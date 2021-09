Desde el grupo anticarcelario de Tarragona/Reus, La Corda, publican una carta de Daniel S谩nchez L贸pez, preso en aislamiento, en 91.3 RP, en la c谩rcel de Estremera (Madrid). El compa帽ero se pronuncia sobre la propuesta que lanz贸 David Rojas Fern谩ndez, de realizar ayunos reivindicativos los primeros 5 d铆as de cada mes, de forma colectiva, para visibilizar los 14 puntos de la tabla, centr谩ndose especialmente en la denuncia de los primeros grados y de las medidas represivas y de doble castigo aplicadas en las c谩rceles a ra铆z de toda la historia del COVID. Daniel, adem谩s, comenta que van a trasladarle (no sabe durante cu谩nto tiempo) por juicios que tiene pendientes. Termina explicando la brutal paliza que recibi贸 tiempo atr谩s en la c谩rcel de Zuera (Zaragoza) despu茅s de quemar un colch贸n como protesta y expresi贸n de desesperaci贸n por el abandono m茅dico.

La imagen de arriba es de la jornada que se realiz贸 ayer en Sant Andreu del Palomar (Barcelona). Recital de poesia y actualizaci贸n del caso de lxs compis que llevan ya 7 meses presxs en Brians, a ra铆z de las protestas por la libertad de expresi贸n que hubo en febrero.

Prisi贸n de Estremera. Septiembre 2021

Hola compa帽erxs,

Lo que de verdad me da fuerzas para seguir luchando es ver que fuera hay gente que es nuestra voz, y que dentro de sus posibilidades est谩 con nosotrxs en todo esto, hablando lo que pasa dentro de estas malditas c谩rceles. Gracias por estar.

Quiero que dentro y fuera cont茅is conmigo en relaci贸n a la propuesta colectiva que expuso David Rojas. Yo estoy dispuesto y lo veo importante. Hac铆a falta que alguien lanzara la idea, a ver si esto arranca de nuevo. Estos verdugos siguen desmadrados con las torturas y los tratos inhumanos. Este ultimo a帽o ha sido nefasto en relaci贸n a nuestros derechos. Con todo lo del COVID hemos estado (y seguimos) aun mas incomunicadxs y aisladxs. Pod茅is contar conmigo para esta idea. Aunque a veces necesito que se me explique bien las cosas y se me ayude a organizarme un poco, porque yo no s茅 leer mucho y hay palabras y significados que no entiendo. Solo s茅 que quiero estar, que veo importante llevar a cabo cosas conjuntas, mas all谩 de lo que cada unx haga individual. Porque somos un grupo y se supone que tenemos unas ideas parecidas y unas metas que perseguimos. Me parece bien lo de hacer 5 d铆as al mes, y que vaya participando quien considere oportuno, est茅 en la lista o no. Adem谩s, as铆 coincide con el ayuno que ya hacemos el 1 de cada mes. Que, por cierto, te adjunto la instancia de uno de ellos. Ya sabes que a mi me gusta mandaros las instancias de lo que voy haciendo. Espero que mas compa帽erxs se pronuncien, y as铆 desde fuera nos pod谩is ayudar en como organizarnos o decirnos cuando se empieza. No se si mas gente ha contestado ya.

A lo mejor tengo algunos problemas de comunicaci贸n. Eso me preocupa un poco, porque no se si voy a recibir bien tu respuesta, ni los env铆os que nos hac茅is llegar que incluyen, entre otras cosas, todo lo relacionado con esta propuesta. Quiero informaros que el d铆a 29 de septiembre tengo un juicio en Valdemoro, y otro el d铆a 25 de noviembre en Murcia II. Para que sep谩is que no se si me bajaran para Valdemoro desde aqu铆 Estremera y me subir谩n, o de all铆 me dejaran para bajarme despu茅s a Murcia II. A mi me tienen como una marioneta, a veces me desoriento y ya no s茅 ni donde estoy. Te pasean por todo el puto pa铆s. Da igual estar en un sitio que en otro, porque en realidad siempre est谩s detr谩s de muros y rejas y barrotes. Estoy hasta los cojones de aguantar golpes, del trato degradante de los m茅dicos y todos los verdugos. Aqu铆 no viene nadie, solo el educador y a veces el trabajador social, no tengo ning煤n derecho a nada, ni escuela, ni psic贸logo. Y eso que estoy sin partes desde hace 7 meses, desde que me echaron de Villena por tirarle un vaso de lej铆a a la cara de un puto verdugo, por estar jugando conmigo y con mi compa帽ero Mohamed El Hichou. Me toc贸 las palmas y me conoci贸 bien conocido.

Aprovecho para contar lo que me pas贸 en Zuera (Zaragoza). Estuve casi 20 meses en ese maldito b煤nquer en 91.3, y tuve que quemar un colch贸n para que los m茅dicos hicieran sus funciones del juramento de la 茅tica m茅dica. Cuando quem茅 el colch贸n me sacaron a la media hora al lado del arco detector ya que all铆 no hay c谩maras cuando sales de la galer铆a. Me pegaron una brutal paliza con rodillazos en las costillas, tambi茅n pu帽etazos y patadas en todo el cuerpo, cuando yo encima estaba esposado en el suelo. Estos verdugos fueron los siguientes: Alejandro, Alberto, Rafael jefe de servicio, y tambi茅n otros que vinieron de otros m贸dulos. Me hicieron sangre en la cabeza, boca y nariz. El borracho y cocain贸mano del funcionario Alberto me amenaz贸 de muerte, diciendo que si dec铆a algo me iban a ahorcar. Encima el juez me conden贸 a 1 a帽o m谩s por los da帽os en el chavolo. Todo est谩 manipulado, ellos se lavan las manos y salen impunes como siempre. El medico hizo acto de presencia solo para que lo vieran las c谩maras, pero no hizo nada y es igual de culpable por encubrirles. Esto para que todo el mundo sepa lo que pasa en la c谩rcel de Zuera y en todas las c谩rceles de este Estado.

Por todo esto, por todos los abusos que he sufrido yo y tantxs compa帽erxs es por lo que quiero participar. Y como dice David, creo que tambi茅n por lo que pasa sobretodo en los primeros grados, donde todo es peor y donde nadie se entera de nada. Aqu铆 hacen con nosotros lo que quieren, encerradxs pr谩cticamente todo el d铆a, a veces solxs, sin poder hacer nada mas que escribir, leer y comernos la olla. Quedo a la espera de recibir mas noticias sobre esto y ver quien mas se pronuncia. Pero por mi parte, vamos adelante.

Un fuerte abrazo libertario y fuerza.

Daniel