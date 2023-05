–

De parte de SAS Madrid May 9, 2023

Las camareras de piso de Balears se han convertido en un referente estatal en la lucha laboral. No solo sufren unas jornadas extenuantes en las que la mayor铆a se tiene que automedicar, sino tambi茅n clientes maleducados: 鈥淓staba limpiando un ba帽o y un hombre, que ni me salud贸, se puso a hacer pis鈥.

鈥淏rutal鈥, dice Sara en una terraza en frente de un exc茅ntrico hotel de Magaluf (Mallorca), que destaca por una figura como de Yeti 鈥攄e tres plantas de alto鈥 escalando su fachada. Hay una cifra que sobresale, que se repite como un mantra: 16,5 millones de turistas en 2019. Casi el triple de la poblaci贸n de las Islas. Hay otras cifras que est谩n menos manidas, por ejemplo: que hay 2.880 establecimientos tur铆sticos y m谩s de la mitad, unos 1.700, son hoteles y apartahoteles. Y luego hay una cifra que sabiendo las anteriores choca: en las Islas hay aproximadamente 33.000 camareras de piso. Toc, toc! Servicio de habitaciones. 33 mil personas, en su gran mayor铆a mujeres, que sobreviven a una industria que las tritura. Trabajadoras que con los a帽os, la repetici贸n de tareas y movimientos, el peso que mueven, la tensi贸n, el estr茅s, las malas formas y el abuso laboral, viven un sinvivir. Mujeres que, a pesar del agotamiento absoluto, no han parado de luchar por conseguir mejoras laborales.

Sara del Mar Garc铆a es una de ellas y es tambi茅n la presidenta de Kellys Uni贸n Balear y as铆, 鈥渂rutal鈥, es como define el trabajo de camarera de piso de hotel. Un trabajo en el que la mayor铆a de ellas enga帽an a sus cuerpos exhaustos. Con estimulantes por la ma帽ana, calmantes durante la jornada, antiinflamatorios, m谩s estimulantes 鈥攃af茅, bebidas energ茅ticas, az煤car鈥 y por la noche, algunas, con ansiol铆ticos. Medicarse para seguir viviendo del turismo. 驴Qu茅 llevan en su bolso? 鈥淵o llevo un botiqu铆n andante鈥, dice Antonina Ricaurte, que tambi茅n est谩 en la misma terraza junto a otras compa帽eras, cuatro en total. Recita un listado de f谩rmacos y repasa las operaciones de hombros, las hernias y fascitis, las otras camareras suman lo suyo a la lista, pinzamientos, distensiones. Suma y sigue. Ella tiene fibromialgia, es decir, dolor corporal cr贸nico, con fatiga y otros s铆ntomas. 鈥淏ueno, estoy bastante cascada鈥, dice y r铆e ir贸nicamente. 鈥淓sto no es algo que sufro solo yo, le pasa a la mayor铆a de camareras, m谩s del 50%鈥.

Los representantes sindicales, la administraci贸n, los t茅cnicos de prevenci贸n y ellas mismas hablan de este trabajo y enseguida se impone un argot m茅dico del horror. Parece un parte de heridos de guerra. Ellas, sin embargo, hablan con una fuerza que burla la barrera del agotamiento y encima se r铆en. Son extremadamente listas, en muchos sentidos: miran a la bestia a los ojos y se r铆en de ella. 鈥淣uestro primer objetivo y nuestra primera victoria fue hacernos visibles鈥, explican. Y lo consiguieron.

Sorpresas, sustos y faltas de respeto: 鈥淪omos invisibles鈥

Las camareras de piso tienen an茅cdotas a pu帽ados. 鈥淗ay de todo, gente que te hace la cama y tienes que revisar si te has equivocado y ya la has limpiado y gente que parece que le ha explotado la maleta y hay cosas por todo鈥, dice Sara. Se ponen a hablar entre ellas y enseguida sale el tema de los pa帽ales de beb茅, de como hay gente que deja campos de minas por toda la habitaci贸n, les parece alucinante. Hablan de paredes salpicadas por 鈥渁 saber qu茅鈥; imaginen lo peor. De los que no contentos con el feng shui organizan a su gusto la estancia y a ellas les toca arrastrar camas y muebles.

Una de ellas cuenta el 煤ltimo susto en su hotel: entr贸 una compa帽era en una habitaci贸n y hab铆a un beb茅 solo, 鈥渓os padres lo vigilaban con el aparato este que les graba, pero claro, si le pasa algo mientras t煤 est谩s all铆, 驴qu茅?鈥. Adem谩s, en las guarder铆as de las que disponen los establecimientos familiares hay hasta cunas y se realizan actividades que ensucian mucho: 鈥淭enemos que limpiarlas varias veces al d铆a, purpurina por todos lados, recortes de papeles, l谩pices y juegos por el suelo鈥 parece que ha habido una guerra, y mientras tanto el tel茅fono sonando para que acudas a resolver alg煤n otro desastre. Es muy estresante鈥.

Las sorpresas, sustos y falta de respeto son constantes, explican. En Eivissa, una de las Kellys con la que hemos hablado, y que no quiere dar su nombre, asegura que son invisibles para la clientela: 鈥淗e llegado a estar en situaciones tremendas como cuando est谩s limpiando el ba帽o y un se帽or pasa, ni te mira y se pone a hacer pis como si no estuvieras. O la pareja que llama pidiendo algo y cuando tocas a la puerta y abres est谩n en pleno l铆o鈥. Otras veces se burlan, explica: 鈥淗e estado limpiando una cristalera enorme y al otro lado se re铆an haciendo como que te lo van a ensuciar鈥. Adem谩s, esta trabajadora asegura que el cuidado de los clientes en las zonas comunes deja mucho que desear: 鈥淣o te puedo contar la cantidad de guarrer铆as que vemos y tenemos que limpiar, cuando algo de esto sucede le hago una foto y se la ense帽o a la gobernanta, todas nos echamos las manos a la cabeza, pero hay que limpiarlo. Es un asco鈥.

De c贸mo se organizaron para mejorar sus vidas

El movimiento de las camareras de hotel, autodenominadas Kellys, naci贸 como tal entre 2014 y 2015. Empez贸 con un grupo de Facebook que cristaliz贸 en varios grupos aut贸nomos en muchas zonas tur铆sticas del Estado. 鈥淣aci贸 b谩sicamente de una situaci贸n de asfixia o ahogo鈥, dice el experto en turismo y estudioso de este movimiento, Ernest Ca帽ada, que es el coordinador de Alba Sud e Investigador postdoctoral de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ca帽ada explica que, al inicio, se implicaron las trabajadoras m谩s veteranas, espa帽olas o migrantes, que vieron c贸mo sus condiciones laborales empeoraban cada vez m谩s, desde la crisis de 2008 y, sobre todo, con la reforma laboral de 2012. 鈥淪e sienten invisibles ante su problem谩tica y buscan hacerse visibles para colocar sus demandas en la agenda p煤blica鈥, afirma. Algunas formaban parte de los sindicatos mayoritarios, pero sus reivindicaciones quedaban un tanto diluidas junto a las de los dem谩s trabajadores del sector.

En este sentido, en la representaci贸n que tienen o ten铆an en los sindicatos Ca帽ada asegura que obviamente hay un componente de discriminaci贸n de g茅nero y a帽ade que en los inicios 鈥渘o necesariamente eran las que estaban en peores condiciones, sino aquellas con una trayectoria que vivieron otros momentos y que estaban en una situaci贸n de asfixia muy grande al ver que no podr铆an jubilarse, que ya no aguantaban m谩s鈥. Por entonces, en plena crisis, sus sueldos eran el 煤nico sustento familiar. No hab铆a alternativa. Sol y playa, dolor y sufrimiento. Las principales reivindicaciones del movimiento fueron y son la jubilaci贸n anticipada, la regulaci贸n de las cargas de trabajo, la lucha contra la externalizaci贸n y el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

En esa cafeter铆a de Magaluf los ojos de algunas de ellas se tornan vidriosos. Porque explican los inicios: gente que les dec铆a que lo suyo era una moda, que no iban a conseguir nada, que las estaban utilizando los pol铆ticos e incluso la incredulidad de algunas compa帽eras que no quer铆an luchar. 鈥淧ues llevamos siete a帽os de moda pasajera鈥, dice Sara. Con el tiempo la cosa ha mejorado, tambi茅n la relaci贸n con los sindicatos. Los ojos vidriosos; sin embargo, son por lo que ha implicado todo esto a nivel personal: 鈥淓s lo mejor que nos ha pasado鈥.

Sin embargo, en otros lugares como Eivissa la lucha ha sido muy dura. 鈥淟a compa帽era que ha tirado de todo se ha retirado porque ya no pod铆a m谩s, unas cuantas la hemos apoyado y hemos dado la cara, pero la mayor铆a de las compa帽eras nos han criticado mucho hasta el d铆a de hoy aunque, eso s铆, tambi茅n se beneficiar谩n de todo lo que hemos conseguido鈥, asegura una Kelly de Eivissa que no quiere dar su nombre 鈥減orque est谩 harta de exponerme鈥, aduce con rabia.

Despu茅s, con el tiempo, empezaron los cambios en las Islas. Primero el reconocimiento de las enfermedades laborales, luego la ley tur铆stica balear y el nuevo convenio de hosteler铆a isle帽o, uno de los m谩s beneficiosos para el colectivo en todo el Estado. Ellas lo han reconocido en varias ocasiones, han tenido que hacerse fotos, hablar con muchos pol铆ticos, encandilar, tender la mano y presionar, pero en todo momento han sabido jugar sus cartas y avanzar con un 煤nico fin: dejar de malvivir del turismo. 鈥淣osotras, pico pala, pico pala, exigir y exigir y exigir, queremos mejoras y quien se ponga la medalla nos da igual鈥.

El experto en Turismo, Ernest Ca帽ada, coincide en la inteligencia del movimiento y en especial del grupo de Balears, referente en el Estado: 鈥淐ientos de trabajadoras se organizaron y se pusieron a hacer reuniones. Han tenido que aprender a pedir permisos, tratar con medios, a negociar. Este movimiento ha sido una escuela de aprendizajes y de no delegaci贸n, de defender por ellas mismas sus condiciones鈥. Y en contra de las din谩micas actuales en los movimientos sociales de las 煤ltimas legislaturas 鈥渉an conseguido cosas, no todas claro, pero ya han mejorado sus condiciones, y est谩n en el camino de poder conseguir m谩s鈥. Estos d铆as, las camas elevables y la evaluaci贸n de la carga de trabajo tienen el foco medi谩tico y ellas lo celebran. Aunque lo de las camas no fuera una reivindicaci贸n propia y est茅n alerta de c贸mo se har谩 esta regulaci贸n por parte de las empresas, por ahora son optimistas. Aunque claro, seguir谩n exigiendo: 鈥淪on avances y victorias, pero vamos a por todo: lo pr贸ximo es la jubilaci贸n anticipada y el reconocimiento real de las enfermedades profesionales, y lo vamos a conseguir鈥, dice la presidenta de la Uni贸n.

Enfermedades laborales reconocidas, pero no aplicadas

Precisamente en 2019 se produjeron un total de 27.278 accidentes de trabajo, de los cuales 7.140 (26,2%) corresponden al sector de la hosteler铆a, y sobre estos, m谩s de la mitad (51,4%) son padecidos por mujeres. El colectivo de camareras de piso abarca el 27,2% de esa siniestralidad en el sector, tal y como publica el IBASSAL, el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.

Sin embargo, el reconocimiento de las enfermedades laborales por parte de las mutuas que contratan las empresas es una tarea pendiente que lastra la calidad de vida de las Kellys. Se da la circunstancia de que este colectivo es uno de los m谩s expuestos a la siniestralidad laboral y a las enfermedades profesionales. Por ello, la Seguridad Social reconoci贸 en 2018 las dolencias musculoesquel茅ticas de extremidades superiores como enfermedad profesional y traslad贸 a las mutuas una 鈥渋nstrucci贸n inmediata鈥 ordenando el reconocimiento del s铆ndrome t煤nel carpiano, la tensiosinovitis de Quervain y el dedo en resorte en la mano, el codo de tenista y el de golfista en el codo y la bursitis en el hombro, todas ellas enfermedades que padecen las camareras de piso.

No obstante, al no estar aprobadas expl铆citamente en el BOE, en la pr谩ctica, las mutuas no est谩n obligadas a reconocerlas. Seg煤n el IBASSAL, las principales lesiones generadas por accidentes derivados de sobreesfuerzos han afectado en mayor medida a la espalda, columna, y extremidades superiores. Este Instituto ha desarrollado un trabajo de campo entre 2015 y 2020 que constata que 鈥渓as metodolog铆as de evaluaci贸n de riesgos de los hoteles no contemplan en muchas ocasiones aspectos como fuerzas y biomec谩nicas, repetitividad de movimientos, fatigas, cargas posturales, ambiente t茅rmico o la organizaci贸n de la carga y el tiempo de trabajo鈥. Asimismo, aseguran en este estudio que la falta de formaci贸n adecuada aboca a los mandos intermedios, en la pr谩ctica las gobernantas, a gestionar a las trabajadoras, 鈥渓o que repercute en determinados riesgos psicosociales鈥.

La Mutua Balear que no ha respondido a la solicitud de informaci贸n de elDiario.es, aunque Cr贸nica Balear publica que esta entidad asegura que solo pueden tratar y reconocer lo que est谩 escrito en la ley y que si se aceptara un caso que no viniera estipulado en el BOE se estar铆a cayendo en una ilegalidad. En declaraciones a este medio, la responsable de comunicaci贸n de Mutua Balear, Patricia Fonoll谩, coment贸 lo siguiente: 鈥淐uando una camarera de piso o cualquier otro trabajador va a una mutua, un tribunal m茅dico valora la clase de enfermedad o dolencia que tiene y revisar谩 su historial m茅dico. Si concluyen que no puede ser considerada una enfermedad profesional, no hay nada que hacer, porque no est谩 reconocida dentro de la ley y estar铆amos cometiendo una ilegalidad鈥. Adem谩s, argumentaba en este rotativo que 鈥渓a mayor parte de los casos que no son aceptados por las mutuas como enfermedad o accidente profesional derivan de dolencias que han tenido fuera del 谩mbito laboral y que despu茅s se acrecientan dentro del trabajo鈥.

El cariz de estas declaraciones lo conocen muy bien las camareras de piso y lo cuentan con una mezcla de amargura, rabia y resignaci贸n: 鈥淟levaba a帽os con fuertes dolores y mi m茅dico me dijo que era de los movimientos repetitivos de mi trabajo, pero cuando fui a la mutua se negaron a reconocerlo como enfermedad laboral. La misma doctora que me oper贸 me asegur贸 que mi lesi贸n se deb铆a a mi trabajo. He estado un a帽o de baja y me he tenido que incorporar como si nada. Es incre铆ble鈥, se queja esta mujer que ya cercana la edad de su jubilaci贸n no le queda otra que 鈥渁guantar鈥.

La Ley Tur铆stica y las camas elevables

Sin embargo, el Decreto Ley para la Circularidad y la Sostenibilidad del Turismo en Balears que entr贸 en vigor el 15 de junio de 2022, la llamada Ley Tur铆stica, s铆 afecta positivamente al desarrollo de la actividad diaria de las camareras de piso. Desde este mismo a帽o, los establecimientos de las Islas deber谩n instalar camas elevables para facilitar su trabajo, una medida que implica la renovaci贸n de 300.000 camas y de la que se benefician m谩s de 20.000 camareras de piso (seg煤n el Govern), aunque los establecimientos dispondr谩n de 6 a帽os para adaptarse a la normativa. Por ahora se sabe, gracias a un estudio realizado por el Laboratorio de Ergonom铆a de Mutua Universal en colaboraci贸n con Meli谩 Hotels International, que la incorporaci贸n de camas elevables reduce en un 30% la carga lumbar en las camareras de piso.

No obstante, sobre las camas elevables, las Kellys a煤n tienen dudas. No hay muchas trabajadoras que las hayan usado y corren tanto buenas historias como malas noticias: 鈥淗ay quien dice que ahora nos vamos a joder los hombros al poner los n贸rdicos鈥, 鈥淣os ha llegado que las personas m谩s bajitas tienen dificultades porque solo tiene dos alturas鈥, 鈥淓stoy encantada鈥, 鈥淗an llegado las camas, pero no los mandos鈥… Es pronto para tener una valoraci贸n general de las trabajadoras.

Asimismo, este Decreto Ley proh铆be las amenties que son los kits de aseo y otros de un solo uso que se ofrec铆an gratuitamente a la clientela de los hoteles, reduciendo as铆 elementos a colocar y limpiar, adem谩s de reducir el peso en los carros donde transportan sus enseres de limpieza, seg煤n aparece publicado en la web del Ejecutivo auton贸mico donde pueden consultar este Decreto en su totalidad.

Reforma Laboral: descontento y mejora de los fijos-discontinuos

En cuanto a las repercusiones de la Reforma Laboral, aprobada por el gobierno de coalici贸n de PSOE-Unidas Podemos con el benepl谩cito de sindicatos y empresarios en diciembre de 2021 y que entr贸 en vigor en 2022 modificando el Estatuto de los Trabajadores, las camareras de piso han criticado las 鈥減ocas mejoras鈥 que supone para su sector, sobre todo en lo que se refiere a la externalizaci贸n de los servicios de limpieza por parte de los hoteles, es decir la contrataci贸n a otra empresa ajena al hotel para la realizaci贸n de las tareas de limpieza del establecimiento, seg煤n asegura en Newtral Eulalia Corralero, una de las fundadoras de las Kellys.

Y es que la Reforma Laboral del gobierno de Mariano Rajoy en 2012 abri贸 las puertas para estas externalizaciones, lo que supuso que el personal de limpieza, mediante este mecanismo, no se rige por ning煤n convenio en concreto, ya que la mayor铆a de estas empresas son multiservicio y pueden aplicar cualquiera de los acuerdos en los diferentes sectores en los que ofrecen sus servicios. Adem谩s, 鈥渟e favoreci贸 que las empresas, los hoteles, se ahorraran los costes laborales鈥, seg煤n asegura al mismo medio Juan Antonio Salmer贸n, abogado laboralista, con lo que supone en la degradaci贸n de sus condiciones laborales.

A pesar de que en Balears este tipo de contrataci贸n es minoritaria, se hac铆an necesarias medidas en este sentido. La Reforma de 2022 va un paso m谩s all谩 y, aunque no cumple la promesa del pacto de coalici贸n de modificar el art铆culo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontrataci贸n a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, s铆 prev茅 que si la empresa externa tiene un convenio propio y este establece un sueldo inferior al salario m铆nimo del convenio de hosteler铆a se deber谩 cobrar el establecido en el convenio sectorial. Sin embargo, no equipara sus condiciones en cuanto a vacaciones o derechos de conciliaci贸n familiar y laboral, con el agravio comparativo que puede suponer para las trabajadoras contratadas directamente por el hotel.

Por otro lado, la nueva Reforma Laboral ampl铆a los derechos para el contrato fijo-discontinuo, que es la modalidad de contrataci贸n de las camareras de piso. Uno de los puntos m谩s destacados en la modificaci贸n de este tipo de contrataci贸n es el c谩lculo de la antig眉edad. Seg煤n establece el art铆culo 16 del Estatuto de los Trabajadores, 鈥渓as personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antig眉edad se calcule teniendo en cuenta toda la duraci贸n de la relaci贸n laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados鈥. Asimismo, las trabajadoras no contabilizar谩n como paradas, pero s铆 tendr谩n derecho a la prestaci贸n de desempleo correspondiente en el periodo sin trabajo efectivo y la empresa est谩 obligada a seguir con la relaci贸n laboral en el periodo siguiente de trabajo con las mismas condiciones. En caso de despido, las Kellys tendr铆an las mismas indemnizaciones que los de un indefinido, es decir 33 d铆as por a帽o trabajado en despido improcedente y 20 d铆as en el procedente.

Calcular la carga de trabajo

A pesar de las cr铆ticas del colectivo de las Kellys a la reforma laboral, lo cierto es que en Balears la externalizaci贸n de los servicios que ofrecen las camareras de piso no es muy com煤n. Adem谩s, con la firma del Convenio de Hosteler铆a de Balears el pasado 1 de abril, que tendr谩 vigencia hasta el 31 de marzo de 2025 y que es pionero y referencia en todo el Estado espa帽ol, la situaci贸n de este colectivo se ve reforzada. Es decir, el nuevo Convenio estipula que las condiciones de las trabajadoras que presten sus servicios en una subcontrata se les deber谩n garantizar las mismas condiciones que las que lo hacen directamente en el hotel donde prestan sus servicios en lo que se refiere a salarios, descansos y jornadas, ampliando as铆 sus derechos respecto a la Reforma Laboral, seg煤n a puntualizado a elDiario.es Rafa S谩nchez, exsindicalista experto en temas laborales.

Sin embargo, el punto m谩s importante de la norma para las camareras es la regulaci贸n de la carga de trabajo. Este es el primer Convenio Colectivo que incluye, de forma expresa, 鈥渓a obligaci贸n de las empresas de realizar un an谩lisis de los m茅todos y tiempos de trabajo con la finalidad de determinar la carga de trabajo de cada uno de los puestos y poder realizar los ajustes adecuados para prevenir las alteraciones en la salud de las personas trabajadoras鈥, seg煤n explica el sindicato USO en su p谩gina web, por lo tanto, se da cabida a una de las principales reivindicaciones de este colectivo.

El Convenio establece para determinar estas cargas un Plan de Prevenci贸n, una evaluaci贸n de riesgos laborales y una planificaci贸n de la actividad preventiva. Mediante este mecanismo se determinar谩n el n煤mero de habitaciones y las tareas que pueden asumir en una jornada de trabajo, adem谩s de las condiciones de seguridad y salud para llevarlas a cabo. El estudio tendr谩 que hacerlo cada hotel en funci贸n de su situaci贸n espec铆fica.

Primero se constituir谩 un grupo de trabajo con representantes de la empresa, de las personas trabajadoras, camareras y mandos intermedios y representantes de los servicios de prevenci贸n de riesgos laborales. En segundo lugar, se analizar谩 el m茅todo de trabajo para que sea seguro y saludable desde el punto de vista de la prevenci贸n, con la determinaci贸n de tareas, c贸mo se deben ejercer y qu茅 equipos son necesarios para su ejecuci贸n; en esta fase podr谩 intervenir la Inspecci贸n de Trabajo. Lo siguiente ser铆a el establecimiento de tiempos de trabajo con la aplicaci贸n de una f贸rmula estad铆stica de la Organizaci贸n Mundial del Trabajo; se tendr谩 en cuenta el tipo de habitaci贸n, la limpieza necesaria, la jornada laboral, los suplementos de tiempos por fatiga o las necesidades personales. El cuarto y 煤ltimo paso ser铆a la puesta en pr谩ctica de las conclusiones a las que se llegue en las fases anteriores.

Asimismo, el acuerdo establece la actualizaci贸n de m茅todos y tiempos de trabajo peri贸dicamente para comprobar que las medidas son ajustadas y eficaces. Adem谩s, tambi茅n contempla que podr谩n actualizarse cuando se produzcan da帽os en la salud de las trabajadoras, cuando 贸rganos y representantes competentes consideren que las medidas preventivas son inadecuadas o insuficientes o se produzcan cambios en las condiciones en las que se desarrollan las labores del puesto. El plazo marcado por el convenio para la realizaci贸n de este an谩lisis es la temporada tur铆stica 2023, que normalmente acaba en octubre.

Por otra parte, la nueva norma prev茅 una subida salarial del 8,5% en dos a帽os, un 5% en 2023 y un 3,5% en 2024, aunque los sindicatos estaban negociando subidas de un 10% en estos dos a帽os. Para las Kellys de Mallorca cualquier subida es una peque帽a victoria, aunque el 8,5% es insuficiente: 鈥淓l coste de la vida aqu铆 es muy elevado y hay que hacer malabares鈥. El profesor Ca帽ada es igual de cr铆tico: 鈥淓s bastante insuficiente, sobre todo en un contexto en el que la misma actividad tur铆stica ha provocado un incremento desmedido de los precios de la vivienda, los sueldos est谩n muy por debajo del coste de vida, y m谩s si no se dispone de vivienda propia鈥. El sindicato UGT sin ser tan expl铆cito tambi茅n reconoce que hay que seguir trabajando para que sea m谩s de un 8,5%. Sin embargo, para una parte del colectivo es igual de importante la regulaci贸n de la carga de trabajo 鈥減orque si se aprobar谩 la subida del sueldo solamente esto podr铆a conllevar que tuvi茅ramos que hacer todav铆a m谩s trabajo del que hacemos鈥, explica una camarera de piso que presta sus servicios en un hotel familiar de Eivissa.

Los programas pol铆ticos y las kellys

Sin embargo, y a pesar del ruido y de los logros de las camareras de piso, todav铆a queda mucho por hacer para que su dignidad como trabajadoras sea reconocida en su totalidad en lo que se refiere a la jubilaci贸n y al reconocimiento real de las enfermedades profesionales por parte de las mutuas. En este orden de cosas hemos querido saber cu谩les son las propuestas de los diferentes partidos pol铆ticos de cara a las pr贸ximas elecciones municipales y auton贸micas del 28 de mayo en Balears. Solo dos formaciones incluyen en su programa propuestas concretas para las Kellys: PSOE Y Unidas Podemos.

El resto incluyen medidas gen茅ricas englobadas en la mejora de las condiciones para las trabajadoras y los trabajadores del sector tur铆stico que tampoco especifican. Es el caso del Partido Popular, que apuesta por una mayor calidad del sector, por el control riguroso de la normativa en cuanto a la contrataci贸n laboral. Tambi茅n se refiere a la salud laboral y la prevenci贸n de riesgos, en general. Adem谩s, propone incentivos para las empresas que adopten medidas para mejorar el bienestar y confort de sus trabajadores y la implementaci贸n de planes de conciliaci贸n laboral y familiar. Tampoco el PI-Proposta per les Illes especifica medidas concretas para el colectivo y propone mejorar la formaci贸n y profesionalidad de los trabajadores del sector tur铆stico, incentivar la conciliaci贸n de la vida laboral y familiar y luchar contra la discriminaci贸n salarial y mejorar la seguridad laboral.

Por su parte, el PSOE, incluye en su programa electoral 鈥渓a aplicaci贸n de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilaci贸n sin perjuicio econ贸mico para profesionales especialmente afectados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con especial atenci贸n a colectivos feminizados como las camareras de piso鈥. En otro de sus puntos program谩ticos abogan por la creaci贸n de un Instituto Tecnol贸gico de Ergonom铆a en Balears para estudiar mejoras en las condiciones, cargas y ritmos de trabajo y promover una normativa al respecto. Los socialistas proponen, adem谩s, crear un sistema de alertas para Atenci贸n Primaria para mejorar el reconocimiento de las Enfermedades Profesionales. Por 煤ltimo, aseguran que defender谩n la inclusi贸n en el cuadro de estas afecciones laborales las patolog铆as dorsolumbares de las camareras de piso y las que fueron reconocidas en 2018 por la Seguridad Social.

Mientras, Podemos se centra en aumentar la inspecci贸n de trabajo en el sector tur铆stico para asegurar el cumplimiento del nuevo convenio de hosteler铆a y de las otras leyes que les ofrecen mejoras, como propuesta general para todo el sector, adem谩s de que los sueldos se igualen al nivel de vida de las islas. Tambi茅n proponen medidas concretas para la protecci贸n de las Kellys fijas discontinuas, estableciendo un plan de apoyo econ贸mico durante aquellos meses que no trabajen.

Ya no est谩n solas

Y mientras los pol铆ticos ultiman y presentan sus programas electorales, las Kellys de Mallorca se dirigen de la cafeter铆a de Magaluf a una asamblea de la UGT en un centro escolar para mayores reci茅n construido a pocos metros. La sesi贸n se centra en c贸mo se implementar谩n las cargas de trabajo. El Conseller de Modelo Econ贸mico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, uno de los impulsores del nuevo Convenio de Hosteler铆a, est谩 presente y acompa帽a a Jos茅 Garc铆a, Secretario General de UGT-FESMC. El encuentro dura una hora larga. En 茅l se detalla c贸mo deben ser las evaluaciones y se subraya la importancia de que las trabajadoras se impliquen para evitar malas praxis o evaluaciones en momentos inadecuados de poco trabajo.

La mayor铆a de asistentes son mujeres. Se abre turno de preguntas. La primera se centra en las camas elevables, un hotel ha implementado unas que no funcionan. Hay un murmullo constante, peque帽as conversaciones. Pide el turno otra mujer: despu茅s de unos meses de baja, su doctor de cabecera le ha dicho que sus dolencias no son compatibles con su trabajo y le ha dado el alta. Deber谩 incorporarse con el mismo dolor que la puso de baja. El murmullo se vuelve oscuro y se llena de resoplidos. Se resuelve la duda, hay irregularidades y el sindicato mirar谩 el caso.

La primera pregunta sobre las cargas la hace otra mujer, que no est谩 sindicada, dice que en su hotel 鈥攄onde acaba de empezar鈥 es de las pocas que no tiene miedo, que quiere que se haga bien y est谩 dispuesta a dar la cara: pero que se siente sola. Rompe a llorar. Hay aplausos, gritos de 谩nimo, y enseguida se le acerca otra mujer que estaba cerca, hablan. Durante los estudios de las cargas de trabajo, las trabajadoras tienen derecho a participar para asegurarse que se hagan bien y no se gire en su contra. Hay murmullos contra los departamentos de riesgos laborales. Siguen las preguntas, todas las hacen mujeres. Desde el aplauso de 谩nimo a ese llanto se han acercado otras mujeres a la Kelly que se ha roto de rabia. Al terminar la reuni贸n ya no volver谩 a estar sola.

Enlace relacionado ElDiario.es 08/05/2023.