March 7, 2022

En estos d铆as nos impact贸 la noticia de que 6 tipos violaran a una chica en Palermo. Nos impact贸 por lo brutal, lo violento, lo injusto.

Por redes y medios circularon las fotos de los 6 (por suerte no la de la v铆ctima): j贸venes, pinta de pibes de barrio, parecidos a los que van a cualquier secundaria o que juegan futsal en el club. Pibes, chabones, tipos, como cualquier laburante. Como quien lee o como quien escribe esta nota.

En alg煤n video se escuchaba c贸mo otros tipos les gritaban a los pibes 鈥渢e voy a cagar a trompadas鈥 o 鈥渧as a ver c贸mo te van a violar en la c谩rcel鈥. Muchos compartimos posteos y notas referidas a esto en redes y grupos porque hay que marcar el l铆mite: uno no es as铆. Uno no viol贸, no mat贸, ELLOS son distintos鈥 pasaron una l铆nea. As铆 podemos marcar un l铆mite detr谩s del cual nos quedamos tranquilos. Estamos 鈥渆ntre los buenos鈥. Y es exactamente en esa tranquilidad que tenemos los chabones que descansa la posibilidad de que otros chabones, muy parecidos a cualquiera, le parezca que s铆 da ir un pasito m谩s all谩. Es justamente esa cadena de complicidades que se entrelazan para poner a las mujeres en un lugar inferior, del que podemos disponer y hacer cualquiera. Iguales pero sin libertad de sentirse sin miedo de andar por la calle sin que suenen bocinazos, les digan guarangadas o las toquen. Casi casi los mismos derechos.

Escuchamos a los compa帽eros en la f谩brica, oficina o de estudio hablar de la mina que se garcharon el fin de semana, 鈥渕uy puta era, hermosa鈥, circulan las fotos 铆ntimas que le mand贸 la empleada administrativa que se viene chamuyando, nos re铆mos c贸mplices鈥 porque de verdad nos parece gracioso o porque tememos decir que no nos cabe eso de andar mostrando y quedar como putos. En el fumadero se habla que cuando cobremos la quincena hay que ir de putas. Mientras alcanzo con el coche a uno hasta la estaci贸n, le pego un leve bocinazo a unas pibas que est谩n por entrar al colegio, una tonter铆a, el otro se r铆e. Me enculo porque despu茅s de laburar toda la noche, la heladera est谩 vac铆a y nadie compr贸 nada 驴para qu茅 dejo guita? Ella me dice que no hizo a tiempo entre ir a buscar a los pibes a la escuela, ayudarlos con la tarea y armar la cena; me parece un chamuyo, no le doy bola.

Mientras desayunamos en el comedor de la planta nos ponemos reflexivos despu茅s de escuchar la noticia, 鈥渆s as铆 la sociedad鈥 decimos. Y si somos todos, entonces no es nadie. No es nadie de la l铆nea de producci贸n, ni en el vestuario, ni en el asado que hicimos el fin de semana. Nadie de nosotros mat贸 ni viol贸. Podemos desayunar tranquilos.

鈥淟a liberaci贸n de lxs trabajadorxs ser谩 obra de los trabajadorxs mismxs鈥 dice la frase, tan cierta como lo es que no vamos a ser los chabones quienes liberemos a las mujeres y disidencias sexuales de la opresi贸n patriarcal. Pero a diferencia de los patrones que nos explotan en las f谩bricas y por lo tanto no piensan mover un dedo para que nos liberemos de nada -al contrario-, con las mujeres y disidencias s铆 tenemos algo para aportar: romper esa cadena de peque帽as complicidades, bancarnos la incomodidad de marcar entre nosotros lo que no da, escucharlas, leer, aprender, volver a escucharlas. Porque no, aunque siempre tengamos que opinar sobre cualquier tema, no las sabemos todas.

Igual hay algo de ese 鈥渆s toda la sociedad鈥 que es cierto: esa imperceptible cadena de complicidades entre chabones en la punta de sus eslabones tiene a estos 6 pibes de Palermo, al que mat贸 a Luc铆a Perez o a cualquiera de las pibas que asesinan cada 35 horas en el pa铆s nada m谩s que por ser mujeres. No alcanza con que ni vos ni yo no violemos ni matemos, hay que ir m谩s atr谩s, desarmando cada uno de esos eslabones de la cadena que en la punta opuesta nos tiene a todos nosotros reproduciendo alguna peque帽a tiran铆a. S铆, como la de esos 6 de Palermo.

Escrita por un trabajador cualquiera.