo de lucro. Los hallazgos coinciden con una investigaci贸n anterior realizada en Canad谩.

Detr谩s de la “eficiencia”

La pandemia, seg煤n un informe de Corporate Europe, un grupo de investigaci贸n y presi贸n que trabaja para compensar el peso de los intereses corporativos en Bruselas, ha evidenciado los “fallos del modelo privatizado de prestaci贸n de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duraci贸n”. Al mismo tiempo, el informe alerta de que la salida de la pandemia, con unos sistemas sanitarios y de cuidados que a煤n no se hab铆an recuperado de los recortes tras la Gran Recesi贸n y ahora han sido golpeados por la pandemia, constituyen un contexto propicio para la ofensiva de los defensores de su privatizaci贸n.

La justificaci贸n clave de dicha ofensiva es la “eficiencia”, observa Corporate Europe. En declaraciones a infoLibre, Aaron Reeves, el coautor del estudio que vincula privatizaci贸n y mortalidad evitable en Inglaterra, cuestiona este concepto fetiche del argumentario pro-mercado. Existe, se帽ala, un “af谩n” por la “eficiencia” que no siempre da los resultados prometidos. Y no s贸lo en su pa铆s. Un ejemplo son los recortes tras la Gran Recesi贸n en toda Europa, que demostraron que “es realmente muy dif铆cil encontrar esas ganancias [en eficiencia] sin perjudicar al servicio”. “Esto se debe a que muchos de estos sistemas ya son bastante eficientes. Adem谩s, la forma en que los gobiernos han incentivado a veces la b煤squeda de esos aumentos de eficiencia es recortando los presupuestos. Pero esto no siempre ha resultado eficaz. En parte porque no siempre est谩 claro qu茅 es despilfarro y qu茅 es realmente esencial. Recortar lo que no se debe perjudica a los ciudadanos y puede aumentar los costes en otros 谩mbitos“.

驴Buscando eficiencia? Una atenci贸n primaria fuerte

Existe un consenso acad茅mico en torno a la v铆a 贸ptima para una verdadera eficiencia de un sistema sanitario p煤blico: una atenci贸n primaria fuerte. Naciones Unidas insiste en la necesidad del reforzamiento de esta primera frontera del sistema no s贸lo por su probada capacidad para garantizar un acceso equitativo al servicio y reducir la mortalidad, sino tambi茅n por la eficiencia que proporciona. Hay estudios que acreditan que una atenci贸n primaria garante de la continuidad de la relaci贸n m茅dico-paciente est谩 asociada a menores tasas de mortalidad [ver aqu铆], menos ingresos hospitalarios [ver aqu铆 y aqu铆] y menos derivaciones a especialistas [ver aqu铆 y aqu铆].

Meritxell S谩nchez-Amat, presidenta del F貌rum Catal脿 d鈥橝tenci贸 Prim脿ria, recalca que una “buena atenci贸n primaria” es capaz de resolver el 80% de los problemas de salud. Eso s铆, insiste, debe ser “una buena atenci贸n primaria”, es decir, con “profesionales de medicina y enfermer铆a de referencia, accesibles y longitudinales”, que significa con una relaci贸n durante largo tiempo. “Si le vas quitando esos apellidos a la atenci贸n primaria, deja de ser buena”, a帽ade.

Por eso considera “alarmantes” los planes expresados por el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz (PP), que defiende una “sanidad l铆quida” con una atenci贸n primaria con m谩s videoconsulta, menos presencialidad, m谩s peso de la enfermer铆a y menos de la atenci贸n m茅dica. S谩nchez-Amat vincula este tipo de modelos con una voluntad deliberada de “debilitar la atenci贸n primaria”, que es 鈥揹ice鈥 la mejor forma de “ampliar el pastel” del negocio sanitario a costa de su calidad.

Coincide Manuel Franco, profesor e investigador en Epidemiolog铆a y Salud P煤blica en las universidades de Alcal谩 y Johns Hopkins: “A la sanidad privada le interesa una atenci贸n primaria d茅bil”. Franco, especialista en desigualdad, alerta de que una privatizaci贸n que deteriora el sistema p煤blico acaba por castigar fundamentalmente a la poblaci贸n m谩s pobre y con peor punto de partida socioecon贸mico y, por tanto, de salud.

“Una relaci贸n de confianza m茅dico de cabecera-paciente se asocia con un tratamiento m谩s eficaz, menos desperdicio y una mejor aceptaci贸n de los consejos m茅dicos preventivos”, apunta el investigador noruego Hogne Sandvik, especializado en atenci贸n primaria, que da dos claves m谩s que explican por qu茅 una primera red de calidad es enemiga de la penetraci贸n privada: 1) “Un m茅dico de cabecera personal tambi茅n puede proteger a los pacientes de investigaciones y tratamientos innecesarios y posiblemente da帽inos ofrecidos por intereses privados”. 2) “La necesidad de costosos sistemas privados no ser谩 muy grande si [el sistema] tiene suficientes m茅dicos de cabecera”.

Sandvik es uno de los cuatro autores de una investigaci贸n publicada hace un a帽o por la British Journal of General Practice que vincula una atenci贸n primaria de calidad, con relaciones m茅dico paciente que superen los 15 a帽os, con reducciones de un 25% de servicios fuera del horario de consulta, hospitalizaciones agudas y mortalidad.

As铆 que no s贸lo las privatizaciones pueden matar. Tambi茅n el requisito para que esta sea masiva, el deterioro de la atenci贸n primaria, cuesta vidas.

