De parte de Oscuro Es El Deseo - Lecturas An谩rquicas June 12, 2022 76 puntos de vista

Por una suerte de paradoja, el municipalismo libertario de Bookchin es una de las referencias del 芦confederalismo democr谩tico禄 que experimentan las comunidades kurdas en el contexto de la guerra de guerrillas. Dejemos por un momento de lado cu谩nto hay de autopromoci贸n del PKK en tal referencia. Nos interesa otra l铆nea de razonamiento. Los ejemplos hist贸ricos en los que se fundament贸 la propuesta Bookchiniana eran los clubes de la Revoluci贸n Francesa, la Comuna y la democracia directa de los Consejos. Hace m谩s de veinte a帽os, alguien se帽al贸 que era imposible sacar esos ejemplos de organizaci贸n federalista de su contexto material y psicol贸gico: el movimiento insurreccional



Los efectos combinados de la epidemia del Coronavirus y las repercusiones de la globalizaci贸n 鈥搒obre la que act煤a con creciente peso la carrera desenfrenada por apoderarse de la tierra y de los metales raros, necesarios para la construcci贸n de sat茅lites, la digitalizaci贸n de la producci贸n y de la sociedad, y la llamada transici贸n energ茅tica鈥, abren escenarios impredecibles. Por un lado, asistimos a una aceleraci贸n sin precedentes hacia el control totalitario; por otro, la valorizaci贸n del capital parece cada vez m谩s fr谩gil, poniendo en tela de juicio directamente al Estado. No s贸lo las condiciones materiales, la salud y la libertad est谩n decayendo, sino que esto est谩 ocurriendo a trav茅s de una experiencia de masas, y a escala internacional. El poder ondea la bandera de la necesidad, pero impera la contingencia.

Probemos sustituir 芦nocividad禄 por 芦epidemia禄: 芦A pesar de todas sus evidentes ventajas como m茅todo de gobierno, la proscripci贸n de la conciencia no escatima en la devastaci贸n de la sociedad, que en s铆 se corrompe irreversiblemente. Y cuando pretende actuar como garante de la supervivencia de la humanidad, s贸lo a帽ade a su habitual irrealismo un simulacro de guerra contra la nocividad, el 煤ltimo truco tramposo en un casino en llamas禄. Lo que le da cierto aire de final de juego a todo esto, no son las pretendidas 芦crisis insuperables del capitalismo禄, sino los l铆mites ecol贸gicos del Planeta, los cuales cada vez son mas dif铆ciles de enmascarar con los avances tecnol贸gicos.

En este escenario, un proyecto revolucionario no puede prescindir del an谩lisis cuidadoso de sus 芦puntos de aplicaci贸n禄. Y aqu铆 volvemos a la cuesti贸n del espacio p煤blico. Por una suerte de paradoja, el municipalismo libertario de Bookchin es una de las referencias del 芦confederalismo democr谩tico禄 que experimentan las comunidades kurdas en el contexto de la guerra de guerrillas. Dejemos por un momento de lado cu谩nto hay de autopromoci贸n del PKK en tal referencia. Nos interesa otra l铆nea de razonamiento. Los ejemplos hist贸ricos en los que se fundament贸 la propuesta Bookchiniana eran los clubes de la Revoluci贸n Francesa, la Comuna y la democracia directa de los Consejos. Hace m谩s de veinte a帽os, alguien se帽al贸 que era imposible sacar esos ejemplos de organizaci贸n federalista de su contexto material y psicol贸gico: el movimiento insurreccional. Sin esa ruptura 鈥揷ontinuaba el razonamiento鈥 no se construye ning煤n espacio real de di谩logo en las ciudades del Estado. La idea de una secesi贸n progresiva de la dominaci贸n mediante municipios libertarios federados entre s铆 progresivamente, no es s贸lo una ilusi贸n que antepone los efectos a las causas, sino tambi茅n el terreno abierto para cualquier tipo de cogesti贸n institucional. El hecho que Bookchin haya aterrizado en la propuesta de las listas c铆vicas para presentarse a elecciones municipales, no es un accidente en el camino, ni un ejemplo flagrante de inconsistencia personal: es la conclusi贸n l贸gica de quienes piensan que el 芦modelo insurreccional禄 es un fantasma del pasado, un legado del siglo XIX que impidi贸 la formulaci贸n y la pr谩ctica de una pol铆tica libertaria acorde a los tiempos. Ahora, no s贸lo ese fantasma ha vuelto a vagar por el mundo con creciente frecuencia, sino que bajo su 芦hechizo禄 las experiencias de democracia directa que realmente merecen ser criticadas, han tomado forma (las dem谩s se critican a s铆 mismas por la da帽ina irrealidad en la que se retuercen). Y la cr铆tica, como vimos antes respecto a los consejos obreros, no puede detenerse en la forma (unanimidad versus mayor铆a, delegados revocables versus portavoces permanentes, etc.), sino que debe descender al nivel del contenido: que no es tanto en el discurso sino en la pr谩ctica donde se transforma la vida, lo que se pone en com煤n m谩s all谩 de las palabras, la relaci贸n entre la autoorganizaci贸n de la violencia y el di谩logo real, los 谩mbitos sociales que se ven tocados y desbordados por la lucha. En resumen, el grado de irreversibilidad alcanzado por el movimiento.

No es casual que quienes piensan en t茅rminos de proyecci贸n de 芦ese dominio p煤blico, donde la libertad puede desplegar sus seducciones y convertirse en una realidad tangible禄, sean, sobre todo, quienes se mantienen m谩s alejados de los choques sociales que permiten su formaci贸n. Esa es nuestra limitante, que ciertas f贸rmulas m谩gicas (芦destruir el trabajo禄, 芦dinamitar lo existente禄鈥) ayudan a disimular. Ahora bien, si realmente deseamos soltar el vaso, es cuesti贸n de ir m谩s all谩 de esas f贸rmulas. Y luego, pensar en el anarquismo, no s贸lo como una metodolog铆a insurreccional 鈥搒i nos limitamos a eso, no abandonamos el 谩mbito de la forma鈥 sino como proyecto revolucionario. Como un conjunto articulado de contenidos en constante b煤squeda de sus 芦puntos de aplicaci贸n禄. La pr谩ctica de los grupos de afinidad y la coordinaci贸n informal, nos indican c贸mo deben organizarse los compa帽eros; en el mejor de los casos, nos sugieren c贸mo intervenir en cierto contexto, a partir de determinados 谩ngulos de ataque, que permiten abrir ciertas brechas; pero en s铆 mismas 鈥損recisamente porque un proyecto requiere de un m茅todo, pero no es simplemente un m茅todo鈥 permiten que transpire muy poco de la vida por la cual est谩n luchando; por ejemplo: las primeras medidas comunistas que intentan adoptar en un contexto insurreccional.

Massimo Passamani

Fragmento de 鈥La palabra y la cosa: a prop贸sito del proyecto revolucionario鈥; Los D铆as y las Noches: Rivista anarchica. N煤mero 11. Julio 2020.

Traducci贸n Corrispondenze Anarchiche.