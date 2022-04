Un comando feminista contra vuestras mentiras

–

¿Cómo actuarían los hombres cis hetero si supieran que ya no cuentan con nuestra complicidad? ¿Cuántos tipos se cagarían encima si supieran que estamos organizándonos para desvelar sus mentiras?

Sé que muchas de nosotras nos hemos consolado en más de una ocasión con el mismo argumento: “Bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad”; “yo no tengo pareja”; “no tiene nada que ver conmigo”; “estaba de broma. Tampoco es para tanto”. Estas son solo algunas de las explicaciones que nos hemos dado para no poner freno a situaciones desagradables a las que hemos contribuido al aceptar y promover algunas actitudes de mierda por parte de hombres de nuestro entorno. El otro día, pote en mano, uno se quejaba de las decisiones sobre la crianza que había tomado con su compañera. “Me tengo que ir enseguida que, ya sabes, el colecho”, decía, con tono faltón y desagradable. Buscaba, de alguna manera, nuestra complicidad y, no, no la encontró, pero tampoco se encontró con ningún freno. “Arranca para tu casa y hazte cargo de tu criatura, desgraciado”, teníamos que haberle dicho, pero, no, no le dijimos nada.

Si muchas veces los tíos cis heteros ridiculizan a sus compañeras es porque nadie les para los pies. Nosotras tampoco.

Se ríen de sus compañeras, hablan mal de ellas, las engañan, cuentan sus intimidades para hacerse los cercanos, cuestionan las decisiones que toman con ellas, desvelan sus miedos para hacerse los tiernos. Algunos, de verdad, dan mucho asco. He visto situaciones desagradables de todo tipo —y seguro que tú también—: los que ridiculizan a su novia cuando no está delante, los que se ríen de la manera de educar que promueve su compañera, esos que cuentan que casi no follan, que ella es una borde, que le tienen abandonado; los que ponen a parir a sus suegras y a las amigas de su novia; los que les ponen los cuernos durante años.

Esto último me revuelve especialmente. No puedo evitarlo.

Si eres de esos: que sepas que me das muchísimo asco.

Y, tías, de verdad, no contribuyáis a eso. Ya sé que no es cosa vuestra, que no tenéis ningún compromiso, que él dice que no sé qué…, pero, no, no lo hagáis. No establezcáis relaciones de mierda con tíos de mierda que engañan a sus parejas. No os creáis que con vosotras va a ser distinto. No pretendo que esto sea un alegato a la solidaridad entre las tías —aunque nos iría mucho mejor si así fuera—, pero tampoco podemos asumir con normalidad que no hacemos nada para cuidarnos entre nosotras. No os folléis a ningún tío que os coma la oreja borracho poniendo a parir a su novia, ni al que os diga que, en cuanto pueda, va a dejarla. De verdad, no lo hagáis.

No solo eso. Díselo. Vamos a decirlo. ¿Cómo actuarían si supieran que ya no cuentan con nuestra complicidad? ¿Cuántos tipos se cagarían encima si supieran que estamos organizándonos para desvelarles? Me encantaría y lo propongo: un comando de feministas persiguiendo a los capullos que hacen tanto daño a nuestras compañeras heteras. Sí, ¿cómo se quedarían si supieran que cualquier día, en cualquier momento, podría llegarle a su novia un mensajito con la información precisa para que le mande al carajo? Igual, así, si saben que no pueden reírse de nosotras tan fácilmente, no sé, quizá así empiezan a cortarse. Y, sí, lo sé, muchas de sus novias ya saben o intuyen lo que tienen en casa, pero no es lo mismo intuirlo que tener todos los datos en un archivo adjunto.

Ya podéis tener cuidado.

Porque me entero de que hay uno que lleva más de seis años engañando a su novia y me llevan los demonios. Porque no se puede ser más mala gente, porque nosotras estamos dando pasos gigantes para pensar otras formas de amarnos, de querernos, de follarnos, y ellos parecen anclados en el siglo XIX. Si todavía os parece pronto para dar el paso y mandarlos al carajo para siempre —aquí podéis descubrir algunas de las virtudes del lesbianismo—, al menos, no os folléis a los que sabéis que son unos cabrones.

