December 6, 2021

El Director de Derechos Fundamentales de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), Jonas Grimheden, ha reconocido en declaraciones con el medio sueco Svenska Yle que el organismo supervisado por 茅l puede estar implicado, por omisi贸n pasiva, en vulneraciones de derechos humanos en distintas fronteras de pa铆ses europeos, y en concreto en casos de devoluci贸n en caliente de solicitantes de asilo en las fronteras de Lituania y Grecia.

鈥淒ado que Frontex apoya cada vez m谩s a Estados miembros como Grecia y Lituania, el riesgo de que seamos c贸mplices de violaciones de derechos humanos es enorme鈥, se帽alaba en sus declaraciones ante el medio sueco, para continuar: 鈥淧or lo que puedo ver, el personal de Frontex no viola los derechos fundamentales en s铆 mismo鈥. En el caso de Grecia, define la actuaci贸n de Frontex como problem谩tica debido a los rechazos de solicitantes de asilo. 鈥淭engo pruebas suficientes de que esto est谩 sucediendo, ahora los Estados miembros deben demostrar lo contrario鈥, se帽ala.

Grimheden sustituy贸 en el cargo el mes de junio a la espa帽ola Inmaculada Arn谩iz, y ha sido cr铆tico con la actuaci贸n de Frontex en una intervenci贸n en el Parlamento Europeo (PE) el pasado noviembre. Las declaraciones llegan tras una creciente presi贸n por parte de representantes pol铆ticos de la izquierda en el PE, como parte del Frontex Scrutiny Group, que en junio concluy贸 una investigaci贸n de tres meses con la certificaci贸n de que la agencia era 鈥渃olaboradora necesaria鈥 en las expulsiones 鈥榚n caliente鈥 de solicitantes de asilo. En enero de este a帽o, Frontex hab铆a anunciado la retirada de su misi贸n en Hungr铆a despu茅s de que el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea dictaminara que este pa铆s no cumple con las leyes de asilo de la UE.

Grimheden no oculta su insatisfacci贸n con el progreso en las medidas de supervisi贸n de derechos humanos dentro de la labor de Frontex. 鈥淗emos recomendado una serie de medidas de mitigaci贸n que podr铆an introducirse para garantizar que el apoyo de Frontex respalde en mayor medida las obligaciones internacionales y de la UE鈥, se帽ala. 鈥淭engo la esperanza de que estas medidas sean consideradas y aplicadas en alg煤n momento, pero tambi茅n estoy impaciente porque a煤n no se implementan鈥.

鈥溌o podemos decir simplemente que no lo sab铆amos! De hecho, lo he dicho desde la primera semana de trabajo (junio de 2021): 鈥渄eber铆amos haberlo sabido鈥 o 鈥渟ab铆amos que pasan cosas que no deber铆an pasar鈥, dice Jonas Grimheden en sus declaraciones al medio sueco. Como representante de Frontex para los derechos fundamentales, Jonas Grimheden tiene un papel formalmente independiente dentro de Frontex. Grimheden tiene el mandato de informar a la junta y asesorar al director general si se producen violaciones de los derechos fundamentales en las operaciones en las que participa Frontex. Grimheden tiene acceso a todos los documentos de Frontex, adem谩s, el representante recibe informes tanto de los solicitantes de asilo como de las organizaciones de derechos humanos.

Este a帽o, Grimheden y su oficina de Derechos Fundamentales tambi茅n han visitado operaciones fronterizas sobre el terreno. Han visitado Lituania durante un total de 60 d铆as laborables y han estado en Grecia durante 60 d铆as. Los testimonios de violaciones de derechos humanos, y en concreto de expulsi贸n de solicitantes de asilo, proceden tanto del trabajo de organizaciones humanitarias como del testimonio directo de inmigrantes. El consejo de la Agencia se re煤ne en enero de 2022, fecha para la que Grimheden no espera una decisi贸n sobre el posible abandono de la misi贸n en Grecia.

Hace unos d铆as, The New York Times (NYT) revel贸 que un int茅rprete empleado indirectamente por Frontex fue sometido a un traslado violento y degradante de Grecia a Turqu铆a.

El int茅rprete, que vive en Italia desde hace varios a帽os, afirma que lo obligaron a quitarse la ropa, lo golpearon y que los guardias fronterizos griegos le confiscaron el dinero, el tel茅fono m贸vil y los documentos personales. El int茅rprete de Frontex ha presentado un informe a la agencia sobre lo sucedido y tambi茅n a la Comisaria de la UE, Ylva Johansson.