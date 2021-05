–

May 10, 2021

El diario alem谩n junge Welt ha publicado hoy un llamado a la solidaridad internacional por lo que consideran 鈥渦n ataque a la libertad de prensa y de opini贸n en el pa铆s鈥. Se trata del 煤nico diario en la Rep煤blica Federal que est谩 bajo constante vigilancia por parte del servicio secreto interno. Desde 2004 aparece de forma regular en el Informe Federal de Protecci贸n Constitucional en la secci贸n 鈥淓xtremismo de izquierda鈥 y se le clasifica all铆 como un 鈥済rup煤sculo鈥 que supuestamente persigue 鈥渙bjetivos anticonstitucionales鈥.

La aparici贸n en dicho informe, as铆 como el espionaje legalizado que se deriva de su clasificaci贸n como organizaci贸n extremista, entorpecen el trabajo del diario. Seg煤n denuncian los responsables del mismo, hay anunciantes no quieren aparecer en la publicaci贸n y en varias ocasiones les fue negado colocar publicidad en lugares p煤blicos haciendo referencia a dicho informe. En muchas bibliotecas no es posible leerlo a trav茅s de los ordenadores o pedir una suscripci贸n, as铆 como en algunas c谩rceles. Potenciales lectores no se acercan a la publicaci贸n por dicho estigma. Los redactores est谩n asimismo sometidos a la vigilancia del servicio secreto.

En una respuesta parlamentaria al Partido de la Izquierda (Die Linke), el Gobierno federal ha explicado los motivos por los cuales la publicaci贸n es considerada como tal. El gobierno argumenta que la publicaci贸n se reconoce como 鈥渕arxista鈥 y que, por tanto, sus objetivos ser铆an inconstitucionales. Asimismo, asegura que el diario habla de 鈥渃lases sociales鈥 y ello estar铆a 鈥渆n contra de la dignidad humana鈥.

Las autoridades reconocen saber que el diario tiene dificultades econ贸micas derivadas de su etiquetado como organizaci贸n extremista y aseguran que 茅stas son deliberadas, ya que acabar con su 鈥渃aldo de cultivo鈥 ser铆a un medio de proteger la constituci贸n. Las autoridades van m谩s lejos y consideran a todo el que lo compra y lo apoya de cualquier manera como perteneciente al 鈥済rup煤sculo鈥.

El colectivo editor expresa en un comunicado: 鈥淰emos un esc谩ndalo pol铆tico en el hecho de que una autoridad estatal pueda poner en la picota a un peri贸dico independiente de esta manera porque no le gustan determinados contenidos鈥. En base a la argumentaci贸n proporcionada por el Gobierno se podr铆an restringir de forma 鈥渕uy amplia las libertades civiles鈥, a帽aden, por lo que la cuesti贸n debe preocupar a 鈥渢odas las fuerzas progresistas del pa铆s鈥.

El diario asegura que se trata de un doble rasero: 鈥淪i bien se queja verbalmente de las presuntas o reales restricciones a las libertades civiles en Estados como Rusia, China o Cuba, en este pa铆s se est谩n estableciendo est谩ndares predemocr谩ticos no disfrazados鈥.

