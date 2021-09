Un debate entre Marx y Bakunin.

Mauricio Cranston.

Traducci贸n de Jos茅 Peirats.

El 3 de noviembre de 1864 Karl Marx y Mija铆l Bakunin se reunieron por 煤ltima vez. La conversaci贸n tuvo lugar en el alojamiento de Bakunin en Londres, donde el l铆der anarquista ruso estaba de corta visita, y donde Marx viv铆a en el exilio. Se hab铆an conocido hac铆a veinte a帽os, pero su amistad era precaria. Cada uno se manten铆a en guardia con el otro, compitiendo ambos por el liderazgo de la Internacional de los trabajadores. Marx ten铆a mayor seguimiento en el norte de Europa; Bakunin, en el sur. Sus teor铆as del socialismo chocaban fuertemente, pero cada uno consideraba al otro como un posible aliado en la lucha contra la burgues铆a. Con el tiempo se convertir铆an en enemigos ac茅rrimos; pero su encuentro en Londres fue, a los ojos de ambos, un hito en sus relaciones.

La BBC de Londres emiti贸 en octubre de 1962 el siguiente di谩logo imaginario entre Marx y Bakunin, del cual es autor Maurice Cranston. El autor se ha esforzado en reconstruir el cambio de ideas entre ambas personalidades con motivo de su encuentro en Londres el 3 de noviembre de 1864. Traducimos esta conversaci贸n imaginaria de la revista Anarchy, Londres, diciembre de 1962.

BAKUNIN. 鈥 Mi querido Marx, puedo ofrecer颅te tabaco y t茅. Temo, sin embargo, que mi hospitali颅dad resulte frugal. En estos momentos me hallo em颅pobrecido.

MARX. 鈥 Siempre he sido pobre, Bakunin. To颅das las formas de la pobreza me son conocidas. Es el peor de los males.

BAKUNIN. 鈥 La esclavitud es el peor de los males, Marx, no la pobreza. 驴Una taza de t茅? Lo tengo siempre a punto; en este Londres las amas de casa son muy atentas. Cuando viv铆a en Paddington Green hab铆a all铆 una, llamada Gracia -una bonne 脿 tout faire-, que sub铆a y bajaba escaleras todo el d铆a y parte de la noche con mi agua caliente azu颅carada.

MARX. 鈥 Si la clase trabajadora llevase una vida dura en Inglaterra, seria la primera en suble颅varse.

BAKUNIN. 鈥 Seria鈥 驴Pero lo ser谩?

MARX. 鈥 Ella o los alemanes.

BAKUNIN. 鈥 Los alemanes no se insurgir谩n ja颅m谩s. Morir谩n antes de hacerlo.

MARX. 鈥 No es cuesti贸n de temperamento na颅cional, Bakunin; es cuesti贸n de progreso industrial. All铆 donde los obreros posean conciencia de clase鈥

BAKUNIN. 鈥 No hay conciencia de clase aqu铆 en Inglaterra. La criada de que hablaba antes era completamente d贸cil, resignada, sumisa. Dabame pena verla tan explotada.

MARX. 鈥 Al parecer, t煤 mismo no dejabas de explotarla.

BAKUNIN. 鈥 La explotaci贸n reina en Londres por todas partes. En esta vasta ciudad, repleta de mi颅seria, escu谩lidas, oscuras y s贸rdidas callejas, nadie se atreve a levantar una barricada. No, Marx 茅ste no es un lugar para un socialista.

MARX. 鈥 Sin embargo, es casi el 煤nico lugar en que se nos admite. He permanecido aqu铆 quince a帽os.

BAKUNIN. 鈥 Lastima que no me conocieras en Paddington Green. Estuve all铆 mas de doce meses. Al examinar t煤 tarjeta ayer, record茅 que nuestros cami颅nos no se hab铆an cruzado desde los viejos d铆as de Paris.

MARX. 鈥 Tuve que abandonar Paris en 1845.

BAKUNIN. 鈥 Si, antes del levantamiento de Dresde, cuando ca铆, por asi decirlo, en manos del enemigo. Me mantuvieron encarcelado durante diez a帽os. Despu茅s me desterraron a Siberia. Como sabes bien, consegu铆 escaparme para llegar a Londres. Aho颅ra se me permite vivir en Italia. Regresare a Floren颅cia la pr贸xima semana.

MARX. 鈥 Muy bien, al fin vas a poder mo颅verte.

BAKUNIN. 鈥 Yo siempre me muevo. No soy un revolucionario discreto como t煤. Las coronas de Europa me mantuvieron siempre en movimiento.

MARX. 鈥 Las coronas de Europa me expulsa颅ron a m铆 tambi茅n de varios pa铆ses. Y la pobreza me ha ido forzando a abandonar varios hogares.

BAKUNIN. 鈥 i Ah, la pobreza ! Yo voy siempre sin un c茅ntimo, siempre pidiendo prestado a los ami颅gos. Debo haber vivido con dinero prestado largas etapas de mi vida ; excepto en la c谩rcel. Y tengo 50 anos. Pero nunca pienso en el dinero. Es de bur颅gueses pensar en el dinero.

MARX. 鈥 Eres afortunado. No tienes familia que mantener.

BAKUNIN. 鈥 Debes saber que me un铆 con una mujer en Polonia. Aunque es cierto que no hemos tenido hijos. 驴M谩s t茅? Yo, s铆. Un ruso no puede vi颅vir sin t茅.

MARX. 鈥 Y sois muchos rusos, Bakunin; mu颅chos los rusos nobles, para ser exacto. Debe ser dif铆cil, dado vuestro temperamento, penetrar en la men颅te del proletariado.

BAKUNIN. -驴Y qu茅 opinas t煤 mismo. Marx? 驴No eres hijo de un pr贸spero burgu茅s? 驴No es to mujer una von Westphalen, hija del Bar贸n von West颅phalen y hermana del ministro del Interior de Pru颅sia? Confiesa que todo eso es de un dudoso origen plebeyo.

MARX. 鈥 El socialismo necesita de los intelectuales tanto como de la clase obrera. Adem谩s, supe mucho de persecuciones y de hambre en fr铆as y des颅veladas noches de exilio.

BAKUNIN. 鈥 La noche carcelaria es mas inter颅minable y fr铆a. Yo estoy tan acostumbrado al hambre que casi no la siento ahora.

MARX. 鈥 Creo que la peor de las cosas es ver a los propios hijos perecer por carecer de dinero con que alimentarlos debidamente.

BAKUNIN. 鈥 Si, lo creo ; ser condenado a muer颅te no es tan malo como podr铆as pensar. De cierta manera lo tom茅 m谩s bien como algo hilarante.

MARX. 鈥 Desde que permanezco en Londres he vivido en apartamentos amueblados, baratos y s贸rdidos. He tenido que pedir prestado y comprar a cr茅dito ; tuve que empe帽ar trajes para pagar el al颅quiler. Mis hijos est谩n adiestrados para esquivar a los acreedores dici茅ndoles que no estoy en casa. To颅dos nosotros, mi mujer y yo, mis hijos y una vieja sirvienta, vivimos amontonados en dos piezas, y no hay en ellas un limpio y decente mueble. Yo trato de trabajar en la misma desvencijada mesa donde cose mi mujer y juegan mis hijos; y permanecemos horas sin luz ni provisiones por carecer de dinero para comprarlas. Mi mujer se siente a menudo en颅ferma, y tambi茅n mis hijos, pero no me arriesgo a llamar al m茅dico ante la imposibilidad de pagar sus vi谩ticos y los medicamentos de sus recetas.

BAKUNIN. 鈥 Pero mi querido Marx, 驴tampo颅co to colaborador Engels? Yo siempre he cre铆do鈥

MARX. 鈥 Engels es sumamente, generoso, pero no siempre le ha sido posible ayudarme. Cr茅eme, he sufrido toda clase de infortunios. Mi peor desgracia ocurri贸 hace ocho a帽os, cuando mi hijo Edgar falle颅ci贸 a la edad de seis. Francis Bac贸n dice que, en realidad, las gentes importantes tienen tantos con颅tactos con la naturaleza y el mundo, son tantas las cosas que las preocupan, que suelen pasar por en颅cima de esas p茅rdidas. Yo, Bakunin, no soy una de esas gentes importantes. La muerte de mi hijo me afect贸 tan profundamente que siento su p茅rdida tan amargamente hoy como el mismo d铆a del desenlace.

BAKUNIN. 鈥 Si es dinero lo que necesitas, Ale颅xander Herzen lo tiene en abundancia. Yo he re颅currido a 茅l muchas veces. No veo por qu茅 no to ayudar铆a a ti.

MARX. 鈥 Herzen es un reformador burgu茅s de lo mas superficial. No tengo tiempo para tratar con cierta gente.

BAKUNIN. 鈥 A no ser por Herzen no habr铆a podido traducir vuestro Manifiesto comunista al ruso hace de eso unos dos a帽os.

MARX. 鈥 Una traducci贸n tard铆a, pero to la agradezco. Tal vez tengas intenci贸n de traducirme ahora Miseria de la filosof铆a.

BAKUNIN. 鈥 No, querido Marx, yo no situ贸 茅ste al lado de tus m谩s grandes trabajos. Por otra parte eres demasiado duro con P. J. Proudhon.

MARX. 鈥 Proudhon no es socialista. Es un ig颅norante, un t铆pico autodidacta de la clase baja, un parvenu en econom铆a que hace gran ostentaci贸n de cualidades que no posee. Su jactanciosa charlataner铆a pseudo-cient铆fica es verdaderamente intolerable.

BAKUNIN. 鈥 Admito que Proudhon es limita颅do, pero es cien veces mas revolucionario que todos los socialistas doctrinarios y burgueses. Tiene el va颅lor de declararse ateo. Por encima de todo salta a la liza por la libertad contra la autoridad, por el socialismo, que debe ser enteramente libre de toda clase de regulaci贸n gubernativa. Proudhon es un anarquista reconocido.

MARX. 鈥 En otras palabras, sus ideas son muy parecidas a las tuyas.

BAKUNIN. 鈥 He sentido su influencia, pero a mi entender Proudhon no va nunca lo suficiente颅mente lejos. Se encoge ante la acci贸n. No compren颅de que, en determinadas circunstancias, la destruc颅ci贸n es en s铆 misma una forma de creaci贸n. Yo soy un revolucionario activo. Proudhon es un socialista te贸rico como t煤.

MARX. 鈥 No comprendo to que quieres decir por socialista te贸rico, Bakunin ; pero me aventuro a reclamarme tan socialista activo como t煤.

BAKUNIN. 鈥 Mi querido Marx, no aludo a nada irrespetuoso. Por lo contrario, recuerdo que fuis颅te expulsado de la Universidad de Bonn por duelo con pistola. Por lo tanto reconozco que ser铆as un soldado de la revoluci6n si pudi茅ramos alguna vez arran颅carte de la biblioteca del Museo Brit谩nico y Llevarte a las barricadas. Cuando me refiero a ti como socia颅lista te贸rico quiero significar que eres tan te贸rico dcl socialismo como Proudhon. Yo no podr铆a nunca es颅cribir un extenso tratado filos贸fico de la importancia del tuyo y del de Proudhon. Yo no rebaso los l铆mi颅tes del panfleto.

MARX. 鈥 Tu eres un hombre educado. Tu no podr铆as escribir para el vulgo como hace Proudhon.

BAKUNIN 鈥 Bueno, es verdad que Proudhon es el hijo de un campesino y un hombre autodidacta ; pues bien, yo soy hijo de un gran terrateniente. aun颅que estoy adivinando lo que est谩s pensando, Marx: que estudi茅 filosof铆a hegeliana en la Universidad de Berl铆n.

MARX. 鈥 No podr铆as haber tenido mejor pre颅paraci贸n. Y de un; socialista de tu Cultura habr铆a que esperar algo mas鈥搎ue empu帽ar un fusil en la barri颅cada y pegarle fuego a la Opera de Dresde.

BAKUNIN. 鈥 Me estas supervalorando, Marx. Personalmente yo no prend铆 fuego a la Opera de Dresde. Y, adem谩s, yo no actu茅 en Dresde como anar颅quista. Los hechos en cuesti贸n, como podr谩s recor颅dar est谩n relacionados con la Dieta Sajona, Cuando 茅sta vot贸 una constituci贸n federal para Alemania. El rey de Sajonia no quer铆a saber nada con ninguna clase de unificaci贸n y disolvi贸 la Dieta. El pueblo se sinti贸 ultrajado y, en mayo de aquel ano, empez贸 a levantar barricadas en las calles de Dresde. Los lide颅res del Parlamento, que eran, por supuesto, burgue颅ses liberales, invadieron la Casa Consistorial y pro颅clamaron un gobierno provisional.

MARX. 鈥 Precisamente, pienso yo, esta causa no pod铆a inspirar a un hombre como t煤, tan opuesto a todas las formas de gobierno.

BAKUNIN 鈥 El pueblo no hab铆a tomado las armas contra el rey, Se hab铆a solamente sublevado. Esto representaba algo. Como casualmente me encon颅traba en Dresde, me puse al servicio de la revoluci贸n. Despu茅s de todo yo conoc铆a la t谩ctica militar. La burgues铆a liberal sajona no ten铆a ning煤n conocimiento de esta t茅cnica. Con una pareja de oficiales polacos form茅 el Estado Mayor de las fuerzas insurgentes.

MARX. 鈥 驴Soldados de fortuna, no? Sin embar颅go, no fuisteis afortunados.

BAKUNIN. 鈥 No, no dur贸 mas que unos pocos d铆as. El rey consigui贸 refuerzos prusianos y hubimos de evacuar Dresde. Como dijiste, algunos de nuestros hombres prendieron fuego a la Opera. Yo era parti颅dario de volar la Casa Consistorial con nosotros den颅tro. Pero los polacos hab铆an desaparecido en el en颅tretiempo y el ultimo de los liberales sajones quiso trasladar su gobierno a Chemnitz. Yo no pod铆a de颅sertar y fui llevado como un cordero al matadero. En Chemnitz, el burgomaestre nos sorprendi贸 en la cama.

MARX. 鈥 Asi, pues, Bakunin, fuiste a la c谩r颅cel por la causa de la unidad alemana ; y por tratar de establecer por la fuerza un gobierno liberal burgu茅s. La cosa tiene gracia.

BAKUNIN. 鈥 Pude haber sido fusilado por ello. Pero la experiencia hizo de mi otro hombre. Cierta颅mente he aprendido mucho de ti, Marx. Discrepaba de tus opiniones en 1848, pero ahora reconozco que ibas mucho mas lejos que yo. Admito que las lla颅mas del movimiento revolucionario europeo se me subieron a la cabeza, y me atra铆a el lado negativo de la revoluci贸n m谩s que el positivo.

MARX. 鈥 Bien, me felicito de que aprovecharas debidamente los a帽os de forzada reflexi贸n.

BAKUNIN. 鈥 No obstante, hay un aspecto so颅bre el cual yo ten铆a raz贸n y t煤 estabas equivocado, Marx. Como eslavo yo quer铆a la liberaci贸n de la raza eslava del yugo germ谩nico. Y quer铆a que eso se produjera por medio, de una revoluci贸n ; es decir, mediante la destrucci贸n de los reg铆menes existentes en Rusia, Austria, Prusia y Turqu铆a ; y por la reor颅ganizaci6n del pueblo de abajo arriba, en completa libertad.

MARX. 鈥 Es decir, que no to has repuesto todav铆a de tu viejo paneslavismo. Eres el mismo viejo patriota ruso que eras en Paris.

BAKUNIN. 鈥 驴Qu茅 entiendes t煤 por <<patriota ruso>>? S茅 franco, Marx. 驴Crees todav铆a que soy una especie de agente del gobierno ruso?

MARX. 鈥 Nunca he cre铆do eso, y uno de los motivos por los cuales he acudido hoy a to cita fue para esclarecer completamente el mas remoto vesti颅gio de esta infortunada sospecha.

BAKUNIN. 鈥 Pero este rumor fue publicado por primera vez en el 芦Neue Rheinische Zeitung禄, cuan颅do t煤 eras el director.

MARX. 鈥 Ya dej茅 aclarado eso hace tiempo. El rumor vino de nuestro corresponsal en Paris a quien George Sand dijo que eras un esp铆a ruso. Des颅pu茅s publicamos la rectificaci贸n de George Sand y la tuya propia in extenso. No pod铆amos hacer mas. Yo tambi茅n me he excusado personalmente.

BAKUNIN. 鈥 Pero no conseguiste matar el ru颅mor, incluso despu茅s de que me hubieran transferido de una prisi贸n austriaca a otra de Rusia, despu茅s de permanecer yo a帽os y a帽os en solitario confinamiento y de ser mas tarde deportado a Siberia. T煤 nunca estuviste en la c谩rcel, Marx. T煤 no sabes lo que es sentirse sepultado en vida ; tener que confesarte a ti mismo, cada hora del d铆a y de la noche: <<Soy un esclavo, un aniquilado>>. Sentirse repleto de devoci贸n y de hero铆smo para servir la causa de la libertad y ver todo t煤 entusiasmo roto por cuatro muros des颅nudos. Esto no es lo peor ; lo peor de verdad es salir del encierro y verse perseguido por la infamante calumnia de que eres un agente del mismo tirano que to ha condenado.

MARX. 鈥 Vamos, ya nadie se acuerda de este asunto.

BAKUNIN. 鈥 Vamos, mi querido Marx. El ru颅mor vuelve a circular fresco como una rosa, aqu铆 mismo, en Londres. Ha sido impreso en uno de esos papeles publicados por Denis Urquhart, un ingles amigo vuestro, siento tener que decirlo.

MARX. 鈥 Urquhart es un monoman铆aco, adora todo to turco y odia todo to ruso sistem谩ticamente. No anda del todo cuerdo.

BAKUNIN. 鈥 Pero t煤 escribes en su prensa y hablas en su tribuna, mi querido Marx.

MARX. 鈥 Parece un tanto exc茅ntrico. Y, desde que comparte mis puntos de vista sobre Palmerston 鈥搊 cree tal cosa-, me brinda la posibilidad de pu颅blicar mis trabajos. Se trata de propaganda. Y paga algo, como hace el <<New York Tribune>>. Pero ten por seguro, Bakunin, que la reaparici贸n de ese est煤pido rumor me ha disgustado mas que a ti mismo. Perm铆teme que to prometa, de una vez para siempre, que nunca he tenido que ver con ese enojoso asunto. Nunca acabo de lamentarlo.

BAKUNIN. 鈥 Sinceramente acepto tus excusas, Marx.

MARX. 鈥 Pero hay algo que honestamente debo se帽alar. Tu paneslavismo lo considero completamen颅te hostil a los intereses del socialismo y s贸lo puede conducir a un crecimiento siniestro del poder ruso en Europa.

BAKUNIN. 鈥 El paneslavismo -es decir, el paneslavismo democr谩tico- forma parte del gran mo颅vimiento europeo de liberaci贸n.

MARX. 鈥 Absurdo, absurdo.

BAKUNIN. 鈥 Pru茅bame ese desatino mi querido Marx. Justifica t煤 afirmaci贸n.

MARX. 鈥 El auge del paneslavismo fue en los siglos viii y ix, cuando los eslavos del sur ocupa颅ban todav铆a toda Hungr铆a, Austria y amenazaban a Bizancio. Si no pudieron defenderse entonces y con颅servar su independencia cuando sus dos enemigos, los alemanes y los magiares, se estaban destrozando mu颅tuamente, 驴c贸mo podr铆an hacerlo ahora despu茅s de mil a帽os de opresi贸n y desnacionalizaci贸n? Casi to颅dos los pa铆ses de Europa cuentan con minor铆as, dis颅persas ruinas de gentes, vestigios del pasado arrum颅bados por las naciones impulsoras del desarrollo his颅t贸rico. Sabes que Hegel llamaba a esas minor铆as ho颅jarasca 茅tnica.

BAKUNIN 鈥 En otras palabras, t煤 consideras a estos pueblos como despreciables, indignos del de颅recho a la vida.

MARX. 鈥 Yo no entiendo el lenguaje de los de颅rechos. La verdadera existencia de tales pueblos es una protesta contra la historia. Y es por esto que son siempre reaccionarios. F铆jate en los ga茅licos de Es颅cocia, soporte de los Estuardos desde 1640 a 1745 ; f铆jate en los bretones de Francia, partidarios de los Borbones desde 1792 a 1800. O en los vascos de Espa帽a. Y contempla a la misma Austria en 1848. 驴Qui茅nes hicieron entonces la revoluci贸n? Los ale颅manes y los magiares. 驴Y qui茅nes proporcionaron las armas que permitir铆an a los austriacos reaccionarios aplastar a la revoluci贸n? Los eslavos. Los eslavos atacaron a los italianos, entraron en tromba en Viena y restauraron la monarqu铆a Habsburgo. Los eslavos mantuvieron en el poder a los Habsburgo.

BAKUNIN. 鈥 Si, pero eran eslavos de los ej茅rcitos del emperador. Tu sabes bien que el movimien颅to paneslavico es democr谩tico y resueltamente opues颅to a los Habsburgo, a los Romanoff y a los Hohen颅zollern.

MARX. 鈥 隆Oh, ya le铆 vuestros manifiestos, Ba颅kunin! S茅 lo que quisi茅rais obtener.

BAKUNIN. 鈥 Entonces sabr谩s lo que me pro颅pongo: la abolici贸n de todas las fronteras artificiales de Europa y la creaci贸n de limites trazados por la voluntad soberana de los mismos pueblos.

MARX. 鈥 Esto suena muy bien. Pero simple颅mente ignoras los verdaderos obst谩culos que se yer颅guen en el camino de cada uno de esos esquemas : los distintos niveles de civilizaci贸n que los diversos pue颅blos europeos han alcanzado.

BAKUNIN. 鈥 Siempre tuve en cuenta las difi颅cultades, Marx. Y he afirmado que la sola manera de superarlas es por medio de una pol铆tica de federa颅ci贸n. El eslavo no es enemigo de los alemanes y ma颅giares democr谩ticos. Les ofrecemos una fraternal alianza sobre la base de la libertad, la fraternidad y la igualdad.

MARX. 鈥 Eso son meras palabras. Carecen de sentido ante los hechos. Y los hechos son tan sim颅ples como brutales. A excepci贸n de vuestra propia raza y los polacos, y tal vez de los eslavos de Turqu铆a, los dem谩s eslavos carecen de futuro. Porque esos otros eslavos carecen de requisitos previos de inde颅pendencia hist贸rica, geogr谩fica, econ贸mica, pol铆tica e industrial. Carecen, en suma, de civilizaci贸n.

BAKUNIN. 鈥 驴La tienen los alemanes? 驴Es eso civilizaci贸n? 驴T煤 crees que su gran civilizaci贸n otor颅gar a los alemanes derecho de dominio sobre Europa y el de cometer cr铆menes contra los dem谩s?

MARX. 鈥 驴Qu茅 cr铆menes? Como mas consul颅to la historia mas me convenzo de que el 煤nico cri颅men cometido por alemanes y magiares contra los eslavos fue el de evitar que se convirtieran en turcos.

BAKUNIN. 鈥 Bien, mi querido Marx, yo siem颅pre he dicho de Alemania lo que Voltaire dec铆a de Dios :si no existiese, habr铆a que inventarla. No hay nada mas efectivo para mantener vivo el panes颅lavismo que el odio de Alemania.

MARX. 鈥 He aqu铆 otra prueba de que tu infe颅liz paneslavismo es reaccionario. Ense帽a a las gentes el odio a los alemanes en vez de a su verdadero ene颅migo :la burgues铆a.

BAKUNIN. 鈥 Los dos van a la par. Esa fue mi evoluci贸n desde el burdo nacionalismo de mi juven颅tud. Hoy sostengo que la libertad es-una mentira para la gran mayor铆a de los pueblos si se les priva de educaci贸n, ocio y pan.

MARX. 鈥 Como sabes, Bakunin, to considero un amigo, y no vacilo en llamarte socialista a pesar de que鈥

BAKUNIN. 鈥 驴A pesar de qu茅?

MARX. 鈥 En fin, t煤 desde帽as resueltamente to que yo llamo pol铆tica.

BAKUNIN. 鈥 Ciertamente, no me interesan el Parlamento, los partidos, las asambleas constituyen颅tes y las instituciones representativas. La humanidad necesita de algo mas elevado: un nuevo mundo sin leyes ni Estados.

MARX. 鈥 驴La anarqu铆a?

BAKUNIN. 鈥 Si, la anarqu铆a. Debemos subver颅tir el conjunto pol铆tico y el orden moral del mundo presente. Hay que cambiarlo de arriba abajo. Es una quimera tratar solamente de modificar las institucio颅nes existentes

MARX. 鈥 Yo no deseo modificarlas. Yo simple颅mente digo que los trabajadores debieran tomar po颅sesi贸n de ellas

BAKUNIN. 鈥 Debieran ser completamente abo颅lidas. El Estado corrompe tanto nuestros instintos y nuestra voluntad como nuestra inteligencia. El principio fundamental de todo socialismo valido es sub颅vertir la sociedad.

MARX. 鈥 Yo llamo a eso una curiosa definici贸n del socialismo.

BAKUNIN. 鈥 A mi no me interesan ]as defini颅ciones, Marx. En esto diferimos completamente. Yo no comparto contigo la idea de que cualquier sistema prefabricado va a salvar el mundo. Yo carezco de sistema. Yo soy un investigador. Creo en el instinto mas bien que en el pensamiento.

MARX. 鈥 Pues nunca ser谩s socialista sin una pol铆tica.

BAKUNIN. 鈥 Desde luego no carezco de ella. Y si tenerla significa tener las cosas dispuestas punto por punto, to dir茅 cual es mi programa: en primer lugar suprimir las leyes fabricadas por el hombre.

MARX. 鈥 Pero t煤 no puedes suprimir las leyes. Todo el Universo se halla gobernado por leyes.

BAKUNIN. 鈥 Naturalmente, no podemos supri颅mir las leyes naturales. He de convenir contigo en que los hombres pueden ampliar su libertad extendiendo su conocimiento de las leyes naturales que rigen el Universo. El hombre no puede rehuir la naturale颅za, y seria absurdo 鈥 propon茅rsnolo. Pero esto no es lo que propongo. Yo digo que debi茅ramos abolir las leyes hechas por la mano del hombre, las ]leyes arti颅ficiales. En otras palabras : las leyes pol铆ticas y jur铆dicas.

MARX. 鈥 No puedes pretender seriamente que la sociedad no imponga leyes a sus miembros.

BAKUNIN. 鈥 La sociedad no tiene necesidad de imponer leyes. El hombre es por naturaleza un ser sociable. Fuera de la sociedad puede ser una bestia o un santo. Hay leyes en la sociedad capitalista por颅que es competitiva, adquisitiva y, por to tanto, enfrenta al hombre contra el hombre. La libertad s贸lo ser谩 posible cuando todos los hombres sean iguales. Raz贸n por la cual no puede haber libertad sin so颅cialismo.

MARX. 鈥 Aqu铆 concuerdo enteramente contigo.

BAKUNIN. 鈥 Dices estar de acuerdo conmigo. Marx. Pero cuando digo que no puede haber libertad sin socialismo quiero tambi茅n se帽alar que el socialis颅mo sin la libertad es esclavitud y brutalidad.

MARX. 鈥 Yo nunca defend铆 el socialismo sin libertad.

BAKUNIN. 鈥 S铆, amigo Marx, s铆. T煤 defiendes la dictadura del proletariado.

MARX. 鈥 La dictadura del proletariado es tambi茅n parte de la libertad, parte del proceso de libe颅raci贸n.

BAKUNIN. 鈥 Cuando hablo de libertad pienso en la sola libertad digna de este nombre ; libertad que consiste en el entero desarrollo de todas las potencias materiales, econ贸micas y morales que laten en el hom颅bre; una libertad que no debe admitir ninguna res颅tricci贸n excepto las fijadas por las leyes de nuestra propia naturaleza. Defiendo una libertad que, lejos de ser detenida por la libertad de los dem谩s, es, por lo contrario, confirmada y extendida por la libertad de todos. Quiero una libertad que triunfe de la fuerza bruta y del principio de autoridad.

MARX. 鈥 Escucho tus palabras, Bakunin, pero ignoro el significado que les atribuyes. Quiero dejar bien sentado que nunca conseguir谩s forzar el adveni颅miento del socialismo, o realizar algo substancial en pol铆tica, sin partir del principio de autoridad.

BAKUNIN. 鈥 El socialismo necesita del princi颅pio de disciplina, pero no de la autoridad. No la clase de disciplina impuesta desde fuera, sino la disciplina voluntaria y reflexiva que el hombre se impone a si mismo, la cual se armoniza perfectamente con el prin颅cipio de libertad.

MARX. -A lo que parece no has aprendido mucho de la experiencia de tus rebeliones, Bakunin. Tales movimientos no podr谩n prosperar sin un prin颅cipio de autoridad. Tiene que haber capitanes hasta en los ej茅rcitos del anarquismo.

BAKUNIN. 鈥 Naturalmente, en el momento de la acci贸n militar, en plena batalla, los papeles se dis颅tribuyen do acuerdo con las aptitudes de cada uno, evaluadas y determinadas por el movimiento en su conjunto. Unos hombres dirigen y mandan, y otros ejecutan lo mandado. Pero ninguna funci贸n perma颅nece fija y petrificada. No existen 贸rdenes jer谩rquicas ; el l铆der de hoy debe transformarse en el subordinado de ma帽ana. Nadie se encumbra sobre los de颅m谩s y, si debo hacerlo por un corto tiempo, es sola颅mente para descender despu茅s, como las olas del mar,. al nivel saludable de la igualdad.

MARX. 鈥 Bien, Bakunin, si admites que dicha direcci贸n y mando son necesarios durante la batalla, entonces tal vez estaremos de acuerdo sobre lo dem谩s. Yo siempre he sostenido que la dictadura del proletariado ser谩 solamente necesaria durante los pri颅meros pasos del socialismo. Tan pronto la sociedad sin clases adquiera madurez no habr谩 necesidad del Estado. Por emplear un t茅rmino de mi colaborador Engels, 芦 el Estado se ir谩 marchitando禄.

BAKUNIN. 鈥 No veo signos de marchitamiento del Estado en el Manifiesto comunista que t煤 y En颅gels escrib铆steis. Se trata de un ingenioso panfleto y no lo hubiese yo traducido de no ser por esa admira颅ci贸n que me inspira. Pero el hecho persiste en que de los diez puntos del programa socialista trazados por vosotros en aquellas p谩ginas, no menos de nue颅ve, claman por el robustecimiento del Estado : el Es颅tado debe poseer todos los medios de producci贸n, controlar el comercio y el cr茅dito, imponer el tra颅bajo forzado y colectar los impuestos, monopolizar la tierra, dirigir los transportes y comunicaciones, y tambi茅n regular escuelas y universidades.

MARX. 鈥 Si no to place este programa es que no amas el socialismo.

BAKUNIN. 鈥 iPero si eso no es socialismo, Marx! Esto es la forma mas acabada de estatismo, el Estado elefant铆aco de los germanos, inseparable del garrote. Socialismo significa el control de la industria y la agricultura por los trabajadores mismos.

MARX. 鈥 Un Estado socialista es un Estado proletario. Ambos deben controlar las cosas direc颅tamente.

BAKUNIN. 鈥 Pero eso es la t铆pica ilusi贸n bur颅guesa, la teor铆a democr谩tica de que el pueblo puede controlar al Estado. En la pr谩ctica es el Estado el que controla al pueblo, y cuanto m谩s poderoso es el Estado, m谩s aplastante es su dominio. Observa lo que est谩 ocurriendo en Alemania. A medida que el Estado crece, toda la corrupci贸n que acompa帽a toda pol铆tica centralista se apodera de la gente, por m谩s honrada que sea. M谩s todav铆a: el monopolio capitalista crece tan aprisa como crece el Estado.

MARX. 鈥 El crecimiento del monopolio capita颅lista pavimenta el camino por donde ha de Llegar el socialismo. La raz贸n de que Rusia este tan alejada del socialismo consiste en que apenas empieza a emerger del feudalismo

BAKUNIN. 鈥 El pueblo ruso est谩 m谩s cerca del socialismo de lo que t煤 crees, mi querido Marx. En Rusia los labriegos cuentan con su propia tradici贸n revolucionaria y tienen un gran papel a desempe帽ar en la liberaci贸n del genero humano. La revoluci贸n rusa se halla enraizada profundamente en el alma del pueblo. En el siglo xvii los campesinos se sublevaron en el Sud-Este. Y en el siglo xviii Pugachev dirigi贸 una revuelta campesina en la cuenca del Volga que dur贸 dos a帽os. Los rusos no rehuyen la vio颅lencia. Saben que el fruto vivo del progreso humano est谩 regado con sangre. Tampoco le huyen al fuego. El incendio de Mosc煤 que marc贸 el principio del desastre de Napole贸n fue algo genuinarnente ruso. Son las hogueras en las cuales la raza humana debe pur颅garse de la escoria de la esclavitud.

MARX. 鈥 Esto suena mucho a dram谩tico, ami颅go m铆o ; pero la cuesti贸n concreta reside en que el socialismo depende del emerger de un proletariado con conciencia de clase. Y esto es algo que solo pode颅mos esperar de pa铆ses altamente industrializados como Inglaterra, Alemania y Francia. El campesinado es el menos organizado y menos dispuesto de todas las cla颅ses sociales para la revoluci贸n. Los campesinos son m谩s atrasados que el lumpenproletariat de las ciuda颅des. Son puros b谩rbaros o trogloditas.

BAKUNIN. 鈥 Esto muestra nuestra profunda dis颅crepancia, Marx. Para, mi la flor del proletariado no consiste, como to crees, en las altas capas, en los ins颅truidos artesanos de las factor铆as que son, en todo caso, semiburgueses, o pretendidos tales. He conocido a estas gentes en el movimiento obrero de Suiza, y puedo asegurarte que se hallan impregnados de todos los prejuicios sociales, de todas las aspiraciones y pretensiones estrechas de la clase media. Los t茅cnicos son los menos socialistas de los trabajadores. A <<mis>> ojos, Marx, la flor del proletariado es la gran masa, la chusma,, los millones de desheredados, desgracia颅dos e iletrados desde帽osamente motejados por ti de lumpenproletariat.

MARX. 鈥 Evidentemente, no has ahondado mu颅cho en el concepto de proletariado. El proletariado no son los pobres. Siempre ha habido gentes pobres. El proletariado es algo nuevo en la historia. No es la po颅breza ni el infortunio que hace proletarios a los hom颅bres. Es su indignaci贸n contra la burgues铆a, su reto, su valor, su resoluci贸n de poner fin a su, condici贸n. El proletariado se crea solamente cuando esta 煤ltima indignaci贸n, esta conciencia de clase se a帽ade a la pobreza. El proletariado es la clase con finalidades re颅volucionarias, la clase que apunta a la destrucci贸n do todas las clases, la clase que no puede emanciparse ella misma sin emancipar al genero humano en su conjunto.

BAKUNIN. 鈥 隆Pero si vuestro socialismo no eli颅mina las clases, Marx, sino que crea dos : la de los dirigentes y la de los dirigidos! Tendr谩 que existir un gobierno con mucha mas tarea por delante que los conocidos hasta el presente. Y ser谩 el pueblo el llamado a ser gobernado. De un lado, habr谩 la 芦inteligentzia禄, la mas desp贸tica, arrogante y auto颅porfiada clase que jam谩s habr谩 existido y que man颅dara en nombre de la experiencia ; del otro lado, habr谩 la simple masa ignorante que deber谩 obedecer.

MARX. 鈥 Los legisladores y administradores del Estado socialista ser谩n los representantes del pueblo.

BAKUNIN. 鈥 He aqu铆 otra ilusi贸n liberal: y, en particular, que el gobierno resultante de una consulta electoral popular pueda representar la voluntad del pueblo. Incluso Rousseau constat贸 el desatino de esa sugerencia. Los prop贸sitos instintivos de las 茅lites gubernamentales se encuentran siempre en oposici贸n a los fines instintivos del hombre com煤n. Mirando a la sociedad desde sus posiciones elevadas pueden aqu茅llos evitar realmente el adoptar una actitud de amo o de gobernante.

MARX. 鈥 La democracia falla porque las insti颅tuciones pol铆ticas son siempre manipuladas por el po颅der financiero de la burgues铆a.

BAKUNIN. 鈥 La sedicente democracia socialistas ser铆a viciada por otras presiones. Un Parlamento compuesto exclusivamente de trabajadores, los mis颅mos trabajadores, los mismos adictos socialistas de hoy, se transformar铆a en un Parlamento aristocr谩tico de la noche a la ma帽ana. Esto ha ocurrido siempre. Sit煤a a los extremistas en los sillones del Estado y los convierte en conservadores.

MARX. 鈥 Hay razones para esto.

BAKUNIN. 鈥 La raz贸n principal es que el Es颅tado democr谩tico es un contrasentido en funci贸n. El Estado es por esencia autoridad, fuerza, dominio y, por to tanto, desigualdad. Por definici贸n, democra颅cia es igualdad. Por to tanto, democracia y Estado no pueden coexistir. Proudhon nunca fue tan claro como cuando afirm贸 que el sufragio universal es contrarrevolucionario.

MARX. 鈥 Una media verdad ejemplar, un pro颅ducto t铆pico de la mentalidad period铆stica de Proud颅hon. Es cierto que los trabajadores est谩n con fre颅cuencia demasiado oprimidos por la miseria y se dejan influenciar con demasiada facilidad por la pro颅paganda de Ia burgues铆a para hacer el debido use del voto. Pero el sufragio universal puede ser explo颅tado para fines socialistas. Podemos entrar en la po颅l铆tica y ayudar a hacer cuanto es nominalmente democr谩tico, realmente democr谩tico. No podemos al颅canzar todos nuestros objetivos por medios parla颅mentarios. Pero podemos alcanzar gran parte de ellos.

BAKUNIN. 鈥 Ning煤n Estado, ni la Rep煤blica de rojo mas subido, puede dar al pueblo lo que mas ne颅cesita: La. libertad. Todo Estado, incluido vuestro Estado socialista, querido Marx. esta basado en la fuerza.

MARX. 鈥 驴Qu茅 otra alternativa tiene Ia fuerza?

BAKUNIN. 鈥 La instrucci贸n, el esclarecimiento.

MARX. 鈥 El pueblo carece de instrucci贸n.

BAKUNIN 鈥 Puede ser educado.

MARX. 鈥 驴Quien va a educarlo si no es el Es颅tado?

BAKUNIN. 鈥 La sociedad tiene que educarse a si misma. Desgraciadamente todos los gobiernos del mundo han dejado al pueblo en un tal estado de pro颅funda ignorancia que seria necesario establecer escue颅las no solamente para los ni帽os sino tambi茅n para los adultos. Pero estas escuelas deben ser libres de todo vestigio del principio de autoridad. No deben ser escuelas en el sentido convencional de la palabra debieran ser academias populares, en las que los alumnos con cierta experiencia pudieran tambi茅n ense帽ar a sus maestros en varios aspectos y no solo de ser ense帽ados. De esta manera desarrollaran una suerte de fraternidad intelectual entre ellos.

MARX. 鈥 Bien, al fin admires dos categor铆as de maestros y ense帽anza. No creo que la ense帽anza lle颅gue a ser un gran problema una vez en pie la socie颅dad socialista

BAKUNIN.- S铆 la primera cuesti贸n es la eman颅cipaci贸n econ贸mica ; el resto vendr谩 por a帽adidura.

MARX. 鈥 No vendr谩 nada por s铆 mismo a menos que el Estado socialista lo determine. Toda la eviden颅cia hist贸rica esta ah铆 para demostrarlo. La gente mas educada de Europa hoy -los franceses y los alema颅nes- deben su educaci贸n a un s贸lido sistema estatal en el dominio de la instrucci贸n publica. En los pa铆ses donde el Estado no se ocupa de la educaci贸n escolar el pueblo es irremediablemente analfabeto.

BAKUNIN 鈥 Aqu铆, en Inglaterra. los grandes colegios y Ias universidades escapan al control del Estado.

MARX. Pero est谩n dominados por la Iglesia anglicana, que es peor, y que, en todo caso, forma parte del Estado.

BAKUNIN 鈥 Los Colegios de Oxford y Cam颅bridge se rigen por sociedades independientes y tra颅dicionales.

MARX. 鈥 Conoces poco la vida inglesa, Baku颅nin. Ambos Colegios han tenido que ser radicalmente reformados por leyes promulgadas por el Parlamen颅to. El Estado ha tenido que intervenir para salvarlos de su completa decadencia intelectual. Con todo se hallan rezagados si los comparamos con las univer颅sidades alemanas.

BAKUNIN. 鈥 Pero su existencia demuestra que los escolares pueden Llevar control de sus propios colegios. Tampoco existe raz贸n alguna para suponer que los trabajadores no sabr铆an administrar sus pro颅pias granjas y factor铆as por el mismo procedimiento.

MARX. 鈥 Llegara un d铆a, no hay que dudarlo, en que ocurrir谩 de esta manera, pero, mientras, un Estado obrero debe reemplazar a los propietarios bur颅gueses.

BAKUNIN. 鈥 Esta es la gran discrepancia entre los dos, Marx. Tu crees que hay que organizar a los trabajadores pare la conquista del Estado ; yo quiero organizarlos para destruirlo, o, si prefieres un termi颅no mas refinado, para liquidar el Estado. Tu quieres utilizar las instituciones pol铆ticas. Yo quiero que el pueblo se federe libre y espont谩neamente.

MARX. 鈥 驴Qu茅 significa federarse espont谩neamente?

BAKUNIN. 鈥 El trabajo se organizara por s铆 mismo. Asociaciones de productores basadas en el apoyo mutuo se organizaran por distritos, y estos dis颅tritos se aliaran a su vez con unidades mas amplias. Todo el poder proceder谩 de la base

MARX. 鈥 Tales proyectos son completamente quim茅ricos. Son la copia de los falansterios y una duod茅cima edici贸n del Nuevo Jerusal茅n propuesto por los socialistas ut贸picos. Son disparates, pero desgraciadamente no inofensivos, porque introducen una espuria noci贸n del socialismo que puede ocupar el lugar del verdadero. Y, al producir una divergencia en la atenci贸n de los hombres en cuanto al conflicto inmediato, su efecto es conservador y reaccionario.

BAKUNIN. 鈥 Si de alguna cosa no puedes re颅procharme, Marx, es de que desv铆o la atenci贸n de los hombres del conflicto inmediato. Es mas, pienso como t煤 que hay s贸lo dos partidos en el mundo : el partido de la revoluci贸n y el partido de la reacci贸n. Los socia颅listas pacifistas, con sus sociedades en cooperativas y sus poblados-modelo pertenecen al partido de la reacci贸n. El partido de la revoluci贸n desgraciadamen颅te ya esta dividido en dos fracciones : los campeones del Estado socialista, al que t煤 representas, y los so颅cialistas libertarios, entre los cuales me cuento. Tu fracci贸n tiene muchos seguidores, naturalmente, en Alemania, y tambi茅n aqu铆 en Inglaterra. Pero los so颅cialistas de Italia y Espa帽a son completamente liber颅tarios. Ahora bien, la cuesti贸n es esta : 驴qu茅 tenden颅cia prevalecer谩 en el movimiento obrero interna颅cional?

MARX. 鈥 La tendencia genuinamente socialista, creo, y no el ala anarquista.

BAKUNIN. 鈥 Llam谩is al vuestro genuino socialismo porque os enga帽谩is en cuanto a la naturaleza de la dictadura popular. No os dais cuenta del peligro que ha de llevaros a una nueva esclavitud siguiendo la pauta de otros Estados.

MARX. 鈥 T煤 supones que porque el Estado ha sido siempre el instrumento de la clase opresora con颅tinuar谩 si茅ndolo siempre. 驴No cabe imaginar la posi颅bilidad de un tipo distinto de Estado?

BAKUNIN 鈥 Cabe imaginar uno tan diferente que no pueda responder a ese nombre. Hay lugar para este en las l铆neas propuestas por Proudhon : una simple oficina de negocios, un banco central al ser颅vicio de la sociedad.

MARX. 鈥 Posiblemente sea esto to que en de颅finitiva ha de ser una sociedad socialista. Ha de lle颅gar un d铆a en que el gobierno del pueblo dejara paso a la administraci贸n de ]as cosas. Pero antes de que el Estado se marchite debe ser reforzado.

BAKUNIN. 鈥 Esto no s贸lo es parad贸jico, es con颅tradictorio.

MARX. 鈥 隆Qu茅 le vamos a hacer si es asi! Tu conoces a Hegel tan bien como yo. T煤 sabes que la l贸gica de la Historia es la l贸gica de la contradicci贸n. Cuanto afirmamos lo negamos.

BAKUNIN. 鈥 El argumento es bueno en tanto que hegeliano. pero malo en tanto que hist贸rico. Nun颅ca conseguir谩s destruir al Estado ampli谩ndolo. Yo soy tu disc铆pulo, Marx. Cuanto mas pasa el tiempo mayor certeza tengo de to convicci贸n en abrir la marcha por la gran senda de la revoluci贸n econ贸mica en invitar a otros a seguir tus huellas. Pero nunca comprend铆 ni acepte ninguna de tus proposiciones autoritarias.

MARX. 鈥 Si eres anarquista, no puedes ser mi disc铆pulo. Pero tal vez ser铆a preferible situar los gran颅des detalles de tu error. En primer lugar, to refieres al principio de autoridad como si en todas partes y circunstancias hubiese sido err贸neo. Este es un punto de vista superficial. Vivimos en una era industrial. Las modernas factor铆as y los talleres, en donde cen颅tenares de trabajadores supervisan complicadas ma颅quinas, han suplantado a los modestos tenderetes de los artesanos individuales. Incluso la agricultura esta cayendo bajo el dominio de la m谩quina. La acci贸n combinada desplaza a la acci贸n individual indepen颅diente. La acci贸n combinada significa organizaci贸n y organizaci贸n implica autoridad. En el mundo medie颅val el peque帽o artesano pod铆a ser su propio amo. Pero en el mundo moderno tiene que haber direcci贸n y subordinaci贸n. Si to propones resistir a toda clase de autoridad, te condenas a vivir en el pasado.

BAKUNIN. 鈥 Yo no resisto a toda clase de autoridad, Marx. En materia de zapater铆a me atengo a la autoridad del zapatero ;mi. Acepto sus consejos amigable颅mente ; respeto su experiencia y sus conocimientos, pero me reservo el derecho de critica y censura. No me contento con consultar a una sola autoridad ; consulto varias y comparo sus puntos de vista. A na颅die considero infalible. Reconozco que no puedo sa颅berlo todo. Nadie puede conocerlo todo. Raz贸n por la cual no existe hombre omnisciente y universal. Mi raz贸n me proh铆be aceptar una autoridad fija, cons颅tante y universal. en materia de construc颅ci贸n a la del arquitecto. En cuanto a la salud, a la autoridad de los m茅dicos. Pero no puedo permitir al zapatero, al arquitecto o al m茅dico que impongan su autoridad sobre

MARX. 鈥 Pero si suprimes la autoridad de la vida econ贸mica y pol铆tica, nada puede realizarse nun颅ca de forma eficiente ni de ninguna manera. Por ejemplo, 驴c贸mo podr铆a marchar el tren si no hubiese alguien con poder para despejar las l铆neas, nadie que decidiera a que hora deben salir los trenes? Nadie que estableciera los horarios, nadie que evitara los accidentes, nadie que dispusiese qui茅nes deben ocupar los vagones?

BAKUNIN. 鈥 Los ferroviarios pueden elegir a los guardias y guardaagujas y obedecer a sus instruc颅ciones libremente. En cuanto a qui茅nes deben con颅ducir las maquinas y a qui茅nes deben ocupar los vagones de primera clase, esta es una cuesti贸n que cada socialista debe plantearse. Seg煤n mi socialismo, el publico podr铆a turnarse en el trabajo y gozar de las comodidades por mutuo acuerdo. Pero, seg煤n tu cla颅se de socialismo, Marx, me imagino ver a los fogo颅neros de las arcaicas locomotoras atizando las ma颅quinas y a una nueva clase de pasajeros privilegia颅dos, los administradores del Estado socialista, fu颅mando un imponente puro en los vagones de pri颅mera clase.

MARX- Escucha, Bakunin, yo no estoy m谩s enamorado del Estado que t煤. Todo socialista est谩 de acuerdo en que el Estado pol铆tico desaparecer谩 tan pronto como el triunfo del socialismo lo haga innecesario. Pero t煤 quieres que el Estado pol铆tico desaparezca bruscamente, para dejar a los obreros sin ninguna clase de direcci贸n disciplina o con颅trol responsable. El quid de la cuesti贸n es que voso颅tros, los anarquistas, carec茅is de todo plan para el futuro.

BAKUNIN. 鈥 Precisamente porque no podemos prever exactamente lo que nos deparara ese futuro, desconfi贸, Marx, de los esquemas detallados. Cuan颅do los instintos ego铆stas dejen lugar a los instintos fraternales, creo que los problemas t茅cnicos de pro颅ducci贸n y distribuci贸n ser谩n resueltos de com煤n acuer颅do y por la buena voluntad del mismo pueblo.

MARX. 鈥 Tus dudas, Bakunin, son en parte psicol贸gicas y de orden moral. Son tambi茅n intelec颅tuales. Te hallas bajo el error de que el Estado ha creado el capital, o que los capitalistas lograron, el capital gracias al Estado. Esto acent煤a la simplicidad de tus puntos de vista. T煤 crees que basta con apartar el obst谩culo del Estado para que el capitalismo desa颅parezca por si mismo. La verdad es muy distinta suprimamos el capital, suprimamos la concentraci贸n de los medios de producci贸n en manos de unos po颅cos y el Estado no tardar谩 en dejar de ser un mal.

BAKUNIN. 鈥 El mal reside en la verdadera na颅turaleza del Estado. Todos los Estados son la nega颅ci贸n de la libertad. .

MARX. 鈥 Adoptando esta extrema y emotiva actitud hacia el Estado perjudicas enormemente la cause de los trabajadores. Utilizas tu influencia, Ba颅kunin, para aconsejar la abstenci贸n electoral a los obreros.

BAKUNIN. 鈥 Yo aconsejo a los obreros hacer algo mas que intervenir en las elecciones. Les im颅pulso a la lucha.

MARX. 鈥 Les llevas a la lucha en la incertidum颅bre de la victoria. Y esta es otra suerte de responsa颅bilidad. Acabo de decir que tus errores eran particu颅larmente de tipo moral. Uno de ellos es que careces de calma. Te complaces en luchar en las barricadas, hasta por causas en las cuales no conf铆as, porque ello satisface to inveterada inclinaci贸n a la acci贸n violenta, por pura excitaci贸n. Desde帽as la actividad pol铆tica verdadera porque requiere paciencia, orden, re颅flexi贸n.

BAKUNIN. 鈥 Toda mi vida la dedico a la acti颅vidad pol铆tica

MARX. 鈥 Dedicas tu vida a la conspiraci贸n pol铆tica, que no es la misma cosa.

BAKUNIN. 鈥 Paso toda mi vida entre los obre颅ros. Organizaci贸n, propaganda, educaci贸n.

MARX. 鈥 驴Educaci贸n para qu茅?

BAKUNIN. 鈥 Para la revoluci贸n. Ciertamente no concibo que los trabajadores gasten sus energ铆as en las falaces instituciones representativas del llama颅do gobierno.

MARX. 鈥 Puedo comprender que tales ideas en颅cuentren adeptos en Italia. y en Espa帽a, entre aboga颅dos, estudiantes y otros intelectuales. Pero los traba颅jadores no querr谩n persuadirse de que los asuntos pol铆ticos de sus respectivos pa铆ses les son ajenos. De颅cir, a los trabajadores que deben abstenerse de la pol铆tica es lanzarlos a los brazos de los curas y de los burgueses republicanos.

BAKUNIN. 鈥 Mi querido Marx, si has le铆do mis escritos p煤blicos sabr谩s que cot铆nua y apasionada颅mente arremeto contra ambos. La Iglesia y los repu颅blicanos. Tus propias opiniones, comparadas a las m铆as, son mas moderadas.

MARX. 鈥 Mi querido amigo, ni por asomo he querido poner en duda que odias sinceramente a am颅bos : al cura y a los republicanos, pero no compren颅des que puedes terminar por hacerles el juego.

BAKUNIN. 鈥 Estas de broma, mi querido Marx.

MARX. 鈥 No, hablo en serio. En primer lu颅gar, examinemos tu propaganda sobre la libertad. Est谩 m谩s que claro que la sola libertad en la cual crees es la libertad individual. De hecho la misma libertad invocada por los te贸ricos burgueses como Hobbes, Locke y Mill. Cuando piensas en la libertad, crees que nadie debiera ser mandado por nadie. Concibes a cada hombre por separado, en posesi贸n de todos sus derechos, amenazado por instituciones so颅ciales y colectivas como el Estado. No llegas nunca a pensar, como piensa todo verdadero socialista, en la humanidad formando un conjunto, o bien en el hombre en tanto que criatura inseparable de la so颅ciedad.

BAKUNIN. 鈥 Una vez mas, Marx, demuestras que no me has escuchado, que no has entendido lo que me has o铆do decir.

MARX. 鈥 Pretendo haberte entendido mejor de lo que has sido capaz de entenderte t煤 mismo. Al no concebir el Estado de otra manera que como aparato generador, de opresi贸n, demuestras t煤 inca颅pacidad para concebir al hombre de otra manera que como unidad aislada, cada cual con su voluntad privativa, sus deseos e intereses. Esto es lo que creen los te贸ricos del pensamiento liberal burgu茅s. Y voso颅tros, los anarquistas, ten茅is la misma concepci贸n del ser humano en la sociedad. Vuestro anarquismo es puro liberalismo llevado a] extremo, llevado a un hist茅rico extremo, podr铆a a帽adir. Vuestra filosof铆a es esencialmente ego铆sta. Ten茅is una concepci贸n del yo, y de la libertad del yo, emparentada con la metaf铆sica del capitalismo.

BAKUNIN. 鈥 No me interesa la metaf铆sica.

MARX. 鈥 Y, sin embargo, el anarquismo llega a conclusiones metaf铆sicas por cualquier lado que lo tomes. Tienes inclusive la misma 茅tica, muy parecida a la 茅tica cristiana: 芦Apoyo mutuo禄, os oigo repetir. Puesta en t茅rminos convencionales cristianos, podr铆a ser traducida por <<ama a to pr贸jimo禄, 芦Sacrif铆cate por los dem谩s>>. Sin embargo, el verdadero socialismo no necesita de preceptos porque no reconoce el aislamiento del individuo. En una sociedad socialista el hombre ya no es enajenable de su vecino o de s铆 mismo.

BAKUNIN. 鈥 Dado que el Estado es la causa de la enajenaci贸n, es. obvio que el remedio consiste en eliminarlo.

MARX. 鈥 Pero no podemos eliminarlo hasta que hayamos cambiado las condiciones que hacen del Estado una necesaria excrecencia de la sociedad.

BAKUNIN 鈥 Tan pronto como los trabajadores re煤nan el suficiente poder para removerlo, el Estado cesar谩 de ser necesario.

MARX. 鈥 驴Admites que es una necesidad en el presente?

BAKUNIN. 鈥 Es necesario para una sociedad basada en la propiedad privada. Cuando la propie颅dad privada haya sido distribuida, Cuando haya triun颅fado el socialismo鈥

MARX. 鈥 Un socialismo preocupado por la redistribuci贸n de la propiedad es un verdadero modelo de vulgaridad. Espero, Bakunin, que no ser谩s de los que piensan que socialismo consiste en un libre re颅parto individual.

BAKUNIN. 鈥 Este es, en realidad, uno de sus objetivos.

MARX. 鈥 Amigo m铆o, las finalidades del socia颅lismo son mucho m谩s radicales que todo eso. Su fi颅nalidad consiste en, producir una completa transfor颅maci贸n de la naturaleza humana, una transformaci贸n del yo, la creaci贸n de un nuevo hombre. La vo颅luntad individual fundida en la sociedad. Cada cual liberado de su auto enajenaci贸n. Dices que t煤 propia finalidad es la libertad. El socialismo nos dar谩 una libertad casi desconocida en la pasada experiencia del g茅nero humano.

BAKUNIN. 鈥 Haces de la vida una cosa dema颅siado misteriosa.

MARX. 鈥 Y t煤 la conviertes en una cosa vulgar. Contemplando el mundo, Bakunin, to imaginas que cierta gente es hoy libre y otra gente oprimida.

BAKUNIN. 鈥 Yo no me imagino eso. Es la rea颅lidad. Los menos son los libres : los ricos.

MARX. 鈥 Debo decirte que nadie es libre en el mundo actual.. Ni siquiera los burgueses m谩s ricos. Moralmente hablando, el capitalista, en tanto que hombre, es tan esclavo del sistema como los traba颅jadores. Es lo que nos permite afirmar, haciendo ho颅nor a la verdad, que la emancipaci6n del proletaria颅do representa la emancipaci贸n del g茅nero humano.

BAKUNIN. 鈥 Pero lo principal queda en pie. El rico puede hacer lo que le place, mientras que el pobre carece de lo m谩s necesario.

MARX. 鈥 Pero la opci贸n del rico se halla go颅bernada y restringida por la cultura burguesa, por el sistema que niega la benevolencia de cada uno. Adem谩s, la teor铆a de la libertad definida por el <<haz Io que te plazca禄 es muy estrecha.

BAKUNIN. 鈥 En todo caso, es mejor que la teor铆a de la libertad definida por el 芦haz lo que de颅bes hacer禄. Es lo que dicen los curas : la perfecta libertad es servir a la iglesia. O lo que dice Hegel: la perfecta libertad es la obediencia al Estado. Personalmente prefiero la noci贸n humana plena de que la libertad significa: 芦haz lo que quieras.>>

MARX. 鈥 Acabas de definir la libertad como la realizaci贸n plena de los potenciales del hombre. Y esto esta mucho mas cerca del socialismo. El ente socialista ser谩 libre en tanto que hombre transfor颅mado.

BAKUNIN. 鈥 Pero, si al hombre no le es permi颅tido desarrollarse 茅l mismo, no conseguir谩 manifestar lo mejor que hay en 茅l.

MARX. 鈥 En t茅rminos burgueses y liberales, Bakunin, estas traicionando to filosof铆a liberal bur颅guesa. Pues, 驴no es acaso esto lo que Adam Smith

y sus ac贸litos dicen? Dejad a los hombres solos y cada uno dar谩 de s铆 lo mejor. El hombre econ贸mico con propio incentivo para la autoperfecc贸n. 驴Qu茅 es la frase ((Laissez-nous faire 鈥 ))?

BAKUNIN. 鈥 Desde luego, siempre que quieras ignorar el hecho de que los liberales se aferran a la propiedad privada y a la competencia econ贸mica, mientras que yo mantengo que todo debe ser puesto en com煤n鈥

MARX. 鈥 Pues, si partes del principio de que cada hombre debe contar con su preciado derecho privado a la libertad irrestringible, llegaras a la con颅clusi贸n de que habr谩 siempre quienes querr谩n sustraer algo del bien com煤n reclam谩ndolo como suyo pro颅pio. No podr铆as tener al mismo tiempo completa li颅bertad individual sin reclamar la propiedad indivi颅dual. 驴Qu茅 responder铆as al hombre que reclamase el derecho a la propiedad? M谩s que responder, 驴qu茅 har铆as en defecto de un Estado u otro instrumento de autoridad socialista capaz de restringir a los recalci颅trantes o antisociales?

BAKUNIN. 鈥 隆Pero si t煤 mismo, Marx, has afirmado que el hombre socialista ser铆a un hombre nuevo, cambiado! Este habr铆a abandonado sus anti颅naturales impulsos ego铆stas y adquisitivos, degenera颅dos por la sociedad burguesa.

MARX. 鈥 Mi hombre socialista se habr铆a trans颅formado, Bakunin. Pero no reconozco de ninguna ma颅nera a to hombre socialista, T煤 concibes a los hom颅bres como individuos, cada cual con su peque帽o im颅perio de derechos. Yo pienso en la humanidad formando un conjunto. La libertad, como yo la concibo, es la liberaci贸n del g茅nero humano ; no la libertad del individuo.

BAKUNIN. 鈥 Otra vez el punto de vista de He颅gel sobre la libertad ; la idea de que obrar libremente es obrar moralmente y obrar moralmente es obrar de acuerdo con la raz贸n de Estado.

MARX. 鈥 Hegel no estaba del todo equivocado. S贸lo un ser racional puede ser libre, porque sola颅mente un ser racional puede decidir ante una alterna颅tiva. Una opci贸n irracional no es una decisi贸n libre. Obrar libremente es obrar racionalmente. Y obrar racionalmente implica conocer la necesidad de la na颅turaleza y de la historia. Verdaderamente no hay, ant铆tesis entre la necesidad y la libertad.

BAKUNIN. 鈥 No estamos debatiendo sobre la cuesti贸n del libre albedr铆o, Marx. Estamos tratando de la libertad pol铆tica. No hay ninguna dificultad metaf铆sica en esto. La libertad pol铆tica depende del hecho de suprimir la opresi贸n pol铆tica. Ninguna cla颅se de iniciaci贸n filos贸fica es necesaria para esto. Un ni帽o de nueve anos puede observar el mundo y ver qui茅n es el oprimido y qui茅nes son los opresores.

MARX. 鈥 Y un ni帽o de nueve anos podr铆a su颅poner que la situaci贸n no podr铆a remediarse brusca颅mente suprimiendo el Estado. Podr铆a tambi茅n con颅vertirse en anarquista. Pero su tierna edad le excusar铆a de esta locura.

BAKUNIN. 鈥 Hay una locura del fil贸sofo como hay una locura de la ni帽ez. Todo tu abstruso razona颅miento sobre la libertad puede s贸lo conducirte adon颅de llegaron Rousseau y Hegel: a la creencia de que los hombres pueden ser forzados a ser libres.

MARX. 鈥 En efecto, a los hombres podemos forzarlos a ser libres, en el sentido de que puedes forzarlos a obrar racionalmente. O, en todo caso, a evitarles que obren irracionalmente.

BAKUNIN. 鈥 Una libertad que pueda ser im颅puesta al hombre no es digna de llamarse libertad.

MARX. 鈥 Es la realidad lo que importa, no los hombres.

BAKUNIN. 鈥 Bien, mira pues a la realidad. Si hablas de obligar a los hombres a ser libres, tienes que pensar en dos -clases de gentes : los que fuerzan y los que son forzados. Y ah铆 tienes los dos tipos que componen la supuesta sociedad sin clases del socialismo autoritario : los dirigentes y los dirigidos, los que est谩n arriba y los que est谩n abajo.

MARX. 鈥 Por supuesto, ciertas gentes deben ser superiores a los dem谩s. Como antes te dec铆a, una sociedad socialista debe ser regulada, especialmen颅te en sus primeros pasos. La alternativa es la Torre de Babel, un mundo en el que nadie sabe qu茅 hacer, o qu茅 esperar ; un mundo sin orden y sin se颅guridad, sin confianza en un orden fijo., Anarqu铆a significa caos, y el caos me horroriza. Si el caos te llama, Bakunin, es porque eres propicio al encanto de la vida bohemia o gitana. Tras la rigidez de tu vida juvenil, en el seno de una familia privilegiada y en las escuelas militares, se comprende que el desor颅den bohemio to atrajera. Pero, si piensas esto, ver谩s que la bohemia es en verdad un primoroso tributo al ethos burgu茅s, ret谩ndolo estudiadamente, ultraj谩ndolo.. Pero a mi me parece que el ethos burgu茅s no merece tal atenci贸n. Los socialistas tenemos cosas m谩s serias de que ocuparnos.

BAKUNIN 鈥 Hablas, Marx, de <<socialismo vul颅gar>>, pero t煤 mismo tienes una noci贸n vulgar de lo que significa el anarquismo. Para las mentes no pre颅paradas, la palabra <<anarqu铆a>> significa caos y desor颅den. Pero un hombre educado debe saber que la pa颅labra <<anarqu铆a>> es una traducci贸n fon茅tica del grie颅go, que significa simplemente oposici贸n al gobierno. Es una pura superstici贸n la creencia de que la ausen颅cia de gobierno significa el caos y el desorden. Las naciones m谩s ordenadas de la Europa actual no son aquellas en que el gobierno pesa m谩s fuertemente sobre el ciudadano, sino aquellas en que tal presi贸n ha Llegado al m铆nimo grado. No alcanzo a compren颅der lo que dices de los bohemios. La verdad es que no me atrae en absoluto el desorden.

MARX. 鈥 T煤 hablas, con vehemencia, de san颅gre, fuego y destrucci贸n.

BAKUNIN. 鈥 Es un mero celo por la lucha. Soy tal vez m谩s impaciente que t煤 por el adveni颅miento de la revoluci贸n ; pero puedo asegurarte que los anarquistas anhelamos tanto como t煤 el orden socialista.

MARX. 鈥 Es in煤til ese anhelo, pues, fuera del Estado socialista, no podr茅is encontrarlo. Vuestra suerte de revoluci贸n traer谩 sangre, fuego y destruc颅ci贸n, seguramente ; pero no mucho m谩s.

BAKUNIN 鈥 Y t煤 clase de revoluci贸n, Marx, habr谩 de acarrearnos algo infinitamente peor: la es颅clavitud.

MARX. 鈥 Bien, amigo m铆o, imagino que es una buena cosa haber sido ambos perseguidos por la bur颅gues铆a; de lo contrario, de prolongar m谩s esta char颅la, podr铆amos los dos dejar de ser socialistas.

BAKUNIN. 鈥 Voy a pedir m谩s agua caliente. El t茅 se nos ha enfriado.

