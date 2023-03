–

El oficialismo hab铆a denunciado a Ramos porque en Diputados declar贸 no tener relaci贸n con el ministro porte帽o Marcelo D鈥橝lessandro, pero los chats filtrados revelaron que ambos manten铆an un v铆nculo cercano y de larga data, favores irregulares incluidos.

Por Irina Hauser.

En solo tres d铆as y unas horas, el fiscal Guillermo Mariju谩n impuls贸 en un dictamen la desestimaci贸n de la denuncia por falso testimonio de la Comisi贸n de Juicio Pol铆tico de la C谩mara de Diputados contra el juez federal Sebasti谩n Ramos. El oficialismo hab铆a hecho una presentaci贸n en los tribunales de Comodoro Py despu茅s de su declaraci贸n como testigo en el proceso contra los jueces de la Corte y tras conocerse los 煤ltimos chats filtrados del celular del ministro de Justicia y Seguridad porte帽o, Marcelo D鈥橝lessandro. Al dar testimonio, Ramos respondi贸 un contundente 鈥渘o se帽or鈥 cuando le preguntaron si ten铆a 鈥渧铆nculo sistem谩tico鈥 con el funcionario de CABA. Sin embargo, los di谩logos filtrados revelaban que ambos mantienen una relaci贸n de larga data y confianza. En uno le agradece un auto Ford Focus que el ministro le consigui贸 para que usara, que ser铆a de la flota del ministerio. Mariju谩n dijo que no hay delito, que ese aspecto de su exposici贸n no ten铆a incidencia en el juicio a los cortesanos y afirm贸 que 鈥渓as supuestas conversaciones (鈥) no pueden ser incorporadas como prueba en ning煤n proceso penal sin da帽ar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo鈥.

Los chats de la discordia

Los famosos chats comenzaron a aparecer en filtraciones despu茅s del esc谩ndalo del viaje a Lago Escondido de jueces, exesp铆as, empresarios y funcionarios (entre los que estaba D鈥橝lessandro) que llegaron en un avi贸n privado y se hospedaron en la estancia de Joe Lewis. El ministro en uso de licencia 鈥損recisamente a ra铆z de todos estos hechos鈥 fue el primero en intentar instalar la teor铆a de que los di谩logos de su cuenta de Telegram hab铆an sido obtenidos por una maniobra de espionaje, aunque tambi茅n dijo que pod铆an haber sido adulterados. El primero era uno de los argumentos que aparec铆an en ciertos intercambios del grupo de los autodenominados 鈥渉uemules鈥, cuando tramaban una estrategia para mostrarse como v铆ctimas y darle a su traves铆a aspecto de legalidad.

De esa teor铆a de la inteligencia ilegal y la violaci贸n a la privacidad se hizo eco el fiscal Carlos Stornelli para pedir el archivo de la denuncia contra Silvio Robles, vocero del supremo Horacio Rosatti, y D鈥橝lessandro, quienes en los di谩logos filtrados hablaban sobre dos temas que estaban en Corte: el de la coparticipaci贸n porte帽a y el de los cargos en el Consejo de la Magistratura. Si la prueba no es v谩lida, era el razonamiento, no se puede investigar si hubo tr谩fico de influencias o se negociaron fallos. En menos de 24 horas, el juez Ramos cerr贸 esa causa, en funci贸n de lo dicho por el fiscal y sin investigar nada. Por esto es que ambos fueron citados a la Comisi贸n de Juicio Pol铆tico, para que expliquen esa decisi贸n que obtur贸 una pesquisa. Como ya es conocido, Stornelli se niega a acudir en persona y s贸lo acepta preguntas por escrito. Ramos acudi贸 y termin贸 denunciado.

Al comienzo de su declaraci贸n, el 23 de febrero, a Ramos le preguntaron si con respecto a los supremos juzgados tiene 鈥渧铆nculo de parentesco/ inter茅s o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad鈥, y dijo que no. En la ma帽ana de ese d铆a ya comenzaban a circular los di谩logos de Telegram que se atribuyen a 茅l y D鈥橝lessandro. Al final de su testimonio, el diputado Germ谩n Mart铆nez (FdT) le pregunt贸: 鈥溌緼dem谩s de conocerlos, hay alg煤n v铆ncuIo sistem谩tico entre usted, Marcelo D鈥 Alessandro y Silvio Robles?鈥. 鈥淣o, se帽or鈥, fue la tajante respuesta.

Entre los que salieron a la luz, hab铆a intercambios adjudicados al juez y al ministro desde fines de julio de 2020. Hay pedidos de favores, un saludo de Ramos con felicitaciones cuando D鈥橝lessandro 鈥揳 quien llamaba 鈥淭ano鈥濃 asumi贸 en el ministerio. El 26 de enero de 2022 se lee: 鈥淗ola Tano, hoy me entregaron el Focus!! Gracias鈥. El funcionario responde: 鈥淣ada que agradecer. Ni bien entren los Toyota te doy uno鈥. El sue帽o del Toyota se lo cumpli贸 la propia Corte, que pocos d铆as despu茅s de su declaraci贸n en la Comisi贸n de Juicio Pol铆tico le adjudic贸 una camioneta Toyota Hilux que estaba incautada en una causa de drogas. El favor fue firmado por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Mariju谩n dixit

Una de las razones esgrimidas por Marij煤an en favor de Ramos dice: 鈥淧ara incurrir en el delito de falso testimonio, el testigo debe declarar circunstancias vinculadas directamente al suceso investigado distintas de las percibidas por sus sentidos, de modo tal de que incida en la resoluci贸n del juzgador, situaciones que no se dan en el caso鈥. El fiscal sostiene que le est谩n hablando de su relaci贸n con D鈥橝lessandro y no de algo ligado de manera lineal con el proceso de remoci贸n contra los jueces de la Corte. 鈥淣o surge que Marcelo D鈥橝lessandro fuera una parte del proceso en cuyo marco se recibi贸 la declaraci贸n鈥, dice. Para que exista el falso testimonio, agreg贸, lo que diga el testigo 鈥渄ebe incidir sobre algo sustancial, que pueda desviar o turbar el curso de la actividad judicial (el jury, en este caso), y no sobre circunstancias secundarias que no alteran el contenido objetivo de la deposici贸n鈥.

El dictamen se帽ala que la denuncia contra Ramos est谩 basada en los chats que se hicieron p煤blicos el d铆a de su declaraci贸n. Dice que son 鈥渟upuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicaci贸n, sobre cuyo origen l铆cito nada se indica en la noticia ni en la denuncia, sino que por el contrario a ellas se refiere como 鈥渇iltraciones鈥. Seg煤n el fiscal, como no las aportaron ni el magistrado ni D鈥橝lessandro 鈥渘o pueden ser incorporadas como prueba en ning煤n proceso penal鈥, porque de lo contrario se violar铆an garant铆as constitucionales. 鈥淧ara poder afirmar 鈥揷oncluye Mariju谩n鈥 que el Dr. Ramos ha negado una verdad, debiera darse por cierto que el Juez guarda con Marcelo D 虂Alessandro un v铆nculo que 茅l considera sistem谩tico y no lo que se pueda inferir o concluir a partir de la existencia de unas supuestas conversaciones de Whatsapp que fueran publicadas con prescindencia de la legalidad de su adquisici贸n鈥.

As铆 crece la protecci贸n corporativa en los tribunales de Retiro, con distintos dict谩menes que ponen en tela de juicio la validez como prueba de los di谩logos, cuando est谩n en tr谩mite otras denuncias hechas por gobernadores (Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora). Sobre la situaci贸n de Ramos ahora tiene la palabra su colega Sebasti谩n Casanello.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/532388-un-dictamen-expres-para-salvar-al-juez-sebastian-ramos