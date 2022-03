–

De parte de Indymedia Argentina March 4, 2022

Buena parte del discurso presidencial para inaugurar el a帽o legislativo remiti贸 a las 鈥渃uestiones econ贸micas鈥. En el centro del diagn贸stico se acudi贸 a una gravosa herencia recibida al inicio del gobierno en diciembre del 2019 y agravado por la conmoci贸n mundial de la pandemia desde marzo del 2020. De no ser por la herencia de elevada deuda, sostuvo, especialmente con el FMI; precios en alza (54% en 2019) y creciente empobrecimiento de la poblaci贸n y deterioro de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores; el balance de gesti贸n 鈥渟er铆a鈥 para Alberto Fern谩ndez 鈥減ositivo鈥, en materia de 鈥渟alud鈥, vacunaci贸n mediante, y en recuperaci贸n econ贸mica del 2021.

La realidad admitir铆a una evaluaci贸n m谩s matizada, relativo a las v铆ctimas fatales y la continuidad del sistema de privatizaci贸n de la salud, medicamentos y vacunas mediante, solo contrarrestado por la voluntad del personal del 谩rea de salud, insuficientemente reconocido en t茅rminos de ingresos y condiciones de trabajo. Del mismo modo se puede considerar lo 鈥渆strictamente econ贸mico鈥, con el rebote de precios en 2021 y una perspectiva preocupante en el inicio del 2022, que puede agravarse ante la escalada de precios mundiales, no solo por los acontecimientos en territorio de Ucrania. Los precios se asocian a la recuperaci贸n de las ganancias empresarias en detrimento de los ingresos populares, aun cuando solo los trabajadores del sector privado registrado superaron por poco el registro de la inflaci贸n, tal como reconoce el discurso presidencial. No es la situaci贸n del resto de trabajadoras y trabajadores; jubilados y jubiladas; perceptores de planes sociales. Se trata de una mayor铆a social que vive de ingresos fijos.

Sostuvo el presidente que: 鈥淟a inflaci贸n es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es tambi茅n la principal preocupaci贸n y el principal desaf铆o del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflaci贸n y todos tienen que ser atacados coordinadamente.鈥

Vamos a insistir que la inflaci贸n, local o mundial, es una cuesti贸n de poder y mecanismo de apropiaci贸n del excedente econ贸mico. 驴Qui茅n est谩 detr谩s del aumento de la energ铆a en el mundo, especialmente el crudo, incluso m谩s all谩 de los procesos en Ucrania? Algo tienen que ver las petroleras, algunas de las cuales son socias en YPF, empresa privada, mixta, de gesti贸n estatal, pero con negocios asociados a transnacionales petroleras hegem贸nicas en el sistema mundial. Vale la menci贸n, ya que el discurso augura un gran futuro a la producci贸n de hidrocarburos no convencionales, v铆a fractura hidr谩ulica y subordinaci贸n a petroleras extranjeras. Todo en este a帽o centenario de la creaci贸n de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales, la ex YPF. No hubo 鈥渞ecuperaci贸n鈥, como se sostuvo, de aquella gran empresa estatal argentina, instalada desde una perspectiva de soberan铆a. Es m谩s, cuesta entender como el pa铆s participa de la transici贸n energ茅tica para menguar el cambio clim谩tico con el est铆mulo a la explotaci贸n de los bienes comunes, enunciados como 鈥渞ecursos naturales鈥.

Por eso, vale la preocupaci贸n por la inflaci贸n, pero siendo una cuesti贸n de poder en el sistema de relaciones sociales, del modelo productivo y de desarrollo capitalista, conviene mensurar la convocatoria a profundizar una din谩mica productiva de inserci贸n subordinada en el sistema mundial del capitalismo transnacionalizado. En ese sentido se destaca la futura inversi贸n 鈥溾e la empresa australiana Fortescue por 8.400 millones de d贸lares, para producir hidr贸geno verde en R铆o Negro鈥

Es discutible su aporte ecol贸gico e incluso hay que verificar que el objetivo de toda inversi贸n es la acumulaci贸n y apropiaci贸n del excedente, m谩s a煤n en condiciones de dependencia local. El mensaje insiste en la apuesta al 鈥減etr贸leo y la miner铆a, dos actividades con fuerte impacto provincial, de salarios altos y con gran importancia en materia de generaci贸n de divisas, tuvieron una marcada recuperaci贸n en 2021. De la mano de Vaca Muerta y el Plan Gas que pusimos en marcha, la producci贸n de petr贸leo tuvo el mejor diciembre desde 2011, y la de gas el mejor diciembre desde 2008. En esa actividad, el empleo se recuper贸 fuertemente.鈥

Queda clara la apuesta a la continuidad de una l贸gica de producci贸n fuertemente cuestionada en luchas, casos emblem谩ticos en Chubut o Mendoza, con creciente consenso y protesta social ante la bajante del Paran谩 o los incendios en Corrientes o Misiones, entre algunos de los efectos derivados del modelo productivo de saqueo y beneficio para el capital transnacional hegem贸nico en el pa铆s.

Deuda, FMI, Ajuste

La deuda ocup贸 un lugar importante en el mensaje, incluso motiv贸 el retiro de los legisladores del PRO. Es que se responsabiliz贸 directamente al gobierno Macri por el fuerte endeudamiento con el FMI por 57.000 millones de d贸lares, imposible de pagar y que no reconoce ning煤n beneficio ni para el pueblo ni para el pa铆s, los que nosotros calificamos como una deuda odiosa. Se denunci贸 la irregularidad del acuerdo en 2018 y que esos recursos no fortalecieron las: 鈥渞eservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No qued贸 nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. S贸lo nos qued贸 una deuda externa impagable.鈥

Al mismo tiempo sostuvo que el acuerdo en tr谩mite con el FMI es el mejor posible, que: 鈥淪e usar谩 dinero del propio FMI que empezar谩 a pagarse dentro de 4 a帽os y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa direcci贸n. Se iniciar谩n los pagos en 2026 para terminar en 2034.鈥

En rigor, se validar谩 en el Congreso la estafa perpetrada por el gobierno Macri con acuerdo de EEUU y su capacidad de decisi贸n en el FMI. Al mismo tiempo, insisti贸 en las acciones legales: 鈥溾 trav茅s del Decreto 8/2021 instru铆 a la Procuraci贸n del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigaci贸n. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber c贸mo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino.鈥

Es algo que est谩 en el planteo de la 鈥淎uto convocatoria por la suspensi贸n de los pagos y una auditor铆a de la deuda鈥. La acci贸n judicial debi贸 ser acompa帽ada por una decisi贸n pol铆tica de suspensi贸n de los pagos. La opci贸n de la negociaci贸n lleva a la l贸gica del ajuste perpetuo, pese a la profesi贸n de fe contra el ajuste pronunciado ante la asamblea legislativa.

Se trat贸 de un discurso para fidelizar consenso, especialmente luego de la derrota electoral de medio t茅rmino, ofrecido con una imagen de los tres liderazgos constituyentes del Frente de Todos. Claro que al mismo tiempo hubo notorias ausencias en el recinto y en las manifestaciones callejeras de apoyo, algo para pensar en el presente y futuro cercano de la evoluci贸n de la pol铆tica.

No habr谩 鈥渢arifazos鈥, se asegur贸, junto a una voluntad por recuperar capacidad de compra de los ingresos populares, incluso largos p谩rrafos en torno a la 鈥渆conom铆a popular鈥, en simult谩neo a l铆neas de continuidad de un modelo productivo definido por una inserci贸n subordinada a la l贸gica de las transnacionales y la apropiaci贸n de excedente econ贸mico sustentado en la fuerte explotaci贸n de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes.

Se festej贸 la ampliaci贸n del swap con China y se asegur贸 que no habr谩 reformas a las legislaciones laborales y previsionales, las que se aplican en una pr谩ctica de afectaci贸n de derechos consagrados. M谩s all谩 del discurso, la realidad del ajuste genera prevenciones en 谩mbitos del movimiento sindical, territorial y popular que animan las protestas cotidianas y auguran una potencialidad del conflicto en defensa de derechos y disputas por el ingreso nacional.

Ahora habr谩 que leer la letra chica del acuerdo con el FMI y seguir muy de cerca el monitoreo trimestral del organismo internacional, que, sin duda, inducir谩 mecanismos de ajuste fiscal y de restricci贸n monetaria y adecuaciones cambiaria en la l贸gica demandada por los capitales m谩s concentrados de la producci贸n y la exportaci贸n. Es lo sostenido en el mensaje, cuando se propone lograr crecer en exportaciones para conseguir divisas. Agreguemos, divisas necesarias para continuar con el fort铆simo condicionante del endeudamiento y la sujeci贸n al FMI.

1 de marzo de 2022