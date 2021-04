–

La primavera es hermosa en California. Valles en los que las frutas maduras son fragantes aguas rosas y blancas de un mar poco profundo. Luego los primeros zarcillos de las uvas, hinch谩ndose desde las viejas vides nudosas, caen como una cascada y cubren los troncos. Las verdes colinas llenas son redondeadas y suaves como senos. Y a ras del suelo las tierras de verduras y hortalizas dan hileras de millas de longitud con lechugas verde claro y peque帽as coliflores esbeltas, plantas d茅 alcachofa verde-gris谩ceas, que no parecen de esta tierra.

Y entonces las hojas salen en los 谩rboles y los p茅talos caen de los frutales y



alfombran la tierra de rosa y blanco, los centros de las flores se hinchan, crecen y se colorean: cerezas y manzanas, melocotones y peras, higos cuya flor se cierra sobre la fruta. Toda California se acelera con productos de la tierra y la



fruta se hace pesada y las ramas se van inclinando poco a poco bajo el peso de



la fruta, de modo que deben ponerse bajo ellas peque帽as horquillas para



soportar el peso.

Detr谩s de esa fertilidad hay hombres con comprensi贸n, sabidur铆a y



habilidad, que experimentan con semillas, desarrollando sin descanso las



t茅cnicas para conseguir cosechas mayores de plantas cuyas ra铆ces resistir谩n los



miles de enemigos de la tierra: los topos, los insectos, las royas, las plagas.



Estos hombres trabajan con cuidado y sin pausa para perfeccionar la semilla, las



ra铆ces. Y est谩n los qu铆micos que roc铆an los 谩rboles contra las plagas, que sulfatan



las uvas, eliminan las enfermedades y la podredumbre, los mohos y otros males.

M茅dicos de medicina preventiva, hombres que en los arriates buscan insectos de



las frutas, escarabajos japoneses, hombres que ponen en cuarentena los 谩rboles



enfermos y los desarraigan y los queman, hombres de sabidur铆a. Los hombres



que injertan los 谩rboles j贸venes, las peque帽as vides, son los m谩s inteligentes



porque su trabajo es el del cirujano, tierno y delicado; y estos hombres deben



tener manos y coraz贸n de cirujano para hender la corteza, colocar el injerto,



cerrar las heridas y resguardarlas del aire. 脡stos son grandes hombres.



A lo largo de las hileras se mueven los campesinos, arrancando las hierbas



de primavera y apison谩ndolas para que la tierra sea f茅rtil, abriendo la tierra para



que el agua quede cerca de la superficie, haciendo caballones en el suelo para



formar peque帽as lagunas para la irrigaci贸n, destruyendo las hierbas de las ra铆ces



que podr铆an beberse el agua de los 谩rboles.

Y constantemente la fruta se hincha y las flores surgen en largos racimos en



los vi帽edos. Y en el a帽o que avanza el calor crece y las hojas se tornan de color



verde oscuro. Las ciruelas pasas se alargan como verdes huevecillos de p谩jaros,



y las ramas cuelgan apoyadas en las horquillas bajo el peso. Y las peque帽as y



duras peras toman forma y el pelillo comienza a salir en los melocotones. Las



flores de las uvas dejan caer sus diminutos p茅talos y los duros huesecillos se



transforman en botones verdes y los botones cogen peso. Los hombres que



trabajan en los campos, los propietarios de las peque帽as huertas, observan y



hacen c谩lculos. El a帽o viene cargado de producci贸n. Los hombres est谩n



orgullosos porque con sus conocimientos pueden hacer que sea as铆. Han



transformado el mundo con sus conocimientos. El trigo corto y delgado se ha



hecho grande y productivo. Las manzanitas 谩cidas se han vuelto grandes y



dulces, y esa vieja uva que crec铆a entre los 谩rboles y serv铆a de alimento a los



p谩jaros, su fruto diminuto ha sido la madre de mil variedades, roja y negra,



verde y rosa p谩lido, morada y amarilla; y cada variedad con su propio sabor. Los



hombres que trabajan en las granjas experimentales han conseguido nuevos



frutos; nectarinas y cuarenta clases de ciruelas, nueces con c谩scara de papel. Y



siempre trabajando, seleccionando, injertando, cambiando, oblig谩ndose a s铆



mimos obligando a la tierra a producir.

Y primero maduran las cerezas. Un centavo por media libra. Mierda, no la



podemos recoger por ese dinero. Cerezas negras y cerezas rojas, gordas y dulces



y los p谩jaros se comen la mitad de cada cereza y las avispas zumban por los



agujeros que hicieron los p谩jaros. Y las semillas caen a la tierra y se secan con



hilos negros colgando de ellas.

Las ciruelas pasas moradas se vuelven suaves y se endulzan. Dios m铆o, no



podemos recogerlas, secarlas y sulfatarlas. No podemos pagar jornales de



ning煤n tipo. Y las ciruelas moradas alfombran el suelo. Primero las pieles se



arrugan un poco y enjambres de moscas vienen a darse un fest铆n y el valle se



llena de olor de la dulce podredumbre. La carne se torna oscura y la cosecha se



marchita en el suelo.

Y las peras ya est谩n amarillas y blandas. Cinco d贸lares la tonelada. Cinco



d贸lares por cuarenta cajas de veinticinco kilos; 谩rboles podados y pulverizados,



huertas cultivadas, coger la fruta, ponerla en cajas, cargar los camiones, llevar la



fruta a las f谩bricas de conserva. Cuarenta cajas por cinco d贸lares. No podemos.



Y la fruta amarilla cae pesadamente y se revienta en la tierra. Las avispas



escarban la dulce carne y se eleva el olor del fermento y la podredumbre.



Luego las uvas…, no podemos hacer buen vino. La gente no lo puede



comprar. Arranca las uvas de las vi帽as, uvas buenas, podridas, picadas por las



avispas. Prensa los tallos, prensa la porquer铆a y la podredumbre.



Pero hay moho y 谩cido f贸rmico en las tinajas.

A帽谩dele sulfuro y 谩cido t谩nico.

El olor del fermento no es el rico aroma del vino, sino el olor de lo podrido y



los productos qu铆micos.

Ah, bueno. De todas formas tiene alcohol. Se pueden emborrachar.

Los peque帽os campesinos ve铆an aproximarse las deudas como una marea.



Pulverizaban los 谩rboles y no vend铆an la cosecha, podaban e injertaban y no



pod铆an recoger. Y los hombres de ciencia han trabajado, han considerado y la



fruta se est谩 pudriendo en el suelo y la mezcla podrida de las tinajas de vino est谩



envenenando el aire. Y prueba el vino…, nada de sabor a uva, s贸lo sulfato y



谩cido t谩nico y alcohol.

Esta peque帽a huerta ser谩 parte de una gran propiedad el a帽o pr贸ximo,



porque las deudas habr谩n ahogado al propietario.

El vi帽edo pertenecer谩 al banco. S贸lo los grandes propietarios pueden



sobrevivir porque tambi茅n son suyas las conserveras. Y cuatro peras, peladas y



partidas por la mitad, cocidas y enlatadas, siguen costando quince centavos, y



las peras en lata no se ponen malas. Pueden durar a帽os.

La podredumbre se extiende por el Estado y el dulce olor es una desgracia



para el campo. Hombres que pueden hacer injertos en los 谩rboles y hacer la



semilla f茅rtil y grande, no saben c贸mo hacer para dejar que gente hambrienta



coma los productos. Hombres que han creado nuevos frutos en el mundo no



pueden crear un sistema para que sus frutos se coman. Y el fracaso se cierne



sobre el Estado como una enorme desgracia.

Los frutos de las ra铆ces de las vides, de los 谩rboles, deben destruirse para



mantener los precios y esto es lo m谩s triste y lo m谩s amargo de todo.



Cargamentos de naranjas arrojados en el suelo. La gente vino de muy lejos para



coger la fruta, pero no pod铆a ser. 驴C贸mo iban a comprar naranjas a veinte



centavos la docena si pod铆an salir y recogerlas? Y hombres con mangueras



arrojan chorros de queroseno en las naranjas y se enfurecen ante semejante



crimen y se enfadan con la gente que ha venido a por la fruta. Un mill贸n de



personas hambrientas, que necesitan la fruta… y el queroseno rociado sobre las



monta帽as doradas.

Y el olor a podrido llena el campo.

Quemar caf茅 como combustible en los barcos. Quemar ma铆z para



calentarse, hace un c谩lido fuego. Tirar patatas a los r铆os y poner vigilantes a lo



largo de las orillas para evitar que la gente hambrienta las pesque. Matar a los



cerdos y enterrarlos y dejar que la putrefacci贸n se filtre en la tierra.

Eso es un crimen que va m谩s all谩 de la denuncia. Es una desgracia que el



llanto no puede simbolizar. Es un fracaso que supera todos nuestros 茅xitos. La



tierra f茅rtil, las rectas hileras de 谩rboles,



los robustos troncos y la fruta madura.

Y ni帽os agonizando de pelagra deben morir por no poderse obtener un beneficio



de una naranja. Y los forenses tienen que rellenar los certificados 鈥攎uri贸 de



desnutrici贸n鈥 porque la comida debe pudrirse, a la fuerza debe pudrirse.



La gente viene con redes para pescar en el r铆o y los vigilantes se lo impiden,



vienen en coches destartalados para coger las naranjas arrojadas, pero han sido



rociadas con queroseno. Y se quedan inm贸viles y ven las patatas pasar flotando,



escuchan chillar a los cerdos cuando los meten en una zanja y los cubren con cal



viva, miran las monta帽as de naranjas escurrirse hasta rezumar podredumbre; y



en los ojos de la gente se refleja el fracaso; y en los ojos de los hambrientos hay



una ira creciente. En las almas de las personas las uvas de la ira se est谩n



llenando y se vuelven pesadas, cogiendo peso, listas para la vendimia.